暑假好去處2026｜全港30+暑假玩樂好去處！尖沙咀CHIIKAWA特展/海港城反斗奇兵/世界盃打卡位

夏日好去處2026｜踏入6月氣溫炎熱，同時意味暑假長假期快將開始，又是時候準備安排豐富室內、室外節目！全港各區於暑假期間推出不同大型主題活動及打卡裝置，包括載譽歸來的CHIIKAWA特展、燒烤場水上樂園、生蠔BB沙灘按派對打卡，再加上四年一度世界盃即將開鑼，不少商場舉行睇波活動等。不論三五知己出遊、情侶拍拖或親子天倫樂都適合，齊齊享受夏日活動！

夏日好去處2026｜全港暑假打卡玩樂推介！

繼去年舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展後，今年全新的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展載譽歸來，將於8月1日至9月6日登陸尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行！展覽特設「原畫宇宙」、「音樂互動宇宙」、「裝置藝術宇宙」及「機動藝術宇宙：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬」四大主題區，首次展出逾130幅插畫家Nagano的原畫作品，同時設有全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬，各位Fans更有機會親身乘坐。

全新限定商品將於8月1日同步登場，所有展覽限定紀念品只限持票人士選購，包括Nagano特意為今次展覽創作全部的《CHIIKAWA迴旋木馬》系列、角色吊飾公仔及連場景座。

CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期：2026年8月1日 至 9月6日

地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱

室內展廳：展覽空間及紀念品商店

展出位置：K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle

戶外展區：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置

展出位置：K11 MUSEA地下Promenade

售票網站：Klook、貓眼

回到目錄

馬鞍山MOSTown今夏與人氣IP「生蠔寶寶 (Baby Namagaki)」聯乘，打造室內主題沙灘「MOST-Vibrant 沙灘仲夏探索營」打卡裝置，齊集30隻可愛造型的生蠔BB，包括11款全新沙灘派對造型，如浴巾生蠔、太陽傘生蠔、水泡生蠔等。場內設有4大主題打卡區及2大互動玩樂區，包括近千呎的「夏浪綠沙海」、6.5米高「彩虹流水光影塔」、巨型生蠔BB扭蛋機等，充滿夏日度假風情。同場的期間限定店更有多款獨家新品及日本限量精品發售，更聯乘人氣乎厘專門店PHI Coffee & Pancake推出「Baby Namagaki期間限定Café」，可愛元素融入餐點，設計出一系列Baby Namagaki造型的日式梳乎厘、主食及精品咖啡。

MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant沙灘仲夏探索營

日期：7月4日至8月23日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：馬鞍山MOSTown新港城中心

場內主題玩樂區

日期：7月4日至8月23日

時間：

1.沙海寶藏大發「掘」：下午1:00至5:00（平日）、中午12:00至晚上8:00（星期六及日)

2.MOST-Chic&Chill「蠔」派對裝扮區及巨型生蠔BB扭蛋機：中午12:00至晚上8:00（星期六及日)

Baby Namagaki仲夏期間限定店

日期：7月4日至8月23日

時間：中午12:00至晚上8:00

回到目錄

港城再次舉行以《反斗奇兵5》為主題的盛大派對「FOREVER TOYS @ 海港城」

迪士尼與彼思《反斗奇兵5》即將上映，繼2019年以《反斗奇兵4》為主題的嘉年華「Our Toy Stories @ 海港城」後，今年暑假海港城再次舉行以《反斗奇兵5》為主題的盛大派對「FOREVER TOYS @ 海港城」，設有5大體驗區，包括：《玩具對科技》遊戲室設有超過2米高的巨大版胡迪、翠絲及紅心雕塑、全港唯一官方The Forever Toy House反斗奇兵5期間限定店、胡迪、翠絲及莉莉平板打卡裝置等，各位Fans不可錯過！

FOREVER TOYS @海港城

日期：2026年6月19日至8月31日

地點：6月19日起（即首階段）包括海運大廈露天廣場、海運大廈地下展覽大堂、海運大廈地下中庭及港威商場廣東道入口；7月起將陸續新增海運觀點、海港城美術館等地點。

四年一度的足球盛事將至，沙田新城市廣場特別聯同 LEGO® 為球迷帶來驚喜！場內將展出由超過15萬顆 LEGO® 積木拼砌而成的3米高巨型大力神盃，氣勢磅礴。此外，還有美斯、C朗等傳奇球星的專屬 LEGO®人偶登場。現場設有「十二碼神射手挑戰」遊戲與「足球迷創意拼砌區」，透過遊戲有機會贏取獨家迷你版球衣拼砌包。此外， LEGO® 期間限定店發售一系列足球主題系列盒組，商場4樓的專門店展出3位樂高®拼砌達人 Anderson Liu、Eric Mok及Joe Lam，以足球作靈感的作品。

除了創意展覽，商場將舉行《《巔峰對決・直擊傳奇》嘉年華，透過25場精彩賽事直播，跟全城球迷即時分享足球盛事的精彩每一刻。商場於6月11至7月20日期間，於1期1樓的樓羅馬圓形競技場呈獻由國際足協(FIFA)全球合作夥伴 Visa打造的《Tap In with Visa「足」動全城互動體驗館》，將世界盃熾熱氣氛帶到香港球迷之中，結合人工智能科技、互動遊戲與打卡元素，帶來沉浸式娛樂體驗。

此外，新城市廣場7樓 Sky Garden 將化身為「足球綠洲」主題空間，打造矚目大型特色裝置，近2米高巨型足球霸氣坐鎮中央，點燃滿滿世界盃熱血；音樂噴泉更瞬間化身成大型水上充氣足球場，每逢周末，大人小朋友可即場展開激烈的水上足球對戰。

LEGO®《拼出足球傳奇》展覽

日期：即日起至7月19日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：1期3樓中庭(主場景) 、1期UB樓層Play Park (其他場景)

LEGO® 期間限定店

日期：即日起至7月19日

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：1期3樓中庭

《Tap In with Visa「足」動全城互動體驗館》

日期：6月11日至7月20日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：1期1樓羅馬圓形競技場

L7 Sky Garden 「足球綠洲」

日期：6月13日至8月31日

時間：上午10時至晚上10時

地點： 1期7樓Sky Garden

回到目錄

Sanrio人氣角色玉桂狗於今個夏天與「夢想飛行號」空降到將軍澳MCP新都城中心，與大家一同投入於「Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園」，設有6大必影打卡位，包括12米長巨型飛機造型裝置、天際彩虹拱門、夢想航道登機大堂、主題登機櫃檯、夢幻機艙以及天際駕駛艙，都超級可愛與充滿少女心！現場設有期間限定店發售逾200款Cinnamoroll及Usahana主題精品，當中全新Usahana繽紛緞帶系列更將於全港首賣，包括毛公仔、毛公仔鎖匙扣、側孭袋等14款實用商品。

此外，MCP新都城中心聯乘香港青年航空學會及童夢城通識學園，攜手打造兩大航空體驗工作坊，包括「小機師模擬飛行體驗工作坊」及「小小空中服務員體驗工作坊」，讓小朋友於沉浸式互動中。H COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿HK$800，即可換領帥萌機長Cinnamoroll針織袋、活潑空姐Usahana針織袋、Cinnamoroll頸枕連眼罩或Cinnamoroll陶瓷麵碗乙個。

MCP x Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園

日期：7月3日至8月30日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

MCP x Cinnamoroll & Usahana期間限定店

日期：7月21日至8月30日

時間：下午1:00至晚上9:00（7月21日）、上午11:0至晚上9:00

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

航空職業體驗工作坊

換領日期：6月27日起至換完即止

換領時間：中午12:00至晚上10:00

換領地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1會員專區

換領詳情：H COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿HK$1,500*，即可換領指定航空職業體驗工作坊名額乙個

小機師模擬飛行體驗工作坊

日期：7月4-5日、18-19日及8月1-2日、15-16日、29-30日

時間：中午12:00至晚上6:00（45分鐘/節）

名額：每節5個，共300個

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

回到目錄

中環街市由即日起至7月15日聯同近期大熱的「皮克敏」帶來期間限定試玩活動，大家可於活動場內試玩《皮克敏4》遊戲，完成試玩後，可獲得主題卡套乙套；完成問卷調查可獲主題貼紙乙份。同時，活動期間於一樓主樓梯（南)設有販賣區，搜羅「皮克敏」周邊、遊戲軟體及主機。大家只要於活動期間在中環街市打開《Pikmin Bloom》手機App，即出現一個特殊地點，再向下滑動便能獲得金色花苗，花苗將長成紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏。此外，當你到達現場時，你將收到一個專屬的地點挑戰任務，要求你在進入活動區域後行走2000步。完成此任務即可獲得一張特別明信片作為獎勵！

同場奇異果品牌Zespri於地下中庭Oasis舉辦期間限定「營爆 SUMMER FEST」活動，包括Tote Bag DIY 工作坊、即影即有四格相、20+種營養BUDDY大型打卡裝置、及集章任務，讓港人在輕鬆玩樂中接觸營養資訊，並可即場換領限量 Tote Bag及Zespri陽光金果。

《皮克敏4》試玩活動

地址：即日起至7月15日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：中環街市地下互動牆

《皮克敏4》打卡裝置

日期：即日起至7月15日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：中環街市地下主樓梯（北）

《皮克敏4》販賣區

日期：即日起至7月15日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點： 中環街市一樓主樓梯（南）

Zespri「營爆 SUMMER FEST」活動

日期：7月10日至7月19日

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：中環街市地下Oasis

Zespri「營爆 Tote Bag DIY 工作坊」

1)日期：7月11至12日、7月18至19日

時間：中午12:00至晚上6:00

地點：中環街市地下Oasis

2)日期：7月13日至17日

時間：中午12:00至下午3:00

地點：地點：中環街市地下Oasis

回到目錄

全港首個《守護甜心！》大型主題活動正式登陸尖沙咀 LCX，以「My Heart,Unlock！」為主題，帶粉絲往重返聖夜學園，與一眾角色展開一場結合青春回憶、時尚美學與收藏熱潮之旅。場內精心佈置了四大沉浸式打卡場景，以全新「Pink & Brown」龐克美學設計，引領時下最流行的 Y2K 時尚熱潮。同場的期間限定店將獨家首賣超過50款香港限定周邊商品，更設有主題抽卡機，全系列收錄40款設計，劃分為UR (Ultra Rare)、SR (Super Rare)、R (Rare) 及 N (Normal) 四種稀有稀度，讓大家重拾童年抽卡的回憶！

LCX「《守護甜心！》限定店」

日期：6月13日至7月12日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX正門

回到目錄

日本特攝之神円谷英二導演創立、風靡全球的「超人系列（ULTRAMAN）」迎來60週年，《超人英雄展》於7月25日至9月13日登陸旺角INCUBASE Arena，完整呈現ULTRAMAN 正義宇宙，從 1966 年的初代超人到 2026 年的最新角色將破天荒全數集結，早鳥優惠票由即日起發售。

特攝迷可欣到正於日本巡迴中、極具指標性的官方大展 ——《ULTRAMAN EXHIBITION》的珍貴內容，主辦方將該展覽的核心展區「英雄大集合」帶至香港展出，呈現超人英雄 60 年來演變軌跡，更透過270度沉浸式環繞視覺，將一幕幕劃時代的熱血變身瞬間與正義光芒交織重現。現場打造多個60年來勾起無數回憶之展出，當中首推完美還原昭和時期「超人六兄弟」的經典場景，重現不朽的光之傳奇；同時，現場更展出近 30 套由日本原裝空運抵港、拍攝專用的超人與怪獸皮套及道具，將日本殿堂級的特攝工藝近距離呈現在全港粉絲眼前。

《超人英雄展 2026》（香港站）

日期：7月25日至9月13日

時間：上午11:00至晚上10:00（最後入場為晚上8:30）

地點：旺角創興廣場地庫B2 INCUBASE Arena

門票：$132起

購票網站：klook、INCUTIX

回到目錄

近年興起一鼓懷舊熱潮，沙田新城市廣場於今夏帶來「沙田遊樂．回憶殺」，Play Park於7月10日舉行「Cantopop懷舊變裝派對」，玩盡Cantopop派對與Aerobics Dance復古健身舞。大家穿上螢光色健身舞衣，加上Legging泡泡襪及頭帶，與導師一同「One More! Two More!」，隨後再參與充滿80、90年代金曲的派對，一同感受跨世代派對！

此外，沙田新城市廣場於一期西翼打造「懷舊士多」期間限定店，復刻過往士多風貌，出售逾70款古早味的零食和超過50款玩具，更將祖母綠色展示櫃、生果箱、汽水機、仿製紙皮石牆變成復古打卡場景，Play Park的另一邊同樣有懷舊扭蛋機、彈珠機等士多遊戲打卡位。商場與歡樂天地聯手帶來「歡樂好玩‧經典遊戲區」，走到Play Park的歡樂天地，為你限時復刻經典，包括：挑戰精準度的「掟階磚贏香口膠」、手速和運氣參半的跑馬仔等，現場的夾公仔機更換上了懷舊零食。

Cantopop懷舊變裝派對

日期：7月10日

活動：Aerobics Dance復古健身舞（晚上7:00至7:30）、DJ Deanz Cantopop party（晚上8:00至10:00）

地點：新城市廣場1期Play Park LB樓層 01-02 舖 歡樂天地 Whimsy

參加方法：即日起可於The Point App預購，門票售價為每位250積分+HK$188，或於活動當日即場以HK$220購票（隨票可免費獲贈無酒精飲品乙杯、懷舊小食、鬼馬派對道具包乙份、歡樂天地代幣20個、商場商戶禮券套裝）

好時光「懷舊士多」

日期：即日起至7月26日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：新城市廣場1期西翼、新城市廣場1期Play Park LB樓層06舖

歡樂天地「歡樂好玩．經典遊戲區」

日期：即日起

時間：上午11:00至晚上9:30

地點：新城市廣場1期Play Park LB樓層01-02舖歡樂天地Whimsy

回到目錄

為了迎接夏日戶外活動浪潮，GO PARK Aqua全方位升級，新增多種水上運動，包括推出3大帆船種體驗，涵蓋小帆船、雙體船及賽艇，由專業教練指導掌舵技術及策略；龍舟親子體驗日亦即將登場，讓家長與子女齊划龍舟，共享親子時光。

此外，GO PARK Aqua設有導賞團，帶領大家深入感受西沙一帶，其中深涌三面環山，擁有大片草原與紅樹林生態，更可拍攝天空之鏡倒影美照。深涌為豐富自然景觀的客家村落，可探訪別具歷史風情的三王來朝小堂與深涌農莊，感受本地客家文化的獨特魅力。深涌今次帶來豐富多元的全新體驗，由觀星、手製豆腐花與傳統茶粿領路，再到Glamping、田野燒烤、石板烘焙薄餅製作、文青藍染工作坊、果醬慢活工作坊及沿榕樹澳道單車隨行往打卡位，讓大家深深感受本地歷史文化與風俗傳承。

GO PARK Aqua精心設計的海岸線深度遊迎來大升級，以GO PARK為基地前往鄰近島嶼，新增極具話題性的「榕樹澳龍蝦導賞魚排之旅」，帶領大家深入香港唯一可持續青龍蝦養殖基地——仟國水產，發掘本地龍蝦與海魚養殖基地，體驗親手餵飼海產，並探索可持續養殖生態。

西沙GO PARK水上運動、「深涌行」及海岸線深度遊

地點：新界西沙海映路9號

*有關水上運動課程及活動詳情，請於GO PARK Sports手機應用程式登記報名及WhatsApp +852 9133 0596查詢

回到目錄

Sanrio characters x YOHO小麥肌旅行團

三大的Sanrio characters，包括KUROMI、My Melody及My Sweet Piano組成最萌趣「小麥肌旅行團」，首次以健康亮澤的小麥肌膚色熱爆登場，並換上清新又俏皮的夏日度假造型，於7月11日至8月30日穿梭充滿夏日氣息的YOHO系商場。角色們遊覽一系列以元朗及近郊經典景點為靈感的夢幻打卡場景，如向日葵花海、小木橋等。活動期間設有期間限定店，為各位粉絲準備了逾200款主題精品，YOHO會場限定、全港首次發售的「曬黑系列」商品更會於活動期間陸續推出。

Sanrio characters x YOHO小麥肌旅行團

日期：7月11日至8月30日

地點：元朗YOHO系商場

回到目錄

本地品牌KYUBI於7月25日起在啟德AIRSIDE帶來「KYUBI MARVEL 期間限定店」，現場設有多個打卡位，包括正義勇敢的蜘蛛俠(Spider-Man) 、即將強勢歸位的魅力反派末日博士 (Doctor Doom) 以及變種特攻 (X-Men)，讓一眾粉絲與支持的角色打卡！KYUBI推出全球首發的「KYUBI MARVEL 超級英雄系列」，包括玩味還原「尚氣十環」的夜光運動手環、蜘蛛俠漫畫線稿設計籃球衣及以MARVEL電影經典漫畫翻頁開場為設計靈感的掛頸毛巾，全20款獨家周邊服飾及潮物均極具收藏價值。

此外，KYUBI舉辦為期3個周末的首屆「KYUBI MARVEL 超級英雄街頭籃球賽」，賽事為3x3室內街籃晉級賽，可男女混合組隊參賽，參賽隊伍可由3至5人組成，競逐冠、亞、季軍殊榮，分別獲得金、銀、黑「無限寶石手套」造型獎盃，同時設有「決賽MVP最有價值球員」大獎。每位出席選手將獲贈「KYUBI MARVEL 超級英雄選手包」一份（每份價值約 HK$1,000），當中包括蜘蛛俠漫畫線稿設計籃球衣，尚氣十環夜光運動手環、非賣品蜘蛛俠布袋、方巾及美國隊長海報

KYUBI MARVEL期間限定店

日期：7月25日至8月30日

時間：上午11:00至晚上10:00

地點：AIRSIDE 2樓210號舖

KYUBI MARVEL超級英雄街頭籃球賽

回到目錄

米奇與好友登陸旺角MOKO新世紀廣場，帶來「LifeLike FOOTBALL & GOAL期間限定店」。整個中庭化身為充滿活力的足球體育場景，由米奇、唐老鴨以及鋼牙與大鼻換上主題球衣，與大家一同享受足球主題爭霸賽。現場還原真實球場的場景，長位柱身嵌入「立體真足球」視覺裝置，營造出強烈且具衝擊力的動感；粉絲可於「榮譽頒獎台」手持主題限定公仔與各位角色打卡！

期間限定店推出逾50款為今次活動打造的獨家限定精品，包括全港限量100隻的迪士尼主題公仔連運動巾小袋套裝、主題球衣T-Shirt、紀念旗、會場限定迷你獎牌等，還推出一系列戶外及寵物用品，如戶外摺椅、特大冰袋、摺合儲物箱及雨晴兼用摺傘等。此外，同場舉行市集，邀請到逾30檔本地手作及美食攤位進駐，讓大家享受帶來一場集購物、藝術與美食於一身的感官盛宴。

「LifeLike FOOTBALL & GOAL 期間限定店」&MOKO Chill「夏」市集

日期：即日起至6月24日

時間：上午11:30至晚上9:30

地點：MOKO新世紀廣場MTR/F中庭

回到目錄

日本創作者「可哀想に！」筆下的兩個IP——人氣褲褲兔Opanchu Usagi及首次來港的奶泡恰姆Npochamu，於7月4日至10月19日來到置富Malls旗下四大商場，帶來「Summer Refresh『富』『褲』Fun」。馬鞍山廣場有近4米高的褲褲兔手提行李箱站在地球運輸帶上，中央還有小飛機、凱旋門、許願池、玻璃金字塔等打卡位；置富都會換上沙灘裝置，褲褲兔身穿夏威夷草裙舞服飾、頭戴大紅花極其放鬆！

+WOO嘉湖帶來Party Room裝置，褲褲兔與大家一同唱K，更可欣賞牠滑下小滑梯闖入花花池的激萌模樣。遊戲高手還可走入設有巨大拉桿與按鈕的超巨大遊戲機，與褲褲兔展開對賽。置富第一城融入近年大熱運動Pickleball，訂造專屬 Pickleball Chair，與巨型球拍合照。此外，置富Malls設有期間限定店，多款褲褲兔及奶泡恰姆周邊商品，包括：文具、精品及家居用品等等，將於7月的馬鞍山廣場以及8月的+WOO嘉湖登場，當中更有率先推出的貨品！

置富Malls Summer Refresh「富」「褲」Fun

日期：7月4日至10月19日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場、置富都會、天水圍+WOO嘉湖、置富第一城

啟動開幕式

日期：7月5日

時間：下午2:00至3:00

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場

嘉賓：Kenny關智斌、女子組合VIVA

「富」「褲」Fun期間限定店

日期：7月4日至31日（馬鞍山廣場L3）、8月3日至31日（+WOO嘉湖1期地下）

時間：中午12:00至晚上8:00（星期一至四）、中午12:00至晚上9:00（星期五至日）

回到目錄

電影《迷你兵團與大怪獸》即將上映，將戲中可愛的Minions角色帶到輕鐵沿綫社區，輕鐵列車還原電影場景，，過百隻迷你兵團及怪獸角色集結在車廂外，隨列車穿梭屯門、元朗及天水圍，市民在街頭亦隨時有機會「野生捕獲」主題輕鐵列車蹤影！走進車廂內有如置身於電影世界，電影中全新角色James 占士與 Henry 阿亨亦驚喜現身，為迷你兵團粉絲解鎖專屬的「座位小驚喜」，不同趣怪表情「貼身」陪你暢遊屯元天。

《迷你兵團與大怪獸》電影主題輕鐵列車將行走「輕鐵發現號」旅遊專綫的指定路綫，只需購買$88「輕鐵旅遊證」套裝，即可憑有效「輕鐵旅遊證」於指定時段乘搭主題輕鐵列車，以及無限次乘搭其他輕鐵路綫，更可獲得《迷你兵團與大怪獸》電影換票證乙張及獨家紀念品乙份。

MTR Mobile會員可於6月25日（星期四）下午3時正起，率先於MTR Mobile內以 3,000 MTR分換領《迷你兵團與大怪獸》電影主題輕鐵「MTR Mobile 會員優先班次」的電子換購證。成功換領後，可於6月27日（星期六）憑MTR Mobile內的換購證，在指定班次的出發時間前15分鐘或之前到輕鐵兆康站4號月台以優惠價港幣$78購買「輕鐵旅遊證」套裝，方可乘搭主題輕鐵列車。

《迷你兵團與大怪獸》電影主題輕鐵列車

日期：6月27至7月12日（逢星期六、日及公眾假期，共7日，包括7月1日）

主題列車班次：上午11:00及下午1:30

開出車站：兆康站出發

回到目錄

MegaBox聯乘經典動漫《隊長小翼》（港譯《足球小將》），以滿滿的熱血呈獻《初夏足球祭》！地下中庭化身為充滿鬥志與激情的夢幻綠茵賽場，帶來5大必影打卡位，包括巨型大空翼與日向小次郎的「5米高雙星傳奇巔峰對決」、更衣室打卡位、巨型足球機、大空翼射球、照相館，讓大家投入於足球世界。大家消費滿額可換領獨家精品，如球場戰術筆記簿、南葛皇牌戰靴收納袋、萬用袋等，粉絲不要錯過！

MegaBox X 隊長小翼呈獻《初夏足球祭》

日期：即日起至7月19日

時間：上午10:00至晚上10:00（巨型足球機逢星期六、日及公眾假期開放）

地點：MegaBox 地下中庭

回到目錄

華懋集團旗下兩大商場——如心廣場及D·PARK聯同中環街市，由即日起至7月21日聯手帶來「Score Big 足球熱」，三大空間將化身為足球基地，設有快閃店、復古潮玩市集、星級大師班等活動，與大家投入於足球狂熱！中環街市於前港腳歐陽耀沖引入「2v2足球」引入本地，更於地下OASIS舉行「奇跡二人足球挑戰賽」。一樓活動場地變身「足球熱快閃店」，場內特設小型人造草皮足球互動區打卡城點。中環街市二樓的24小時行人通道舉行「運動市集嘉年華」，邀請多個時尚單品及夏日消暑美食攤位進駐。

此外，人氣潮流玩具品牌TOCA LOCA由即日起至7月19日，於中環街市帶來限定快閃店，品牌旗下兩大人氣IP換上各支頂級國家隊戰衣，其中特別版印有中環街市臂章。足球熱潮以外，「復古玩具市集」將於6月13日至18日登場，市集以夢幻80及90年代為主題，搜羅一系列香港集體回憶及歐洲古董精品，各大資深收藏家亦呈獻復古人偶、公仔、舊式遊戲等流行文化紀念品。

中環街市準備「兒童足球體驗班」，由專業教練帶領下，小球員透過互動遊戲與基礎練習，掌握控球、傳球及射門的技巧。一家大細亦可參與「足球機DIY工作坊」，運用環保物料從零開始組裝、彩繪，親手創造迷你足球機。

至於如心廣場變身室內足球競技場，打造球場大舞台，設置大型巨幕直擊賽事精華，現場設有「Score Big打卡牆」，更可以挑戰「Score Big足球機」，體驗球場的緊張感之外，更有機會贏取指定商戶優惠券。如心廣場接連多個星期六舉行「Score Big大師班」，邀請到著名教練郭嘉諾、香港足球先生陳肇鈞、女子球星湯珮月等與球迷近距離互動。此外亦設有「足球藝術彩繪工作坊」，讓家長與小朋友一同繪製獨一無二的創意足球。

中環街市活動：

Old But Gold跳蚤市集

日期：6月22日至7月12日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：中環街市二樓24小時行人通道



日期：7月9至15日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：中環街市一樓活動場地

兒童足球體驗班

日期：6月21日

時間：下午2:30至4:00

地點：中環街市地下Oasis

足球機DIY工作坊

日期：7月18日

時間：下午2:00至4:30

地點：H6 Conet

如心廣場活動：

Score Big打卡牆

日期：即日起至7月21日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：如心廣場1期1樓中庭

Score Big足球機

日期：即日起至7月21日（逢星期六、日）

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：如心廣場1期1樓中庭

*逢星期六下午2:30至4:30暫停開放

Score Big觀眾席

日期：即日起至7月21日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：如心廣場1期1樓中庭

Score Big大師班

日期：6月13、20、27日及7月4、11、18日

時間：下午3:00至4:00

地點：如心廣場1期1樓中庭

回到目錄

由經營 Wargame 長達17年的專業團隊打造，位於沙田連城廣場的「Urban Ops 動域空間」佔地超過20,000平方呎，主打「全齡向一站式室內競技天堂」。場內設有以「九龍城寨」為藍本的電影感戰場，配備專業閃燈、煙霧及音響特效，讓你彷彿置身動作電影場景。這裡更有全港首創「氣動槍電視屏幕電子靶體驗」，後坐力與真槍極為相似，讓你一嘗當「神槍手」的快感。場地亦照顧到親子客群，提供低痛楚的 Jelly Gun 體驗；7月更將新增「實景劇本殺」，絕對令人期待！

Urban Ops 動域空間

地址：新界沙田車站圍1號連城廣場4樓409-427室

營業時間：下午2:00至深夜12:00

遊戲收費：$180起

回到目錄

韓國爆紅插畫IP「粉紅兔子My Friend Rabbit」與華懋集團商場帶來「『兔』-gather瘋玩夏水禮Amusing Summer」，荃灣如心廣場中庭半空出現長達 5 米的巨型「充氣跳水飛『魚』」造型兔子」，中庭另一側則築起充滿夏日色彩的「『池』中梳乎浮潛區」，營造出由下而上的「水底仰望」透視視角。走到戶外廣場，更有「巨型6米高粉紅兔子」坐鎮其中，全場彌漫瘋狂且過癮的打卡氣息。大眾更可現場挑戰互動遊樂區的「『泡』開煩惱大挑戰！」及「『鴨』力全消撈撈樂」。

此外，好運中心變身充滿夏日群島風情的「Juicy Beach」，現場更設有極具夏日色彩的「盛夏特調Juicy Bar」互動吧枱，在椰林樹影的包圍下，大眾可一邊調配專屬清涼Mocktail。同時，現場設有考眼力、拼手勁的「夏日狂『椰』戰」與講求眼明手快的「一拍即中圈圈樂」天幕遊戲，贏取限定禮物。

以上兩大商場同時設有以池畔酒吧為主題的粉紅兔子期間限定店，匯聚超過50款搞鬼人氣盲盒及周邊商品，當中包括香港首度曝光的「藍色小天使掛件」與「粉色小天使掛件、如心廣場限定的「精神系列」掛件、好運中心獨家專賣的「黑黑系列」大熱單品等。

「『兔』-gather瘋玩夏水禮Amusing Summer」

日期：7月30日至9月6日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：荃灣如心廣場一期1/F中庭及地下露天廣場、好運中心L3中庭

期間限定快閃店

日期：7月30日至9月6日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：荃灣如心廣場一期1/F中庭、好運中心L3中庭

回到目錄

足球落場版球衣世界級平台MATCHWORNSHIRT亞洲首次展覽登陸又一城，展出總值逾$150萬港元的球星實戰球衣，當中矚目為Cristiano Ronaldo（C朗）於2022年卡塔爾世界盃八強戰對戰摩洛哥時所穿著的實戰球衣，該珍藏為全球首次公開展出。現場還將展出利物浦前鋒Cody Gakpo（加普）、曼聯中場核心Bruno Fernandes（般奴費南迪斯）、英格蘭隊長Harry Kane（哈利卡尼）等實戰及比賽備用球衣。

現場設有巨型足球獎盃裝置，右側為互動傳球挑戰區，整個空間以盤球挑戰為主軸概念，營造如置身真實比賽般的氛圍。左側為以球員更衣室為靈感而建的期間限定店，陳列多款經典珍藏簽名球衣、世界盃紀念品及限定商品。除了展覽以外，活動期間更準備多項精彩節目，大人與小朋友可參與傳球挑戰以及「小球星訓練營」，為夏天添上特別體驗。

《MatchWornShirt x MATCHLEGACY x Festival Walk: Icons of the Pitch.》

日期：即日起至7月26日

時間：上午11:00至晚上9:00

地址：又一城LG2層

小球星訓練營

日期：6月19日至7月26日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：上午11:00、中午12:00及下午1:00（每節45分鐘）

教練陣容：盧均宜、林嘉緯、朴叡俊

換領詳情：由即日起，My FESTIVAL會員以10積分即可換領「小球星訓練營」電子入場證一張

「互動傳球Goal !!」

日期：即日起至7月26日

時間：上午11:00至晚上8:00（平日）、下午2:00至晚上8:00（星期六、日及公眾假期）

回到目錄

香港黃金海岸聯乘經典童書角色Mr.Men Little Miss，由即日起至８月31日帶來繽紛熱鬧的「夏日開心農莊」及「夏日童萌遊樂園」，齊齊變身小農夫！黃金海岸商場將搖身一變，化身「夏日開心農莊」，Mr. Men Little Miss一眾角色會以多款可愛小農夫造型，現身商場中庭及海岸農莊等6大打卡位，還有特色農墟、西瓜收割活動及小農夫計劃，讓小朋友親身體驗農務過程，每位參加者更可獲贈小小農夫套裝。

此外，香港黃金海岸酒店推出「Mr. Men Little Miss夏日童萌遊樂園」住宿計劃，小住客於登記入住時，即可獲贈獨家的Mr. Men Little Miss浮板，同時可親手設計草帽及參與解碼大作戰，尋找散落於酒店各處的角色，成功解碼即可獲贈限定主題貼紙。同時，酒店亦特設「夏日童萌遊戲室」，內有Mr. Men Little Miss彩球排序及其他多款遊戲，讓小住客暢玩。

巨型「夏日開心農莊」裝置

日期：即日起至8月31日

地點：黃金海岸商場中庭

「Mr. Men Little Miss開心農墟」換領環保袋

日期：7月5日及8月2日

地點：黃金海岸商場中庭

換領方法：於農墟單一消費滿HK$100，憑有效發票即可換領

「收西瓜·手作樂」

日期：7月12日

地點：黃金海岸商場1/F海岸農莊

換領日：即日起至7月12日

換領方法：S⁺ REWARDS會員尊享以30點數，換領「收西瓜·手作樂」名額1個，每個名額可供一名12歲或以下的小童及一名成人陪同入場

「黃金小小農夫計劃」

日期：7月26日、8月2日、8月9日及8月16日

地點：黃金海岸商場1/F海岸農莊

換領日：即日起至7月25日

換領地點：黃金海岸商場1/F 客戶服務中心

換領方法：於黃金海岸商場或黃金海岸酒店餐廳，以指定電子貨幣消費滿HK$1,500或以上，憑最多4張不同商舖發出之機印發票及其付款存根，即可換領「黃金小小農夫計劃」名額一個

「Mr. Men Little Miss開心農墟」換領環保袋

日期：7月5日及8月2日

地點：黃金海岸商場中庭

換領方法：於農墟單一消費滿HK$100，憑有效發票即可換領

回到目錄

將軍澳MCP新都城中心於四年一度的足球盛事期間帶來「無制限睇波派對！」，以280吋4K高清大電視足本播放104場精彩賽事，讓市民全天候觀賞賽事，活動期間L1天幕廣場更全日開放。今屆賽事大多於深夜及清晨時段舉行，為了支持球迷睇波，商場聯合一眾本地品牌，以港式飲食文化陪伴大家睇波，有餐廳於早晨賽事直播時段提供足球限定點心套餐，利用點心車送餐到直播場地。

直播場地特設「Goal Goal Goal打氣市集」，多個市集攤位為大家帶來如球衣、寵物球衣等足球周邊商品，打造不一樣的港式睇波樂趣。今屆港超聯冠軍傑志球星與亞洲足協「2025年度最佳男子青訓學院」教練，帶來「傑志足球小將體驗班」，讓6至10歲的小朋友感受足球樂趣，更有機會獲得傑志球員禮品包，包括主場賽事換票證及精品，更可留意「花式足球表演」及「足球機工作坊」。

MCP新都城中心足球賽事直播

日期：即日起至7月20日

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

「Goal Goal Goal打氣市集」

日期：即日起至7月20日（部份活動日期除外）

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

回到目錄

人氣韓漫《水邊之夜》動畫期間限定店．香港站

人氣韓漫《水邊之夜》於7月1日至14日在D2 Place帶來香港站期間限定店，香港站以「婚禮及日常生活」為主題，入口設有「心動迎賓區，以真人等高立牌呈現主角日常，配合藍色水母與花卉燈箱，營造街頭偶遇氛圍，下一步隨即踏入全場焦點「夢幻鮮花拱門與新婚誌慶區」，鮮花交織成婚禮拱門。快閃店內側更為大家重現漫畫經典場景「海灘與日常生活區」，配以海浪牆佈景、沙灘椅、水槍等道具，甚有夏日氣息。

為了回饋粉絲並讓粉絲真切體驗「觀禮」的代入感，特別推出限量 「婚禮主題預售套裝」（定價 HK$398，共800套）。套裝內容包括一對婚禮主題毛絨公仔、婚禮邀請函及特製紙袋，當中超吸睛「婚禮邀請函」及「特製紙袋」

僅透過套裝派發，粉絲可於活動開始前透過動漫聯動網店（https://www.microworksacg.com/products/ns-ltit-wdset ）下單，並於現場換取完整套裝。

《水邊之夜》動畫期間限定店

日期：7月1日至14日

時間：中午12:00至晚上9:00（7月14日提早至晚上6:00關門）

地點：荔枝角D2 Place TWO THE LOFT （G/F地面大堂）

回到目錄

佔地4萬呎的大尾篤人氣BBQ場繁星燒烤（大埔）由即日起至9月13日將戶外空間變成五大水上主題區，包括「穿越恐龍世界」、「恐龍的奇幻樂園」及「海盜船及鯨魚之旅」 等，讓小朋友彷彿置身恐龍時代，在暴龍、三角龍身旁滑水嬉戲。場內設有不同刺激程度的充氣滑梯，更佈置出 「迷宮障礙區」 ，讓精力無窮的小朋友施展運用小腦袋，穿越重重關卡。「泡泡大戰」會不定期噴出漫天綿密白雪泡泡，伴隨動感水花，將現場變成夢幻又瘋狂的夏日派對。

場內設有自助輕食甜品區，每天下午5:00前無限量供應刨冰DIY、港式冷撈、甜甜圈、草莓奶凍等逾30款美食。此外，同場設有免費設施，包括淋浴間、置物櫃等。

大尾篤恐龍水上樂園 Jurassic Water Park

回到目錄

民坊攜手全球人氣零食品牌— Lay's（樂事）薯片，於即日起至7月19日期間，在旗下26大核心社區商場，傾力推出大型夏日主題推廣活動 「民坊x Lay's 脆味時刻 GOAL Cheers」。企劃將結合體育賽事的刺激感、街頭夜經濟的飲食文化、屋邨街市的地道風味及Lay's「脆」味無窮的零食享受融為一體，量身打造了「四大脆味獎賞」。民坊在兩大旗艦商場 —— 屯門愛定商場H.A.N.D.S與葵涌石籬商場，於活動期間的週末（逢星期六、日，下午1時至6時），打造合家歡玩樂競技的巨型互動遊戲裝置「GOAL Cheers 足球拍拍樂」。

裝置以足球草地及Lay's經典標誌黃色為主色，呼應是次聯乘主題。遊戲結合速度與反應挑戰，面板高靈敏度的LED 足球標靶，考驗玩家的眼手協調能力。參賽者在限定時間內以最敏捷的身手拍擊隨機亮起的足球光點，顧客只需在活動現場讚好或追蹤民坊的官方社交媒體平台，即可免費參與遊戲1次，每人每日最多可參與遊戲2次。

顧客只需在民坊旗下的26間參與商場*內，即日以合資格的電子貨幣單一或累積消費滿HK$250或以上（每次最多合併 3 張不同商戶發出的機印發票，每張單據須達 HK$30 或以上），即可免費換領限量冰感毛巾1條。

「民坊x Lay's脆味時刻 GOAL Cheers」企劃

週末限定「GOAL Cheers 足球拍拍樂」

日期：6月27-28日、7月4-5日、11-12日及18-19日

時間：上午1:00至晚上6:00

地點：屯門愛定商場H.A.N.D.S地下A區中庭、葵涌石籬商場二期2樓中庭

回到目錄

Waterfall Sports & Wellness奧運會所早前完全升級及重新開幕，採用香港首創的的 AI 網球機械人及頂級自動發球系統，精準捕捉現代人渴望高效、專注的「獨享式」運動心理，另一方面則全面對標國際級專業標準，引入 ATP 官方認證配套、PGA高爾夫科技系統。此外，匹克球場配備自動發球機，可控制發球角度與力度，一個人亦能享有專屬練球體驗。新加入「The ONE運動會籍」的會員除了玩盡全港3間會所及6間大灣區會所的運動設施外，更聯乘零售、飲食及生活品牌，推出獨家優惠。

Waterfall Sports & Wellness奧運會所

地址：九龍海輝道11號奧海城一期2樓

開放時間：上午6:00至晚上12:00（健身室24小時開放）

聯營電話：3526 0270

回到目錄

啟德The Twins雙子匯2期三道SNDO將聯同「佛系」人氣插畫角色Tireless Girl下腰女孩，將於7月7日至8月27日帶來「SNDO夏日Chill派對」，與大家歡度暑假！活動準備了「Chill Hea遊樂場」，設置了6大療癒打卡裝置，包括4米高Tireless Girl大型主題吹氣裝置《深呼禪坐》、匹克球場、寵物能量站、放鬆沙灘椅、翻滾玩意以及轉呼拉圈的Tireless Girl。此外，活動期間逢星期六及日消費滿額可獲遊戲卡一張，完成4大互動遊戲後集齊印章可獲贈主題磁貼。

除了打卡裝置之外，雙子匯三道聯乘音樂品牌SIDE B，以「THE OTHER TRACK」為主題，打造三場夜間限定DJ派對，大家只需於雙子匯消費滿$200即可參與。派對主題包括動漫、歐美節拍以及粵語金曲，同場可一邊享受美酒一邊欣賞音樂，投入於派對之中！每場活動加設「最佳衣著大賞」，只要入場人士配合當場的服裝主題，優勝者有機會贏取$500禮券。

「SNDO夏日Chill派對」

日期：7月7日至8月27日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：啟德雙子匯三道SNDO地下正門、中庭、6/F及7/F

《ANIME RUSH》夜間DJ派對

日期：7月18日

時間：晚上8:00至10:00

地點：雙子匯2期三道8/F

歌曲主題：動漫之夜

服裝主題：你最愛的動漫角色

表演DJ：日本人氣「Walking DJ」代表Mihossyi

換領期：即日起至7月18日

《DRIP MODE》夜間DJ派對

日期：8月29日

時間：晚上7:00至9:00

地點：雙子匯2期三道G/F中庭

歌曲主題：Western-Pop歐美節拍

服裝主題：經典MV男/女角造型

表演DJ：Hansel

換領期：7月19日至8月29日

《LOVE LOOP》夜間DJ派對

日期：9月26日

時間：上午7:00至9:00

地點：雙子匯2期三道13/F空中花園II

歌曲主題：J-Pop X Cantopop日粵語情歌回憶殺

服裝主題：街頭潮服/Vintage/懷舊City Pop

表演DJ：CANTOMANIA

換領期：8月30日至9月26日

回到目錄

灣仔合和商場與大自然兩棲及爬行教育 (Nature Herpetology Education) 聯手舉辦的「另類寵物世界Exotic Pets World 2026」將於7月25日至8月18日載譽歸來，一連25日帶來沉浸式異寵生態互動學習體驗，了解兩棲及爬行類異寵的機會。活動設有「兩棲爬行多樣生境區」、「水族及甲殼生態區」、「巨型陸龜與蜥蜴互動區」、「焦點主題保育展區」的四大主題展區，以仿棲息地原生生態環境，帶來超過15種參展物種，包括蜥蜴類、龜類、兩棲類、蛇類、螯蝦類、變異甲殼類、魚類等。

至於水族及甲殼生態區，以36吋全水流動亞馬遜溪流巨型螯蝦缸微觀缸，模擬真溪流的湍急水流與沉木交錯環境，展示巨型螯蝦所擁有的威武雙螯與迷人體色，以及其脫殼生長過程與底棲生態。大家還可以近距離與巨型陸龜及蜥蜴互動，焦點主題保育區為新設立區域，重點介紹重點介紹中國國家一級保護動物「瑤山鱷蜥」，野外存量估計不足1000隻，珍貴程度被學界形容比大熊貓更罕見。此外，活動期間設有超過10款工作坊，讓大家參與水陸情境缸、生態瓶及標本等製作。

「另類寵物世界Exotic Pets World 2026」

日期：7月25日至8月18日

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：合和商場3樓中庭

主題工作坊

小小動物學家課程

回到目錄

荃灣廣場於7月16日至8月31日帶來「HYPER．KIDS水陸躍動挑戰站」，集合水陸運動闖關、消暑水上競技、創意學習工作坊及潮玩對戰賽事等「5大夏日必玩體驗」。打響頭炮是中庭的HYPER充氣極限障礙賽，集合逾20項運動闖關，指定周末加入「運動挑戰 × 音樂節奏」，巨型彈床配合節奏感十足的兒歌音樂，大小朋友可以盡情躍動。

L5空中花園設有HYPER全能水上競技場，當中集合10項全能挑戰，結合水上巨型滾筒與忍者競技元素，更驚喜聯乘DECATHLON推出市中心獨木舟及直立板體驗。Learning Kids自選Summer Camp，來多個創意聯乘、獨家職人體驗及匹克球班，包括：英語匹克球初體驗、英語畫碟甜品工作坊、DECATHLON小店長體驗、The Overlander 小小店長體驗及美食學堂等等獨家工作坊，小朋友可按興趣自由配搭，將學習融入體驗。

荃灣廣場聯乘「YATA × TAMIYA打造四驅車小小訓練基地」，現場除了可入手各式迷你四驅車與改裝配件外，更可即場砌車及免費對戰，並於8月底在 L1 中庭舉行爭霸大賽，配合B1「爆旋陀螺對戰基地」。

HYPER充氣極限障礙賽

日期：7月16日至8月28日

時間：下午3:00至晚上8:00（平日）、下午1:00至晚上8:00（星期六及日）

地點：荃灣廣場L1中庭

對象：2歲至12歲兒童

換領名額：每節20組（一位小童+一位18歲以上家長為一組）

參加方法：The Point會員以100積分並即日於場內「指定即賺分商戶」以電子貨幣消費HK$200，即可參與活動 (每節20分鐘)

HYPER全能水上競技場

日期：7月18日至8月31日 (逢星期六及日)

時間：下午1:00至6:00

地點：荃灣廣場L5空中樂園

對象：3歲至12歲兒童

Learning kids:自選 Summer Camp

日期：即日起

登記方式：The Point會員消費滿指定金額後可透過The Point App換領

回到目錄

黃埔天地Pokémon TCG期間限定店

近年掀起爆炸性熱潮的Pokémon TCG（集換式卡牌遊戲）的熱潮於今夏來到黃埔天地，將於7月9日至8月2日帶來期間限定店，現場設有「寶可夢集換式卡牌遊戲戰術牌組」卡牌展示牆，展示4款全新戰術牌組供大家率先預覽，更有超可愛的「皮卡丘」、「伊布」親自坐鎮，聯同「噴火龍」、「夢幻」及「甲賀忍蛙」一眾明星寶可夢強勢守護，讓粉絲們近距離參觀打卡。此外，時尚坊更設置了16 張巨型卡牌，由室內延伸至戶外街道，視覺震撼感滿分！

期間限定店一站式讓大家搜羅最新卡牌及多款官方精品玩具，人氣卡丘更將一連三個週末現身商場與粉絲近距離互動，記得準備好相機「捕捉」Pokémon！

黃埔天地 Pokémon TCG期間限定店

日期：7月9日至8月2日

地點：黃埔天地時尚坊MTR層

回到目錄

太古城中心聯乘POP MART於今個夏天帶來以LABUBU為主的理髮店主題展，THE MONSTERS一眾小精靈以13個全新《THE MONSTERS HAIR SALON》系列造型亮相，粉絲可以近距離接觸11個巨大化的THE MONSTERS立體裝置。商場二樓中庭設有8米高的復古理髮店頂掛有「THE MONSTERS」招牌，三色旋轉理髮燈轉動，4米高的ZIMOMO換上職人服裝迎接大家！

換上紅裙與短髮造型的Blunt Bangs LABUBU於收銀台旁等待大家，Twinning Looks LABUBU和MOKOKO以復古髮型示人，相當可愛！理髮店內處處充滿打卡位，包括剪髮動畫區、哈哈鏡、風格靈感牆以及巨型黑膠唱盤，大家更可與朋友們拍攝4格照片留念。

THE MONSTERS復古理髮店主題展@太古城中心

日期：即日起至8月2日

時間：中午12:00至晚上9:00（星期六、日及公眾假期提前至上午11:00開放）

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

回到目錄

Mira Place推出「Summer Blossom 夏日花漾漫遊」，於戶外文化藝術空間「Mira ARTvenue」設置巨型珊瑚花藝術裝置「花之丘」，同時於中庭打造期間限定打卡位！此外，商場準備了沉浸式花漾體驗展開夏日感官之旅，包括「Bloom in Garden夏遊花漾市集」，以珊瑚花為主題的市集，每到周末匯聚本地特色花漾手作與植物選物小店。此外，Mira ARTvenue的「Moon Stage」於星期六舉行夏日音樂會，更聯乘日本航空免費派發夏日限定特飲。Mi+會員憑積分或優惠價參與商戶限定花漾DIY工作坊體驗，製作獨一無二手作。

「夏日珊瑚花」打卡裝置+「夏遊花漾市集」

日期：即日起至7月19日

時間：上午11:30至晚上8:30

地點：Mira Place 中庭

Mira ARTvenue開放詳情

時間：上午8:00至晚上11:00（晚上6:00起亮燈）

戶外音樂會

日期：7月11日及7月18日

時間：下午4:00至5:00

地點：Moon Stage

回到目錄

IPX與D．Park將於7月17日至8月31日聯手打造全球人氣療癒系恐龍角色JOGUMAN的大型期間限定夏日樂園，5 位超人氣恐龍角色JOGUMAN 齊聚暢遊5大主題小島，包括逾5米高戴著黑超及泳圈的的超巨型BRACHIO (芭奇奧)；手舉一大杯清新檸檬飲品的DIPLO(甸蒲露)；吃雪糕的運動健將STEGO(蒔提哥)；在沙灘小屋前準備打卡的TRICERA(特莉奇娜)；以及正大口享用冰凍西瓜的ANKYLO(荌奇爐)。

島上設有3大經典遊戲攤位，考驗大家的技術與運氣，更特別推出JOGUMAN主題工作坊，邀請大人與小朋友一起動手創作，打造屬於自己的特別版精品。活動期間設有期間限定店，發售多款官方商品，粉絲不要錯過。參加者成為如心賞會員後，於會員手機App內領取主題電子登島證，即可於 DIPLO(甸蒲露)慢飲沙岸換領可於檸檬夏日沙岸選購登島證與集章卡，完成島嶼挑戰可獲得1個印章，集齊5大印章後可換領盲抽小卡一包！此外，客人消費滿指定金額可換購特別版沙灘套裝。

JOGUMAN meets D·PARK: ISLANDS IN SUMMERTIME 夏日島嶼時光

日期：7月17日至8月31日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：D·PARK中庭

放縱日挑戰、西瓜「擲」急便及水泡拯救隊遊戲

日期：7月17日至8月31日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：D·PARK中庭

活動詳情：每個遊戲需以1個遊戲幣進行

人生四格自拍亭

日期：7月17日至8月31日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：D·PARK中庭

活動詳情：憑3個遊戲幣即可拍攝

回到目錄

旺角MOKO新世紀廣場於7月17日至8月30日帶來「夏日餓底茶室」，中庭化身成為巨型港式茶室，以茶座為主題打造6大打卡位！全場最吸引為近3米高的檸檬茶游泳樂園，還原經典茶餐廳的凍檸茶，最具港式懷舊風情的茶餐廳收銀台，加上格仔布簾、弧形櫃檯以及鏡面招牌，充滿老香港的懷舊情懷。此外，現場設有卡通點心車、巨型的一盅兩件蒸籠、燒賣仔點心茶座以及巨型蛋撻小子及復古時鐘，相當特別。大家只要於活動期間，於場內尋找5個印章地點舊蓋下印章，即可換領精美印水紙；以電子貨幣消費滿額可換領環保袋。大家可參與手作工坊，製作人氣馬賽克冰箱貼及熱縮膠飾品。

The Point GOLD會員可憑積分免費參加一次美心皇宮點心教室，更可以8折優惠報名其他點心教室，The Point會員則可享85折優惠，體驗港式點心手作樂趣。

MOKO夏日餓底茶室

日期：7月17日至8月30日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭

點心尋寶挑戰

日期：7月17日至8月30日

換領實體「點心卡」：MOKO L1顧客服務中心

換領時間：上午10:00至晚上10:00

遊戲詳情：客人於場內尋找5個印章地點並蓋下印章，集齊5個印章可換領點心印水紙1張

點心Takeaway大行動

日期：7月17日至8月30日

換領禮品時間：上午10:00至晚上10:00

換領地點：MOKO L1顧客服務中心

詳情：The Point會員於場內「即賺分」參與商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換限禮品

。滿$700可換點心印水紙1張

。滿$1200可換點心造型環保袋1個

港「魅」手作工坊

活動日期：7月25日、8月8日及22日

活動時間：下午2:00至4:00（馬賽克冰箱貼工作坊）、下午4:30至6:30（熱縮膠飾品工作坊）

名額：每節15人

換領地點：The Point手機App

換領詳情：The Point會員於場內「即賺分」參與商戶即日以電子貨幣消費滿$500即可換領工作坊入場證1張，並於指定日子參加港「魅」手作工坊

回到目錄

馬灣挪亞方舟於7月18日至8月30日期間逢星期六及日，推出「職感實驗室2.0：玩轉暑假」，讓小朋友參與職業探秘之旅，在場景中穿上有關行業的主題服飾，體驗由挪亞方舟精心設計的六大奇趣職感任務，包括消防員、太空人、空服員、牛乳雪糕研發員、汽車動力守護員以及未來城市建設員。小朋友於歡笑中，培養起應變能力、溝通技巧、創意思維、判斷力以及團體精神。

除了職業體驗之外，挪亞方舟帶來升級版的「挪亞運動場」，集合板網球以及匹克球兩大運動體驗。主題公園內設有適合小朋友探索的玩樂體驗，如感受衝上宇宙的「衝天太空艙」、火箭主題的遊樂場，暑假指定日子更推出「夏日嬉水樂」及「星際躍動基地」。挪亞方舟度假酒店帶來多間奇趣主題客房，包括星際之旅、啤啤熊英倫遊、叢林動物元素等。

職感實驗室2.0：玩轉暑假

回到目錄

人氣肉肉女生「為食妹（Fatty）」於今個暑假與一眾FATMILY到尖沙咀LCX，開設主題烘焙工房，一班角色換上主廚服裝，Chef FATTY與及Assistant Chef PUFFY坐陣「『麵包控』培工房」！Chef FATTY於的「奶油夢工坊」準備香港人最愛「不太甜」的奶油蛋糕，「玩『轉』神奇焗爐區」隨後出爐新鮮麵包，大家還可以到「麵糰桑拿室」，感受一下發酵時的奇妙觸感。麵包上架時，女神與光頭仔到到「ASMR酥脆研究所」按下香脆的麵包，體驗麵包出爐全過程後，還可以到巨型多士造型的「Snapio x Plastic Thing 香趣多士自拍小屋」，與FATMILY同框留下珍貴的烘焙合照。

活動期間將推出獨家限定禮遇，包括免費參與的自家製「Bake 印卡DIY 尋寶之旅」、隨機換領的五款限量「Bread-y出爐書籤」、限定Plastic Thing烘焙主題貼圖下載，還是極考技術與運氣的「軟綿綿 FATTY 海綿」夾夾機，指定周末特別加推串珠工作坊，Plastic Thing創作者葉欣亦會親臨現場舉辦簽名會。

LCX x Plastic Thing夏日「包」有趣烘焙工房

日期：7月18日至8月31日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX Oasis 1 & 2

主題期間限定店

日期：7月18日至8月30日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX Oasis 3 (近19號舖JINS)

回到目錄

昂坪360迎來二十周年，今年首度推出纜車夜航體驗，更為全線180架纜車換上主題新裝，其中24架與本地及國際品牌合作，另外逾80架纜車添上霓虹燈主題圖案。夜航期間，每位夜間客人會獲贈小型紫外光電筒，只要在車廂開啟電筒，即可解鎖不同螢光圖案。

昂坪市集圓形廣場設有霓虹燈纜車主題裝置，首次有曾在纜索上航行的標準車廂纜車退役後「落地」，成為別具特色的「打卡」位置。纜車配合色彩繽紛的霓虹燈招牌，重現香港經典霓虹街景。賓客可走進車廂，穿梭於繽紛燈光之間，拍攝充滿本地情懷的特色照片。此外，昂坪市集特設3大香港情懷打卡位，「麻雀」主題重現港式麻雀耍樂的熱鬧場景，；「港鐵站」主題融入經典車站牌設計、「昂坪冰室」主題則以懷舊卡座及格子地磚，還原老香港的飲食情懷。

在纜車夜航的日子，昂坪市集舉行「叱咤 903 星空下音樂會」，邀請多個本地人氣歌手及組合獻唱，讓賓客在星空下感受本地音樂力量的熱鬧氣氛。同時昂坪市集搖身一變成為懷舊霓虹燈主題大道，霓虹燈隧道照亮昂坪的夜空，重現80年代香港霓虹招牌林立的街道景色。為為慶祝邁向二十周年里程碑，昂坪360推出多款20周年限定紀念商品，將這份全城同歡的喜悅，轉化為可供永久珍藏的精緻紀念品。

纜車夜航體驗車票

日期：7月24及25日、8月1及2日、8月8及9日、8月15及16日

價錢：$100起（每位客人另加$60可進入音樂會指定觀賞區域及兩張小食券）

夜航時間：晚上6:00至10:00

霓虹燈纜車主題裝置

日期：即日起至10月11日

地點：昂坪市集圓形廣場

香港情懷打卡位

日期：即日起至10月11日

地點：昂坪市集

回到目錄

文:RY

資料及圖片來源:官方提供