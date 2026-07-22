暑假好去處2026｜全港40+暑假玩樂好去處！尖沙咀CHIIKAWA特展/海港城反斗奇兵/巨型LEGO打卡位

夏日好去處2026｜踏入6月氣溫炎熱，同時意味暑假長假期快將開始，又是時候準備安排豐富室內、室外節目！全港各區於暑假期間推出不同大型主題活動及打卡裝置，包括載譽歸來的CHIIKAWA特展、燒烤場水上樂園、生蠔BB沙灘按派對打卡，再加上四年一度世界盃即將開鑼，不少商場舉行睇波活動等。不論三五知己出遊、情侶拍拖或親子天倫樂都適合，齊齊享受夏日活動！

夏日好去處2026｜全港暑假打卡玩樂推介！

繼去年舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展後，今年全新的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展載譽歸來，將於8月1日至9月6日登陸尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行！展覽特設「原畫宇宙」、「音樂互動宇宙」、「裝置藝術宇宙」及「機動藝術宇宙：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬」四大主題區，首次展出逾130幅插畫家Nagano的原畫作品，同時設有全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬，各位Fans更有機會親身乘坐。

全新限定商品將於8月1日同步登場，所有展覽限定紀念品只限持票人士選購，包括Nagano特意為今次展覽創作全部的《CHIIKAWA迴旋木馬》系列、角色吊飾公仔及連場景座。

CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期：2026年8月1日 至 9月6日

地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱

室內展廳：展覽空間及紀念品商店

展出位置：K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle

戶外展區：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置

展出位置：K11 MUSEA地下Promenade

售票網站：Klook、貓眼

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馬鞍山MOSTown今夏與人氣IP「生蠔寶寶 (Baby Namagaki)」聯乘，打造室內主題沙灘「MOST-Vibrant 沙灘仲夏探索營」打卡裝置，齊集30隻可愛造型的生蠔BB，包括11款全新沙灘派對造型，如浴巾生蠔、太陽傘生蠔、水泡生蠔等。場內設有4大主題打卡區及2大互動玩樂區，包括近千呎的「夏浪綠沙海」、6.5米高「彩虹流水光影塔」、巨型生蠔BB扭蛋機等，充滿夏日度假風情。同場的期間限定店更有多款獨家新品及日本限量精品發售，更聯乘人氣乎厘專門店PHI Coffee & Pancake推出「Baby Namagaki期間限定Café」，可愛元素融入餐點，設計出一系列Baby Namagaki造型的日式梳乎厘、主食及精品咖啡。

MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant沙灘仲夏探索營

日期：7月4日至8月23日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：馬鞍山MOSTown新港城中心

場內主題玩樂區

日期：7月4日至8月23日

時間：

1.沙海寶藏大發「掘」：下午1:00至5:00（平日）、中午12:00至晚上8:00（星期六及日)

2.MOST-Chic&Chill「蠔」派對裝扮區及巨型生蠔BB扭蛋機：中午12:00至晚上8:00（星期六及日)

Baby Namagaki仲夏期間限定店

日期：7月4日至8月23日

時間：中午12:00至晚上8:00

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港城再次舉行以《反斗奇兵5》為主題的盛大派對「FOREVER TOYS @ 海港城」

迪士尼與彼思《反斗奇兵5》即將上映，繼2019年以《反斗奇兵4》為主題的嘉年華「Our Toy Stories @ 海港城」後，今年暑假海港城再次舉行以《反斗奇兵5》為主題的盛大派對「FOREVER TOYS @ 海港城」，設有5大體驗區，包括：《玩具對科技》遊戲室設有超過2米高的巨大版胡迪、翠絲及紅心雕塑、全港唯一官方The Forever Toy House反斗奇兵5期間限定店、胡迪、翠絲及莉莉平板打卡裝置等，各位Fans不可錯過！

FOREVER TOYS @海港城

日期：2026年6月19日至8月31日

地點：6月19日起（即首階段）包括海運大廈露天廣場、海運大廈地下展覽大堂、海運大廈地下中庭及港威商場廣東道入口；7月起將陸續新增海運觀點、海港城美術館等地點。

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CHIIKAWA首部動畫大電影《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》將於8月6日上映，朗豪坊聯乘Medialink羚邦將電影中的名場面實體化，整個商場由地下正門至高層變身「人魚島」，還原多個電影名場面。粉絲於4樓可與穿上草裙的吉伊卡哇及一眾夥伴圍著「營火晚會」狂歡，再到12樓核心地帶與吉伊卡哇、小八與兔兔乘著小船進入神秘洞窟，與3米高的「賽蓮」吹氣裝置震撼見面。此外，粉絲們可入手與日本同步發售的全新電影周邊商品，「人魚島土產屋」搜羅逾300款不同系列的商品，千萬不要錯過！

CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋

日期：即日起至8月31日

時間：上午10:30至晚上10:00

地點：朗豪坊4樓通天廣場

預約安排：即日起至7月30日設預約入場安排，入場人士先於Klook預約入場憑證

特典套裝

日期：7月24日至31日

換領地點：朗豪坊4樓顧客服務中心

換領詳情：LP CLUB會員憑CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋 或 參與商舖即日消費單據滿HK$800及即場購買朗豪坊GALA CINEMA《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》限量版電影換票證 （價值HK$110）一張，可免費獲贈特典套裝一套

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沙田新城市廣場聯同 LEGO® 香港啟動「開啟玩樂模式 (Turn Play Mode On)」跨世代企劃

沙田新城市廣場聯同 LEGO® 香港啟動「開啟玩樂模式 (Turn Play Mode On)」跨世代企劃，4米高巨型樂仔化身活力DJ，帶領全港家庭沉浸於兼具潮流音樂、數碼藝術、經典遊戲與感官娛樂的7大互動玩樂體驗區。首推80、90後回憶殺，帶來巨型升級版「天下太平大對決」，大人與小朋友可親手以LEGO®顆粒拼砌出「旗幟」、「飛機」或「大炮」，在放大版樂高堡壘場景中展開跨世代實體對決！

大家更可以於樂高混音台上即場打碟或在「85吋數碼塗鴉牆」揮灑創意，為樂仔設計全新夏日造型，現場更設有考驗動感細胞與默契的「Super Cube」跳格仔互動遊戲，以及考驗手速與創意、成功挑戰指定拼砌圖案即有機會贏走限定禮品的「Lego拼拼樂挑戰」。

LEGO專業認證大師洪子健Andy Hung及本地玩家團隊「Legend Bricks東方之磚」更藉著是次活動，攜手合作打造了以「創意城市」為主題的微縮地標展，以沙田地標作靈感，以逾15萬粒樂高顆粒拼砌並神還原多個極具視覺震撼的城市記憶。當中包括巍然屹立的三米高「LEGO 鐘樓」，以及一系列滿載集體回憶的沙田地標：包括以俄羅斯方塊概念重構的「獅子山」、被馬場環繞且外牆融入兒時經典「跳棋盤遊戲」的「沙田文化博物館」，以及沙田城門河景致等，以顆粒展現創意城市的另一種想像！

沙田新城市廣場x LEGO「TURN PLAY MODE ON」

日期：7月24日至9月6日

地點：沙田新城市廣場

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Sanrio人氣角色玉桂狗於今個夏天與「夢想飛行號」空降到將軍澳MCP新都城中心，與大家一同投入於「Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園」，設有6大必影打卡位，包括12米長巨型飛機造型裝置、天際彩虹拱門、夢想航道登機大堂、主題登機櫃檯、夢幻機艙以及天際駕駛艙，都超級可愛與充滿少女心！現場設有期間限定店發售逾200款Cinnamoroll及Usahana主題精品，當中全新Usahana繽紛緞帶系列更將於全港首賣，包括毛公仔、毛公仔鎖匙扣、側孭袋等14款實用商品。

此外，MCP新都城中心聯乘香港青年航空學會及童夢城通識學園，攜手打造兩大航空體驗工作坊，包括「小機師模擬飛行體驗工作坊」及「小小空中服務員體驗工作坊」，讓小朋友於沉浸式互動中。H COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿HK$800，即可換領帥萌機長Cinnamoroll針織袋、活潑空姐Usahana針織袋、Cinnamoroll頸枕連眼罩或Cinnamoroll陶瓷麵碗乙個。

MCP x Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園

日期：7月3日至8月30日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

MCP x Cinnamoroll & Usahana期間限定店

日期：7月21日至8月30日

時間：下午1:00至晚上9:00（7月21日）、上午11:0至晚上9:00

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

航空職業體驗工作坊

換領日期：6月27日起至換完即止

換領時間：中午12:00至晚上10:00

換領地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1會員專區

換領詳情：H COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿HK$1,500*，即可換領指定航空職業體驗工作坊名額乙個

小機師模擬飛行體驗工作坊

日期：7月4-5日、18-19日及8月1-2日、15-16日、29-30日

時間：中午12:00至晚上6:00（45分鐘/節）

名額：每節5個，共300個

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

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日本特攝之神円谷英二導演創立、風靡全球的「超人系列（ULTRAMAN）」迎來60週年，《超人英雄展》於7月25日至9月13日登陸旺角INCUBASE Arena，完整呈現ULTRAMAN 正義宇宙，從 1966 年的初代超人到 2026 年的最新角色將破天荒全數集結，早鳥優惠票由即日起發售。

特攝迷可欣到正於日本巡迴中、極具指標性的官方大展 ——《ULTRAMAN EXHIBITION》的珍貴內容，主辦方將該展覽的核心展區「英雄大集合」帶至香港展出，呈現超人英雄 60 年來演變軌跡，更透過270度沉浸式環繞視覺，將一幕幕劃時代的熱血變身瞬間與正義光芒交織重現。現場打造多個60年來勾起無數回憶之展出，當中首推完美還原昭和時期「超人六兄弟」的經典場景，重現不朽的光之傳奇；同時，現場更展出近 30 套由日本原裝空運抵港、拍攝專用的超人與怪獸皮套及道具，將日本殿堂級的特攝工藝近距離呈現在全港粉絲眼前。

《超人英雄展 2026》（香港站）

日期：7月25日至9月13日

時間：上午11:00至晚上10:00（最後入場為晚上8:30）

地點：旺角創興廣場地庫B2 INCUBASE Arena

門票：$132起

購票網站：klook、INCUTIX

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近年興起一鼓懷舊熱潮，沙田新城市廣場於今夏帶來「沙田遊樂．回憶殺」，Play Park於7月10日舉行「Cantopop懷舊變裝派對」，玩盡Cantopop派對與Aerobics Dance復古健身舞。大家穿上螢光色健身舞衣，加上Legging泡泡襪及頭帶，與導師一同「One More! Two More!」，隨後再參與充滿80、90年代金曲的派對，一同感受跨世代派對！

此外，沙田新城市廣場於一期西翼打造「懷舊士多」期間限定店，復刻過往士多風貌，出售逾70款古早味的零食和超過50款玩具，更將祖母綠色展示櫃、生果箱、汽水機、仿製紙皮石牆變成復古打卡場景，Play Park的另一邊同樣有懷舊扭蛋機、彈珠機等士多遊戲打卡位。商場與歡樂天地聯手帶來「歡樂好玩‧經典遊戲區」，走到Play Park的歡樂天地，為你限時復刻經典，包括：挑戰精準度的「掟階磚贏香口膠」、手速和運氣參半的跑馬仔等，現場的夾公仔機更換上了懷舊零食。

Cantopop懷舊變裝派對

日期：7月10日

活動：Aerobics Dance復古健身舞（晚上7:00至7:30）、DJ Deanz Cantopop party（晚上8:00至10:00）

地點：新城市廣場1期Play Park LB樓層 01-02 舖 歡樂天地 Whimsy

參加方法：即日起可於The Point App預購，門票售價為每位250積分+HK$188，或於活動當日即場以HK$220購票（隨票可免費獲贈無酒精飲品乙杯、懷舊小食、鬼馬派對道具包乙份、歡樂天地代幣20個、商場商戶禮券套裝）

好時光「懷舊士多」

日期：即日起至7月26日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：新城市廣場1期西翼、新城市廣場1期Play Park LB樓層06舖

歡樂天地「歡樂好玩．經典遊戲區」

日期：即日起

時間：上午11:00至晚上9:30

地點：新城市廣場1期Play Park LB樓層01-02舖歡樂天地Whimsy

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為了迎接夏日戶外活動浪潮，GO PARK Aqua全方位升級，新增多種水上運動，包括推出3大帆船種體驗，涵蓋小帆船、雙體船及賽艇，由專業教練指導掌舵技術及策略；龍舟親子體驗日亦即將登場，讓家長與子女齊划龍舟，共享親子時光。

此外，GO PARK Aqua設有導賞團，帶領大家深入感受西沙一帶，其中深涌三面環山，擁有大片草原與紅樹林生態，更可拍攝天空之鏡倒影美照。深涌為豐富自然景觀的客家村落，可探訪別具歷史風情的三王來朝小堂與深涌農莊，感受本地客家文化的獨特魅力。深涌今次帶來豐富多元的全新體驗，由觀星、手製豆腐花與傳統茶粿領路，再到Glamping、田野燒烤、石板烘焙薄餅製作、文青藍染工作坊、果醬慢活工作坊及沿榕樹澳道單車隨行往打卡位，讓大家深深感受本地歷史文化與風俗傳承。

GO PARK Aqua精心設計的海岸線深度遊迎來大升級，以GO PARK為基地前往鄰近島嶼，新增極具話題性的「榕樹澳龍蝦導賞魚排之旅」，帶領大家深入香港唯一可持續青龍蝦養殖基地——仟國水產，發掘本地龍蝦與海魚養殖基地，體驗親手餵飼海產，並探索可持續養殖生態。

西沙GO PARK水上運動、「深涌行」及海岸線深度遊

地點：新界西沙海映路9號

*有關水上運動課程及活動詳情，請於GO PARK Sports手機應用程式登記報名及WhatsApp +852 9133 0596查詢

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Sanrio characters x YOHO小麥肌旅行團

三大的Sanrio characters，包括KUROMI、My Melody及My Sweet Piano組成最萌趣「小麥肌旅行團」，首次以健康亮澤的小麥肌膚色熱爆登場，並換上清新又俏皮的夏日度假造型，於7月11日至8月30日穿梭充滿夏日氣息的YOHO系商場。角色們遊覽一系列以元朗及近郊經典景點為靈感的夢幻打卡場景，如向日葵花海、小木橋等。活動期間設有期間限定店，為各位粉絲準備了逾200款主題精品，YOHO會場限定、全港首次發售的「曬黑系列」商品更會於活動期間陸續推出。

Sanrio characters x YOHO小麥肌旅行團

日期：7月11日至8月30日

地點：元朗YOHO系商場

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本地品牌KYUBI於7月25日起在啟德AIRSIDE帶來「KYUBI MARVEL 期間限定店」，現場設有多個打卡位，包括正義勇敢的蜘蛛俠(Spider-Man) 、即將強勢歸位的魅力反派末日博士 (Doctor Doom) 以及變種特攻 (X-Men)，讓一眾粉絲與支持的角色打卡！KYUBI推出全球首發的「KYUBI MARVEL 超級英雄系列」，包括玩味還原「尚氣十環」的夜光運動手環、蜘蛛俠漫畫線稿設計籃球衣及以MARVEL電影經典漫畫翻頁開場為設計靈感的掛頸毛巾，全20款獨家周邊服飾及潮物均極具收藏價值。

此外，KYUBI舉辦為期3個周末的首屆「KYUBI MARVEL 超級英雄街頭籃球賽」，賽事為3x3室內街籃晉級賽，可男女混合組隊參賽，參賽隊伍可由3至5人組成，競逐冠、亞、季軍殊榮，分別獲得金、銀、黑「無限寶石手套」造型獎盃，同時設有「決賽MVP最有價值球員」大獎。每位出席選手將獲贈「KYUBI MARVEL 超級英雄選手包」一份（每份價值約 HK$1,000），當中包括蜘蛛俠漫畫線稿設計籃球衣，尚氣十環夜光運動手環、非賣品蜘蛛俠布袋、方巾及美國隊長海報

KYUBI MARVEL期間限定店

日期：7月25日至8月30日

時間：上午11:00至晚上10:00

地點：AIRSIDE 2樓210號舖

KYUBI MARVEL超級英雄街頭籃球賽

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日本創作者「可哀想に！」筆下的兩個IP——人氣褲褲兔Opanchu Usagi及首次來港的奶泡恰姆Npochamu，於7月4日至10月19日來到置富Malls旗下四大商場，帶來「Summer Refresh『富』『褲』Fun」。馬鞍山廣場有近4米高的褲褲兔手提行李箱站在地球運輸帶上，中央還有小飛機、凱旋門、許願池、玻璃金字塔等打卡位；置富都會換上沙灘裝置，褲褲兔身穿夏威夷草裙舞服飾、頭戴大紅花極其放鬆！

+WOO嘉湖帶來Party Room裝置，褲褲兔與大家一同唱K，更可欣賞牠滑下小滑梯闖入花花池的激萌模樣。遊戲高手還可走入設有巨大拉桿與按鈕的超巨大遊戲機，與褲褲兔展開對賽。置富第一城融入近年大熱運動Pickleball，訂造專屬 Pickleball Chair，與巨型球拍合照。此外，置富Malls設有期間限定店，多款褲褲兔及奶泡恰姆周邊商品，包括：文具、精品及家居用品等等，將於7月的馬鞍山廣場以及8月的+WOO嘉湖登場，當中更有率先推出的貨品！

置富Malls Summer Refresh「富」「褲」Fun

日期：7月4日至10月19日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場、置富都會、天水圍+WOO嘉湖、置富第一城

啟動開幕式

日期：7月5日

時間：下午2:00至3:00

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場

嘉賓：Kenny關智斌、女子組合VIVA

「富」「褲」Fun期間限定店

日期：7月4日至31日（馬鞍山廣場L3）、8月3日至31日（+WOO嘉湖1期地下）

時間：中午12:00至晚上8:00（星期一至四）、中午12:00至晚上9:00（星期五至日）

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荷里活廣場首度聯乘本地親子玩樂品牌StayFun帶來「埃及尋寶大作戰」，一樓明星廣場變身佔地8000平方呎的室內古埃及主題巨型充氣樂園，集結8大融合古埃及元素的遊樂關卡，將金字塔之謎、法老守護傳說化作好玩又刺激的玩樂體驗，包括尋寶波波地、競技區、7米高獅身人面像殿滑梯、迷宮陣及障礙賽等，讓一班小朋友於探索與刺激中盡情放電！

此外，場內特設期間限定精品專區，發售兩款可愛又玩味十足的古埃及主題減壓神器。其中一款為法老貓造型，另一款則以可愛貓身搭配金字塔造型按鈕，兩粒金字塔更可拆下變身鍵盤粒粒，相當抒壓！

荷里活廣場 x StayFun「埃及尋寶大作戰」

日期：7月10日至8月30日

地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

開放時間：中午12:00至晚上7:00（平日）、上午11:00至晚上8:00（星期六、日及公眾假期）

票價：$68起

購票方式：Klook、荷里活廣場VIC會員憑積分換領

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皇室堡於今個暑假變身貓咪天堂，將於7月21日至8月31日帶來「喵の玩樂日誌」，打造四大軟萌打卡位及互動體驗。場內高達3米的巨型貪吃貓「餵食皇阿喵」邀請大家直接走入牠夏日的「餐盤」合照，旁邊為2.5米高的主題壁畫——

「Chill喵的理想假期」，由近期熱話並致力推動社區藝術團隊Art Dreamers的畫家李學鋒老師親自創作，李學鋒老師於7月17至19日上午11時至晚上7時即席繪畫主題壁畫，呈現貓貓的玩樂日常。俏皮軟萌的「喵喵凌空步道」限定登場，粉藍與粉紅的夢幻配色，配上精緻的貓咪造型圍欄，可以360度捕捉主子的優雅姿態。

皇室堡聯手寵物用品店 Pet Line 打造期間限定店，首賣主子最愛的神祕新口味貓糧與一系列高顏值萌寵選物，消費滿額可獲贈「Pet Line 軟綿綿花糖抹手巾」。

皇室堡「喵の玩樂日誌」

日期：7月21日至8月31日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：皇室堡地下中庭

Art Dreamers現場繪畫壁畫

日期：7月17日至19日

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：皇室堡地下中庭

皇室堡x Pet Line期間限定店

日期：7月21日至8月31日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：皇室堡地下中庭

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由經營 Wargame 長達17年的專業團隊打造，位於沙田連城廣場的「Urban Ops 動域空間」佔地超過20,000平方呎，主打「全齡向一站式室內競技天堂」。場內設有以「九龍城寨」為藍本的電影感戰場，配備專業閃燈、煙霧及音響特效，讓你彷彿置身動作電影場景。這裡更有全港首創「氣動槍電視屏幕電子靶體驗」，後坐力與真槍極為相似，讓你一嘗當「神槍手」的快感。場地亦照顧到親子客群，提供低痛楚的 Jelly Gun 體驗；7月更將新增「實景劇本殺」，絕對令人期待！

Urban Ops 動域空間

地址：新界沙田車站圍1號連城廣場4樓409-427室

營業時間：下午2:00至深夜12:00

遊戲收費：$180起

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韓國爆紅插畫IP「粉紅兔子My Friend Rabbit」與華懋集團商場帶來「『兔』-gather瘋玩夏水禮Amusing Summer」，荃灣如心廣場中庭半空出現長達 5 米的巨型「充氣跳水飛『魚』」造型兔子」，中庭另一側則築起充滿夏日色彩的「『池』中梳乎浮潛區」，營造出由下而上的「水底仰望」透視視角。走到戶外廣場，更有「巨型6米高粉紅兔子」坐鎮其中，全場彌漫瘋狂且過癮的打卡氣息。大眾更可現場挑戰互動遊樂區的「『泡』開煩惱大挑戰！」及「『鴨』力全消撈撈樂」。

此外，好運中心變身充滿夏日群島風情的「Juicy Beach」，現場更設有極具夏日色彩的「盛夏特調Juicy Bar」互動吧枱，在椰林樹影的包圍下，大眾可一邊調配專屬清涼Mocktail。同時，現場設有考眼力、拼手勁的「夏日狂『椰』戰」與講求眼明手快的「一拍即中圈圈樂」天幕遊戲，贏取限定禮物。

以上兩大商場同時設有以池畔酒吧為主題的粉紅兔子期間限定店，匯聚超過50款搞鬼人氣盲盒及周邊商品，當中包括香港首度曝光的「藍色小天使掛件」與「粉色小天使掛件、如心廣場限定的「精神系列」掛件、好運中心獨家專賣的「黑黑系列」大熱單品等。

「『兔』-gather瘋玩夏水禮Amusing Summer」

日期：7月30日至9月6日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：荃灣如心廣場一期1/F中庭及地下露天廣場、好運中心L3中庭

期間限定快閃店

日期：7月30日至9月6日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：荃灣如心廣場一期1/F中庭、好運中心L3中庭

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足球落場版球衣世界級平台MATCHWORNSHIRT亞洲首次展覽登陸又一城，展出總值逾$150萬港元的球星實戰球衣，當中矚目為Cristiano Ronaldo（C朗）於2022年卡塔爾世界盃八強戰對戰摩洛哥時所穿著的實戰球衣，該珍藏為全球首次公開展出。現場還將展出利物浦前鋒Cody Gakpo（加普）、曼聯中場核心Bruno Fernandes（般奴費南迪斯）、英格蘭隊長Harry Kane（哈利卡尼）等實戰及比賽備用球衣。

現場設有巨型足球獎盃裝置，右側為互動傳球挑戰區，整個空間以盤球挑戰為主軸概念，營造如置身真實比賽般的氛圍。左側為以球員更衣室為靈感而建的期間限定店，陳列多款經典珍藏簽名球衣、世界盃紀念品及限定商品。除了展覽以外，活動期間更準備多項精彩節目，大人與小朋友可參與傳球挑戰以及「小球星訓練營」，為夏天添上特別體驗。

《MatchWornShirt x MATCHLEGACY x Festival Walk: Icons of the Pitch.》

日期：即日起至7月26日

時間：上午11:00至晚上9:00

地址：又一城LG2層

小球星訓練營

日期：6月19日至7月26日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：上午11:00、中午12:00及下午1:00（每節45分鐘）

教練陣容：盧均宜、林嘉緯、朴叡俊

換領詳情：由即日起，My FESTIVAL會員以10積分即可換領「小球星訓練營」電子入場證一張

「互動傳球Goal !!」

日期：即日起至7月26日

時間：上午11:00至晚上8:00（平日）、下午2:00至晚上8:00（星期六、日及公眾假期）

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香港黃金海岸聯乘經典童書角色Mr.Men Little Miss，由即日起至８月31日帶來繽紛熱鬧的「夏日開心農莊」及「夏日童萌遊樂園」，齊齊變身小農夫！黃金海岸商場將搖身一變，化身「夏日開心農莊」，Mr. Men Little Miss一眾角色會以多款可愛小農夫造型，現身商場中庭及海岸農莊等6大打卡位，還有特色農墟、西瓜收割活動及小農夫計劃，讓小朋友親身體驗農務過程，每位參加者更可獲贈小小農夫套裝。

此外，香港黃金海岸酒店推出「Mr. Men Little Miss夏日童萌遊樂園」住宿計劃，小住客於登記入住時，即可獲贈獨家的Mr. Men Little Miss浮板，同時可親手設計草帽及參與解碼大作戰，尋找散落於酒店各處的角色，成功解碼即可獲贈限定主題貼紙。同時，酒店亦特設「夏日童萌遊戲室」，內有Mr. Men Little Miss彩球排序及其他多款遊戲，讓小住客暢玩。

巨型「夏日開心農莊」裝置

日期：即日起至8月31日

地點：黃金海岸商場中庭

「Mr. Men Little Miss開心農墟」換領環保袋

日期：7月5日及8月2日

地點：黃金海岸商場中庭

換領方法：於農墟單一消費滿HK$100，憑有效發票即可換領

「收西瓜·手作樂」

日期：7月12日

地點：黃金海岸商場1/F海岸農莊

換領日：即日起至7月12日

換領方法：S⁺ REWARDS會員尊享以30點數，換領「收西瓜·手作樂」名額1個，每個名額可供一名12歲或以下的小童及一名成人陪同入場

「黃金小小農夫計劃」

日期：7月26日、8月2日、8月9日及8月16日

地點：黃金海岸商場1/F海岸農莊

換領日：即日起至7月25日

換領地點：黃金海岸商場1/F 客戶服務中心

換領方法：於黃金海岸商場或黃金海岸酒店餐廳，以指定電子貨幣消費滿HK$1,500或以上，憑最多4張不同商舖發出之機印發票及其付款存根，即可換領「黃金小小農夫計劃」名額一個

「Mr. Men Little Miss開心農墟」換領環保袋

日期：7月5日及8月2日

地點：黃金海岸商場中庭

換領方法：於農墟單一消費滿HK$100，憑有效發票即可換領

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佔地4萬呎的大尾篤人氣BBQ場繁星燒烤（大埔）由即日起至9月13日將戶外空間變成五大水上主題區，包括「穿越恐龍世界」、「恐龍的奇幻樂園」及「海盜船及鯨魚之旅」 等，讓小朋友彷彿置身恐龍時代，在暴龍、三角龍身旁滑水嬉戲。場內設有不同刺激程度的充氣滑梯，更佈置出 「迷宮障礙區」 ，讓精力無窮的小朋友施展運用小腦袋，穿越重重關卡。「泡泡大戰」會不定期噴出漫天綿密白雪泡泡，伴隨動感水花，將現場變成夢幻又瘋狂的夏日派對。

場內設有自助輕食甜品區，每天下午5:00前無限量供應刨冰DIY、港式冷撈、甜甜圈、草莓奶凍等逾30款美食。此外，同場設有免費設施，包括淋浴間、置物櫃等。

大尾篤恐龍水上樂園 Jurassic Water Park

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Waterfall Sports & Wellness奧運會所早前完全升級及重新開幕，採用香港首創的的 AI 網球機械人及頂級自動發球系統，精準捕捉現代人渴望高效、專注的「獨享式」運動心理，另一方面則全面對標國際級專業標準，引入 ATP 官方認證配套、PGA高爾夫科技系統。此外，匹克球場配備自動發球機，可控制發球角度與力度，一個人亦能享有專屬練球體驗。新加入「The ONE運動會籍」的會員除了玩盡全港3間會所及6間大灣區會所的運動設施外，更聯乘零售、飲食及生活品牌，推出獨家優惠。

Waterfall Sports & Wellness奧運會所

地址：九龍海輝道11號奧海城一期2樓

開放時間：上午6:00至晚上12:00（健身室24小時開放）

聯營電話：3526 0270

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啟德The Twins雙子匯2期三道SNDO將聯同「佛系」人氣插畫角色Tireless Girl下腰女孩，將於7月7日至8月27日帶來「SNDO夏日Chill派對」，與大家歡度暑假！活動準備了「Chill Hea遊樂場」，設置了6大療癒打卡裝置，包括4米高Tireless Girl大型主題吹氣裝置《深呼禪坐》、匹克球場、寵物能量站、放鬆沙灘椅、翻滾玩意以及轉呼拉圈的Tireless Girl。此外，活動期間逢星期六及日消費滿額可獲遊戲卡一張，完成4大互動遊戲後集齊印章可獲贈主題磁貼。

除了打卡裝置之外，雙子匯三道聯乘音樂品牌SIDE B，以「THE OTHER TRACK」為主題，打造三場夜間限定DJ派對，大家只需於雙子匯消費滿$200即可參與。派對主題包括動漫、歐美節拍以及粵語金曲，同場可一邊享受美酒一邊欣賞音樂，投入於派對之中！每場活動加設「最佳衣著大賞」，只要入場人士配合當場的服裝主題，優勝者有機會贏取$500禮券。

「SNDO夏日Chill派對」

日期：7月7日至8月27日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：啟德雙子匯三道SNDO地下正門、中庭、6/F及7/F

《ANIME RUSH》夜間DJ派對

日期：7月18日

時間：晚上8:00至10:00

地點：雙子匯2期三道8/F

歌曲主題：動漫之夜

服裝主題：你最愛的動漫角色

表演DJ：日本人氣「Walking DJ」代表Mihossyi

換領期：即日起至7月18日

《DRIP MODE》夜間DJ派對

日期：8月29日

時間：晚上7:00至9:00

地點：雙子匯2期三道G/F中庭

歌曲主題：Western-Pop歐美節拍

服裝主題：經典MV男/女角造型

表演DJ：Hansel

換領期：7月19日至8月29日

《LOVE LOOP》夜間DJ派對

日期：9月26日

時間：上午7:00至9:00

地點：雙子匯2期三道13/F空中花園II

歌曲主題：J-Pop X Cantopop日粵語情歌回憶殺

服裝主題：街頭潮服/Vintage/懷舊City Pop

表演DJ：CANTOMANIA

換領期：8月30日至9月26日

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灣仔合和商場與大自然兩棲及爬行教育 (Nature Herpetology Education) 聯手舉辦的「另類寵物世界Exotic Pets World 2026」將於7月25日至8月18日載譽歸來，一連25日帶來沉浸式異寵生態互動學習體驗，了解兩棲及爬行類異寵的機會。活動設有「兩棲爬行多樣生境區」、「水族及甲殼生態區」、「巨型陸龜與蜥蜴互動區」、「焦點主題保育展區」的四大主題展區，以仿棲息地原生生態環境，帶來超過15種參展物種，包括蜥蜴類、龜類、兩棲類、蛇類、螯蝦類、變異甲殼類、魚類等。

至於水族及甲殼生態區，以36吋全水流動亞馬遜溪流巨型螯蝦缸微觀缸，模擬真溪流的湍急水流與沉木交錯環境，展示巨型螯蝦所擁有的威武雙螯與迷人體色，以及其脫殼生長過程與底棲生態。大家還可以近距離與巨型陸龜及蜥蜴互動，焦點主題保育區為新設立區域，重點介紹重點介紹中國國家一級保護動物「瑤山鱷蜥」，野外存量估計不足1000隻，珍貴程度被學界形容比大熊貓更罕見。此外，活動期間設有超過10款工作坊，讓大家參與水陸情境缸、生態瓶及標本等製作。

「另類寵物世界Exotic Pets World 2026」

日期：7月25日至8月18日

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：合和商場3樓中庭

主題工作坊

小小動物學家課程

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荃灣廣場於7月16日至8月31日帶來「HYPER．KIDS水陸躍動挑戰站」，集合水陸運動闖關、消暑水上競技、創意學習工作坊及潮玩對戰賽事等「5大夏日必玩體驗」。打響頭炮是中庭的HYPER充氣極限障礙賽，集合逾20項運動闖關，指定周末加入「運動挑戰 × 音樂節奏」，巨型彈床配合節奏感十足的兒歌音樂，大小朋友可以盡情躍動。

L5空中花園設有HYPER全能水上競技場，當中集合10項全能挑戰，結合水上巨型滾筒與忍者競技元素，更驚喜聯乘DECATHLON推出市中心獨木舟及直立板體驗。Learning Kids自選Summer Camp，來多個創意聯乘、獨家職人體驗及匹克球班，包括：英語匹克球初體驗、英語畫碟甜品工作坊、DECATHLON小店長體驗、The Overlander 小小店長體驗及美食學堂等等獨家工作坊，小朋友可按興趣自由配搭，將學習融入體驗。

荃灣廣場聯乘「YATA × TAMIYA打造四驅車小小訓練基地」，現場除了可入手各式迷你四驅車與改裝配件外，更可即場砌車及免費對戰，並於8月底在 L1 中庭舉行爭霸大賽，配合B1「爆旋陀螺對戰基地」。

HYPER充氣極限障礙賽

日期：7月16日至8月28日

時間：下午3:00至晚上8:00（平日）、下午1:00至晚上8:00（星期六及日）

地點：荃灣廣場L1中庭

對象：2歲至12歲兒童

換領名額：每節20組（一位小童+一位18歲以上家長為一組）

參加方法：The Point會員以100積分並即日於場內「指定即賺分商戶」以電子貨幣消費HK$200，即可參與活動 (每節20分鐘)

HYPER全能水上競技場

日期：7月18日至8月31日 (逢星期六及日)

時間：下午1:00至6:00

地點：荃灣廣場L5空中樂園

對象：3歲至12歲兒童

Learning kids:自選 Summer Camp

日期：即日起

登記方式：The Point會員消費滿指定金額後可透過The Point App換領

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黃埔天地Pokémon TCG期間限定店

近年掀起爆炸性熱潮的Pokémon TCG（集換式卡牌遊戲）的熱潮於今夏來到黃埔天地，將於7月9日至8月2日帶來期間限定店，現場設有「寶可夢集換式卡牌遊戲戰術牌組」卡牌展示牆，展示4款全新戰術牌組供大家率先預覽，更有超可愛的「皮卡丘」、「伊布」親自坐鎮，聯同「噴火龍」、「夢幻」及「甲賀忍蛙」一眾明星寶可夢強勢守護，讓粉絲們近距離參觀打卡。此外，時尚坊更設置了16 張巨型卡牌，由室內延伸至戶外街道，視覺震撼感滿分！

期間限定店一站式讓大家搜羅最新卡牌及多款官方精品玩具，人氣卡丘更將一連三個週末現身商場與粉絲近距離互動，記得準備好相機「捕捉」Pokémon！

黃埔天地 Pokémon TCG期間限定店

日期：7月9日至8月2日

地點：黃埔天地時尚坊MTR層

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太古城中心聯乘POP MART於今個夏天帶來以LABUBU為主的理髮店主題展，THE MONSTERS一眾小精靈以13個全新《THE MONSTERS HAIR SALON》系列造型亮相，粉絲可以近距離接觸11個巨大化的THE MONSTERS立體裝置。商場二樓中庭設有8米高的復古理髮店頂掛有「THE MONSTERS」招牌，三色旋轉理髮燈轉動，4米高的ZIMOMO換上職人服裝迎接大家！

換上紅裙與短髮造型的Blunt Bangs LABUBU於收銀台旁等待大家，Twinning Looks LABUBU和MOKOKO以復古髮型示人，相當可愛！理髮店內處處充滿打卡位，包括剪髮動畫區、哈哈鏡、風格靈感牆以及巨型黑膠唱盤，大家更可與朋友們拍攝4格照片留念。

THE MONSTERS復古理髮店主題展@太古城中心

日期：即日起至8月2日

時間：中午12:00至晚上9:00（星期六、日及公眾假期提前至上午11:00開放）

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

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IPX與D．Park將於7月17日至8月31日聯手打造全球人氣療癒系恐龍角色JOGUMAN的大型期間限定夏日樂園，5 位超人氣恐龍角色JOGUMAN 齊聚暢遊5大主題小島，包括逾5米高戴著黑超及泳圈的的超巨型BRACHIO (芭奇奧)；手舉一大杯清新檸檬飲品的DIPLO(甸蒲露)；吃雪糕的運動健將STEGO(蒔提哥)；在沙灘小屋前準備打卡的TRICERA(特莉奇娜)；以及正大口享用冰凍西瓜的ANKYLO(荌奇爐)。

島上設有3大經典遊戲攤位，考驗大家的技術與運氣，更特別推出JOGUMAN主題工作坊，邀請大人與小朋友一起動手創作，打造屬於自己的特別版精品。活動期間設有期間限定店，發售多款官方商品，粉絲不要錯過。參加者成為如心賞會員後，於會員手機App內領取主題電子登島證，即可於 DIPLO(甸蒲露)慢飲沙岸換領可於檸檬夏日沙岸選購登島證與集章卡，完成島嶼挑戰可獲得1個印章，集齊5大印章後可換領盲抽小卡一包！此外，客人消費滿指定金額可換購特別版沙灘套裝。

JOGUMAN meets D·PARK: ISLANDS IN SUMMERTIME 夏日島嶼時光

日期：7月17日至8月31日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：D·PARK中庭

放縱日挑戰、西瓜「擲」急便及水泡拯救隊遊戲

日期：7月17日至8月31日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：D·PARK中庭

活動詳情：每個遊戲需以1個遊戲幣進行

人生四格自拍亭

日期：7月17日至8月31日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：D·PARK中庭

活動詳情：憑3個遊戲幣即可拍攝

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旺角MOKO新世紀廣場於7月17日至8月30日帶來「夏日餓底茶室」，中庭化身成為巨型港式茶室，以茶座為主題打造6大打卡位！全場最吸引為近3米高的檸檬茶游泳樂園，還原經典茶餐廳的凍檸茶，最具港式懷舊風情的茶餐廳收銀台，加上格仔布簾、弧形櫃檯以及鏡面招牌，充滿老香港的懷舊情懷。此外，現場設有卡通點心車、巨型的一盅兩件蒸籠、燒賣仔點心茶座以及巨型蛋撻小子及復古時鐘，相當特別。大家只要於活動期間，於場內尋找5個印章地點舊蓋下印章，即可換領精美印水紙；以電子貨幣消費滿額可換領環保袋。大家可參與手作工坊，製作人氣馬賽克冰箱貼及熱縮膠飾品。

The Point GOLD會員可憑積分免費參加一次美心皇宮點心教室，更可以8折優惠報名其他點心教室，The Point會員則可享85折優惠，體驗港式點心手作樂趣。

MOKO夏日餓底茶室

日期：7月17日至8月30日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭

點心尋寶挑戰

日期：7月17日至8月30日

換領實體「點心卡」：MOKO L1顧客服務中心

換領時間：上午10:00至晚上10:00

遊戲詳情：客人於場內尋找5個印章地點並蓋下印章，集齊5個印章可換領點心印水紙1張

點心Takeaway大行動

日期：7月17日至8月30日

換領禮品時間：上午10:00至晚上10:00

換領地點：MOKO L1顧客服務中心

詳情：The Point會員於場內「即賺分」參與商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換限禮品

。滿$700可換點心印水紙1張

。滿$1200可換點心造型環保袋1個

港「魅」手作工坊

活動日期：7月25日、8月8日及22日

活動時間：下午2:00至4:00（馬賽克冰箱貼工作坊）、下午4:30至6:30（熱縮膠飾品工作坊）

名額：每節15人

換領地點：The Point手機App

換領詳情：The Point會員於場內「即賺分」參與商戶即日以電子貨幣消費滿$500即可換領工作坊入場證1張，並於指定日子參加港「魅」手作工坊

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Red Bull Dance Your Style 2026香港決賽

Red Bull Dance Your Style香港區決賽將於7月19日在尖沙咀文化中心露天廣場舉行，以1對1 Battle形式，沿用街舞比賽中隨機播放歌曲的慣例，考驗選手的即場創作功力。16強單淘汰制進行，並由現場觀眾於每個回合完結後即時票選，決定哪個選手獲晉級資格。16強至準決賽均會分2個回合對賽，決賽則設3個回合對賽，舞者於每個回合須於1分鐘內施展舞技，爭奪香港區冠軍寶座，總冠軍將代表香港出戰10月24日於瑞士蘇黎世舉行的總決賽。

大會正邀請觀眾擔任現場評審，即日起於活動網頁上登記，到比賽現場以獨到眼光投選出香港街舞王者，與全球出色舞者對壘。本屆盛事亦將首次擴展至兩日，於7月18日搶先一日於新蒲崗特設舞蹈工作坊、Rap Battle等一系列賽前精彩活動。

Red Bull Dance Your Style2026香港決賽

舞蹈工作坊

日期：7月18日

時間及內容：

。下午1:00：All-Style Battle Skills Workshop

。下午3:00：Freestyle & Body Creations Workshop

。下午5:00：All Style Circle Vol.3（Kpop形式）

。晚上9:30：地下城番外篇：騎士團Rap Battle（與Vee共同協辦）

。下午1:00：All-Style Battle Skills Workshop 。下午3:00：Freestyle & Body Creations Workshop 。下午5:00：All Style Circle Vol.3（Kpop形式） 。晚上9:30：地下城番外篇：騎士團Rap Battle（與Vee共同協辦） 地點：新蒲崗緯綸工業大廈6樓C室Roof 70's

登記報名：＞＞按此登記＜＜

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馬灣挪亞方舟於7月18日至8月30日期間逢星期六及日，推出「職感實驗室2.0：玩轉暑假」，讓小朋友參與職業探秘之旅，在場景中穿上有關行業的主題服飾，體驗由挪亞方舟精心設計的六大奇趣職感任務，包括消防員、太空人、空服員、牛乳雪糕研發員、汽車動力守護員以及未來城市建設員。小朋友於歡笑中，培養起應變能力、溝通技巧、創意思維、判斷力以及團體精神。

除了職業體驗之外，挪亞方舟帶來升級版的「挪亞運動場」，集合板網球以及匹克球兩大運動體驗。主題公園內設有適合小朋友探索的玩樂體驗，如感受衝上宇宙的「衝天太空艙」、火箭主題的遊樂場，暑假指定日子更推出「夏日嬉水樂」及「星際躍動基地」。挪亞方舟度假酒店帶來多間奇趣主題客房，包括星際之旅、啤啤熊英倫遊、叢林動物元素等。

職感實驗室2.0：玩轉暑假

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荃新天地與JUMPTOPIA呈獻結合「小小航海探險家訓練基地」與「戶外水上攻防戰」的巨型夏日樂園，「Citywalk ‧ JUMPTOPIA向偉大航道啟航」由即日起至8月31日登場。活動橫跨室內及戶外主題遊樂區，一眾Kiztopia Friends換上型格航海探險家造型，與大家一同歷險。

荃新天地1中庭化身成為小小航海探險家訓練基地，小探險家們需乘坐專用漂流船，在迷霧與聲效導航中完成航海探險訓練，解開隱藏密碼並完成射擊任務。完成訓練後，參加者可轉戰花園廣場的「戶外水上攻防戰區」，設有7大互動水上裝置，投入水花四濺的攻防對決，Kiztopia Friends航海探險船更將於7月下旬駛入花園廣場。較年幼的小朋友同樣可享受水戰樂趣，「蘑菇噴泉區」頂部持續灑水形成柔和水幕，並配以多個中小型互動噴水裝置，安全又富有趣味。

荃新天地「Citywalk．JUMPTOPIA向偉大航道啟航」

人氣肉肉女生「為食妹（Fatty）」於今個暑假與一眾FATMILY到尖沙咀LCX，開設主題烘焙工房，一班角色換上主廚服裝，Chef FATTY與及Assistant Chef PUFFY坐陣「『麵包控』培工房」！Chef FATTY於的「奶油夢工坊」準備香港人最愛「不太甜」的奶油蛋糕，「玩『轉』神奇焗爐區」隨後出爐新鮮麵包，大家還可以到「麵糰桑拿室」，感受一下發酵時的奇妙觸感。麵包上架時，女神與光頭仔到到「ASMR酥脆研究所」按下香脆的麵包，體驗麵包出爐全過程後，還可以到巨型多士造型的「Snapio x Plastic Thing 香趣多士自拍小屋」，與FATMILY同框留下珍貴的烘焙合照。

活動期間將推出獨家限定禮遇，包括免費參與的自家製「Bake 印卡DIY 尋寶之旅」、隨機換領的五款限量「Bread-y出爐書籤」、限定Plastic Thing烘焙主題貼圖下載，還是極考技術與運氣的「軟綿綿 FATTY 海綿」夾夾機，指定周末特別加推串珠工作坊，Plastic Thing創作者葉欣亦會親臨現場舉辦簽名會。

LCX x Plastic Thing夏日「包」有趣烘焙工房

日期：7月18日至8月31日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX Oasis 1 & 2

主題期間限定店

日期：7月18日至8月30日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX Oasis 3 (近19號舖JINS)

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昂坪360迎來二十周年，今年首度推出纜車夜航體驗，更為全線180架纜車換上主題新裝，其中24架與本地及國際品牌合作，另外逾80架纜車添上霓虹燈主題圖案。夜航期間，每位夜間客人會獲贈小型紫外光電筒，只要在車廂開啟電筒，即可解鎖不同螢光圖案。

昂坪市集圓形廣場設有霓虹燈纜車主題裝置，首次有曾在纜索上航行的標準車廂纜車退役後「落地」，成為別具特色的「打卡」位置。纜車配合色彩繽紛的霓虹燈招牌，重現香港經典霓虹街景。賓客可走進車廂，穿梭於繽紛燈光之間，拍攝充滿本地情懷的特色照片。此外，昂坪市集特設3大香港情懷打卡位，「麻雀」主題重現港式麻雀耍樂的熱鬧場景，；「港鐵站」主題融入經典車站牌設計、「昂坪冰室」主題則以懷舊卡座及格子地磚，還原老香港的飲食情懷。

在纜車夜航的日子，昂坪市集舉行「叱咤 903 星空下音樂會」，邀請多個本地人氣歌手及組合獻唱，讓賓客在星空下感受本地音樂力量的熱鬧氣氛。同時昂坪市集搖身一變成為懷舊霓虹燈主題大道，霓虹燈隧道照亮昂坪的夜空，重現80年代香港霓虹招牌林立的街道景色。為為慶祝邁向二十周年里程碑，昂坪360推出多款20周年限定紀念商品，將這份全城同歡的喜悅，轉化為可供永久珍藏的精緻紀念品。

纜車夜航體驗車票

日期：7月24及25日、8月1及2日、8月8及9日、8月15及16日

價錢：$100起（每位客人另加$60可進入音樂會指定觀賞區域及兩張小食券）

夜航時間：晚上6:00至10:00

霓虹燈纜車主題裝置

日期：即日起至10月11日

地點：昂坪市集圓形廣場

香港情懷打卡位

日期：即日起至10月11日

地點：昂坪市集

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《反斗奇兵5》上演成為話題，山下菓子由即日起至9月1日帶來主題甜品及產品限定店，店內換上色彩繽紛掛布、骰子組合及巨型立牌裝飾，包括胡迪、巴斯光年及三眼仔打卡位，現場更重現充滿童趣的牆身貼紙。甜品亮點包括綠色超萌的三眼仔造型奶凍、賣相精緻的勞蘇曲奇配士多啤梨大福、Lilypad奶凍及馬卡龍以及胡迪與巴斯光年的角色一口蛋糕。客人消費滿額或指定餐飲，可獲限定甜品羹或其他商品。主題店特設「反斗奇兵精品專專區」，逾100款限量周邊同步登場。

山下菓子 TOY-tastic夏日限定店

日期：即日起至9月1日（第二階段新品8月1日起登場）

地點：旺角彌敦道700號 T.O.P商場314-315號店

營業時間：中午12:00至晚上10:00

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葵芳新都會廣場於夏天帶來「葵芳夏誌」，設有4大治癒森林秘景打卡位，大門以清涼山澗為引，潺潺流水沿樓梯緩緩而下，步入商場體驗「森動之旅」。踏入森系小徑，L3星光長廊佈置逾150呎的「花語夢網，呈現藍色水波紋與樹影投射，沿長廊走到「森動小鎮」，超吸睛的5米高光影流動的瀑布從高山上飛瀉而下，晚間更配有放鬆燈光，營造仲夏夜之夢。

除了遊山玩水打卡拍照之外，新都會廣場更舉行不同周末消閒派對，包括「熱浪！廣東歌派對」、戶外星空影院、甜品市集與音樂會等。

「森動Day-to-Night」打卡裝置

日期：即日起至8月30日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：新都會廣場L2正門出入口及L3-L4露天廣場

學生減壓打氣專場feat. DEANZ大癲

日期：7月11日

時間：晚上6:30至8:30

地點：新都會廣場L4露天廣場

費用：免費

夏日熱辣辣Summer Beat feat. 人氣DJ BEAT FRIDAY

日期：8月1日

時間：晚上6:30至8:30

地點：新都會廣場L4露天廣場

費用：免費

「光影盛宴・戶外星空影院」*

1)電影：《調教我的喪屍女兒》

日期：7月18日

時間：晚上6:30至8:30

地點：新都會廣場L4露天廣場

2)電影：《寒戰II》

日期：8月8日

時間：晚上6:30至8:30

地點：新都會廣場L4露天廣場

*免費入場，The Point會員出示於場內「即賺分」商戶即日任何電子貨幣消費憑證，即可換領專屬席位乙個

「日落音樂會・甜品市集」

日期：8月15至16日

時間：下午2:00至晚上9:00（甜品市集）、下午5:00至晚上8:00（日落音樂會）

地點：新都會廣場L3露天廣場

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9GAG在Meme（迷因）界聞名，部份迷因更是港人集體回憶，適逢9GAG成立18周年，於今個聯乘旺角.O.P This is Our Place帶來「T.O.P X 9GAG Eighteen蓋地生日會」。近年，9GAG最具代表性的首個原創IP像素藝術（Pixel Art）角色——Potatoz 小屁薯，將會領銜整場大型生日慶祝派對，帶來逾7站一系列互動展覽場景，包括1樓中庭的期間限定店，獨家販售Potatoz全新系列產品以及本地潮牌聯乘服飾、2樓巨型18+布簾打卡裝置、3樓展示長達12米的獨特藝術牆、5樓空中花園的近3米高巨大化的Potz與女友Pommi巨薯等。

T.O.P與9GAG準備了多款極具收藏價值的旺角限定換領紀念品，顧客消費滿指定金額即可換領，當中包括「我的MK回憶」變幻情景匙扣、Potatoz 「MK妹」造型小扣章及公仔吊飾等。

T.O.P X 9GAG Eighteen蓋地生日會

日期：即日起至9月13日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：T.O.P（旺角彌敦道700號）地下至5樓空中花園

期間限定店

日期：即日起至9月13日

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：T.O.P（旺角彌敦道700號）1樓中庭

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「SSEBONGRAMA 躺平鴨小鎮」

東薈城名店倉邀得IPX旗下藝術IP SSEBONGRAMA（躺平鴨）聯乘合作，由7月16日至8月31日打造主題聯名企劃，以當代藝術詮釋現代社會及靈魂「放空幸福感」。東薈城名店倉化身「SSEBONGRAMA 躺平鴨小鎮」，還原三位主角BOORI、COCORI及MONDE的趣味日常，帶大家遊遍8大主題場景，包括沙灘海岸、懸崖咖啡室、溫馨小屋、扮工大樓等。二樓天橋更設有全球首間間「SSEBONGRAMA SSEBONG-11」便利店以及期間限定店。

大家下載TAIKOO+流動應用程式或東薈城名店倉微信小程序，並登記成為 CLUB CG 準會員或出示電子會員卡即可參與「BOORI 西瓜保衛戰」數碼互動遊戲，完全挑戰後可獲限定版磁石雙面招牌小燈箱。

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西沙GO PARK結合遊樂、教育及自然探索體驗的親子友善生活，將於7月27日至31日、以及8月3日至7日期間，攜手場內多間提供教育及興趣班的商戶，策劃「GO PARK Fun+Fun夏令營」。夏令營跳出傳統框架，涵蓋13個多元主題，由動態的體能挑戰到靜態的藝術手作一應俱全，讓小朋友在同一個夏令營中，發展多元潛能。

小朋友可參與由香港劍擊學校帶來極具爆發力的劍擊體驗、挑戰由JUST CLIMB高度與意志的攀石，以及由香港游泳學校執教的游泳課程，全面鍛鍊爆發力與意志。同時，夏令營結合由MC Music美斯音樂學院專業導師指導、節奏感十足的爵士鼓、星林學院的流行舞及芭蕾舞，讓孩子全方位發掘運動與表演潛能。

若想培養專注力與藝術氣質，孩子可參與由PizzaExpress帶來的薄餅製作與Bunny Churros的西班牙油條製作，親自參與製作美食。此外，慢遊陶記策劃的陶藝上色班、LITTLE PRINCE ART的黏土油畫及Slime捏捏玩樂藝術創作培養小朋友的想像力；夏令營引入異寵接觸與生態瓶製作，同時亦有稀有森流的異寵大自然探索體驗及生態瓶製作，讓小朋友發揮創意思維與探索精神。

西沙GO PARK Fun+Fun夏令營

日期：7月27至31日、8月3至7日

地點：西沙GO PARK

報名詳情：The Point會員透過手機App內報名

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香港ifc商場聯乘德國藝術家組合YEYE Weller，首次於香港帶來大型藝術裝置《Summer Paradise》

香港ifc商場聯乘德國藝術家組合YEYE Weller，首次於香港帶來大型藝術裝置《Summer Paradise》！。YEYE Weller的創作深受1930年代卡通風格影響，以色彩鮮明的構圖、古靈精怪的角色及充滿歡樂的畫面聞名，作品完美貫徹「色彩、幽默與平衡」的藝術美學。

屆時現場特設6大打卡及遊戲互動展區，大家先登上鮮艷奪目快艇，再於黃色海灘小屋放空欣賞波普風格插畫，並於「Snap & Shine自拍鏡」前擺拍，「棕櫚角落」更有舒適又Chill的吊床，享受假日氣氛之中。客人可於「Boomerang Bar」擺出趣怪姿勢，拍攝專屬的 Boomerang 動態短片；或於「盛夏遊戲站」挑戰經典街機遊戲，贏出可獲限量自拍鏡與獨家插畫貼紙套裝。

《Summer Paradise》

日期：7月23日至8月30日

時間：上午10:30至晚上10:00

地點：ifc商場一樓中庭

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iSQUARE x Mamegoma 仲夏萌寶奇幻之旅

今年iSQUARE國際廣場聯乘SAN-X小海豹Mamegoma，將於7月31日至9月13日期間帶來「iSQUARE x Mamegoma 仲夏萌寶奇幻之旅」！Mamegoma是2005出道的療癒系元祖角色，由Mamegoma、Sakuragoma、Soragoma、Lemongoma及更迷你的Baby Mamegoma等成員組成。一眾小海豹走入iSQUARE 3大打卡位，包括正門的深海夢幻皇宮，近6米高的Mamegoma與海洋生物在夢幻世界暢遊。至於3樓的萌寶咖啡店，化身甜品師的 Mamegoma 冧盡顆顆少女心，以及大堂樓層「萌の部屋」，看Mamegoma浸浴放鬆身心。此外，8月首尾兩個星期六、日設有Mamegoma期間限定店，粉絲們可入手主題精品。

iSQUARE x Mamegoma仲夏萌寶奇幻之旅

日期：7月31日至9月13日

時間：上午10:30至晚上10:30

地點：尖沙咀iSQUARE國際廣場地下、3樓及大堂樓層

期間限定店 + 仲夏市集

日期：8月1-2日、29-30日

時間：中午12:00至晚上8:30

地點：iSQUARE國際廣場3樓iFUNCTION

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《花生漫畫》人氣角色Woodstock率領一眾好友於7月17日至8月31日來到尖沙咀The ONE，舉行盛大的「The ONE • Woodstock & Friends 盛夏運動會」，以美式校園動風為設計靈感，由化身成3米高的網球巨星Woodstock、足球健將代表Snoopy及懂運動、愛享受的代表Olaf，於四大打卡位、兩大體驗區及「Woodstock & Friend活力限定店」，帶大家一同投入運動熱潮。

運動場中央為「Woodstock巨星發球局」，3米高的Woodstock收起調皮，擺出接受挑戰的姿勢；旁邊的「Snoopy龍門神座戰，Snoopy化身成今夏最強前鋒，表演震撼的射門絕技。後方的「Olaf灌籃夢工場」由Olaf坐鎮，最後「咔嚓！高光Moment更衣室」，在全身鏡前擺出最帥氣的勝利姿勢。同場更設有以巨型運動鞋盒設計的【Woodstock ＆ Friend活力限定店】，店內雲集逾300款運動主題及日本進口周邊產品精品，當中超過 50 款更是全新首度登場！

The ONE • Woodstock & Friends盛夏運動會

日期：7月17日至8月31日

時間：上午10:00至晚上10:00（打卡位）、中午12:00至晚上9:30（期間限定店）

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

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上水廣場於即日起至8月2日在L2中庭帶來「FanTown足球主題期間限定店」，發售世界頂尖足球國家隊官方球衣及運動用品，包括阿根廷、英格蘭、法國、德國、西班牙及葡萄牙等；場內特設高達2米的FanTown 官方授權 -「阿根廷球王美斯」充氣打卡裝置，更聯乘乘FIDA國際無人機足球協會(香港) 引入「會飛的足球」-- 融合AI及新興科技運動的世界級無人機足球體驗，讓大家沉浸在夏日足球氣氛之中。客人於商場內消費滿額可換領多支國家隊的精選禮品，或參與足球射龍門大挑戰。

FanTown足球主題期間限定店

日期：即日起至8月2日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：上水廣場2樓中庭

FIDA國際認證無人機足球・星級體驗課

日期：即日起至8月2日（逢星期六、日）

時間：上午11:00至晚上6:00

地點：上水廣場2樓中庭

詳情：逢周六及日於商場內消費滿$1500即可換領體驗課乙節

足球射龍門大挑戰

日期：即日起至8月2日

時間：下午2:00至晚上6:00

地點：上水廣場2樓中庭

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陽光房地產基金旗下兩大商場SSC上水中心購物商場及MCPOne新都城中心一期，聯乘台灣人氣療癒IP「麻吉貓」打造「夏日萌力補給站」。上水中心帶來「元氣烘焙工房＠SSC」，英倫風英倫風工房洋溢溫暖療癒的烘焙氣息，並設有多個趣味十足的巨型互動裝置，召集全港「為食萌友」齊齊補給放電。巨型充氣「軟綿綿麵包隧道」充滿麵包與甜甜圈包圍的萌趣世界，大家可到「麥香互動繩網區」攀上掛滿各款歐式包點的特製繩網大顯身手。

至於MCPOne開設期間限定「全日應援便利店@MCPOne」，24小時全天候為都市人注入生活小確幸。大家走進這間非一般的便利店，集合多個萌趣互動體驗，包括充滿正能量的「萌力應援角」，現場備有多款應援牌，讓大家親手寫下打氣字句。旁邊的「雪櫃冷笑話」裝置同樣驚喜滿滿，打開雪櫃門，即觸發電子屏幕播放麻吉貓獨家耍廢金句及冷笑話；更可走到「卡路里提款機」動一動，將卡路里變成滿滿萌力。參加者只需於30秒限時內完成指定踏步挑戰，即有機會換領精選零食獎賞。

「夏日萌力補給站」大型裝置

日期：即日起至8月16日

地點：上水中心購物商場SSC 及 將軍澳新都城中心一期MCPOne

麻吉貓應援快閃活動

日期：7月26日

。時間：下午1:30（MCPOne）、下午4:00（SSC）

。地點：將軍澳新都城中心一期 - G/F活動主裝飾旁、上水中心購物商場SSC – L1指定位置 日期：8月1日

。時間：下午1:30（SSC）、下午4:30（MCPOne）

。地點：商場指定位置

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信德集團旗下三大商場——西寶城、昇悅商場及昇御商場，聯同本地人氣插畫家JUSTGOO_STUDIO驚喜聯手，將由7月23日至8月31日，將商場幻化成繽紛奪目的「森境奇緣 夏日異想尋龍記」。西寶城中庭設有6大互動打卡位，2.3米高「花花恐龍」 守候於橋頭，向到訪的冒險家揮手微笑。穿過小木橋後出現一間數碼動態樹屋，門窗的LED動態屏幕，可以看到恐龍於屋內的生活日常。此外，大家透過幻境望遠鏡看到大班恐龍追逐狂歡，插畫主角「屁屁星人」窺探榭洞更不慎卡於洞口，相當可愛！走到「萌龍誕生」可到蛋殼內，與即將破殼而出的萌龍寶寶與獨家登場「西寶龍」拍照。經歷一系列探險後，冒險家們到坐於蔓藤椅鞦韆上，享受慢活悠閒生活。

昇悅商場設有「奇幻遠征號」，主角「屁屁」與「屁妹」坐於探險巴士上高舉探險旗幟，而熱情外向、鍾意結交新朋友的「花花恐龍」更調皮地從車內探出頭來，向各位大小冒險家打招呼，巴士旁邊更設有探險倒後鏡互動影相位！昇御商場舉辦限時「萌寵大聯盟」，與來自各地的異寵朋友及主人大談飼養經驗，現場設有特色攤檔，聚集多款精緻的寵物用品、精美手作及小食。

「森境奇緣 夏日異想尋龍記」

日期：7月23日至8月31日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：西寶城UG中庭

「奇幻遠征號」

日期：7月23日至8月31日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：昇悅商場1樓活動區

「萌寵大聯盟」

日期：8月22日

時間：下午2:00至6:00

地點：昇御商場LG活動區

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大埔超級城及元朗廣場由7月下旬展開深度聯乘企劃，攜手韓國超人氣文創品牌「MUZIK TIGER」帶來網紅萌虎家族！大埔超級城設有「盛夏甜運會」，由可愛的 Toffee 慵懶地躺在巨型中空足球上，內部特別置入了體感互動技術的足球遊戲，玩家只需站在螢幕前化身「最強擋門虎」，靈敏移動身體阻擋由巨幕中萌虎射出的足球，每阻截一球便能賺取積分。場內鋪設了主題迷你二人足球對戰區，以及Toffee「坐」進了雪糕杯中，頭頂還頂著一球雪糕，一副極其貪吃的呆萌模樣，非常吸睛！玩家需緊盯螢幕上隨機掉落的甜品圖案，於30秒限時內眼明手快點擊正確的甜品，挑戰最高分數。

元朗廣場則以「甜蜜西瓜派對」為主題，派對中央是動感擔當的Teeffee在大展腳法踢球，吃貨Taffee躲在角落大啖品嚐夏日精緻甜品，萌力全開的MUZIK TIGER家族在元朗廣場陪伴大家一齊「瓜」分快樂，度過盛夏！同場還有刺激好玩的反應遊戲裝置（拍拍機），以果肉感滿滿的「西瓜造型」設計，完美呼應水果消暑主題。只要在商場內消費滿$800或以上，即可換領「MUZIK TIGER 冰感風扇」。

大埔超級城 x MUZIK TIGER 盛夏甜運會

日期：7月下旬至9月6日

地點：大埔超級城C區中庭

元朗廣場 x MUZIK TIGER 甜蜜西瓜派對

日期：7月下旬至9月6日

地點：元朗廣場中庭

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apm與韓國人氣設計師 IP「Sticky Monster Lab」(黏黏怪物研究所) 攜手打造的 《apm × Sticky Monster Lab Summer Playfest》大型夏日主題裝置，一眾Sticky Monster Lab怪物隊員於7月25日至8月30日換上色彩繽紛的運動造型，齊齊進駐全新的「運動競技場」。場內設有近 5 米的Cheering Tower 打氣燈塔、全新「GOGO run GO」體感競步挑戰、奪冠榮譽頒獎台，以及結合 HYROX、花式籃球及美式保齡球元素的多個主題場景。

當中全新登場的互動遊戲「「GOGO run GO」體感運動挑戰，透過動態感應技術，讓參加者親身投入競步體驗。玩家於1分鐘內跟隨遊戲指示，在原地快速擺動身體，挑戰完成150米賽道，考驗速度、耐力及反應，感受全力衝刺的競步樂趣。

此外，為慶祝Tamagotchi誕生30周年，「30th Tamagotchi世界巡迴－香港站」由即日起至8月10日期間登陸apm，當中主題期間限定店率先帶來全新 《Tamagotchi Paradise》系列、Original Tamagotchi 30周年限量版、Tamagotchi New! Gotchi Card 3，以及Tamagotchi × MAO聯乘系列等，多款會場優先發售商品及人氣限定周邊；同場亦有會場限定贈品及《Tamagotchi Paradise》特典，讓粉絲一次過收藏多款珍貴限定商品。

apm × Sticky Monster Lab 「Summer Playfest」

日期：即日起至8月30日

時間：上午11:00至晚上11:00

地點：apm 大堂層

30th Tamagotchi世界巡迴期間限定店

日期：即日起至8月10日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：apm大堂高層

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香港樂高探索中心《真正的旋風忍者試煉》

為慶祝樂高®旋風忍者®（NINJAGO®）系列誕生15週年，香港樂高®探索中心於今個暑假，為全城大小忍者迷帶來全新主題活動—— 「真正的旋風忍者®試煉」。今次活動焦點位於場內的全新 「魔物突襲」（Monster Strike）對戰台。大小朋友將獲邀運用提供的樂高®顆粒，在預先拼砌好的陀螺基礎上，發揮創意設計自己的專屬「旋風忍術陀螺」。完成後，即可在特設的忍者對戰台上測試自己的作品，瞄準並擊倒元素魔物。

此外，主題場館設置了「忍者宇宙探索」、「旋風忍者®培訓」、「耳語之森任務」、「元素大師馬賽克」以及以於「樂高®4D動感體驗」中欣賞《LEGO® NINJAGO® - Master of the 4th Dimension》4D 電影，感受風、雨、雪等特效，親身成為4D冒險的一部分。 只要成功完成所有試煉，可獲贈期間限定獨家紀念徽章。

《真正的旋風忍者®試煉》

日期：即日起至9月13日

時間：上午11:00至晚上7:00（逢星期六、日及公眾假期提前至上午10:00開始）

地點：九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 地庫1樓

入場門票：$199起

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文:RY

資料及圖片來源:官方提供