動漫節2026｜ACGHK 5大展區焦點+亮點周邊 必搶Sanrio埃及系列/Hot Toys蜘蛛俠/劇場版CHIIKAWA登場 附門票詳情
發佈時間：14:35 2026-07-23 HKT
動漫節2026｜ACGHK2026｜動漫電玩迷一年一度的夏季盛事「第27屆香港動漫電玩節（ACGHK 2026）」將於2026年7月24日至28日假香港會議展覽中心盛大登場！今年場內匯聚201位參展商及689位潮玩設計師、漫畫家與本地同人創作者，更震撼邀請到日本頂級聲優、hololive超人氣VTuber及國際潮玩大師親臨現場，勢必掀起全城動漫狂潮！
動漫節2026必逛重點展區與限定亮點
今年大會首度將展區橫跨至 Hall 1、Hall 3 及 Hall 5，總展覽面積比往年大幅增加一成，達到 38,417 平方米，同一時間可容納多達 38,000 人。今年動漫節的重點內容琳琅滿目，無論是模型迷、漫畫迷還是遊戲玩家，都能找到屬於自己的打卡與購物聖地。
1.Sanrio Gift Gate：首度跨館展出！埃及神祕主題與 18 款長腿百變系列
Sanrio 今年度暑假再度強勢回歸，並首度橫跨 Hall 1 與 Hall 3 兩大展館展出：
- Hall 1 埃及主題展位（攤位 B03）：特別打造高達 2 米的埃及造型 Hello Kitty 巨型打卡裝置，並集結 Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll、Hangyodon 及 Pompompurin 六大人氣角色換上神秘古埃及造型亮相！現場更全港獨家首發埃及主題系列商品，包括埃及造型 8 吋毛公仔（$289）、毛公仔鑰匙扣（$199）、卡套（$139）、側揹袋（$219）、電話繩（$139）及購物袋（加購價 $40）。
- 18 款全新長腿百變造型系列率先發售：包含 Hello Kitty、My Melody 及 Kuromi 融入甜美復古、偶像應援、法式時尚、皮革牛仔、純白婚紗及魔法少女 6 大系列共 18 款長腿公仔掛飾（$239/款），配上愛心吊飾扣，會場公開發售（每人每款限購 2 件）。
- Hall 3 貓耳女僕咖啡廳與期間限定店（攤位 3E01-03, 3E06-08）：以萌度爆燈的貓耳女僕咖啡廳為設計主題，集結逾 200 款精美商品，包括毛公仔、袋款、個人用品及盲盒，精選商品低至半價！
- 陪伴全球粉絲多年的Hello Kitty設計師山口裕子老師，將最後一次以Hello Kitty設計師身分來港，於香港動漫電玩節舉行簽名會，與一眾港澳粉絲見面。
2.羚邦集團 Medialink（Hall 1 攤位 E01）：最強 IP 陣容與 10 周年慶典
今年羚邦集團以超強動漫陣容進駐 Hall 1 攤位 E01，絕對是全場焦點之一，集合多個人氣IP陣容，包括劇場版《CHIIKAWA 人魚島的秘密》、《排球少年!!》、《咒術迴戰》死滅迴游等，VTuber 粉絲同樣有福，超人氣《hololive production - It's holo-tea time!》茶會主題獨家造型精品於現場首賣登場；適逢 Ani-One 10 周年慶典，IdG Bubbles 更會於動漫節主舞台隆重登場！
3. SUNRISEPOP：三大重磅企劃、16部抽卡機與限定福袋
香港本地潮流玩具品牌 SUNRISEPOP （Hall 1 展位 F03）本年度火力全開，破天荒集結《咒術迴戰 死滅迴游》、《膽大黨》、《加油！中村同學！！》、《藥師少女的獨語 愚人節系列》、《春夏秋冬代行者》、《判處勇者刑 懲罰勇者9004隊刑務紀錄》及《凍結地球》等多部超人氣動漫 IP，攜三大重磅企劃強勢列陣。
4.重磅嘉賓陣容：日本聲優與 hololive VTuber 聯手登場
今年的舞台活動堪稱歷年最豪華陣容，大會特別邀請多位重量級日本聲優與虛擬主播親臨與粉絲互動：
- 人氣日本聲優專場：邀請到超人氣聲優 上坂堇、河西健吾 及 梶原岳人 等登台，舉行見面會與分享會。
- hololive VTuber 破天荒重磅連線：首度邀請到 hololive 旗下超人氣組合「ししわた」——角卷綿芽（Tsunomaki Watame） 與 獅白牡丹（Shishiro Botan） 進行現場連線，成為全場粉絲矚目的焦點！
5.潮巨匠 Art Toy 展區與國際大師力作 殿堂級大師親臨現場
潮流玩具迷絕對不能錯過的「潮巨匠藝術玩具展」，今年力邀國際級殿堂人物加持：
- 殿堂級大師親臨現場：美國波普藝術巨匠 Ron English 與被譽為「韓國公仔教父」的 Coolrain 雙雙親臨會場。
- Art Toy Buffet 展覽：特別集結 34 位海外潮玩設計師，展示多款獨一無二的「全球唯一」手辦作品，極具典藏價值。
Hall 1 展區焦點：國際大廠、大型試玩與主題打卡
- Assemble | Nintendo Switch 專區：首次登陸香港動漫節！現場設有大型試玩區，玩家可搶先體驗《斯普拉遁塗擊隊》、《Pokopia》等話題新作，並選購多款會場限定主機組合與優惠套裝。
- TAKARA TOMY / T-SPARK：推出三款重點會場限定模型：TOYRISE 王者艾克斯凱撒（黑色配色）、TOYRISE 飛龍凱撒（黑色配色）及 Realize Model 重裝長牙獅沙漠仕樣。
- BANDAI NAMCO：集結 Tamashii Nations、Bandai Hobby、Bandai Card Games、Banpresto、Tamagotchi 及特攝英雄系列等熱門品牌，從拼裝模型、食玩到電子寵物一應俱全。
- Hot Toys（Hall 1 展位 D02）：震撼打造約 2,000 平方呎的大型展覽空間，現場展示逾 20 款全球首度曝光的高質感人偶，更立起一座高達 4.5 米的巨型蜘蛛俠地標，會場重頭戲包括 3 大限量商品及預訂企劃，包括鐵甲奇俠 Mark VII（Exo-Chrome Clear Version）1:6 合金人偶、會場限量 300 件的《蜘蛛俠：英雄重生》蜘蛛俠 1:6 人偶（普通版）以及《蜘蛛俠：英雄重生》蜘蛛俠 1:6 人偶（豪華版）。
Hall 3 展區焦點：懷舊復古、本地原創與經典卡牌
- 「Dig Dig Island 發掘島」：主打經典尋寶與珍藏展出！現場將展示 Windair Workshop 帶來的 60-80 年代模型機械人，以及由世界健力士紀錄保持者黃耀強（William）呈獻的珍貴《怪誕城之夜》精品。此外，彭順導演及鐵人兄弟等人的多年珍藏亦會重磅亮相。
- 「ComixPop」與漫畫藝廊：匯聚近 40 位本地精英漫畫家（如曹志豪、一鋒、Bonnie Pang、Pen So 等）。除了發售最新原創作品及周邊外，新設的「漫畫藝廊 ComixArt Gallery」更首度公開數十位參展漫畫家的珍貴手稿真跡。
- BEYBLADE X 爆旋陀螺區：除了展示今世代及跨世代經典陀螺外，更特別設有陀螺對戰區，讓全港陀螺手現場交流切磋。
- Magic: The Gathering：推出備受期待的 Marvel Superheroes 聯乘系列，將漫威經典超級英雄與反派帶入卡牌戰場。
動漫節2026門票詳情
今年大會推出 8 種門票選項，票價由 $25 至 $220 不等。現場售票處僅限販售旅客門票，本地參觀人士需預先於網上或指定渠道購票進場：
門票種類與票價：
- ACGHK 普通全票：$50（小童全票 $25，適用於 3 至 11 歲）。
- 動漫節快線門票：$150（每日限量發售，可經 1B 通道提早於 10:30 AM 入場）。
- Hall 3 專用全票：$30（每日限量 5,000 張，11:00 AM 起經 3C 通道直達，僅限參觀 Hall 3 及 Hall 5）。
- 旅客門票：普通全票 $80 / 小童全票 $25（中午 12:00 起可憑護照或有效證件於現場購買進場）。
購票方法：
電子門票已於 ACGHK App等平台公開發售；實體「ACGHK 全票」於 7 月 10 日起 於指定 7-Eleven 及 OK 便利店預售；現場售票處僅售賣旅客門票
單向人流管制：
為確保人流順暢及提升參觀體驗，今年大會實施嚴格的單向人流管制。入場人士必須順序參觀 Hall 1、Hall 3、Hall 5。每個展會場館僅可進入一次，離館後無法回流。
「香港動漫電玩節 2026」(ACGHK 2026)
- 展覽日期：2026年7月24日（星期五）至7月28日（星期二）
- 開放時間：上午10時至晚上9時（7月28日閉館時間提前至晚上8時）
- 地點：香港會議展覽中心 展覽廳 1、3 及 5
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