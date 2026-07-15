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迪士尼半價最平$344.5/位！香港迪士尼樂園門票快閃5折 輸入折扣碼即享 附預訂網址

好去處
更新時間：16:17 2026-07-15 HKT
發佈時間：16:17 2026-07-15 HKT

香港迪士尼樂園作為備受喜愛的景點，不論是經典的地標城堡、精彩的主題園區，還是夏日限定的濕身巡遊，每到暑假都吸引無數家庭與粉絲前往狂歡。今年夏天，樂園推出快閃半價門票優惠，只要在指定時間經Klook平台搶購，即可用半價入手門票，同步有多款門票及全新暑期限定套餐推出折上折優惠，今年暑假不容錯過！  

迪士尼半價最平$344.5/位！香港迪士尼樂園門票快閃5折

香港迪士尼樂園於2026年7月18日中午12:00推出門票快閃半價優惠，屆時經Klook平台預訂門票，輸入指定優惠碼【HKDLJUL1850】，即可享有半價優惠，門票最平$344.5，最高可折抵HK$424.5，名額有限，先到先得！ 

如果未能搶到半價優惠，平台亦於2026年7月18日中午12:00至7月19日23:59期間，推出全線門票及套餐低至9折的優惠，只需在結帳時輸入優惠碼【HKDL10SUMMER】，即可享9折優惠（最多可減$39）。

暑期水花大街派對套餐低至8折

除了門票折扣外，樂園今夏更特別推出全新「廣場飯店迪士尼匠心套餐 +『Pixar 水花大街派對！』指定觀賞專區」暑期限定套餐。除了享用中式精緻美饌，包括極具心思的卡通造型點心、經典燒味雙拼、養生老火湯及精緻甜品等，更可獲得「Pixar 水花大街派對！」指定觀賞專區的入場資格，在最佳觀賞位置近距離接觸喜愛的彼思好友，感受水花四濺的清涼快感。目前推出推出折上折優惠，結合89折優惠與9折優惠碼後，價格只需$354起（原價$438），慳近8折，不可錯過。 

香港迪士尼樂園夏日快閃優惠詳情

  • 【快閃半價】香港迪士尼樂園入場門票
    • 優惠內容：輸入優惠碼【HKDLJUL1850】享半價（最多減$424.5）
    • 開售時間：2026年7月18日 12:00 PM起發售
    • ＞＞預訂按此＜＜ 
  • 【全線低至9折】所有門票及套餐
    • 優惠內容：輸入優惠碼【HKDL10SUMMER】享9折（最多減$39）
    • 推廣期：2026年7月18日 12:00 PM 至 7月19日 23:59
    • ＞＞預訂按此＜＜ 

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