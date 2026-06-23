夏日好去處2026｜全港20+暑假玩樂好去處！尖沙咀CHIIKAWA特展/海港城反斗奇兵/世界盃打卡位

夏日好去處2026｜踏入6月氣溫炎熱，同時意味暑假長假期快將開始，又是時候準備安排豐富室內、室外節目！全港各區於暑假期間推出不同大型主題活動及打卡裝置，包括載譽歸來的CHIIKAWA特展、燒烤場水上樂園、生蠔BB沙灘按派對打卡，再加上四年一度世界盃即將開鑼，不少商場舉行睇波活動等。不論三五知己出遊、情侶拍拖或親子天倫樂都適合，齊齊享受夏日活動！

夏日好去處2026｜全港暑假打卡玩樂推介！

繼去年舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展後，今年全新的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展載譽歸來，將於8月1日至9月6日登陸尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行！展覽特設「原畫宇宙」、「音樂互動宇宙」、「裝置藝術宇宙」及「機動藝術宇宙：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬」四大主題區，首次展出逾130幅插畫家Nagano的原畫作品，同時設有全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬，各位Fans更有機會親身乘坐。

全新限定商品將於8月1日同步登場，所有展覽限定紀念品只限持票人士選購，包括Nagano特意為今次展覽創作全部的《CHIIKAWA迴旋木馬》系列、角色吊飾公仔及連場景座。

CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期：2026年8月1日 至 9月6日

地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱

室內展廳：展覽空間及紀念品商店

展出位置：K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle

戶外展區：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置

展出位置：K11 MUSEA地下Promenade

售票網站：Klook、貓眼

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馬鞍山MOSTown今夏與人氣IP「生蠔寶寶 (Baby Namagaki)」聯乘，打造室內主題沙灘「MOST-Vibrant 沙灘仲夏探索營」打卡裝置，齊集30隻可愛造型的生蠔BB，包括11款全新沙灘派對造型，如浴巾生蠔、太陽傘生蠔、水泡生蠔等。場內設有4大主題打卡區及2大互動玩樂區，包括近千呎的「夏浪綠沙海」、6.5米高「彩虹流水光影塔」、巨型生蠔BB扭蛋機等，充滿夏日度假風情。同場的期間限定店更有多款獨家新品及日本限量精品發售，更聯乘人氣乎厘專門店PHI Coffee & Pancake推出「Baby Namagaki期間限定Café」，可愛元素融入餐點，設計出一系列Baby Namagaki造型的日式梳乎厘、主食及精品咖啡。

MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant沙灘仲夏探索營

日期：7月4日至8月23日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：馬鞍山MOSTown新港城中心

場內主題玩樂區

日期：7月4日至8月23日

時間：

1.沙海寶藏大發「掘」：下午1:00至5:00（平日）、中午12:00至晚上8:00（星期六及日)

2.MOST-Chic&Chill「蠔」派對裝扮區及巨型生蠔BB扭蛋機：中午12:00至晚上8:00（星期六及日)

Baby Namagaki仲夏期間限定店

日期：7月4日至8月23日

時間：中午12:00至晚上8:00

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港城再次舉行以《反斗奇兵5》為主題的盛大派對「FOREVER TOYS @ 海港城」

迪士尼與彼思《反斗奇兵5》即將上映，繼2019年以《反斗奇兵4》為主題的嘉年華「Our Toy Stories @ 海港城」後，今年暑假海港城再次舉行以《反斗奇兵5》為主題的盛大派對「FOREVER TOYS @ 海港城」，設有5大體驗區，包括：《玩具對科技》遊戲室設有超過2米高的巨大版胡迪、翠絲及紅心雕塑、全港唯一官方The Forever Toy House反斗奇兵5期間限定店、胡迪、翠絲及莉莉平板打卡裝置等，各位Fans不可錯過！

FOREVER TOYS @海港城

日期：2026年6月19日至8月31日

地點：6月19日起（即首階段）包括海運大廈露天廣場、海運大廈地下展覽大堂、海運大廈地下中庭及港威商場廣東道入口；7月起將陸續新增海運觀點、海港城美術館等地點。

四年一度的足球盛事將至，沙田新城市廣場特別聯同 LEGO® 為球迷帶來驚喜！場內將展出由超過15萬顆 LEGO® 積木拼砌而成的3米高巨型大力神盃，氣勢磅礴。此外，還有美斯、C朗等傳奇球星的專屬 LEGO®人偶登場。現場設有「十二碼神射手挑戰」遊戲與「足球迷創意拼砌區」，透過遊戲有機會贏取獨家迷你版球衣拼砌包。此外， LEGO® 期間限定店發售一系列足球主題系列盒組，商場4樓的專門店展出3位樂高®拼砌達人 Anderson Liu、Eric Mok及Joe Lam，以足球作靈感的作品。

除了創意展覽，商場將舉行《《巔峰對決・直擊傳奇》嘉年華，透過25場精彩賽事直播，跟全城球迷即時分享足球盛事的精彩每一刻。商場於6月11至7月20日期間，於1期1樓的樓羅馬圓形競技場呈獻由國際足協(FIFA)全球合作夥伴 Visa打造的《Tap In with Visa「足」動全城互動體驗館》，將世界盃熾熱氣氛帶到香港球迷之中，結合人工智能科技、互動遊戲與打卡元素，帶來沉浸式娛樂體驗。

此外，新城市廣場7樓 Sky Garden 將化身為「足球綠洲」主題空間，打造矚目大型特色裝置，近2米高巨型足球霸氣坐鎮中央，點燃滿滿世界盃熱血；音樂噴泉更瞬間化身成大型水上充氣足球場，每逢周末，大人小朋友可即場展開激烈的水上足球對戰。

LEGO®《拼出足球傳奇》展覽

日期：即日起至7月19日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：1期3樓中庭(主場景) 、1期UB樓層Play Park (其他場景)

LEGO® 期間限定店

日期：即日起至7月19日

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：1期3樓中庭

《Tap In with Visa「足」動全城互動體驗館》

日期：6月11日至7月20日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：1期1樓羅馬圓形競技場

L7 Sky Garden 「足球綠洲」

日期：6月13日至8月31日

時間：上午10時至晚上10時

地點： 1期7樓Sky Garden

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Sanrio人氣角色玉桂狗於今個夏天與「夢想飛行號」空降到將軍澳MCP新都城中心，與大家一同投入於「Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園」，設有6大必影打卡位，包括12米長巨型飛機造型裝置、天際彩虹拱門、夢想航道登機大堂、主題登機櫃檯、夢幻機艙以及天際駕駛艙，都超級可愛與充滿少女心！現場設有期間限定店發售逾200款Cinnamoroll及Usahana主題精品，當中全新Usahana繽紛緞帶系列更將於全港首賣，包括毛公仔、毛公仔鎖匙扣、側孭袋等14款實用商品。

此外，MCP新都城中心聯乘香港青年航空學會及童夢城通識學園，攜手打造兩大航空體驗工作坊，包括「小機師模擬飛行體驗工作坊」及「小小空中服務員體驗工作坊」，讓小朋友於沉浸式互動中。H COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿HK$800，即可換領帥萌機長Cinnamoroll針織袋、活潑空姐Usahana針織袋、Cinnamoroll頸枕連眼罩或Cinnamoroll陶瓷麵碗乙個。

MCP x Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園

日期：7月3日至8月30日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

MCP x Cinnamoroll & Usahana期間限定店

日期：7月21日至8月30日

時間：下午1:00至晚上9:00（7月21日）、上午11:0至晚上9:00

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

航空職業體驗工作坊

換領日期：6月27日起至換完即止

換領時間：中午12:00至晚上10:00

換領地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1會員專區

換領詳情：H COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿HK$1,500*，即可換領指定航空職業體驗工作坊名額乙個

小機師模擬飛行體驗工作坊

日期：7月4-5日、18-19日及8月1-2日、15-16日、29-30日

時間：中午12:00至晚上6:00（45分鐘/節）

名額：每節5個，共300個

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

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全港首個《守護甜心！》大型主題活動正式登陸尖沙咀 LCX，以「My Heart,Unlock！」為主題，帶粉絲往重返聖夜學園，與一眾角色展開一場結合青春回憶、時尚美學與收藏熱潮之旅。場內精心佈置了四大沉浸式打卡場景，以全新「Pink & Brown」龐克美學設計，引領時下最流行的 Y2K 時尚熱潮。同場的期間限定店將獨家首賣超過50款香港限定周邊商品，更設有主題抽卡機，全系列收錄40款設計，劃分為UR (Ultra Rare)、SR (Super Rare)、R (Rare) 及 N (Normal) 四種稀有稀度，讓大家重拾童年抽卡的回憶！

LCX「《守護甜心！》限定店」

日期：6月13日至7月12日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX正門

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為了迎接夏日戶外活動浪潮，GO PARK Aqua全方位升級，新增多種水上運動，包括推出3大帆船種體驗，涵蓋小帆船、雙體船及賽艇，由專業教練指導掌舵技術及策略；龍舟親子體驗日亦即將登場，讓家長與子女齊划龍舟，共享親子時光。

此外，GO PARK Aqua設有導賞團，帶領大家深入感受西沙一帶，其中深涌三面環山，擁有大片草原與紅樹林生態，更可拍攝天空之鏡倒影美照。深涌為豐富自然景觀的客家村落，可探訪別具歷史風情的三王來朝小堂與深涌農莊，感受本地客家文化的獨特魅力。深涌今次帶來豐富多元的全新體驗，由觀星、手製豆腐花與傳統茶粿領路，再到Glamping、田野燒烤、石板烘焙薄餅製作、文青藍染工作坊、果醬慢活工作坊及沿榕樹澳道單車隨行往打卡位，讓大家深深感受本地歷史文化與風俗傳承。

GO PARK Aqua精心設計的海岸線深度遊迎來大升級，以GO PARK為基地前往鄰近島嶼，新增極具話題性的「榕樹澳龍蝦導賞魚排之旅」，帶領大家深入香港唯一可持續青龍蝦養殖基地——仟國水產，發掘本地龍蝦與海魚養殖基地，體驗親手餵飼海產，並探索可持續養殖生態。

西沙GO PARK水上運動、「深涌行」及海岸線深度遊

地點：新界西沙海映路9號

*有關水上運動課程及活動詳情，請於GO PARK Sports手機應用程式登記報名及WhatsApp +852 9133 0596查詢

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Sanrio characters x YOHO小麥肌旅行團

三大的Sanrio characters，包括KUROMI、My Melody及My Sweet Piano組成最萌趣「小麥肌旅行團」，首次以健康亮澤的小麥肌膚色熱爆登場，並換上清新又俏皮的夏日度假造型，於7月11日至8月30日穿梭充滿夏日氣息的YOHO系商場。角色們遊覽一系列以元朗及近郊經典景點為靈感的夢幻打卡場景，如向日葵花海、小木橋等。活動期間設有期間限定店，為各位粉絲準備了逾200款主題精品，YOHO會場限定、全港首次發售的「曬黑系列」商品更會於活動期間陸續推出。

Sanrio characters x YOHO小麥肌旅行團

日期：7月11日至8月30日

地點：元朗YOHO系商場

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本地品牌KYUBI於7月25日起在啟德AIRSIDE帶來「KYUBI MARVEL 期間限定店」，現場設有多個打卡位，包括正義勇敢的蜘蛛俠(Spider-Man) 、即將強勢歸位的魅力反派末日博士 (Doctor Doom) 以及變種特攻 (X-Men)，讓一眾粉絲與支持的角色打卡！KYUBI推出全球首發的「KYUBI MARVEL 超級英雄系列」，包括玩味還原「尚氣十環」的夜光運動手環、蜘蛛俠漫畫線稿設計籃球衣及以MARVEL電影經典漫畫翻頁開場為設計靈感的掛頸毛巾，全20款獨家周邊服飾及潮物均極具收藏價值。

此外，KYUBI舉辦為期3個周末的首屆「KYUBI MARVEL 超級英雄街頭籃球賽」，賽事為3x3室內街籃晉級賽，可男女混合組隊參賽，參賽隊伍可由3至5人組成，競逐冠、亞、季軍殊榮，分別獲得金、銀、黑「無限寶石手套」造型獎盃，同時設有「決賽MVP最有價值球員」大獎。每位出席選手將獲贈「KYUBI MARVEL 超級英雄選手包」一份（每份價值約 HK$1,000），當中包括蜘蛛俠漫畫線稿設計籃球衣，尚氣十環夜光運動手環、非賣品蜘蛛俠布袋、方巾及美國隊長海報

KYUBI MARVEL期間限定店

日期：7月25日至8月30日

時間：上午11:00至晚上10:00

地點：AIRSIDE 2樓210號舖

KYUBI MARVEL超級英雄街頭籃球賽

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米奇與好友登陸旺角MOKO新世紀廣場，帶來「LifeLike FOOTBALL & GOAL期間限定店」。整個中庭化身為充滿活力的足球體育場景，由米奇、唐老鴨以及鋼牙與大鼻換上主題球衣，與大家一同享受足球主題爭霸賽。現場還原真實球場的場景，長位柱身嵌入「立體真足球」視覺裝置，營造出強烈且具衝擊力的動感；粉絲可於「榮譽頒獎台」手持主題限定公仔與各位角色打卡！

期間限定店推出逾50款為今次活動打造的獨家限定精品，包括全港限量100隻的迪士尼主題公仔連運動巾小袋套裝、主題球衣T-Shirt、紀念旗、會場限定迷你獎牌等，還推出一系列戶外及寵物用品，如戶外摺椅、特大冰袋、摺合儲物箱及雨晴兼用摺傘等。此外，同場舉行市集，邀請到逾30檔本地手作及美食攤位進駐，讓大家享受帶來一場集購物、藝術與美食於一身的感官盛宴。

「LifeLike FOOTBALL & GOAL 期間限定店」&MOKO Chill「夏」市集

日期：即日起至6月24日

時間：上午11:30至晚上9:30

地點：MOKO新世紀廣場MTR/F中庭

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日本創作者「可哀想に！」筆下的兩個IP——人氣褲褲兔Opanchu Usagi及首次來港的奶泡恰姆Npochamu，於7月4日至10月19日來到置富Malls旗下四大商場，帶來「Summer Refresh『富』『褲』Fun」。馬鞍山廣場有近4米高的褲褲兔手提行李箱站在地球運輸帶上，中央還有小飛機、凱旋門、許願池、玻璃金字塔等打卡位；置富都會換上沙灘裝置，褲褲兔身穿夏威夷草裙舞服飾、頭戴大紅花極其放鬆！

+WOO嘉湖帶來Party Room裝置，褲褲兔與大家一同唱K，更可欣賞牠滑下小滑梯闖入花花池的激萌模樣。遊戲高手還可走入設有巨大拉桿與按鈕的超巨大遊戲機，與褲褲兔展開對賽。置富第一城融入近年大熱運動Pickleball，訂造專屬 Pickleball Chair，與巨型球拍合照。此外，置富Malls設有期間限定店，多款褲褲兔及奶泡恰姆周邊商品，包括：文具、精品及家居用品等等，將於7月的馬鞍山廣場以及8月的+WOO嘉湖登場，當中更有率先推出的貨品！

置富Malls Summer Refresh「富」「褲」Fun

日期：7月4日至10月19日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場、置富都會、天水圍+WOO嘉湖、置富第一城

啟動開幕式

日期：7月5日

時間：下午2:00至3:00

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場

嘉賓：Kenny關智斌、女子組合VIVA

「富」「褲」Fun期間限定店

日期：7月4日至31日（馬鞍山廣場L3）、8月3日至31日（+WOO嘉湖1期地下）

時間：中午12:00至晚上8:00（星期一至四）、中午12:00至晚上9:00（星期五至日）

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MegaBox聯乘經典動漫《隊長小翼》（港譯《足球小將》），以滿滿的熱血呈獻《初夏足球祭》！地下中庭化身為充滿鬥志與激情的夢幻綠茵賽場，帶來5大必影打卡位，包括巨型大空翼與日向小次郎的「5米高雙星傳奇巔峰對決」、更衣室打卡位、巨型足球機、大空翼射球、照相館，讓大家投入於足球世界。大家消費滿額可換領獨家精品，如球場戰術筆記簿、南葛皇牌戰靴收納袋、萬用袋等，粉絲不要錯過！

MegaBox X 隊長小翼呈獻《初夏足球祭》

日期：即日起至7月19日

時間：上午10:00至晚上10:00（巨型足球機逢星期六、日及公眾假期開放）

地點：MegaBox 地下中庭

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漫畫家「一汪空氣」創作的四格漫畫《非人哉》曾多次改編為人氣動畫，「山海靈韻」全國巡迴快閃店於由即日起至7月5日登陸上水廣場，場內設有4米高的「好運蓮蓮版哪吒」巨型充氣公仔，更有4大熱門角色色「敖烈」、「九月」、「哮天」及「哪吒」的主題打卡裝置。快閃店發售超過100款《非人哉》及《有獸焉》全新系列主題商品，更有限定盲盒、毛絨公仔、毛絨痛包等大量精品限時贈送及換領。專場簽名會將於6月21日舉行，粉絲於快閃店消費滿$120可獲號碼牌一張。只要 Cosplay《非人哉》或《有獸焉》的任意角色，即可免費領取「非人哉新世紀陶瓷杯墊」1個。

「非人哉．山海靈韻」全國巡迴快閃店（香港站）

日期：即日起至7月5日

時間：上午11:0至晚上8:00（平日）、上午11:00至晚上9:00（周末及公眾假期）

地點：上水廣場2樓中庭

作者專場簽名會

日期：6月21日

時間：下午12:20

參加方法：只要於6月20日及21日在快閃店消費滿$120，即可換領「領「作者簽名會號碼牌」一張，數量有限，換完即止

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華懋集團旗下兩大商場——如心廣場及D·PARK聯同中環街市，由即日起至7月21日聯手帶來「Score Big 足球熱」，三大空間將化身為足球基地，設有快閃店、復古潮玩市集、星級大師班等活動，與大家投入於足球狂熱！中環街市於前港腳歐陽耀沖引入「2v2足球」引入本地，更於地下OASIS舉行「奇跡二人足球挑戰賽」。一樓活動場地變身「足球熱快閃店」，場內特設小型人造草皮足球互動區打卡城點。中環街市二樓的24小時行人通道舉行「運動市集嘉年華」，邀請多個時尚單品及夏日消暑美食攤位進駐。

此外，人氣潮流玩具品牌TOCA LOCA由即日起至7月19日，於中環街市帶來限定快閃店，品牌旗下兩大人氣IP換上各支頂級國家隊戰衣，其中特別版印有中環街市臂章。足球熱潮以外，「復古玩具市集」將於6月13日至18日登場，市集以夢幻80及90年代為主題，搜羅一系列香港集體回憶及歐洲古董精品，各大資深收藏家亦呈獻復古人偶、公仔、舊式遊戲等流行文化紀念品。

中環街市準備「兒童足球體驗班」，由專業教練帶領下，小球員透過互動遊戲與基礎練習，掌握控球、傳球及射門的技巧。一家大細亦可參與「足球機DIY工作坊」，運用環保物料從零開始組裝、彩繪，親手創造迷你足球機。

至於如心廣場變身室內足球競技場，打造球場大舞台，設置大型巨幕直擊賽事精華，現場設有「Score Big打卡牆」，更可以挑戰「Score Big足球機」，體驗球場的緊張感之外，更有機會贏取指定商戶優惠券。如心廣場接連多個星期六舉行「Score Big大師班」，邀請到著名教練郭嘉諾、香港足球先生陳肇鈞、女子球星湯珮月等與球迷近距離互動。此外亦設有「足球藝術彩繪工作坊」，讓家長與小朋友一同繪製獨一無二的創意足球。

中環街市活動：

奇跡二人足球挑戰賽

足球熱限定快閃店

日期：即日起至6月12日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：中環街市一樓活動場地

運動市集嘉年華

日期：即日起至6月12日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：中環街市二樓 24 小時行人通道

Old But Gold復古玩具市集

日期：6月13至18日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：中環街市一樓活動場地

Old But Gold跳蚤市集

日期：6月22日至7月12日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：中環街市二樓24小時行人通道



日期：7月9至15日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：中環街市一樓活動場地

兒童足球體驗班

日期：6月21日

時間：下午2:30至4:00

地點：中環街市地下Oasis

足球機DIY工作坊

日期：7月18日

時間：下午2:00至4:30

地點：H6 Conet

如心廣場活動：

Score Big打卡牆

日期：即日起至7月21日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：如心廣場1期1樓中庭

Score Big足球機

日期：即日起至7月21日（逢星期六、日）

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：如心廣場1期1樓中庭

*逢星期六下午2:30至4:30暫停開放

Score Big觀眾席

日期：即日起至7月21日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：如心廣場1期1樓中庭

Score Big大師班

日期：6月13、20、27日及7月4、11、18日

時間：下午3:00至4:00

地點：如心廣場1期1樓中庭

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由經營 Wargame 長達17年的專業團隊打造，位於沙田連城廣場的「Urban Ops 動域空間」佔地超過20,000平方呎，主打「全齡向一站式室內競技天堂」。場內設有以「九龍城寨」為藍本的電影感戰場，配備專業閃燈、煙霧及音響特效，讓你彷彿置身動作電影場景。這裡更有全港首創「氣動槍電視屏幕電子靶體驗」，後坐力與真槍極為相似，讓你一嘗當「神槍手」的快感。場地亦照顧到親子客群，提供低痛楚的 Jelly Gun 體驗；7月更將新增「實景劇本殺」，絕對令人期待！

Urban Ops 動域空間

地址：新界沙田車站圍1號連城廣場4樓409-427室

營業時間：下午2:00至深夜12:00

遊戲收費：$180起

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百威（Budweiser）連續40年為FIFA世界盃™的官方啤酒贊助商，今年以「Let It Pour！狂歡就在此刻」，將足球狂壎帶來香港。百威由即日起至6月16日於尖沙咀星光大道梳士巴利花園草地，舉行狂熱派對。現場設有巨型裝置打卡位，免費速度與球技挑戰及海邊酒吧，成功挑戰遊戲更可帶走百威FIFA世界盃26™經典國家版鋁杯盲盒或圍巾乙份。

為慶祝世界盃開鑼，百威將於6月13日晚上6:00至9:00，邀請到DJ Parco及Michael Powter聯手放送一系列合全球熱播和以足球為主題的歌曲，將維港海旁化身為應援區！

「百威世界盃40周年 x 星光大道狂熱派對」

日期：即日起至6月16日

時間：

。下午12:00至晚上9:00（6月11-12日）

。下午12:00至晚上10:00（6月13日，下午6:00-9:00設DJ打碟）

。下午12:00至晚上9:00（6月14-15日）

。下午12:00至5:30（6月16日）

。下午12:00至晚上9:00（6月11-12日） 。下午12:00至晚上10:00（6月13日，下午6:00-9:00設DJ打碟） 。下午12:00至晚上9:00（6月14-15日） 。下午12:00至5:30（6月16日） 地點：尖沙咀星光大道梳士巴利花園草地

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足球落場版球衣世界級平台MATCHWORNSHIRT亞洲首次展覽登陸又一城，展出總值逾$150萬港元的球星實戰球衣，當中矚目為Cristiano Ronaldo（C朗）於2022年卡塔爾世界盃八強戰對戰摩洛哥時所穿著的實戰球衣，該珍藏為全球首次公開展出。現場還將展出利物浦前鋒Cody Gakpo（加普）、曼聯中場核心Bruno Fernandes（般奴費南迪斯）、英格蘭隊長Harry Kane（哈利卡尼）等實戰及比賽備用球衣。

現場設有巨型足球獎盃裝置，右側為互動傳球挑戰區，整個空間以盤球挑戰為主軸概念，營造如置身真實比賽般的氛圍。左側為以球員更衣室為靈感而建的期間限定店，陳列多款經典珍藏簽名球衣、世界盃紀念品及限定商品。除了展覽以外，活動期間更準備多項精彩節目，大人與小朋友可參與傳球挑戰以及「小球星訓練營」，為夏天添上特別體驗。

《MatchWornShirt x MATCHLEGACY x Festival Walk: Icons of the Pitch.》

日期：即日起至7月26日

時間：上午11:00至晚上9:00

地址：又一城LG2層

小球星訓練營

日期：6月19日至7月26日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：上午11:00、中午12:00及下午1:00（每節45分鐘）

教練陣容：盧均宜、林嘉緯、朴叡俊

換領詳情：由即日起，My FESTIVAL會員以10積分即可換領「小球星訓練營」電子入場證一張

「互動傳球Goal !!」

日期：即日起至7月26日

時間：上午11:00至晚上8:00（平日）、下午2:00至晚上8:00（星期六、日及公眾假期）

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D2 Place於6月20日至21日帶來「Go Shoot！爆旋祭」

荔枝角D2 Place於今個盛夏帶來「真夏の特別企劃」，率先登場的是近期大熱的「Go Shoot！爆旋祭」！大會於6月20日至21日打造大型慶典，帶來「爆旋陀螺珍藏展」，首度公開展出極其珍貴的初代動漫珍藏原畫手稿，以及不同年代的陀螺、及爆旋陀螺卡牌等展品。至於賽事方面，大會設有「親子組」、「6至12歲組」以及「公開組」，每個組別的三甲可獲得由官方送出，具收藏價值的「英仙幽暗 - 金色特別版零件」。

場內設有「爆旋陀螺售賣區」，搜羅了不同款式型號的陀螺、琳瑯滿目的零件與配件，讓大家物色心水夢幻逸品，或是「即買、即組裝、即時落場比賽」與同好決一高下。只要登記成為HAPI CLUB by D2 Place會員，每日可免費獲「測速挑戰龍虎榜」挑戰一次，每日發射速度最高的三位陀螺達人將可獲贈神秘精美禮品！另外亦設有精心策劃的「陀螺工作坊」，由專業導師帶領體驗組裝與改裝的樂趣。

Go Shoot！爆旋祭

日期：6月20日至21日

時間：下午1:00至晚上9:00

地點：D2 Place ONE 7/F -The UPPER STAGE、D2 Place TWO G/F - P2P

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將軍澳MCP新都城中心於四年一度的足球盛事期間帶來「無制限睇波派對！」，以280吋4K高清大電視足本播放104場精彩賽事，讓市民全天候觀賞賽事，活動期間L1天幕廣場更全日開放。今屆賽事大多於深夜及清晨時段舉行，為了支持球迷睇波，商場聯合一眾本地品牌，以港式飲食文化陪伴大家睇波，有餐廳於早晨賽事直播時段提供足球限定點心套餐，利用點心車送餐到直播場地。

直播場地特設「Goal Goal Goal打氣市集」，多個市集攤位為大家帶來如球衣、寵物球衣等足球周邊商品，打造不一樣的港式睇波樂趣。今屆港超聯冠軍傑志球星與亞洲足協「2025年度最佳男子青訓學院」教練，帶來「傑志足球小將體驗班」，讓6至10歲的小朋友感受足球樂趣，更有機會獲得傑志球員禮品包，包括主場賽事換票證及精品，更可留意「花式足球表演」及「足球機工作坊」。

MCP新都城中心足球賽事直播

日期：即日起至7月20日

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

「Goal Goal Goal打氣市集」

日期：即日起至7月20日（部份活動日期除外）

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

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人氣韓漫《水邊之夜》動畫期間限定店．香港站

人氣韓漫《水邊之夜》於7月1日至14日在D2 Place帶來香港站期間限定店，香港站以「婚禮及日常生活」為主題，入口設有「心動迎賓區，以真人等高立牌呈現主角日常，配合藍色水母與花卉燈箱，營造街頭偶遇氛圍，下一步隨即踏入全場焦點「夢幻鮮花拱門與新婚誌慶區」，鮮花交織成婚禮拱門。快閃店內側更為大家重現漫畫經典場景「海灘與日常生活區」，配以海浪牆佈景、沙灘椅、水槍等道具，甚有夏日氣息。

為了回饋粉絲並讓粉絲真切體驗「觀禮」的代入感，特別推出限量 「婚禮主題預售套裝」（定價 HK$398，共800套）。套裝內容包括一對婚禮主題毛絨公仔、婚禮邀請函及特製紙袋，當中超吸睛「婚禮邀請函」及「特製紙袋」

僅透過套裝派發，粉絲可於活動開始前透過動漫聯動網店（https://www.microworksacg.com/products/ns-ltit-wdset ）下單，並於現場換取完整套裝。

《水邊之夜》動畫期間限定店

日期：7月1日至14日

時間：中午12:00至晚上9:00（7月14日提早至晚上6:00關門）

地點：荔枝角D2 Place TWO THE LOFT （G/F地面大堂）

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佔地4萬呎的大尾篤人氣BBQ場繁星燒烤（大埔）由即日起至9月13日將戶外空間變成五大水上主題區，包括「穿越恐龍世界」、「恐龍的奇幻樂園」及「海盜船及鯨魚之旅」 等，讓小朋友彷彿置身恐龍時代，在暴龍、三角龍身旁滑水嬉戲。場內設有不同刺激程度的充氣滑梯，更佈置出 「迷宮障礙區」 ，讓精力無窮的小朋友施展運用小腦袋，穿越重重關卡。「泡泡大戰」會不定期噴出漫天綿密白雪泡泡，伴隨動感水花，將現場變成夢幻又瘋狂的夏日派對。

場內設有自助輕食甜品區，每天下午5:00前無限量供應刨冰DIY、港式冷撈、甜甜圈、草莓奶凍等逾30款美食。此外，同場設有免費設施，包括淋浴間、置物櫃等。

大尾篤恐龍水上樂園 Jurassic Water Park

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文:RY

資料及圖片來源:官方提供