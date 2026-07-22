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暑假好去處2026｜全港40+暑假玩樂好去處！尖沙咀CHIIKAWA特展/海港城反斗奇兵/巨型LEGO打卡位

好去處
更新時間：15:00 2026-07-22 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-22 HKT

夏日好去處2026｜踏入6月氣溫炎熱，同時意味暑假長假期快將開始，又是時候準備安排豐富室內、室外節目！全港各區於暑假期間推出不同大型主題活動及打卡裝置，包括載譽歸來的CHIIKAWA特展、燒烤場水上樂園、生蠔BB沙灘按派對打卡，再加上四年一度世界盃即將開鑼，不少商場舉行睇波活動等。不論三五知己出遊、情侶拍拖或親子天倫樂都適合，齊齊享受夏日活動！

夏日好去處2026｜全港暑假打卡玩樂推介！

夏日好去處2026目錄：

  1. CHIIKAWA ARTIVERSE特展
  2. 生蠔BB室內沙灘主題派對
  3. 海港城《反斗奇兵5》FOREVER TOYS
  4. CHIIKAWA'S ADVENTURE人魚島探秘之旅
  5. 沙田巨型LEGO版「天下太平」
  6. Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園
  7. 旺角《超人英雄展》
  8. 「Cantopop懷舊變裝派對」
  9. 西沙GO PARK Aqua深涌導賞團
  10. KUROMI/My Melody/My Sweet Piano小麥肌旅行團
  11. KYUBI MARVEL期間限定店+英雄籃球賽
  12. 褲褲兔「Summer Refresh『富』『褲』Fun」
  13. 「埃及尋寶大作戰」
  14. 「喵の玩樂日誌」
  15. Urban Ops動域空間室內競技場
  16. 「粉紅兔子 My Friend Rabbit」夏水禮
  17. 《MatchWornShirt x MATCHLEGACY x Festival Walk: Icons of the Pitch.》
  18. 黃金海岸「夏日開心農莊」
  19. 繁星燒烤「大尾篤恐龍水上樂園」
  20. Waterfall Sports & Wellness奧運會所
  21. SNDO夏日Chill派對
  22. 另類寵物世界Exotic Pets World
  23. HYPER．KIDS水陸躍動挑戰站
  24. Pokémon TCG期間限定店
  25. THE MONSTERS復古理髮店主題展
  26. JOGUMAN meets D．PARK：夏日島嶼時光
  27. 夏日餓底茶室
  28. Red Bull Dance Your Style 2026香港決賽
  29. 職感實驗室2.0：玩轉暑假
  30. JUMPTOPIA「向偉大航道啟航」
  31. Plastic Thing夏日「包」有趣烘焙工房
  32. 「SSEBONGRAMA + Citygate Outlets躺平一『夏』」企劃
  33. 昂坪360二十周年慶典
  34. 《反斗奇兵5》主題餐廳
  35. 葵芳夏誌
  36. T.O.P X 9GAG Eighteen蓋地生日會
  37. 「SSEBONGRAMA + Citygate Outlets躺平一『夏』」企劃
  38. GO PARK Fun+Fun夏令營
  39. 復古波普藝術裝置《Summer Paradise》
  40. 超萌SAN-X小海豹奇幻之旅
  41. 「Woodstock & Friends 盛夏運動會」
  42. 運動狂熱Summer Goal
  43. 「麻吉貓」呈獻「夏日萌力補給站」
  44. 森境奇緣 夏日異想尋龍記
  45. MUZIK TIGER「甜品X夏日運動」主題派對
  46. 《apm × Sticky Monster Lab Summer Playfest》
  47. 香港樂高探索中心《真正的旋風忍者試煉》

CHIIKAWA ARTIVERSE特展

繼去年舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展後，今年全新的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展載譽歸來，將於8月1日至9月6日登陸尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行！展覽特設「原畫宇宙」、「音樂互動宇宙」、「裝置藝術宇宙」及「機動藝術宇宙：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬」四大主題區，首次展出逾130幅插畫家Nagano的原畫作品，同時設有全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬，各位Fans更有機會親身乘坐。

全新限定商品將於8月1日同步登場，所有展覽限定紀念品只限持票人士選購，包括Nagano特意為今次展覽創作全部的《CHIIKAWA迴旋木馬》系列、角色吊飾公仔及連場景座。

詳細報道：CHIIKAWA ARTIVERSE特展8.1再臨尖沙咀！巨型迴旋木馬裝置+逾130幅原畫 必搶獨家紀念品（附門票+特典詳情）

CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

  • 日期：2026年8月1日 至 9月6日
  • 地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱
  • 室內展廳：展覽空間及紀念品商店
  • 展出位置：K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle
  • 戶外展區：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置
  • 展出位置：K11 MUSEA地下Promenade
  • 售票網站：Klook貓眼

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生蠔BB室內沙灘主題派對

馬鞍山MOSTown今夏與人氣IP「生蠔寶寶 (Baby Namagaki)」聯乘，打造室內主題沙灘「MOST-Vibrant 沙灘仲夏探索營」打卡裝置，齊集30隻可愛造型的生蠔BB，包括11款全新沙灘派對造型，如浴巾生蠔、太陽傘生蠔、水泡生蠔等。場內設有4大主題打卡區及2大互動玩樂區，包括近千呎的「夏浪綠沙海」、6.5米高「彩虹流水光影塔」、巨型生蠔BB扭蛋機等，充滿夏日度假風情。同場的期間限定店更有多款獨家新品及日本限量精品發售，更聯乘人氣乎厘專門店PHI Coffee & Pancake推出「Baby Namagaki期間限定Café」，可愛元素融入餐點，設計出一系列Baby Namagaki造型的日式梳乎厘、主食及精品咖啡。

MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant沙灘仲夏探索營

  • 日期：7月4日至8月23日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：馬鞍山MOSTown新港城中心

場內主題玩樂區

  • 日期：7月4日至8月23日
  • 時間：
    1.沙海寶藏大發「掘」：下午1:00至5:00（平日）、中午12:00至晚上8:00（星期六及日)
    2.MOST-Chic&Chill「蠔」派對裝扮區及巨型生蠔BB扭蛋機：中午12:00至晚上8:00（星期六及日)

Baby Namagaki仲夏期間限定店

  • 日期：7月4日至8月23日
  • 時間：中午12:00至晚上8:00

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海港城《反斗奇兵5》FOREVER TOYS

港城再次舉行以《反斗奇兵5》為主題的盛大派對「FOREVER TOYS @ 海港城」
港城再次舉行以《反斗奇兵5》為主題的盛大派對「FOREVER TOYS @ 海港城」

迪士尼與彼思《反斗奇兵5》即將上映，繼2019年以《反斗奇兵4》為主題的嘉年華「Our Toy Stories @ 海港城」後，今年暑假海港城再次舉行以《反斗奇兵5》為主題的盛大派對「FOREVER TOYS @ 海港城」，設有5大體驗區，包括：《玩具對科技》遊戲室設有超過2米高的巨大版胡迪、翠絲及紅心雕塑、全港唯一官方The Forever Toy House反斗奇兵5期間限定店、胡迪、翠絲及莉莉平板打卡裝置等，各位Fans不可錯過！

FOREVER TOYS @海港城

  • 日期：2026年6月19日至8月31日
  • 地點：6月19日起（即首階段）包括海運大廈露天廣場、海運大廈地下展覽大堂、海運大廈地下中庭及港威商場廣東道入口；7月起將陸續新增海運觀點、海港城美術館等地點。

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CHIIKAWA'S ADVENTURE人魚島探秘之旅

CHIIKAWA首部動畫大電影《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》將於8月6日上映，朗豪坊聯乘Medialink羚邦將電影中的名場面實體化，整個商場由地下正門至高層變身「人魚島」，還原多個電影名場面。粉絲於4樓可與穿上草裙的吉伊卡哇及一眾夥伴圍著「營火晚會」狂歡，再到12樓核心地帶與吉伊卡哇、小八與兔兔乘著小船進入神秘洞窟，與3米高的「賽蓮」吹氣裝置震撼見面。此外，粉絲們可入手與日本同步發售的全新電影周邊商品，「人魚島土產屋」搜羅逾300款不同系列的商品，千萬不要錯過！

CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋

  • 日期：即日起至8月31日
  • 時間：上午10:30至晚上10:00
  • 地點：朗豪坊4樓通天廣場
  • 預約安排：即日起至7月30日設預約入場安排，入場人士先於Klook預約入場憑證

特典套裝

  • 日期：7月24日至31日
  • 換領地點：朗豪坊4樓顧客服務中心
  • 換領詳情：LP CLUB會員憑CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋 或 參與商舖即日消費單據滿HK$800及即場購買朗豪坊GALA CINEMA《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》限量版電影換票證 （價值HK$110）一張，可免費獲贈特典套裝一套

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沙田巨型LEGO版「天下太平」

沙田新城市廣場聯同 LEGO® 香港啟動「開啟玩樂模式 (Turn Play Mode On)」跨世代企劃
沙田新城市廣場聯同 LEGO® 香港啟動「開啟玩樂模式 (Turn Play Mode On)」跨世代企劃

沙田新城市廣場聯同 LEGO® 香港啟動「開啟玩樂模式 (Turn Play Mode On)」跨世代企劃，4米高巨型樂仔化身活力DJ，帶領全港家庭沉浸於兼具潮流音樂、數碼藝術、經典遊戲與感官娛樂的7大互動玩樂體驗區。首推80、90後回憶殺，帶來巨型升級版「天下太平大對決」，大人與小朋友可親手以LEGO®顆粒拼砌出「旗幟」、「飛機」或「大炮」，在放大版樂高堡壘場景中展開跨世代實體對決！

大家更可以於樂高混音台上即場打碟或在「85吋數碼塗鴉牆」揮灑創意，為樂仔設計全新夏日造型，現場更設有考驗動感細胞與默契的「Super Cube」跳格仔互動遊戲，以及考驗手速與創意、成功挑戰指定拼砌圖案即有機會贏走限定禮品的「Lego拼拼樂挑戰」。

LEGO專業認證大師洪子健Andy Hung及本地玩家團隊「Legend Bricks東方之磚」更藉著是次活動，攜手合作打造了以「創意城市」為主題的微縮地標展，以沙田地標作靈感，以逾15萬粒樂高顆粒拼砌並神還原多個極具視覺震撼的城市記憶。當中包括巍然屹立的三米高「LEGO 鐘樓」，以及一系列滿載集體回憶的沙田地標：包括以俄羅斯方塊概念重構的「獅子山」、被馬場環繞且外牆融入兒時經典「跳棋盤遊戲」的「沙田文化博物館」，以及沙田城門河景致等，以顆粒展現創意城市的另一種想像！

沙田新城市廣場x LEGO「TURN PLAY MODE ON」

  • 日期：7月24日至9月6日
  • 地點：沙田新城市廣場

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Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園

Sanrio人氣角色玉桂狗於今個夏天與「夢想飛行號」空降到將軍澳MCP新都城中心，與大家一同投入於「Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園」，設有6大必影打卡位，包括12米長巨型飛機造型裝置、天際彩虹拱門、夢想航道登機大堂、主題登機櫃檯、夢幻機艙以及天際駕駛艙，都超級可愛與充滿少女心！現場設有期間限定店發售逾200款Cinnamoroll及Usahana主題精品，當中全新Usahana繽紛緞帶系列更將於全港首賣，包括毛公仔、毛公仔鎖匙扣、側孭袋等14款實用商品。

此外，MCP新都城中心聯乘香港青年航空學會及童夢城通識學園，攜手打造兩大航空體驗工作坊，包括「小機師模擬飛行體驗工作坊」及「小小空中服務員體驗工作坊」，讓小朋友於沉浸式互動中。H COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿HK$800，即可換領帥萌機長Cinnamoroll針織袋、活潑空姐Usahana針織袋、Cinnamoroll頸枕連眼罩或Cinnamoroll陶瓷麵碗乙個。

MCP x Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園

  • 日期：7月3日至8月30日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

MCP x Cinnamoroll & Usahana期間限定店

  • 日期：7月21日至8月30日
  • 時間：下午1:00至晚上9:00（7月21日）、上午11:0至晚上9:00
  • 地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

航空職業體驗工作坊

  • 換領日期：6月27日起至換完即止
  • 換領時間：中午12:00至晚上10:00
  • 換領地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1會員專區
  • 換領詳情：H COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿HK$1,500*，即可換領指定航空職業體驗工作坊名額乙個

小機師模擬飛行體驗工作坊

  • 日期：7月4-5日、18-19日及8月1-2日、15-16日、29-30日
  • 時間：中午12:00至晚上6:00（45分鐘/節）
  • 名額：每節5個，共300個
  • 地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場 

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旺角《超人英雄展》

日本特攝之神円谷英二導演創立、風靡全球的「超人系列（ULTRAMAN）」迎來60週年，《超人英雄展》於7月25日至9月13日登陸旺角INCUBASE Arena，完整呈現ULTRAMAN 正義宇宙，從 1966 年的初代超人到 2026 年的最新角色將破天荒全數集結，早鳥優惠票由即日起發售。

特攝迷可欣到正於日本巡迴中、極具指標性的官方大展 ——《ULTRAMAN EXHIBITION》的珍貴內容，主辦方將該展覽的核心展區「英雄大集合」帶至香港展出，呈現超人英雄 60 年來演變軌跡，更透過270度沉浸式環繞視覺，將一幕幕劃時代的熱血變身瞬間與正義光芒交織重現。現場打造多個60年來勾起無數回憶之展出，當中首推完美還原昭和時期「超人六兄弟」的經典場景，重現不朽的光之傳奇；同時，現場更展出近 30 套由日本原裝空運抵港、拍攝專用的超人與怪獸皮套及道具，將日本殿堂級的特攝工藝近距離呈現在全港粉絲眼前。

《超人英雄展 2026》（香港站）

  • 日期：7月25日至9月13日
  • 時間：上午11:00至晚上10:00（最後入場為晚上8:30）
  • 地點：旺角創興廣場地庫B2 INCUBASE Arena 
  • 門票：$132起
  • 購票網站：klookINCUTIX

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「Cantopop懷舊變裝派對」

近年興起一鼓懷舊熱潮，沙田新城市廣場於今夏帶來「沙田遊樂．回憶殺」，Play Park於7月10日舉行「Cantopop懷舊變裝派對」，玩盡Cantopop派對與Aerobics Dance復古健身舞。大家穿上螢光色健身舞衣，加上Legging泡泡襪及頭帶，與導師一同「One More! Two More!」，隨後再參與充滿80、90年代金曲的派對，一同感受跨世代派對！

此外，沙田新城市廣場於一期西翼打造「懷舊士多」期間限定店，復刻過往士多風貌，出售逾70款古早味的零食和超過50款玩具，更將祖母綠色展示櫃、生果箱、汽水機、仿製紙皮石牆變成復古打卡場景，Play Park的另一邊同樣有懷舊扭蛋機、彈珠機等士多遊戲打卡位。商場與歡樂天地聯手帶來「歡樂好玩‧經典遊戲區」，走到Play Park的歡樂天地，為你限時復刻經典，包括：挑戰精準度的「掟階磚贏香口膠」、手速和運氣參半的跑馬仔等，現場的夾公仔機更換上了懷舊零食。

Cantopop懷舊變裝派對

  • 日期：7月10日
  • 活動：Aerobics Dance復古健身舞（晚上7:00至7:30）、DJ Deanz Cantopop party（晚上8:00至10:00）
  • 地點：新城市廣場1期Play Park LB樓層 01-02 舖 歡樂天地 Whimsy
  • 參加方法：即日起可於The Point App預購，門票售價為每位250積分+HK$188，或於活動當日即場以HK$220購票（隨票可免費獲贈無酒精飲品乙杯、懷舊小食、鬼馬派對道具包乙份、歡樂天地代幣20個、商場商戶禮券套裝）

好時光「懷舊士多」

  • 日期：即日起至7月26日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：新城市廣場1期西翼、新城市廣場1期Play Park LB樓層06舖

歡樂天地「歡樂好玩．經典遊戲區」

  • 日期：即日起
  • 時間：上午11:00至晚上9:30
  • 地點：新城市廣場1期Play Park LB樓層01-02舖歡樂天地Whimsy

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西沙GO PARK Aqua全新玩樂體驗

為了迎接夏日戶外活動浪潮，GO PARK Aqua全方位升級，新增多種水上運動，包括推出3大帆船種體驗，涵蓋小帆船、雙體船及賽艇，由專業教練指導掌舵技術及策略；龍舟親子體驗日亦即將登場，讓家長與子女齊划龍舟，共享親子時光。

此外，GO PARK Aqua設有導賞團，帶領大家深入感受西沙一帶，其中深涌三面環山，擁有大片草原與紅樹林生態，更可拍攝天空之鏡倒影美照。深涌為豐富自然景觀的客家村落，可探訪別具歷史風情的三王來朝小堂與深涌農莊，感受本地客家文化的獨特魅力。深涌今次帶來豐富多元的全新體驗，由觀星、手製豆腐花與傳統茶粿領路，再到Glamping、田野燒烤、石板烘焙薄餅製作、文青藍染工作坊、果醬慢活工作坊及沿榕樹澳道單車隨行往打卡位，讓大家深深感受本地歷史文化與風俗傳承。

GO PARK Aqua精心設計的海岸線深度遊迎來大升級，以GO PARK為基地前往鄰近島嶼，新增極具話題性的「榕樹澳龍蝦導賞魚排之旅」，帶領大家深入香港唯一可持續青龍蝦養殖基地——仟國水產，發掘本地龍蝦與海魚養殖基地，體驗親手餵飼海產，並探索可持續養殖生態。

西沙GO PARK水上運動、「深涌行」及海岸線深度遊

  • 地點：新界西沙海映路9號
  • *有關水上運動課程及活動詳情，請於GO PARK Sports手機應用程式登記報名及WhatsApp +852 9133 0596查詢

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KUROMI/My Melody/My Sweet Piano小麥肌旅行團

Sanrio characters x YOHO小麥肌旅行團
Sanrio characters x YOHO小麥肌旅行團

三大的Sanrio characters，包括KUROMI、My Melody及My Sweet Piano組成最萌趣「小麥肌旅行團」，首次以健康亮澤的小麥肌膚色熱爆登場，並換上清新又俏皮的夏日度假造型，於7月11日至8月30日穿梭充滿夏日氣息的YOHO系商場。角色們遊覽一系列以元朗及近郊經典景點為靈感的夢幻打卡場景，如向日葵花海、小木橋等。活動期間設有期間限定店，為各位粉絲準備了逾200款主題精品，YOHO會場限定、全港首次發售的「曬黑系列」商品更會於活動期間陸續推出。

Sanrio characters x YOHO小麥肌旅行團

  • 日期：7月11日至8月30日
  • 地點：元朗YOHO系商場

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KYUBI MARVEL期間限定店+英雄籃球賽

本地品牌KYUBI於7月25日起在啟德AIRSIDE帶來「KYUBI MARVEL 期間限定店」，現場設有多個打卡位，包括正義勇敢的蜘蛛俠(Spider-Man) 、即將強勢歸位的魅力反派末日博士 (Doctor Doom) 以及變種特攻 (X-Men)，讓一眾粉絲與支持的角色打卡！KYUBI推出全球首發的「KYUBI MARVEL 超級英雄系列」，包括玩味還原「尚氣十環」的夜光運動手環、蜘蛛俠漫畫線稿設計籃球衣及以MARVEL電影經典漫畫翻頁開場為設計靈感的掛頸毛巾，全20款獨家周邊服飾及潮物均極具收藏價值。

此外，KYUBI舉辦為期3個周末的首屆「KYUBI MARVEL 超級英雄街頭籃球賽」，賽事為3x3室內街籃晉級賽，可男女混合組隊參賽，參賽隊伍可由3至5人組成，競逐冠、亞、季軍殊榮，分別獲得金、銀、黑「無限寶石手套」造型獎盃，同時設有「決賽MVP最有價值球員」大獎。每位出席選手將獲贈「KYUBI MARVEL 超級英雄選手包」一份（每份價值約  HK$1,000），當中包括蜘蛛俠漫畫線稿設計籃球衣，尚氣十環夜光運動手環、非賣品蜘蛛俠布袋、方巾及美國隊長海報

KYUBI MARVEL期間限定店

  • 日期：7月25日至8月30日
  • 時間：上午11:00至晚上10:00
  • 地點：AIRSIDE 2樓210號舖

KYUBI MARVEL超級英雄街頭籃球賽

  • 日期：8月1至16日
  • 報名方法：＞＞按此報名＜＜
  • 截止報名：7月12日晚上11:59
  • 報名費用：$5000/隊
  • 比賽規程：年滿18歲或以上、男女混合賽事、3至5人為一隊

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褲褲兔「Summer Refresh『富』『褲』Fun」

日本創作者「可哀想に！」筆下的兩個IP——人氣褲褲兔Opanchu Usagi及首次來港的奶泡恰姆Npochamu，於7月4日至10月19日來到置富Malls旗下四大商場，帶來「Summer Refresh『富』『褲』Fun」。馬鞍山廣場有近4米高的褲褲兔手提行李箱站在地球運輸帶上，中央還有小飛機、凱旋門、許願池、玻璃金字塔等打卡位；置富都會換上沙灘裝置，褲褲兔身穿夏威夷草裙舞服飾、頭戴大紅花極其放鬆！

+WOO嘉湖帶來Party Room裝置，褲褲兔與大家一同唱K，更可欣賞牠滑下小滑梯闖入花花池的激萌模樣。遊戲高手還可走入設有巨大拉桿與按鈕的超巨大遊戲機，與褲褲兔展開對賽。置富第一城融入近年大熱運動Pickleball，訂造專屬 Pickleball Chair，與巨型球拍合照。此外，置富Malls設有期間限定店，多款褲褲兔及奶泡恰姆周邊商品，包括：文具、精品及家居用品等等，將於7月的馬鞍山廣場以及8月的+WOO嘉湖登場，當中更有率先推出的貨品！

置富Malls Summer Refresh「富」「褲」Fun

  • 日期：7月4日至10月19日
  • 地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場、置富都會、天水圍+WOO嘉湖、置富第一城

啟動開幕式

  • 日期：7月5日
  • 時間：下午2:00至3:00
  • 地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場
  • 嘉賓：Kenny關智斌、女子組合VIVA

「富」「褲」Fun期間限定店

  • 日期：7月4日至31日（馬鞍山廣場L3）、8月3日至31日（+WOO嘉湖1期地下）
  • 時間：中午12:00至晚上8:00（星期一至四）、中午12:00至晚上9:00（星期五至日）

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埃及尋寶大作戰

荷里活廣場首度聯乘本地親子玩樂品牌StayFun帶來「埃及尋寶大作戰」，一樓明星廣場變身佔地8000平方呎的室內古埃及主題巨型充氣樂園，集結8大融合古埃及元素的遊樂關卡，將金字塔之謎、法老守護傳說化作好玩又刺激的玩樂體驗，包括尋寶波波地、競技區、7米高獅身人面像殿滑梯、迷宮陣及障礙賽等，讓一班小朋友於探索與刺激中盡情放電！

此外，場內特設期間限定精品專區，發售兩款可愛又玩味十足的古埃及主題減壓神器。其中一款為法老貓造型，另一款則以可愛貓身搭配金字塔造型按鈕，兩粒金字塔更可拆下變身鍵盤粒粒，相當抒壓！

荷里活廣場 x StayFun「埃及尋寶大作戰」

  • 日期：7月10日至8月30日
  • 地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場
  • 開放時間：中午12:00至晚上7:00（平日）、上午11:00至晚上8:00（星期六、日及公眾假期）
  • 票價：$68起
  • 購票方式：Klook、荷里活廣場VIC會員憑積分換領

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「喵の玩樂日誌」

皇室堡於今個暑假變身貓咪天堂，將於7月21日至8月31日帶來「喵の玩樂日誌」，打造四大軟萌打卡位及互動體驗。場內高達3米的巨型貪吃貓「餵食皇阿喵」邀請大家直接走入牠夏日的「餐盤」合照，旁邊為2.5米高的主題壁畫——
「Chill喵的理想假期」，由近期熱話並致力推動社區藝術團隊Art Dreamers的畫家李學鋒老師親自創作，李學鋒老師於7月17至19日上午11時至晚上7時即席繪畫主題壁畫，呈現貓貓的玩樂日常。俏皮軟萌的「喵喵凌空步道」限定登場，粉藍與粉紅的夢幻配色，配上精緻的貓咪造型圍欄，可以360度捕捉主子的優雅姿態。

皇室堡聯手寵物用品店 Pet Line 打造期間限定店，首賣主子最愛的神祕新口味貓糧與一系列高顏值萌寵選物，消費滿額可獲贈「Pet Line 軟綿綿花糖抹手巾」。

皇室堡「喵の玩樂日誌」

  • 日期：7月21日至8月31日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：皇室堡地下中庭

Art Dreamers現場繪畫壁畫

  • 日期：7月17日至19日
  • 時間：上午11:00至晚上7:00
  • 地點：皇室堡地下中庭

皇室堡x Pet Line期間限定店

  • 日期：7月21日至8月31日
  • 時間：中午12:00至晚上8:00
  • 地點：皇室堡地下中庭

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Urban Ops動域空間室內競技場

由經營 Wargame 長達17年的專業團隊打造，位於沙田連城廣場的「Urban Ops 動域空間」佔地超過20,000平方呎，主打「全齡向一站式室內競技天堂」。場內設有以「九龍城寨」為藍本的電影感戰場，配備專業閃燈、煙霧及音響特效，讓你彷彿置身動作電影場景。這裡更有全港首創「氣動槍電視屏幕電子靶體驗」，後坐力與真槍極為相似，讓你一嘗當「神槍手」的快感。場地亦照顧到親子客群，提供低痛楚的 Jelly Gun 體驗；7月更將新增「實景劇本殺」，絕對令人期待！

Urban Ops 動域空間 

  • 地址：新界沙田車站圍1號連城廣場4樓409-427室
  • 營業時間：下午2:00至深夜12:00
  • 遊戲收費：$180起

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「粉紅兔子 My Friend Rabbit」夏水禮

韓國爆紅插畫IP「粉紅兔子My Friend Rabbit」與華懋集團商場帶來「『兔』-gather瘋玩夏水禮Amusing Summer」，荃灣如心廣場中庭半空出現長達 5 米的巨型「充氣跳水飛『魚』」造型兔子」，中庭另一側則築起充滿夏日色彩的「『池』中梳乎浮潛區」，營造出由下而上的「水底仰望」透視視角。走到戶外廣場，更有「巨型6米高粉紅兔子」坐鎮其中，全場彌漫瘋狂且過癮的打卡氣息。大眾更可現場挑戰互動遊樂區的「『泡』開煩惱大挑戰！」及「『鴨』力全消撈撈樂」。

此外，好運中心變身充滿夏日群島風情的「Juicy Beach」，現場更設有極具夏日色彩的「盛夏特調Juicy Bar」互動吧枱，在椰林樹影的包圍下，大眾可一邊調配專屬清涼Mocktail。同時，現場設有考眼力、拼手勁的「夏日狂『椰』戰」與講求眼明手快的「一拍即中圈圈樂」天幕遊戲，贏取限定禮物。

以上兩大商場同時設有以池畔酒吧為主題的粉紅兔子期間限定店，匯聚超過50款搞鬼人氣盲盒及周邊商品，當中包括香港首度曝光的「藍色小天使掛件」與「粉色小天使掛件、如心廣場限定的「精神系列」掛件、好運中心獨家專賣的「黑黑系列」大熱單品等。

「『兔』-gather瘋玩夏水禮Amusing Summer」

  • 日期：7月30日至9月6日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：荃灣如心廣場一期1/F中庭及地下露天廣場、好運中心L3中庭

期間限定快閃店

  • 日期：7月30日至9月6日
  • 時間：中午12:00至晚上8:00
  • 地點：荃灣如心廣場一期1/F中庭、好運中心L3中庭

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《MatchWornShirt x MATCHLEGACY x Festival Walk: Icons of the Pitch.》

足球落場版球衣世界級平台MATCHWORNSHIRT亞洲首次展覽登陸又一城，展出總值逾$150萬港元的球星實戰球衣，當中矚目為Cristiano Ronaldo（C朗）於2022年卡塔爾世界盃八強戰對戰摩洛哥時所穿著的實戰球衣，該珍藏為全球首次公開展出。現場還將展出利物浦前鋒Cody Gakpo（加普）、曼聯中場核心Bruno Fernandes（般奴費南迪斯）、英格蘭隊長Harry Kane（哈利卡尼）等實戰及比賽備用球衣。

現場設有巨型足球獎盃裝置，右側為互動傳球挑戰區，整個空間以盤球挑戰為主軸概念，營造如置身真實比賽般的氛圍。左側為以球員更衣室為靈感而建的期間限定店，陳列多款經典珍藏簽名球衣、世界盃紀念品及限定商品。除了展覽以外，活動期間更準備多項精彩節目，大人與小朋友可參與傳球挑戰以及「小球星訓練營」，為夏天添上特別體驗。

《MatchWornShirt x MATCHLEGACY x Festival Walk: Icons of the Pitch.》

  • 日期：即日起至7月26日
  • 時間：上午11:00至晚上9:00
  • 地址：又一城LG2層

小球星訓練營

  • 日期：6月19日至7月26日（逢星期六、日及公眾假期）
  • 時間：上午11:00、中午12:00及下午1:00（每節45分鐘）
  • 教練陣容：盧均宜、林嘉緯、朴叡俊
  • 換領詳情：由即日起，My FESTIVAL會員以10積分即可換領「小球星訓練營」電子入場證一張

「互動傳球Goal !!」

  • 日期：即日起至7月26日
  • 時間：上午11:00至晚上8:00（平日）、下午2:00至晚上8:00（星期六、日及公眾假期）

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黃金海岸「夏日開心農莊」

香港黃金海岸聯乘經典童書角色Mr.Men Little Miss，由即日起至８月31日帶來繽紛熱鬧的「夏日開心農莊」及「夏日童萌遊樂園」，齊齊變身小農夫！黃金海岸商場將搖身一變，化身「夏日開心農莊」，Mr. Men Little Miss一眾角色會以多款可愛小農夫造型，現身商場中庭及海岸農莊等6大打卡位，還有特色農墟、西瓜收割活動及小農夫計劃，讓小朋友親身體驗農務過程，每位參加者更可獲贈小小農夫套裝。

此外，香港黃金海岸酒店推出「Mr. Men Little Miss夏日童萌遊樂園」住宿計劃，小住客於登記入住時，即可獲贈獨家的Mr. Men Little Miss浮板，同時可親手設計草帽及參與解碼大作戰，尋找散落於酒店各處的角色，成功解碼即可獲贈限定主題貼紙。同時，酒店亦特設「夏日童萌遊戲室」，內有Mr. Men Little Miss彩球排序及其他多款遊戲，讓小住客暢玩。

巨型「夏日開心農莊」裝置 

  • 日期：即日起至8月31日
  • 地點：黃金海岸商場中庭

「Mr. Men Little Miss開心農墟」換領環保袋

  • 日期：7月5日及8月2日
  • 地點：黃金海岸商場中庭
  • 換領方法：於農墟單一消費滿HK$100，憑有效發票即可換領

「收西瓜·手作樂」

  • 日期：7月12日
  • 地點：黃金海岸商場1/F海岸農莊 
  • 換領日：即日起至7月12日
  • 換領方法：S⁺ REWARDS會員尊享以30點數，換領「收西瓜·手作樂」名額1個，每個名額可供一名12歲或以下的小童及一名成人陪同入場

「黃金小小農夫計劃」

  • 日期：7月26日、8月2日、8月9日及8月16日
  • 地點：黃金海岸商場1/F海岸農莊
  • 換領日：即日起至7月25日
  • 換領地點：黃金海岸商場1/F 客戶服務中心 
  • 換領方法：於黃金海岸商場或黃金海岸酒店餐廳，以指定電子貨幣消費滿HK$1,500或以上，憑最多4張不同商舖發出之機印發票及其付款存根，即可換領「黃金小小農夫計劃」名額一個

「Mr. Men Little Miss開心農墟」換領環保袋

  • 日期：7月5日及8月2日
  • 地點：黃金海岸商場中庭
  • 換領方法：於農墟單一消費滿HK$100，憑有效發票即可換領

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繁星燒烤「大尾篤恐龍水上樂園」

佔地4萬呎的大尾篤人氣BBQ場繁星燒烤（大埔）由即日起至9月13日將戶外空間變成五大水上主題區，包括「穿越恐龍世界」、「恐龍的奇幻樂園」及「海盜船及鯨魚之旅」 等，讓小朋友彷彿置身恐龍時代，在暴龍、三角龍身旁滑水嬉戲。場內設有不同刺激程度的充氣滑梯，更佈置出 「迷宮障礙區」 ，讓精力無窮的小朋友施展運用小腦袋，穿越重重關卡。「泡泡大戰」會不定期噴出漫天綿密白雪泡泡，伴隨動感水花，將現場變成夢幻又瘋狂的夏日派對。

場內設有自助輕食甜品區，每天下午5:00前無限量供應刨冰DIY、港式冷撈、甜甜圈、草莓奶凍等逾30款美食。此外，同場設有免費設施，包括淋浴間、置物櫃等。

大尾篤恐龍水上樂園 Jurassic Water Park

  • 日期：即日起至9月13日
  • 時間：下午2:00至晚上10:00（星期二至五、星期五及假期前夕延至晚上10:30）、下午1:00至晚上11:00（星期六、日及公眾假期）*
  • 地址：大尾篤汀角路202號繁星燒烤(大埔) 
  • 休息日：逢星期一休息
  • 交通：：大埔墟港鐵站轉乘75K巴士或20C小巴，於汀角／汀角村站下車
  • 網上預約：＞＞按此預約＜＜
  • 費用：$117起
  • *水上樂園設施開放至晚上9:00（星期六、日及假期延長至晚上9:30）、下午5:00後部份設施因清潔局部關閉

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Waterfall Sports & Wellness奧運會所

Waterfall Sports & Wellness奧運會所早前完全升級及重新開幕，採用香港首創的的 AI 網球機械人及頂級自動發球系統，精準捕捉現代人渴望高效、專注的「獨享式」運動心理，另一方面則全面對標國際級專業標準，引入 ATP 官方認證配套、PGA高爾夫科技系統。此外，匹克球場配備自動發球機，可控制發球角度與力度，一個人亦能享有專屬練球體驗。新加入「The ONE運動會籍」的會員除了玩盡全港3間會所及6間大灣區會所的運動設施外，更聯乘零售、飲食及生活品牌，推出獨家優惠。

Waterfall Sports & Wellness奧運會所

  • 地址：九龍海輝道11號奧海城一期2樓
  • 開放時間：上午6:00至晚上12:00（健身室24小時開放）
  • 聯營電話：3526 0270

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SNDO夏日Chill派對

啟德The Twins雙子匯2期三道SNDO將聯同「佛系」人氣插畫角色Tireless Girl下腰女孩，將於7月7日至8月27日帶來「SNDO夏日Chill派對」，與大家歡度暑假！活動準備了「Chill Hea遊樂場」，設置了6大療癒打卡裝置，包括4米高Tireless Girl大型主題吹氣裝置《深呼禪坐》、匹克球場、寵物能量站、放鬆沙灘椅、翻滾玩意以及轉呼拉圈的Tireless Girl。此外，活動期間逢星期六及日消費滿額可獲遊戲卡一張，完成4大互動遊戲後集齊印章可獲贈主題磁貼。

除了打卡裝置之外，雙子匯三道聯乘音樂品牌SIDE B，以「THE OTHER TRACK」為主題，打造三場夜間限定DJ派對，大家只需於雙子匯消費滿$200即可參與。派對主題包括動漫、歐美節拍以及粵語金曲，同場可一邊享受美酒一邊欣賞音樂，投入於派對之中！每場活動加設「最佳衣著大賞」，只要入場人士配合當場的服裝主題，優勝者有機會贏取$500禮券。

「SNDO夏日Chill派對」

  • 日期：7月7日至8月27日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：啟德雙子匯三道SNDO地下正門、中庭、6/F及7/F

《ANIME RUSH》夜間DJ派對

  • 日期：7月18日
  • 時間：晚上8:00至10:00
  • 地點：雙子匯2期三道8/F
  • 歌曲主題：動漫之夜
  • 服裝主題：你最愛的動漫角色
  • 表演DJ：日本人氣「Walking DJ」代表Mihossyi
  • 換領期：即日起至7月18日

《DRIP MODE》夜間DJ派對

  • 日期：8月29日
  • 時間：晚上7:00至9:00
  • 地點：雙子匯2期三道G/F中庭
  • 歌曲主題：Western-Pop歐美節拍
  • 服裝主題：經典MV男/女角造型
  • 表演DJ：Hansel
  • 換領期：7月19日至8月29日

《LOVE LOOP》夜間DJ派對

  • 日期：9月26日
  • 時間：上午7:00至9:00
  • 地點：雙子匯2期三道13/F空中花園II
  • 歌曲主題：J-Pop X Cantopop日粵語情歌回憶殺
  • 服裝主題：街頭潮服/Vintage/懷舊City Pop
  • 表演DJ：CANTOMANIA
  • 換領期：8月30日至9月26日

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另類寵物世界Exotic Pets World

灣仔合和商場與大自然兩棲及爬行教育 (Nature Herpetology Education) 聯手舉辦的「另類寵物世界Exotic Pets World 2026」將於7月25日至8月18日載譽歸來，一連25日帶來沉浸式異寵生態互動學習體驗，了解兩棲及爬行類異寵的機會。活動設有「兩棲爬行多樣生境區」、「水族及甲殼生態區」、「巨型陸龜與蜥蜴互動區」、「焦點主題保育展區」的四大主題展區，以仿棲息地原生生態環境，帶來超過15種參展物種，包括蜥蜴類、龜類、兩棲類、蛇類、螯蝦類、變異甲殼類、魚類等。

至於水族及甲殼生態區，以36吋全水流動亞馬遜溪流巨型螯蝦缸微觀缸，模擬真溪流的湍急水流與沉木交錯環境，展示巨型螯蝦所擁有的威武雙螯與迷人體色，以及其脫殼生長過程與底棲生態。大家還可以近距離與巨型陸龜及蜥蜴互動，焦點主題保育區為新設立區域，重點介紹重點介紹中國國家一級保護動物「瑤山鱷蜥」，野外存量估計不足1000隻，珍貴程度被學界形容比大熊貓更罕見。此外，活動期間設有超過10款工作坊，讓大家參與水陸情境缸、生態瓶及標本等製作。

「另類寵物世界Exotic Pets World 2026」

  • 日期：7月25日至8月18日
  • 時間：中午12:00至晚上7:00
  • 地點：合和商場3樓中庭

主題工作坊

  • 日期：7月25日至8月18日
  • 地點：合和商場3樓中庭
  • 報名詳情：＞＞按此報名＜＜

小小動物學家課程

  • 日期：7月27至29日、7月30日至8月1日、8月3至5日、8月6至8日、8月13至15日
  • 時間：首日下午3:30至4:30、次日下午3:30至4:30、第3日下午3:30至6:00
  • 地點：合和商場3樓中庭
  • 適合年齡：7歲或以上（6歲或以下需家長全程陪同）
  • 費用：$780（中文班）、$880（英文班）
  • 報名詳情：＞＞按此參加＜＜

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HYPER．KIDS水陸躍動挑戰站

荃灣廣場於7月16日至8月31日帶來「HYPER．KIDS水陸躍動挑戰站」，集合水陸運動闖關、消暑水上競技、創意學習工作坊及潮玩對戰賽事等「5大夏日必玩體驗」。打響頭炮是中庭的HYPER充氣極限障礙賽，集合逾20項運動闖關，指定周末加入「運動挑戰 × 音樂節奏」，巨型彈床配合節奏感十足的兒歌音樂，大小朋友可以盡情躍動。

L5空中花園設有HYPER全能水上競技場，當中集合10項全能挑戰，結合水上巨型滾筒與忍者競技元素，更驚喜聯乘DECATHLON推出市中心獨木舟及直立板體驗。Learning Kids自選Summer Camp，來多個創意聯乘、獨家職人體驗及匹克球班，包括：英語匹克球初體驗、英語畫碟甜品工作坊、DECATHLON小店長體驗、The Overlander 小小店長體驗及美食學堂等等獨家工作坊，小朋友可按興趣自由配搭，將學習融入體驗。

荃灣廣場聯乘「YATA × TAMIYA打造四驅車小小訓練基地」，現場除了可入手各式迷你四驅車與改裝配件外，更可即場砌車及免費對戰，並於8月底在 L1 中庭舉行爭霸大賽，配合B1「爆旋陀螺對戰基地」。

HYPER充氣極限障礙賽

  • 日期：7月16日至8月28日
  • 時間：下午3:00至晚上8:00（平日）、下午1:00至晚上8:00（星期六及日）
  • 地點：荃灣廣場L1中庭
  • 對象：2歲至12歲兒童
  • 換領名額：每節20組（一位小童+一位18歲以上家長為一組）
  • 參加方法：The Point會員以100積分並即日於場內「指定即賺分商戶」以電子貨幣消費HK$200，即可參與活動 (每節20分鐘) 

HYPER全能水上競技場

  • 日期：7月18日至8月31日 (逢星期六及日)
  • 時間：下午1:00至6:00
  • 地點：荃灣廣場L5空中樂園
  • 對象：3歲至12歲兒童

Learning kids:自選 Summer Camp

  • 日期：即日起
  • 登記方式：The Point會員消費滿指定金額後可透過The Point App換領

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Pokémon TCG期間限定店

黃埔天地Pokémon TCG期間限定店
黃埔天地Pokémon TCG期間限定店

近年掀起爆炸性熱潮的Pokémon TCG（集換式卡牌遊戲）的熱潮於今夏來到黃埔天地，將於7月9日至8月2日帶來期間限定店，現場設有「寶可夢集換式卡牌遊戲戰術牌組」卡牌展示牆，展示4款全新戰術牌組供大家率先預覽，更有超可愛的「皮卡丘」、「伊布」親自坐鎮，聯同「噴火龍」、「夢幻」及「甲賀忍蛙」一眾明星寶可夢強勢守護，讓粉絲們近距離參觀打卡。此外，時尚坊更設置了16 張巨型卡牌，由室內延伸至戶外街道，視覺震撼感滿分！

期間限定店一站式讓大家搜羅最新卡牌及多款官方精品玩具，人氣卡丘更將一連三個週末現身商場與粉絲近距離互動，記得準備好相機「捕捉」Pokémon！

黃埔天地 Pokémon TCG期間限定店

  • 日期：7月9日至8月2日
  • 地點：黃埔天地時尚坊MTR層

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THE MONSTERS復古理髮店主題展

太古城中心聯乘POP MART於今個夏天帶來以LABUBU為主的理髮店主題展，THE MONSTERS一眾小精靈以13個全新《THE MONSTERS HAIR SALON》系列造型亮相，粉絲可以近距離接觸11個巨大化的THE MONSTERS立體裝置。商場二樓中庭設有8米高的復古理髮店頂掛有「THE MONSTERS」招牌，三色旋轉理髮燈轉動，4米高的ZIMOMO換上職人服裝迎接大家！

換上紅裙與短髮造型的Blunt Bangs LABUBU於收銀台旁等待大家，Twinning Looks LABUBU和MOKOKO以復古髮型示人，相當可愛！理髮店內處處充滿打卡位，包括剪髮動畫區、哈哈鏡、風格靈感牆以及巨型黑膠唱盤，大家更可與朋友們拍攝4格照片留念。

THE MONSTERS復古理髮店主題展@太古城中心

  • 日期：即日起至8月2日
  • 時間：中午12:00至晚上9:00（星期六、日及公眾假期提前至上午11:00開放）
  • 地點：太古城中心二樓中庭及中橋

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JOGUMAN meets D．PARK：夏日島嶼時光

IPX與D．Park將於7月17日至8月31日聯手打造全球人氣療癒系恐龍角色JOGUMAN的大型期間限定夏日樂園，5 位超人氣恐龍角色JOGUMAN 齊聚暢遊5大主題小島，包括逾5米高戴著黑超及泳圈的的超巨型BRACHIO (芭奇奧)；手舉一大杯清新檸檬飲品的DIPLO(甸蒲露)；吃雪糕的運動健將STEGO(蒔提哥)；在沙灘小屋前準備打卡的TRICERA(特莉奇娜)；以及正大口享用冰凍西瓜的ANKYLO(荌奇爐)。 

島上設有3大經典遊戲攤位，考驗大家的技術與運氣，更特別推出JOGUMAN主題工作坊，邀請大人與小朋友一起動手創作，打造屬於自己的特別版精品。活動期間設有期間限定店，發售多款官方商品，粉絲不要錯過。參加者成為如心賞會員後，於會員手機App內領取主題電子登島證，即可於 DIPLO(甸蒲露)慢飲沙岸換領可於檸檬夏日沙岸選購登島證與集章卡，完成島嶼挑戰可獲得1個印章，集齊5大印章後可換領盲抽小卡一包！此外，客人消費滿指定金額可換購特別版沙灘套裝。

JOGUMAN meets D·PARK: ISLANDS IN SUMMERTIME 夏日島嶼時光

  • 日期：7月17日至8月31日
  • 時間：中午12:00至晚上8:00
  • 地點：D·PARK中庭

放縱日挑戰、西瓜「擲」急便及水泡拯救隊遊戲

  • 日期：7月17日至8月31日
  • 時間：中午12:00至晚上8:00
  • 地點：D·PARK中庭
  • 活動詳情：每個遊戲需以1個遊戲幣進行

人生四格自拍亭

  • 日期：7月17日至8月31日
  • 時間：中午12:00至晚上8:00
  • 地點：D·PARK中庭
  • 活動詳情：憑3個遊戲幣即可拍攝

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夏日餓底茶室

旺角MOKO新世紀廣場於7月17日至8月30日帶來「夏日餓底茶室」，中庭化身成為巨型港式茶室，以茶座為主題打造6大打卡位！全場最吸引為近3米高的檸檬茶游泳樂園，還原經典茶餐廳的凍檸茶，最具港式懷舊風情的茶餐廳收銀台，加上格仔布簾、弧形櫃檯以及鏡面招牌，充滿老香港的懷舊情懷。此外，現場設有卡通點心車、巨型的一盅兩件蒸籠、燒賣仔點心茶座以及巨型蛋撻小子及復古時鐘，相當特別。大家只要於活動期間，於場內尋找5個印章地點舊蓋下印章，即可換領精美印水紙；以電子貨幣消費滿額可換領環保袋。大家可參與手作工坊，製作人氣馬賽克冰箱貼及熱縮膠飾品。

The Point GOLD會員可憑積分免費參加一次美心皇宮點心教室，更可以8折優惠報名其他點心教室，The Point會員則可享85折優惠，體驗港式點心手作樂趣。

MOKO夏日餓底茶室

  • 日期：7月17日至8月30日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭

點心尋寶挑戰

  • 日期：7月17日至8月30日
  • 換領實體「點心卡」：MOKO L1顧客服務中心
  • 換領時間：上午10:00至晚上10:00
  • 遊戲詳情：客人於場內尋找5個印章地點並蓋下印章，集齊5個印章可換領點心印水紙1張

點心Takeaway大行動

  • 日期：7月17日至8月30日
  • 換領禮品時間：上午10:00至晚上10:00
  • 換領地點：MOKO L1顧客服務中心
  • 詳情：The Point會員於場內「即賺分」參與商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換限禮品
    。滿$700可換點心印水紙1張
    。滿$1200可換點心造型環保袋1個

港「魅」手作工坊

  • 活動日期：7月25日、8月8日及22日
  • 活動時間：下午2:00至4:00（馬賽克冰箱貼工作坊）、下午4:30至6:30（熱縮膠飾品工作坊）
  • 名額：每節15人
  • 換領地點：The Point手機App
  • 換領詳情：The Point會員於場內「即賺分」參與商戶即日以電子貨幣消費滿$500即可換領工作坊入場證1張，並於指定日子參加港「魅」手作工坊

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Red Bull Dance Your Style 2026香港決賽

Red Bull Dance Your Style 2026香港決賽
Red Bull Dance Your Style 2026香港決賽

Red Bull Dance Your Style香港區決賽將於7月19日在尖沙咀文化中心露天廣場舉行，以1對1 Battle形式，沿用街舞比賽中隨機播放歌曲的慣例，考驗選手的即場創作功力。16強單淘汰制進行，並由現場觀眾於每個回合完結後即時票選，決定哪個選手獲晉級資格。16強至準決賽均會分2個回合對賽，決賽則設3個回合對賽，舞者於每個回合須於1分鐘內施展舞技，爭奪香港區冠軍寶座，總冠軍將代表香港出戰10月24日於瑞士蘇黎世舉行的總決賽。

大會正邀請觀眾擔任現場評審，即日起於活動網頁上登記，到比賽現場以獨到眼光投選出香港街舞王者，與全球出色舞者對壘。本屆盛事亦將首次擴展至兩日，於7月18日搶先一日於新蒲崗特設舞蹈工作坊、Rap Battle等一系列賽前精彩活動。

Red Bull Dance Your Style2026香港決賽

  • 日期：7月19日
  • 時間：下午5:00至晚上7:00（下午3:00為賽前派對）
  • 地點：尖沙咀文化中心露天廣場
  • 登記入場：＞＞按此登記＜＜

舞蹈工作坊

  • 日期：7月18日
  • 時間及內容：
    。下午1:00：All-Style Battle Skills Workshop 
    。下午3:00：Freestyle & Body Creations Workshop
    。下午5:00：All Style Circle Vol.3（Kpop形式）
    。晚上9:30：地下城番外篇：騎士團Rap Battle（與Vee共同協辦）
  • 地點：新蒲崗緯綸工業大廈6樓C室Roof 70's
  • 登記報名：＞＞按此登記＜＜

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職感實驗室2.0：玩轉暑假

馬灣挪亞方舟於7月18日至8月30日期間逢星期六及日，推出「職感實驗室2.0：玩轉暑假」，讓小朋友參與職業探秘之旅，在場景中穿上有關行業的主題服飾，體驗由挪亞方舟精心設計的六大奇趣職感任務，包括消防員、太空人、空服員、牛乳雪糕研發員、汽車動力守護員以及未來城市建設員。小朋友於歡笑中，培養起應變能力、溝通技巧、創意思維、判斷力以及團體精神。

除了職業體驗之外，挪亞方舟帶來升級版的「挪亞運動場」，集合板網球以及匹克球兩大運動體驗。主題公園內設有適合小朋友探索的玩樂體驗，如感受衝上宇宙的「衝天太空艙」、火箭主題的遊樂場，暑假指定日子更推出「夏日嬉水樂」及「星際躍動基地」。挪亞方舟度假酒店帶來多間奇趣主題客房，包括星際之旅、啤啤熊英倫遊、叢林動物元素等。

職感實驗室2.0：玩轉暑假

  • 日期：7月18日至8月30日（逢星期六及日）
  • 時間：上午10:00至晚上6:00
  • 地點：香港新界馬灣珀欣路33號
  • 活動詳情：＞＞按此查閱＜＜
  • 入場費：$50起

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JUMPTOPIA「向偉大航道啟航」

荃新天地與JUMPTOPIA呈獻結合「小小航海探險家訓練基地」與「戶外水上攻防戰」的巨型夏日樂園，「Citywalk ‧ JUMPTOPIA向偉大航道啟航」由即日起至8月31日登場。活動橫跨室內及戶外主題遊樂區，一眾Kiztopia Friends換上型格航海探險家造型，與大家一同歷險。

荃新天地1中庭化身成為小小航海探險家訓練基地，小探險家們需乘坐專用漂流船，在迷霧與聲效導航中完成航海探險訓練，解開隱藏密碼並完成射擊任務。完成訓練後，參加者可轉戰花園廣場的「戶外水上攻防戰區」，設有7大互動水上裝置，投入水花四濺的攻防對決，Kiztopia Friends航海探險船更將於7月下旬駛入花園廣場。較年幼的小朋友同樣可享受水戰樂趣，「蘑菇噴泉區」頂部持續灑水形成柔和水幕，並配以多個中小型互動噴水裝置，安全又富有趣味。

荃新天地「Citywalk．JUMPTOPIA向偉大航道啟航」

  • 日期：即日起至8月31日
  • 時間：中午12:00至晚上8:00（平日）、上午11:00至晚上8:00（星期六、日及公眾假期）
  • 地點：荃新天地1期中庭及花園廣場
  • 票價：$58起
  • 購票平台：＞＞按此購票＜＜ 

Plastic Thing夏日「包」有趣烘焙工房

人氣肉肉女生「為食妹（Fatty）」於今個暑假與一眾FATMILY到尖沙咀LCX，開設主題烘焙工房，一班角色換上主廚服裝，Chef FATTY與及Assistant Chef PUFFY坐陣「『麵包控』培工房」！Chef FATTY於的「奶油夢工坊」準備香港人最愛「不太甜」的奶油蛋糕，「玩『轉』神奇焗爐區」隨後出爐新鮮麵包，大家還可以到「麵糰桑拿室」，感受一下發酵時的奇妙觸感。麵包上架時，女神與光頭仔到到「ASMR酥脆研究所」按下香脆的麵包，體驗麵包出爐全過程後，還可以到巨型多士造型的「Snapio x Plastic Thing 香趣多士自拍小屋」，與FATMILY同框留下珍貴的烘焙合照。

活動期間將推出獨家限定禮遇，包括免費參與的自家製「Bake 印卡DIY 尋寶之旅」、隨機換領的五款限量「Bread-y出爐書籤」、限定Plastic Thing烘焙主題貼圖下載，還是極考技術與運氣的「軟綿綿 FATTY 海綿」夾夾機，指定周末特別加推串珠工作坊，Plastic Thing創作者葉欣亦會親臨現場舉辦簽名會。

LCX x Plastic Thing夏日「包」有趣烘焙工房

  • 日期：7月18日至8月31日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX Oasis 1 & 2

主題期間限定店

  • 日期：7月18日至8月30日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX Oasis 3 (近19號舖JINS) 

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昂坪360二十周年慶典

昂坪360迎來二十周年，今年首度推出纜車夜航體驗，更為全線180架纜車換上主題新裝，其中24架與本地及國際品牌合作，另外逾80架纜車添上霓虹燈主題圖案。夜航期間，每位夜間客人會獲贈小型紫外光電筒，只要在車廂開啟電筒，即可解鎖不同螢光圖案。

昂坪市集圓形廣場設有霓虹燈纜車主題裝置，首次有曾在纜索上航行的標準車廂纜車退役後「落地」，成為別具特色的「打卡」位置。纜車配合色彩繽紛的霓虹燈招牌，重現香港經典霓虹街景。賓客可走進車廂，穿梭於繽紛燈光之間，拍攝充滿本地情懷的特色照片。此外，昂坪市集特設3大香港情懷打卡位，「麻雀」主題重現港式麻雀耍樂的熱鬧場景，；「港鐵站」主題融入經典車站牌設計、「昂坪冰室」主題則以懷舊卡座及格子地磚，還原老香港的飲食情懷。

在纜車夜航的日子，昂坪市集舉行「叱咤 903 星空下音樂會」，邀請多個本地人氣歌手及組合獻唱，讓賓客在星空下感受本地音樂力量的熱鬧氣氛。同時昂坪市集搖身一變成為懷舊霓虹燈主題大道，霓虹燈隧道照亮昂坪的夜空，重現80年代香港霓虹招牌林立的街道景色。為為慶祝邁向二十周年里程碑，昂坪360推出多款20周年限定紀念商品，將這份全城同歡的喜悅，轉化為可供永久珍藏的精緻紀念品。

纜車夜航體驗車票

  • 日期：7月24及25日、8月1及2日、8月8及9日、8月15及16日
  • 價錢：$100起（每位客人另加$60可進入音樂會指定觀賞區域及兩張小食券）
  • 夜航時間：晚上6:00至10:00

霓虹燈纜車主題裝置

  • 日期：即日起至10月11日
  • 地點：昂坪市集圓形廣場

香港情懷打卡位

  • 日期：即日起至10月11日
  • 地點：昂坪市集

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《反斗奇兵5》主題餐廳

《反斗奇兵5》上演成為話題，山下菓子由即日起至9月1日帶來主題甜品及產品限定店，店內換上色彩繽紛掛布、骰子組合及巨型立牌裝飾，包括胡迪、巴斯光年及三眼仔打卡位，現場更重現充滿童趣的牆身貼紙。甜品亮點包括綠色超萌的三眼仔造型奶凍、賣相精緻的勞蘇曲奇配士多啤梨大福、Lilypad奶凍及馬卡龍以及胡迪與巴斯光年的角色一口蛋糕。客人消費滿額或指定餐飲，可獲限定甜品羹或其他商品。主題店特設「反斗奇兵精品專專區」，逾100款限量周邊同步登場。

山下菓子 TOY-tastic夏日限定店

  • 日期：即日起至9月1日（第二階段新品8月1日起登場）
  • 地點：旺角彌敦道700號 T.O.P商場314-315號店
  • 營業時間：中午12:00至晚上10:00

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葵芳夏誌

葵芳新都會廣場於夏天帶來「葵芳夏誌」，設有4大治癒森林秘景打卡位，大門以清涼山澗為引，潺潺流水沿樓梯緩緩而下，步入商場體驗「森動之旅」。踏入森系小徑，L3星光長廊佈置逾150呎的「花語夢網，呈現藍色水波紋與樹影投射，沿長廊走到「森動小鎮」，超吸睛的5米高光影流動的瀑布從高山上飛瀉而下，晚間更配有放鬆燈光，營造仲夏夜之夢。

除了遊山玩水打卡拍照之外，新都會廣場更舉行不同周末消閒派對，包括「熱浪！廣東歌派對」、戶外星空影院、甜品市集與音樂會等。

「森動Day-to-Night」打卡裝置

  • 日期：即日起至8月30日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：新都會廣場L2正門出入口及L3-L4露天廣場

學生減壓打氣專場feat. DEANZ大癲

  • 日期：7月11日
  • 時間：晚上6:30至8:30
  • 地點：新都會廣場L4露天廣場
  • 費用：免費

夏日熱辣辣Summer Beat feat. 人氣DJ BEAT FRIDAY

  • 日期：8月1日
  • 時間：晚上6:30至8:30
  • 地點：新都會廣場L4露天廣場
  • 費用：免費

「光影盛宴・戶外星空影院」*
1)電影：《調教我的喪屍女兒》

  • 日期：7月18日
  • 時間：晚上6:30至8:30
  • 地點：新都會廣場L4露天廣場

2)電影：《寒戰II》

  • 日期：8月8日
  • 時間：晚上6:30至8:30
  • 地點：新都會廣場L4露天廣場
  • *免費入場，The Point會員出示於場內「即賺分」商戶即日任何電子貨幣消費憑證，即可換領專屬席位乙個

「日落音樂會・甜品市集」

  • 日期：8月15至16日
  • 時間：下午2:00至晚上9:00（甜品市集）、下午5:00至晚上8:00（日落音樂會）
  • 地點：新都會廣場L3露天廣場

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T.O.P X 9GAG Eighteen蓋地生日會

9GAG在Meme（迷因）界聞名，部份迷因更是港人集體回憶，適逢9GAG成立18周年，於今個聯乘旺角.O.P This is Our Place帶來「T.O.P X 9GAG Eighteen蓋地生日會」。近年，9GAG最具代表性的首個原創IP像素藝術（Pixel Art）角色——Potatoz 小屁薯，將會領銜整場大型生日慶祝派對，帶來逾7站一系列互動展覽場景，包括1樓中庭的期間限定店，獨家販售Potatoz全新系列產品以及本地潮牌聯乘服飾、2樓巨型18+布簾打卡裝置、3樓展示長達12米的獨特藝術牆、5樓空中花園的近3米高巨大化的Potz與女友Pommi巨薯等。

T.O.P與9GAG準備了多款極具收藏價值的旺角限定換領紀念品，顧客消費滿指定金額即可換領，當中包括「我的MK回憶」變幻情景匙扣、Potatoz 「MK妹」造型小扣章及公仔吊飾等。

T.O.P X 9GAG Eighteen蓋地生日會

  • 日期：即日起至9月13日
  • 時間：上午11:00至晚上9:00
  • 地點：T.O.P（旺角彌敦道700號）地下至5樓空中花園

期間限定店

  • 日期：即日起至9月13日
  • 時間：中午12:00至晚上7:00
  • 地點：T.O.P（旺角彌敦道700號）1樓中庭

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「SSEBONGRAMA + Citygate Outlets躺平一『夏』」企劃

「SSEBONGRAMA 躺平鴨小鎮」
「SSEBONGRAMA 躺平鴨小鎮」

東薈城名店倉邀得IPX旗下藝術IP SSEBONGRAMA（躺平鴨）聯乘合作，由7月16日至8月31日打造主題聯名企劃，以當代藝術詮釋現代社會及靈魂「放空幸福感」。東薈城名店倉化身「SSEBONGRAMA 躺平鴨小鎮」，還原三位主角BOORI、COCORI及MONDE的趣味日常，帶大家遊遍8大主題場景，包括沙灘海岸、懸崖咖啡室、溫馨小屋、扮工大樓等。二樓天橋更設有全球首間間「SSEBONGRAMA SSEBONG-11」便利店以及期間限定店。

大家下載TAIKOO+流動應用程式或東薈城名店倉微信小程序，並登記成為 CLUB CG 準會員或出示電子會員卡即可參與「BOORI 西瓜保衛戰」數碼互動遊戲，完全挑戰後可獲限定版磁石雙面招牌小燈箱。

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GO PARK Fun+Fun夏令營

西沙GO PARK結合遊樂、教育及自然探索體驗的親子友善生活，將於7月27日至31日、以及8月3日至7日期間，攜手場內多間提供教育及興趣班的商戶，策劃「GO PARK Fun+Fun夏令營」。夏令營跳出傳統框架，涵蓋13個多元主題，由動態的體能挑戰到靜態的藝術手作一應俱全，讓小朋友在同一個夏令營中，發展多元潛能。

小朋友可參與由香港劍擊學校帶來極具爆發力的劍擊體驗、挑戰由JUST CLIMB高度與意志的攀石，以及由香港游泳學校執教的游泳課程，全面鍛鍊爆發力與意志。同時，夏令營結合由MC Music美斯音樂學院專業導師指導、節奏感十足的爵士鼓、星林學院的流行舞及芭蕾舞，讓孩子全方位發掘運動與表演潛能。

若想培養專注力與藝術氣質，孩子可參與由PizzaExpress帶來的薄餅製作與Bunny Churros的西班牙油條製作，親自參與製作美食。此外，慢遊陶記策劃的陶藝上色班、LITTLE PRINCE ART的黏土油畫及Slime捏捏玩樂藝術創作培養小朋友的想像力；夏令營引入異寵接觸與生態瓶製作，同時亦有稀有森流的異寵大自然探索體驗及生態瓶製作，讓小朋友發揮創意思維與探索精神。

西沙GO PARK Fun+Fun夏令營

  • 日期：7月27至31日、8月3至7日
  • 地點：西沙GO PARK
  • 報名詳情：The Point會員透過手機App內報名

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復古波普藝術裝置《Summer Paradise》

香港ifc商場聯乘德國藝術家組合YEYE Weller，首次於香港帶來大型藝術裝置《Summer Paradise》
香港ifc商場聯乘德國藝術家組合YEYE Weller，首次於香港帶來大型藝術裝置《Summer Paradise》

香港ifc商場聯乘德國藝術家組合YEYE Weller，首次於香港帶來大型藝術裝置《Summer Paradise》！。YEYE Weller的創作深受1930年代卡通風格影響，以色彩鮮明的構圖、古靈精怪的角色及充滿歡樂的畫面聞名，作品完美貫徹「色彩、幽默與平衡」的藝術美學。

屆時現場特設6大打卡及遊戲互動展區，大家先登上鮮艷奪目快艇，再於黃色海灘小屋放空欣賞波普風格插畫，並於「Snap & Shine自拍鏡」前擺拍，「棕櫚角落」更有舒適又Chill的吊床，享受假日氣氛之中。客人可於「Boomerang Bar」擺出趣怪姿勢，拍攝專屬的 Boomerang 動態短片；或於「盛夏遊戲站」挑戰經典街機遊戲，贏出可獲限量自拍鏡與獨家插畫貼紙套裝。

《Summer Paradise》

  • 日期：7月23日至8月30日
  • 時間：上午10:30至晚上10:00
  • 地點：ifc商場一樓中庭

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超萌SAN-X小海豹奇幻之旅

iSQUARE x Mamegoma 仲夏萌寶奇幻之旅
iSQUARE x Mamegoma 仲夏萌寶奇幻之旅

今年iSQUARE國際廣場聯乘SAN-X小海豹Mamegoma，將於7月31日至9月13日期間帶來「iSQUARE x Mamegoma 仲夏萌寶奇幻之旅」！Mamegoma是2005出道的療癒系元祖角色，由Mamegoma、Sakuragoma、Soragoma、Lemongoma及更迷你的Baby Mamegoma等成員組成。一眾小海豹走入iSQUARE 3大打卡位，包括正門的深海夢幻皇宮，近6米高的Mamegoma與海洋生物在夢幻世界暢遊。至於3樓的萌寶咖啡店，化身甜品師的 Mamegoma 冧盡顆顆少女心，以及大堂樓層「萌の部屋」，看Mamegoma浸浴放鬆身心。此外，8月首尾兩個星期六、日設有Mamegoma期間限定店，粉絲們可入手主題精品。

iSQUARE x Mamegoma仲夏萌寶奇幻之旅

  • 日期：7月31日至9月13日
  • 時間：上午10:30至晚上10:30
  • 地點：尖沙咀iSQUARE國際廣場地下、3樓及大堂樓層

期間限定店 + 仲夏市集

  • 日期：8月1-2日、29-30日
  • 時間：中午12:00至晚上8:30
  • 地點：iSQUARE國際廣場3樓iFUNCTION 

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「Woodstock & Friends 盛夏運動會」

《花生漫畫》人氣角色Woodstock率領一眾好友於7月17日至8月31日來到尖沙咀The ONE，舉行盛大的「The ONE • Woodstock & Friends 盛夏運動會」，以美式校園動風為設計靈感，由化身成3米高的網球巨星Woodstock、足球健將代表Snoopy及懂運動、愛享受的代表Olaf，於四大打卡位、兩大體驗區及「Woodstock & Friend活力限定店」，帶大家一同投入運動熱潮。

運動場中央為「Woodstock巨星發球局」，3米高的Woodstock收起調皮，擺出接受挑戰的姿勢；旁邊的「Snoopy龍門神座戰，Snoopy化身成今夏最強前鋒，表演震撼的射門絕技。後方的「Olaf灌籃夢工場」由Olaf坐鎮，最後「咔嚓！高光Moment更衣室」，在全身鏡前擺出最帥氣的勝利姿勢。同場更設有以巨型運動鞋盒設計的【Woodstock ＆ Friend活力限定店】，店內雲集逾300款運動主題及日本進口周邊產品精品，當中超過 50 款更是全新首度登場！

The ONE • Woodstock & Friends盛夏運動會

  • 日期：7月17日至8月31日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00（打卡位）、中午12:00至晚上9:30（期間限定店）
  • 地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

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運動狂熱Summer Goal

上水廣場於即日起至8月2日在L2中庭帶來「FanTown足球主題期間限定店」，發售世界頂尖足球國家隊官方球衣及運動用品，包括阿根廷、英格蘭、法國、德國、西班牙及葡萄牙等；場內特設高達2米的FanTown 官方授權 -「阿根廷球王美斯」充氣打卡裝置，更聯乘乘FIDA國際無人機足球協會(香港) 引入「會飛的足球」-- 融合AI及新興科技運動的世界級無人機足球體驗，讓大家沉浸在夏日足球氣氛之中。客人於商場內消費滿額可換領多支國家隊的精選禮品，或參與足球射龍門大挑戰。

FanTown足球主題期間限定店

  • 日期：即日起至8月2日
  • 時間：上午11:00至晚上9:00
  • 地點：上水廣場2樓中庭 

FIDA國際認證無人機足球・星級體驗課 

  • 日期：即日起至8月2日（逢星期六、日）
  • 時間：上午11:00至晚上6:00
  • 地點：上水廣場2樓中庭
  • 詳情：逢周六及日於商場內消費滿$1500即可換領體驗課乙節

足球射龍門大挑戰

  • 日期：即日起至8月2日
  • 時間：下午2:00至晚上6:00
  • 地點：上水廣場2樓中庭

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「麻吉貓」呈獻「夏日萌力補給站」

陽光房地產基金旗下兩大商場SSC上水中心購物商場及MCPOne新都城中心一期，聯乘台灣人氣療癒IP「麻吉貓」打造「夏日萌力補給站」。上水中心帶來「元氣烘焙工房＠SSC」，英倫風英倫風工房洋溢溫暖療癒的烘焙氣息，並設有多個趣味十足的巨型互動裝置，召集全港「為食萌友」齊齊補給放電。巨型充氣「軟綿綿麵包隧道」充滿麵包與甜甜圈包圍的萌趣世界，大家可到「麥香互動繩網區」攀上掛滿各款歐式包點的特製繩網大顯身手。

至於MCPOne開設期間限定「全日應援便利店@MCPOne」，24小時全天候為都市人注入生活小確幸。大家走進這間非一般的便利店，集合多個萌趣互動體驗，包括充滿正能量的「萌力應援角」，現場備有多款應援牌，讓大家親手寫下打氣字句。旁邊的「雪櫃冷笑話」裝置同樣驚喜滿滿，打開雪櫃門，即觸發電子屏幕播放麻吉貓獨家耍廢金句及冷笑話；更可走到「卡路里提款機」動一動，將卡路里變成滿滿萌力。參加者只需於30秒限時內完成指定踏步挑戰，即有機會換領精選零食獎賞。

「夏日萌力補給站」大型裝置

  • 日期：即日起至8月16日
  • 地點：上水中心購物商場SSC 及 將軍澳新都城中心一期MCPOne

麻吉貓應援快閃活動

  1. 日期：7月26日
    。時間：下午1:30（MCPOne）、下午4:00（SSC）
    。地點：將軍澳新都城中心一期 - G/F活動主裝飾旁、上水中心購物商場SSC – L1指定位置
  2. 日期：8月1日
    。時間：下午1:30（SSC）、下午4:30（MCPOne）
    。地點：商場指定位置

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森境奇緣 夏日異想尋龍記

信德集團旗下三大商場——西寶城、昇悅商場及昇御商場，聯同本地人氣插畫家JUSTGOO_STUDIO驚喜聯手，將由7月23日至8月31日，將商場幻化成繽紛奪目的「森境奇緣 夏日異想尋龍記」。西寶城中庭設有6大互動打卡位，2.3米高「花花恐龍」 守候於橋頭，向到訪的冒險家揮手微笑。穿過小木橋後出現一間數碼動態樹屋，門窗的LED動態屏幕，可以看到恐龍於屋內的生活日常。此外，大家透過幻境望遠鏡看到大班恐龍追逐狂歡，插畫主角「屁屁星人」窺探榭洞更不慎卡於洞口，相當可愛！走到「萌龍誕生」可到蛋殼內，與即將破殼而出的萌龍寶寶與獨家登場「西寶龍」拍照。經歷一系列探險後，冒險家們到坐於蔓藤椅鞦韆上，享受慢活悠閒生活。

昇悅商場設有「奇幻遠征號」，主角「屁屁」與「屁妹」坐於探險巴士上高舉探險旗幟，而熱情外向、鍾意結交新朋友的「花花恐龍」更調皮地從車內探出頭來，向各位大小冒險家打招呼，巴士旁邊更設有探險倒後鏡互動影相位！昇御商場舉辦限時「萌寵大聯盟」，與來自各地的異寵朋友及主人大談飼養經驗，現場設有特色攤檔，聚集多款精緻的寵物用品、精美手作及小食。

「森境奇緣 夏日異想尋龍記」

  • 日期：7月23日至8月31日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：西寶城UG中庭 

「奇幻遠征號」

  • 日期：7月23日至8月31日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：昇悅商場1樓活動區

「萌寵大聯盟」

  • 日期：8月22日
  • 時間：下午2:00至6:00
  • 地點：昇御商場LG活動區

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MUZIK TIGER「甜品X夏日運動」主題派對

大埔超級城及元朗廣場由7月下旬展開深度聯乘企劃，攜手韓國超人氣文創品牌「MUZIK TIGER」帶來網紅萌虎家族！大埔超級城設有「盛夏甜運會」，由可愛的 Toffee 慵懶地躺在巨型中空足球上，內部特別置入了體感互動技術的足球遊戲，玩家只需站在螢幕前化身「最強擋門虎」，靈敏移動身體阻擋由巨幕中萌虎射出的足球，每阻截一球便能賺取積分。場內鋪設了主題迷你二人足球對戰區，以及Toffee「坐」進了雪糕杯中，頭頂還頂著一球雪糕，一副極其貪吃的呆萌模樣，非常吸睛！玩家需緊盯螢幕上隨機掉落的甜品圖案，於30秒限時內眼明手快點擊正確的甜品，挑戰最高分數。

元朗廣場則以「甜蜜西瓜派對」為主題，派對中央是動感擔當的Teeffee在大展腳法踢球，吃貨Taffee躲在角落大啖品嚐夏日精緻甜品，萌力全開的MUZIK TIGER家族在元朗廣場陪伴大家一齊「瓜」分快樂，度過盛夏！同場還有刺激好玩的反應遊戲裝置（拍拍機），以果肉感滿滿的「西瓜造型」設計，完美呼應水果消暑主題。只要在商場內消費滿$800或以上，即可換領「MUZIK TIGER 冰感風扇」。

大埔超級城 x MUZIK TIGER 盛夏甜運會

  • 日期：7月下旬至9月6日
  • 地點：大埔超級城C區中庭

元朗廣場 x MUZIK TIGER 甜蜜西瓜派對

  • 日期：7月下旬至9月6日
  • 地點：元朗廣場中庭 

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《apm × Sticky Monster Lab Summer Playfest》

apm與韓國人氣設計師 IP「Sticky Monster Lab」(黏黏怪物研究所) 攜手打造的 《apm × Sticky Monster Lab Summer Playfest》大型夏日主題裝置，一眾Sticky Monster Lab怪物隊員於7月25日至8月30日換上色彩繽紛的運動造型，齊齊進駐全新的「運動競技場」。場內設有近 5 米的Cheering Tower 打氣燈塔、全新「GOGO run GO」體感競步挑戰、奪冠榮譽頒獎台，以及結合 HYROX、花式籃球及美式保齡球元素的多個主題場景。

當中全新登場的互動遊戲「「GOGO run GO」體感運動挑戰，透過動態感應技術，讓參加者親身投入競步體驗。玩家於1分鐘內跟隨遊戲指示，在原地快速擺動身體，挑戰完成150米賽道，考驗速度、耐力及反應，感受全力衝刺的競步樂趣。

此外，為慶祝Tamagotchi誕生30周年，「30th Tamagotchi世界巡迴－香港站」由即日起至8月10日期間登陸apm，當中主題期間限定店率先帶來全新 《Tamagotchi Paradise》系列、Original Tamagotchi 30周年限量版、Tamagotchi New! Gotchi Card 3，以及Tamagotchi × MAO聯乘系列等，多款會場優先發售商品及人氣限定周邊；同場亦有會場限定贈品及《Tamagotchi Paradise》特典，讓粉絲一次過收藏多款珍貴限定商品。

apm × Sticky Monster Lab 「Summer Playfest」

  • 日期：即日起至8月30日
  • 時間：上午11:00至晚上11:00
  • 地點：apm 大堂層

30th Tamagotchi世界巡迴期間限定店

  • 日期：即日起至8月10日
  • 時間：上午11:00至晚上9:00
  • 地點：apm大堂高層

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香港樂高探索中心《真正的旋風忍者試煉》

香港樂高探索中心《真正的旋風忍者試煉》
香港樂高探索中心《真正的旋風忍者試煉》

為慶祝樂高®旋風忍者®（NINJAGO®）系列誕生15週年，香港樂高®探索中心於今個暑假，為全城大小忍者迷帶來全新主題活動—— 「真正的旋風忍者®試煉」。今次活動焦點位於場內的全新 「魔物突襲」（Monster Strike）對戰台。大小朋友將獲邀運用提供的樂高®顆粒，在預先拼砌好的陀螺基礎上，發揮創意設計自己的專屬「旋風忍術陀螺」。完成後，即可在特設的忍者對戰台上測試自己的作品，瞄準並擊倒元素魔物。

此外，主題場館設置了「忍者宇宙探索」、「旋風忍者®培訓」、「耳語之森任務」、「元素大師馬賽克」以及以於「樂高®4D動感體驗」中欣賞《LEGO® NINJAGO® - Master of the 4th Dimension》4D 電影，感受風、雨、雪等特效，親身成為4D冒險的一部分。 只要成功完成所有試煉，可獲贈期間限定獨家紀念徽章。

《真正的旋風忍者®試煉》

  • 日期：即日起至9月13日
  • 時間：上午11:00至晚上7:00（逢星期六、日及公眾假期提前至上午10:00開始）
  • 地點：九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 地庫1樓
  • 入場門票：$199起

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文:RY

資料及圖片來源:官方提供

延伸閱讀：CHIIKAWA ARTIVERSE特展8.1再臨尖沙咀！巨型迴旋木馬裝置+逾130幅原畫 必搶獨家紀念品（附門票+特典詳情）

 

 

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