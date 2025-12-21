定存攻略｜年尾收息安心度佳節 不乏逾3厘選擇 一間12.25厘可適用舊客

【定期存款/定存/高息定存】距離年結已不足兩星期，部份銀行搶攻短期定存，市場不乏逾3厘選擇，投資者若有閒置置金，不妨考慮承造定存，安心收息度佳節。綜合多間銀行資料，目前港元3個月定存息率以信銀國際提供的3厘最高，而PAObank、南洋商業銀行、大新銀行、富邦銀行及集友銀行均以2.9厘緊隨其後。此外，多間銀行亦推出短存優惠吸新客，當中包括中銀及東亞分別設有1個月定存4.8厘及4.6厘息率優惠；至於富融銀行定存1周12.25厘及南商定存1個月3厘，更適用於現有客戶。

定期存款利率比較｜哪間銀行定存利息高？

．富融銀行推1周12.25厘優惠

富融銀行（Fusion Bank）現有客戶3個月港元定存息率2.7厘；6個月及12個月定存息率2.5厘及2厘，起存額為1元。美元定存方面，該行3、6及12個月息率，分別為3.7厘、3.5厘及3.3厘。

此外，該行在其「快閃星期一」活動設有1周12.25厘及2個月2.9厘的港元定存快閃優惠，各有500份及3,000份名額，每份額度分別為1萬元及5萬元，每位客戶分別限搶1份及60份，適用於新客戶及現有客戶。

同時，富融銀行推出年利率25厘定存優惠吸引新客戶，該行新客戶於2月8日前用邀請碼「FLASH2026」開戶，並存入新資金，可於星期一搶25厘的14天港元定存優惠，名額1,500份，每份額度為5萬元，每位客戶限搶1份，以存入5萬元計，成功開立可賺取約479元利息。

一周高息定存

．PAObank新客定存1個月16厘

PAObank目前3個月港元定存息率2.9厘，6個月及12個月則為2.8厘及2.7厘，起存額為100元，且不限新舊資金；美元定存方面，該行3、6及12個月息率劃一為2.9厘。

此外，該行近日延長多項息率優惠至12月31日，其中全新個人合資格客戶使用推薦碼【PAOBPR】開立個人儲蓄戶口，並敘造1個月港元定存，首5萬元可享16厘年利率高息優惠。若再分享專屬推薦碼予親友，而被推薦人以專屬推薦碼開立全新個人戶口，於活動期間亦可享1個月港元定存優惠，首5萬元息率達18厘。

同時，被推薦人開戶並敍造5萬元或以上定期存款，推薦人亦可獲500元現金獎賞， 最高可獲5,000元現金獎賞。活動期間推薦最多新客戶的首3名推薦人，可額外獲得3,000元、2,000元及1,000元現金獎賞。

美元定存方面，由即日起至12月31日，該行個人客戶存入新資金，並敘造1個月或3個月美元定存，年利率可加碼0.8厘，存款金額無上限。

．建行亞洲新客1個月12厘

建行亞洲客戶以合資格新資金開立3個月定存，息率按周上調至2.65厘，起存額需100萬元或以上。美元定存方面，3個月息率為3.55厘，起存額需10萬美元或以上。

至於新客戶開立「貴賓理財」帳戶，以100萬至250萬元開立3個月港元定存，當中首20%資金年利率為6.88厘，其餘80%資金需以另一定期存款利率作計算，優惠期至12月31日。

此外，該行全新合資格客戶透過｢e賬戶服務｣開戶，可享200元人民幣現金獎賞，若同時開立證券戶口，可以10萬元承做12厘的港元1個月定存，或以10萬元承做5.88厘的港元3個月定存；若僅開立一般儲蓄或支票戶口，則只可以5萬元承做12厘的港元1個月定存，或以5萬元承做5.88厘的港元3個月定存。優惠期至12月31日。

．中銀新客1個月4.8厘

中銀香港3個月定存息率2.4厘，6個月則為2.2厘，起存額1萬元，需透過網上理財或手機銀行開立，除了適用於私人財富、中銀理財客戶外，亦適用於智盈理財、自在理財及其他個人客戶。

此外，該行全新客戶以手機開戶，1個月港元定存年利率有4.8厘，存款額上限為10萬元，優惠期至12月31日。

美元定期存款方面，私人財富及中銀理財客戶可享3個月定存息率3.5厘，6個月定存則為3.3厘；若為智盈理財、自在理財及其他個人客戶，息率低0.2厘，起存額為1,000美元。

．東亞銀行新客1個月4.68厘

東亞銀行網上3個月及6個月港元定存息率分別為2.5厘及2.4厘，起存額1萬元新資金，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；而至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則分別最高2.45及2.35厘。12個月期方面，顯卓私人理財或顯卓理財客戶最高2.2厘，至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則為2.15厘。

此外，該行全新客戶經BEA Mobile開戶，可享1個月港元定存息率4.68厘，存款額上限10萬元，優惠期至12月31日。

美元定存方面，3個月及6個月分別為3.4及3.2厘，12個月則為2.9厘，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；若為至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口，3、6及12個月息率分別為3.35厘、3.15厘及2.85厘。以上起存額需為1,000美元或以上。

．南商1個月定存3厘

南洋商業銀行港元定存1個月息率最高3厘，起存額10萬元，並適用於理財客戶及一般客戶；而3個月、6個月及12個期息率，則分別為2.9厘、2.7厘及2.3厘。

若為美元定存的話，特選理財客戶1個月及3個月最高3.7厘及3.75厘，6個月及12個月分別為3.7厘及3.4厘；若為一般理財客戶，1、3、6、12個月期分別為3.6厘、3.65厘、3.6厘及3.3厘，起存額為等值10萬港元。

．信銀國際3個月上調至3厘

中信銀行（國際）新舊客戶經「inMotion動感銀行」開立港元定存新資金，3個月期息率上調至3厘，6個月及12個月分別為2.35厘及1.8厘，起存額為10萬元新資金。若起存額為1萬元，3、6及12個月息率，則分別為2.63厘、2.3厘及1.75厘。

美元定存方面，3個月及6個月期息率最高3.5厘及3.4厘，12個月則為3.25厘，起存額為1萬美元，新舊資金皆適用。

．Mox定存36個月有3厘

Mox Bank的3個月及6個月港元定存息率分別為2.5厘及2.4厘，12個月則為2.8厘，起存額最低1元。此外，該行為市場上罕有提供36個月及48個月港元定存的銀行，息率分別為3厘及2.9厘。

美元定存方面，該行1個月期為3.35厘，2及3個月息率分別為3.3厘及3.25厘，6個月及12個月則分別為3.25厘及3.1厘。

．大新3及6個月上調至2.9厘

大新銀行VIP客戶3個月及6個月港元定存息率上調至2.9厘，12個月期為2.4厘，起存額需20萬元；一般客戶方面，3個月及6個月期最高2.8厘，12個月則為2.3厘，但起存額需100萬元；若起存額20萬元至100萬元以下，各存期均低0.1厘。

．富邦3、4及6個月2.9厘

富邦銀行3個月港元定存息率維持2.9厘，4個月及6個月亦為2.9厘，1個月、2個月及12個月為2.6厘，起存額50萬元，不論新舊資金，需經Fubon+手機應用程式申請。若起存額為20萬至50萬元以下，3個月、4個月及6個月均為1.7厘，1個月及2個月均為1.4厘，12個月亦為1.4厘。

至於該行3個月美元定存息率為3.9厘，1個月及2個月分別為3.65厘及3.85厘，4個月、6個月及12個月則為3.65厘、3.6厘及3.5厘，起存額為65,000美元或以上。

．集友銀行3個月升至2.9厘

集友銀行3個月港元定存升至2.9厘，4個月為2.7厘，6個月及12個月則為2.5厘及2厘，起存額為100萬至5,000萬元新資金；若起存額為20萬至100萬元以下，3、4、6及12個月定存息率，分別為2.7厘、2.5厘、2.2厘及1.8厘，上述優惠只適用於分行。

美元定存方面，3、6及12個月定存息率分別為3.6厘、3.35厘及3厘，起存額為12.5萬至1,000萬元新資金。若起存額為3萬至12.5萬元，3、6及12個月定存息率，分別為3.3厘、3.15厘及2.9厘，同樣只適用於分行。

．工銀亞洲98天有2.85厘

在工銀亞洲開立或持有工銀財富或理財金賬戶，並以全新資金到分行開立港元定存，98天為2.85厘，188天維持2.5厘，存款額需80萬元或以上；若為工銀財富、理財金、理財e時代或綜合戶口，存款額為10萬元以上，98天及188天分別為2.8厘及2.45厘。美元定存方面，該行98天或188天最高3.55厘及3.45厘，起存額10萬美元或以上；若起存額15,000美元或以上，息率分別降至3.5厘及3.4厘。

至於該行全新工銀財富、理財金、理財e時代、綜合客戶，若以10萬元或以上到分行開立3個月港元定存，最高息率則為3厘。

．花旗銀行1個月2.85厘

花旗銀行現有客戶1個月及3個月港元定存分別達2.85厘及2.8厘，不設最高或最低存款額限制，2、6及12個月期息率分別為2.23、2.17及2.03厘。美元定存方面，1個月期最高3.15厘，2、3、6及12個月期息率分別為3.11厘、3.09厘、2.99厘及2.8厘。惟以上年利率僅為參考，每日或有浮動。

．華僑銀行3個月2.8厘

華僑銀行3個月期港元定存息率2.8厘，1個月、6個月及12個月分別為2.68厘、2.6厘及2.5厘，需為宏富理財客戶，起存額10萬元新資金。一般個人客戶方面，3個月定存為2.6厘，1個月、6個月及12個月為2.5厘、2.5厘及2.4厘，起存額需50萬元新資金。

此外，該行設有12月新客優惠，全新宏富理財客戶可享3個月期最高3.3厘港元定存息率。該行表示，新客以300萬元或以上定存3個月，基本定存息率為2.8厘，再加上6,165元資金獎賞（相等於額外0.5厘年利率），合共3.3厘；若起存額為100萬至300萬元，連資金獎賞合共有3厘。

至於美元定存，3個月及6個月分別3.75厘及3.5厘，12個月則為3厘，起存額為等值10萬港元新資金，但需為宏富理財客戶；若為個人客戶，3個月、6個月及12個月分別為3.6厘、3.38厘及2.9厘。

．Livi Bank定存3個月2.7厘

Livi Bank港元定存息率3個月2.7厘，4個月為2.5厘，6個月為2.3厘 ，9個月及12個月則為2厘，起存額5萬元或以上；若起存額為500至5萬元以下，3個月及4個月分別為1.1及1.2厘 、6個月及9個月1.3厘，12個月則為1.6厘。

．螞蟻銀行6個月2.5厘

螞蟻銀行港元1個月定存為2厘，3個月2.3厘，6個月2.5厘，9個月及12個月則為2.3厘，起存額為1元。美元定存方面，1個月息率為3.8厘，3、6、9及12個月息率一律為3厘。

．WeLab定存3及6個月2.5厘

WeLab Bank港元定存3個月及6個月2.5厘，12個月2.3厘；此外，該行更提供18及24個月超長期定存，息率均為2.2厘，起存額為10元。

美元定存方面，3個月3.35厘，6及12個月為3.3厘及2厘，起存額10美元。

．大眾銀行3個月2.45厘

大眾銀行港元定存3個月為2.45厘，6個月亦為2.45厘，12個月期則為2.3厘，起存額為50萬元，適用於新舊資金，並需以電子銀行辦理。若起存額為10萬至50萬元以下，3個月及6個月均為2.4厘，12個月息率為2.25厘；起存額為1萬至10萬元以下的話，3個月、6個月及12個月則分別為2.35厘、2.35厘及2.2厘。

．天星銀行12個月2.4厘

天星銀行3個月、4個月港元定存息率均為2.2厘，6個月、9個月及12個月則分別為2.2、2.3及2.4厘，起存額為1,000元。美元定存方面，該行3個月及4個月均為3.05厘，6及9個月為3.1厘及3.15厘，12個月則為3.2厘。

．星展銀行3個月2.4厘

星展銀行網上3個月期港元定存息率為2.4厘，6個月及12個月分別為2.3厘及2.2厘，起存額為5萬元以上，適用於星展豐盛理財及私人客戶，以及一般星展客戶。

．滙豐3及6個月2.4厘

滙豐3個月及6個月港元定存息率2.4厘，而且適於用理財客戶、HSBC One及其他客戶，起存額為1萬元新資金。美元定存方面，滙豐理財客戶3個月及6個月期美元定存息率分別為3.4厘及3.3厘，12個月期則為3厘；HSBC One及其他客戶則分別有3.2厘、3.1厘及2.8厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

此外，滙豐繼續提供1個月港元定存最高10厘的優惠，起存額為10,000元，但需要加入「交易薈」，並每月至少需完成一項交易。值得留意的是，若每月交易金額越多，經紀佣金將越少、10厘息定存上限亦會越高，其中每月交易金額要求由1元至4,000萬元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限則由1萬元至最高400萬元。

．恒生3及6個月2.4厘

恒生銀行3個月及6個月定存息率2.4厘，需透過網上理財開立，適用於優越私人理財、優越理財、優進理財或綜合戶口，起存額同為1萬元新資金。至於該行美元定期存款3個月及6個月期，息率均為3.5厘，起存額美元2,000或以上。

．渣打銀行3個月2.3厘

渣打銀行一般3個月定存息率2.3厘，6個月及12個月期分別為2.4厘及2.45厘，起存額為1萬元新資金。至於該行美元定存3個月及6個月期為3.2厘，12個月則為2.9厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

．ZA Bank定存12個月2.01厘

ZA Bank港元定存3個月為0.51厘、4個月為0.61厘，而6及12個月息率分別為1.61厘及2.01厘；美元定存方面，4個月定存息率有3.11厘。

此外，該行設有「加息星期二」活動，用戶於每周二可領取4張存款加息券，連同基礎年利率0.1厘，最高可達9厘年利率；若用戶邀請好友完成指定操作，而好友幫手進度在周二當天達到100%，再可獲得「額外加息券」，最終加碼後可獲最高18厘息率。不過，加息券存款上限、下限、存期、利率和有效期，均以加息券上顯示內容為準，推廣期至12月31日。

聯儲局議息時間表｜美國減幾多息？

根據芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局2026年1月減息0.25厘機會率僅22.1%，維持息率不變機會率則達77.9%。

以下為聯儲局2026年議息時間表：