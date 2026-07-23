動漫節2026｜ACGHK 5大展區焦點+亮點周邊 必搶Sanrio埃及系列/Hot Toys蜘蛛俠/劇場版CHIIKAWA登場 附門票詳情

動漫節2026｜ACGHK2026｜動漫電玩迷一年一度的夏季盛事「第27屆香港動漫電玩節（ACGHK 2026）」將於2026年7月24日至28日假香港會議展覽中心盛大登場！今年場內匯聚201位參展商及689位潮玩設計師、漫畫家與本地同人創作者，更震撼邀請到日本頂級聲優、hololive超人氣VTuber及國際潮玩大師親臨現場，勢必掀起全城動漫狂潮！

動漫節2026必逛重點展區與限定亮點

動漫電玩迷一年一度的夏季盛事——「第27屆香港動漫電玩節（ACGHK 2026）」於 2026年7月24日至28日舉行（圖為往年圖片）

今年大會首度將展區橫跨至 Hall 1、Hall 3 及 Hall 5，總展覽面積比往年大幅增加一成，達到 38,417 平方米，同一時間可容納多達 38,000 人。今年動漫節的重點內容琳琅滿目，無論是模型迷、漫畫迷還是遊戲玩家，都能找到屬於自己的打卡與購物聖地。

1.Sanrio Gift Gate：首度跨館展出！埃及神祕主題與 18 款長腿百變系列

Sanrio 今年度暑假再度強勢回歸，並首度橫跨 Hall 1 與 Hall 3 兩大展館展出：

Hall 1 埃及主題展位（攤位 B03）：特別打造高達 2 米的埃及造型 Hello Kitty 巨型打卡裝置，並集結 Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll、Hangyodon 及 Pompompurin 六大人氣角色換上神秘古埃及造型亮相！現場更全港獨家首發埃及主題系列商品，包括埃及造型 8 吋毛公仔（$289）、毛公仔鑰匙扣（$199）、卡套（$139）、側揹袋（$219）、電話繩（$139）及購物袋（加購價 $40）。

18 款全新長腿百變造型系列率先發售：包含 Hello Kitty、My Melody 及 Kuromi 融入甜美復古、偶像應援、法式時尚、皮革牛仔、純白婚紗及魔法少女 6 大系列共 18 款長腿公仔掛飾（$239/款），配上愛心吊飾扣，會場公開發售（每人每款限購 2 件）。

Hall 3 貓耳女僕咖啡廳與期間限定店（攤位 3E01-03, 3E06-08）：以萌度爆燈的貓耳女僕咖啡廳為設計主題，集結逾 200 款精美商品，包括毛公仔、袋款、個人用品及盲盒，精選商品低至半價！

陪伴全球粉絲多年的Hello Kitty設計師山口裕子老師，將最後一次以Hello Kitty設計師身分來港，於香港動漫電玩節舉行簽名會，與一眾港澳粉絲見面。

2.羚邦集團 Medialink（Hall 1 攤位 E01）：最強 IP 陣容與 10 周年慶典

今年羚邦集團以超強動漫陣容進駐 Hall 1 攤位 E01，絕對是全場焦點之一，集合多個人氣IP陣容，包括劇場版《CHIIKAWA 人魚島的秘密》、《排球少年!!》、《咒術迴戰》死滅迴游等，VTuber 粉絲同樣有福，超人氣《hololive production - It's holo-tea time!》茶會主題獨家造型精品於現場首賣登場；適逢 Ani-One 10 周年慶典，IdG Bubbles 更會於動漫節主舞台隆重登場！

3. SUNRISEPOP：三大重磅企劃、16部抽卡機與限定福袋

香港本地潮流玩具品牌 SUNRISEPOP （Hall 1 展位 F03）本年度火力全開，破天荒集結《咒術迴戰 死滅迴游》、《膽大黨》、《加油！中村同學！！》、《藥師少女的獨語 愚人節系列》、《春夏秋冬代行者》、《判處勇者刑 懲罰勇者9004隊刑務紀錄》及《凍結地球》等多部超人氣動漫 IP，攜三大重磅企劃強勢列陣。

4.重磅嘉賓陣容：日本聲優與 hololive VTuber 聯手登場

今年的舞台活動堪稱歷年最豪華陣容，大會特別邀請多位重量級日本聲優與虛擬主播親臨與粉絲互動：

人氣日本聲優專場：邀請到超人氣聲優 上坂堇、河西健吾 及 梶原岳人 等登台，舉行見面會與分享會。

hololive VTuber 破天荒重磅連線：首度邀請到 hololive 旗下超人氣組合「ししわた」——角卷綿芽（Tsunomaki Watame） 與 獅白牡丹（Shishiro Botan） 進行現場連線，成為全場粉絲矚目的焦點！

5.潮巨匠 Art Toy 展區與國際大師力作 殿堂級大師親臨現場

出前一丁 × Ron English 藝術聯乘企劃 「清仔Grin」限量版畫藝術玩具 首度亮相香港動漫電玩節

潮流玩具迷絕對不能錯過的「潮巨匠藝術玩具展」，今年力邀國際級殿堂人物加持：

殿堂級大師親臨現場：美國波普藝術巨匠 Ron English 與被譽為「韓國公仔教父」的 Coolrain 雙雙親臨會場。

Art Toy Buffet 展覽：特別集結 34 位海外潮玩設計師，展示多款獨一無二的「全球唯一」手辦作品，極具典藏價值。

Hall 1 展區焦點：國際大廠、大型試玩與主題打卡

Assemble | Nintendo Switch 專區 ：首次登陸香港動漫節！現場設有大型試玩區，玩家可搶先體驗《斯普拉遁塗擊隊》、《Pokopia》等話題新作，並選購多款會場限定主機組合與優惠套裝。

：首次登陸香港動漫節！現場設有大型試玩區，玩家可搶先體驗《斯普拉遁塗擊隊》、《Pokopia》等話題新作，並選購多款會場限定主機組合與優惠套裝。 TAKARA TOMY / T-SPARK ：推出三款重點會場限定模型：TOYRISE 王者艾克斯凱撒（黑色配色）、TOYRISE 飛龍凱撒（黑色配色）及 Realize Model 重裝長牙獅沙漠仕樣。

：推出三款重點會場限定模型：TOYRISE 王者艾克斯凱撒（黑色配色）、TOYRISE 飛龍凱撒（黑色配色）及 Realize Model 重裝長牙獅沙漠仕樣。 BANDAI NAMCO ：集結 Tamashii Nations、Bandai Hobby、Bandai Card Games、Banpresto、Tamagotchi 及特攝英雄系列等熱門品牌，從拼裝模型、食玩到電子寵物一應俱全。

：集結 Tamashii Nations、Bandai Hobby、Bandai Card Games、Banpresto、Tamagotchi 及特攝英雄系列等熱門品牌，從拼裝模型、食玩到電子寵物一應俱全。 Hot Toys（Hall 1 展位 D02）：震撼打造約 2,000 平方呎的大型展覽空間，現場展示逾 20 款全球首度曝光的高質感人偶，更立起一座高達 4.5 米的巨型蜘蛛俠地標，會場重頭戲包括 3 大限量商品及預訂企劃，包括鐵甲奇俠 Mark VII（Exo-Chrome Clear Version）1:6 合金人偶、會場限量 300 件的《蜘蛛俠：英雄重生》蜘蛛俠 1:6 人偶（普通版）以及《蜘蛛俠：英雄重生》蜘蛛俠 1:6 人偶（豪華版）。

Hall 3 展區焦點：懷舊復古、本地原創與經典卡牌

「Dig Dig Island 發掘島」 ：主打經典尋寶與珍藏展出！現場將展示 Windair Workshop 帶來的 60-80 年代模型機械人，以及由世界健力士紀錄保持者黃耀強（William）呈獻的珍貴《怪誕城之夜》精品。此外，彭順導演及鐵人兄弟等人的多年珍藏亦會重磅亮相。

：主打經典尋寶與珍藏展出！現場將展示 Windair Workshop 帶來的 60-80 年代模型機械人，以及由世界健力士紀錄保持者黃耀強（William）呈獻的珍貴《怪誕城之夜》精品。此外，彭順導演及鐵人兄弟等人的多年珍藏亦會重磅亮相。 「ComixPop」與漫畫藝廊 ：匯聚近 40 位本地精英漫畫家（如曹志豪、一鋒、Bonnie Pang、Pen So 等）。除了發售最新原創作品及周邊外，新設的「漫畫藝廊 ComixArt Gallery」更首度公開數十位參展漫畫家的珍貴手稿真跡。

：匯聚近 40 位本地精英漫畫家（如曹志豪、一鋒、Bonnie Pang、Pen So 等）。除了發售最新原創作品及周邊外，新設的「漫畫藝廊 ComixArt Gallery」更首度公開數十位參展漫畫家的珍貴手稿真跡。 BEYBLADE X 爆旋陀螺區 ：除了展示今世代及跨世代經典陀螺外，更特別設有陀螺對戰區，讓全港陀螺手現場交流切磋。

：除了展示今世代及跨世代經典陀螺外，更特別設有陀螺對戰區，讓全港陀螺手現場交流切磋。 Magic: The Gathering：推出備受期待的 Marvel Superheroes 聯乘系列，將漫威經典超級英雄與反派帶入卡牌戰場。

動漫節2026門票詳情

動漫節2026門票詳情

動漫節2026門票詳情

動漫節2026門票詳情

今年大會推出 8 種門票選項，票價由 $25 至 $220 不等。現場售票處僅限販售旅客門票，本地參觀人士需預先於網上或指定渠道購票進場：

門票種類與票價：

ACGHK 普通全票：$50（小童全票 $25，適用於 3 至 11 歲）。

動漫節快線門票：$150（每日限量發售，可經 1B 通道提早於 10:30 AM 入場）。

Hall 3 專用全票：$30（每日限量 5,000 張，11:00 AM 起經 3C 通道直達，僅限參觀 Hall 3 及 Hall 5）。

旅客門票：普通全票 $80 / 小童全票 $25（中午 12:00 起可憑護照或有效證件於現場購買進場）。

購票方法：

電子門票已於 ACGHK App等平台公開發售；實體「ACGHK 全票」於 7 月 10 日起 於指定 7-Eleven 及 OK 便利店預售；現場售票處僅售賣旅客門票

單向人流管制：

為確保人流順暢及提升參觀體驗，今年大會實施嚴格的單向人流管制。入場人士必須順序參觀 Hall 1、Hall 3、Hall 5。每個展會場館僅可進入一次，離館後無法回流。

「香港動漫電玩節 2026」(ACGHK 2026)