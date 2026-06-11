夏日好去處2026｜全港10+暑假玩樂好去處！尖沙咀CHIIKAWA特展/海港城反斗奇兵/世界盃打卡位

夏日好去處2026｜踏入6月氣溫炎熱，同時意味暑假長假期快將開始，又是時候準備安排豐富室內、室外節目！全港各區於暑假期間推出不同大型主題活動及打卡裝置，包括載譽歸來的CHIIKAWA特展、燒烤場水上樂園、生蠔BB沙灘按派對打卡，再加上四年一度世界盃即將開鑼，不少商場舉行睇波活動等。不論三五知己出遊、情侶拍拖或親子天倫樂都適合，齊齊享受夏日活動！

夏日好去處2026｜全港暑假打卡玩樂推介！

繼去年舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展後，今年全新的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展載譽歸來，將於8月1日至9月6日登陸尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行！展覽特設「原畫宇宙」、「音樂互動宇宙」、「裝置藝術宇宙」及「機動藝術宇宙：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬」四大主題區，首次展出逾130幅插畫家Nagano的原畫作品，同時設有全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬，各位Fans更有機會親身乘坐。

全新限定商品將於8月1日同步登場，所有展覽限定紀念品只限持票人士選購，包括Nagano特意為今次展覽創作全部的《CHIIKAWA迴旋木馬》系列、角色吊飾公仔及連場景座。

CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期：2026年8月1日 至 9月6日

地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱

室內展廳：展覽空間及紀念品商店

展出位置：K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle

戶外展區：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置

展出位置：K11 MUSEA地下Promenade

售票網站：Klook、貓眼

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馬鞍山MOSTown今夏與人氣IP「生蠔寶寶 (Baby Namagaki)」聯乘，打造室內主題沙灘「MOST-Vibrant 沙灘仲夏探索營」打卡裝置，齊集30隻可愛造型的生蠔BB，包括11款全新沙灘派對造型，如浴巾生蠔、太陽傘生蠔、水泡生蠔等。場內設有4大主題打卡區及2大互動玩樂區，包括近千呎的「夏浪綠沙海」、6.5米高「彩虹流水光影塔」、巨型生蠔BB扭蛋機等，充滿夏日度假風情。同場的期間限定店更有多款獨家新品及日本限量精品發售，更聯乘人氣乎厘專門店PHI Coffee & Pancake推出「Baby Namagaki期間限定Café」，可愛元素融入餐點，設計出一系列Baby Namagaki造型的日式梳乎厘、主食及精品咖啡。

MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant沙灘仲夏探索營

日期：7月4日至8月23日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：馬鞍山MOSTown新港城中心

場內主題玩樂區

日期：7月4日至8月23日

時間：

1.沙海寶藏大發「掘」：下午1:00至5:00（平日）、中午12:00至晚上8:00（星期六及日)

2.MOST-Chic&Chill「蠔」派對裝扮區及巨型生蠔BB扭蛋機：中午12:00至晚上8:00（星期六及日)

Baby Namagaki仲夏期間限定店

日期：7月4日至8月23日

時間：中午12:00至晚上8:00

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港城再次舉行以《反斗奇兵5》為主題的盛大派對「FOREVER TOYS @ 海港城」

迪士尼與彼思《反斗奇兵5》即將上映，繼2019年以《反斗奇兵4》為主題的嘉年華「Our Toy Stories @ 海港城」後，今年暑假海港城再次舉行以《反斗奇兵5》為主題的盛大派對「FOREVER TOYS @ 海港城」，設有5大體驗區，包括：《玩具對科技》遊戲室設有超過2米高的巨大版胡迪、翠絲及紅心雕塑、全港唯一官方The Forever Toy House反斗奇兵5期間限定店、胡迪、翠絲及莉莉平板打卡裝置等，各位Fans不可錯過！

FOREVER TOYS @海港城

日期：2026年6月19日至8月31日

地點：6月19日起（即首階段）包括海運大廈露天廣場、海運大廈地下展覽大堂、海運大廈地下中庭及港威商場廣東道入口；7月起將陸續新增海運觀點、海港城美術館等地點。

四年一度的足球盛事將至，沙田新城市廣場特別聯同 LEGO® 為球迷帶來驚喜！場內將展出由超過15萬顆 LEGO® 積木拼砌而成的3米高巨型大力神盃，氣勢磅礴。此外，還有美斯、C朗等傳奇球星的專屬 LEGO®人偶登場。現場設有「十二碼神射手挑戰」遊戲與「足球迷創意拼砌區」，透過遊戲有機會贏取獨家迷你版球衣拼砌包。此外， LEGO® 期間限定店發售一系列足球主題系列盒組，商場4樓的專門店展出3位樂高®拼砌達人 Anderson Liu、Eric Mok及Joe Lam，以足球作靈感的作品。

除了創意展覽，商場將舉行《《巔峰對決・直擊傳奇》嘉年華，透過25場精彩賽事直播，跟全城球迷即時分享足球盛事的精彩每一刻。商場於6月11至7月20日期間，於1期1樓的樓羅馬圓形競技場呈獻由國際足協(FIFA)全球合作夥伴 Visa打造的《Tap In with Visa「足」動全城互動體驗館》，將世界盃熾熱氣氛帶到香港球迷之中，結合人工智能科技、互動遊戲與打卡元素，帶來沉浸式娛樂體驗。

LEGO®《拼出足球傳奇》展覽

日期：即日起至7月19日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：1期3樓中庭(主場景) 、1期UB樓層Play Park (其他場景)

LEGO® 期間限定店

日期：即日起至7月19日

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：1期3樓中庭

《Tap In with Visa「足」動全城互動體驗館》

日期：6月11日至7月20日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：1期1樓羅馬圓形競技場

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Sanrio人氣角色玉桂狗於今個夏天與「夢想飛行號」空降到將軍澳MCP新都城中心，與大家一同投入於「Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園」，設有6大必影打卡位，包括12米長巨型飛機造型裝置、天際彩虹拱門、夢想航道登機大堂、主題登機櫃檯、夢幻機艙以及天際駕駛艙，都超級可愛與充滿少女心！現場設有期間限定店發售逾200款Cinnamoroll及Usahana主題精品，當中全新Usahana繽紛緞帶系列更將於全港首賣，包括毛公仔、毛公仔鎖匙扣、側孭袋等14款實用商品。

此外，MCP新都城中心聯乘香港青年航空學會及童夢城通識學園，攜手打造兩大航空體驗工作坊，包括「小機師模擬飛行體驗工作坊」及「小小空中服務員體驗工作坊」，讓小朋友於沉浸式互動中。H COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿HK$800，即可換領帥萌機長Cinnamoroll針織袋、活潑空姐Usahana針織袋、Cinnamoroll頸枕連眼罩或Cinnamoroll陶瓷麵碗乙個。

MCP x Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園

日期：7月3日至8月30日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

MCP x Cinnamoroll & Usahana期間限定店

日期：7月21日至8月30日

時間：下午1:00至晚上9:00（7月21日）、上午11:0至晚上9:00

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

航空職業體驗工作坊

換領日期：6月27日起至換完即止

換領時間：中午12:00至晚上10:00

換領地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1會員專區

換領詳情：H COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿HK$1,500*，即可換領指定航空職業體驗工作坊名額乙個

小機師模擬飛行體驗工作坊

日期：7月4-5日、18-19日及8月1-2日、15-16日、29-30日

時間：中午12:00至晚上6:00（45分鐘/節）

名額：每節5個，共300個

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

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全港首個《守護甜心！》大型主題活動正式登陸尖沙咀 LCX，以「My Heart,Unlock！」為主題，帶粉絲往重返聖夜學園，與一眾角色展開一場結合青春回憶、時尚美學與收藏熱潮之旅。場內精心佈置了四大沉浸式打卡場景，以全新「Pink & Brown」龐克美學設計，引領時下最流行的 Y2K 時尚熱潮。同場的期間限定店將獨家首賣超過50款香港限定周邊商品，更設有主題抽卡機，全系列收錄40款設計，劃分為UR (Ultra Rare)、SR (Super Rare)、R (Rare) 及 N (Normal) 四種稀有稀度，讓大家重拾童年抽卡的回憶！

LCX「《守護甜心！》限定店」

日期：6月13日至7月12日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX正門

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為了迎接夏日戶外活動浪潮，GO PARK Aqua全方位升級，新增多種水上運動，包括推出3大帆船種體驗，涵蓋小帆船、雙體船及賽艇，由專業教練指導掌舵技術及策略；龍舟親子體驗日亦即將登場，讓家長與子女齊划龍舟，共享親子時光。

此外，GO PARK Aqua設有導賞團，帶領大家深入感受西沙一帶，其中深涌三面環山，擁有大片草原與紅樹林生態，更可拍攝天空之鏡倒影美照。深涌為豐富自然景觀的客家村落，可探訪別具歷史風情的三王來朝小堂與深涌農莊，感受本地客家文化的獨特魅力。深涌今次帶來豐富多元的全新體驗，由觀星、手製豆腐花與傳統茶粿領路，再到Glamping、田野燒烤、石板烘焙薄餅製作、文青藍染工作坊、果醬慢活工作坊及沿榕樹澳道單車隨行往打卡位，讓大家深深感受本地歷史文化與風俗傳承。

GO PARK Aqua精心設計的海岸線深度遊迎來大升級，以GO PARK為基地前往鄰近島嶼，新增極具話題性的「榕樹澳龍蝦導賞魚排之旅」，帶領大家深入香港唯一可持續青龍蝦養殖基地——仟國水產，發掘本地龍蝦與海魚養殖基地，體驗親手餵飼海產，並探索可持續養殖生態。

西沙GO PARK水上運動、「深涌行」及海岸線深度遊

地點：新界西沙海映路9號

*有關水上運動課程及活動詳情，請於GO PARK Sports手機應用程式登記報名及WhatsApp +852 9133 0596查詢

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Sanrio characters x YOHO小麥肌旅行團

三大的Sanrio characters，包括KUROMI、My Melody及My Sweet Piano組成最萌趣「小麥肌旅行團」，首次以健康亮澤的小麥肌膚色熱爆登場，並換上清新又俏皮的夏日度假造型，於7月11日至8月30日穿梭充滿夏日氣息的YOHO系商場。角色們遊覽一系列以元朗及近郊經典景點為靈感的夢幻打卡場景，如向日葵花海、小木橋等。活動期間設有期間限定店，為各位粉絲準備了逾200款主題精品，YOHO會場限定、全港首次發售的「曬黑系列」商品更會於活動期間陸續推出。

Sanrio characters x YOHO小麥肌旅行團

日期：7月11日至8月30日

地點：元朗YOHO系商場

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米奇與好友登陸旺角MOKO新世紀廣場，帶來「LifeLike FOOTBALL & GOAL期間限定店」。整個中庭化身為充滿活力的足球體育場景，由米奇、唐老鴨以及鋼牙與大鼻換上主題球衣，與大家一同享受足球主題爭霸賽。現場還原真實球場的場景，長位柱身嵌入「立體真足球」視覺裝置，營造出強烈且具衝擊力的動感；粉絲可於「榮譽頒獎台」手持主題限定公仔與各位角色打卡！

期間限定店推出逾50款為今次活動打造的獨家限定精品，包括全港限量100隻的迪士尼主題公仔連運動巾小袋套裝、主題球衣T-Shirt、紀念旗、會場限定迷你獎牌等，還推出一系列戶外及寵物用品，如戶外摺椅、特大冰袋、摺合儲物箱及雨晴兼用摺傘等。此外，同場舉行市集，邀請到逾30檔本地手作及美食攤位進駐，讓大家享受帶來一場集購物、藝術與美食於一身的感官盛宴。

「LifeLike FOOTBALL & GOAL 期間限定店」&MOKO Chill「夏」市集

日期：即日起至6月24日

時間：上午11:30至晚上9:30

地點：MOKO新世紀廣場MTR/F中庭

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MegaBox聯乘經典動漫《隊長小翼》（港譯《足球小將》），以滿滿的熱血呈獻《初夏足球祭》！地下中庭化身為充滿鬥志與激情的夢幻綠茵賽場，帶來5大必影打卡位，包括巨型大空翼與日向小次郎的「5米高雙星傳奇巔峰對決」、更衣室打卡位、巨型足球機、大空翼射球、照相館，讓大家投入於足球世界。大家消費滿額可換領獨家精品，如球場戰術筆記簿、南葛皇牌戰靴收納袋、萬用袋等，粉絲不要錯過！

MegaBox X 隊長小翼呈獻《初夏足球祭》

日期：即日起至7月19日

時間：上午10:00至晚上10:00（巨型足球機逢星期六、日及公眾假期開放）

地點：MegaBox 地下中庭

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華懋集團旗下兩大商場——如心廣場及D·PARK聯同中環街市，由即日起至7月21日聯手帶來「Score Big 足球熱」，三大空間將化身為足球基地，設有快閃店、復古潮玩市集、星級大師班等活動，與大家投入於足球狂熱！中環街市於前港腳歐陽耀沖引入「2v2足球」引入本地，更於地下OASIS舉行「奇跡二人足球挑戰賽」。一樓活動場地變身「足球熱快閃店」，場內特設小型人造草皮足球互動區打卡城點。中環街市二樓的24小時行人通道舉行「運動市集嘉年華」，邀請多個時尚單品及夏日消暑美食攤位進駐。

此外，人氣潮流玩具品牌TOCA LOCA由即日起至7月19日，於中環街市帶來限定快閃店，品牌旗下兩大人氣IP換上各支頂級國家隊戰衣，其中特別版印有中環街市臂章。足球熱潮以外，「復古玩具市集」將於6月13日至18日登場，市集以夢幻80及90年代為主題，搜羅一系列香港集體回憶及歐洲古董精品，各大資深收藏家亦呈獻復古人偶、公仔、舊式遊戲等流行文化紀念品。

中環街市準備「兒童足球體驗班」，由專業教練帶領下，小球員透過互動遊戲與基礎練習，掌握控球、傳球及射門的技巧。一家大細亦可參與「足球機DIY工作坊」，運用環保物料從零開始組裝、彩繪，親手創造迷你足球機。

至於如心廣場變身室內足球競技場，打造球場大舞台，設置大型巨幕直擊賽事精華，現場設有「Score Big打卡牆」，更可以挑戰「Score Big足球機」，體驗球場的緊張感之外，更有機會贏取指定商戶優惠券。如心廣場接連多個星期六舉行「Score Big大師班」，邀請到著名教練郭嘉諾、香港足球先生陳肇鈞、女子球星湯珮月等與球迷近距離互動。此外亦設有「足球藝術彩繪工作坊」，讓家長與小朋友一同繪製獨一無二的創意足球。

中環街市活動：

奇跡二人足球挑戰賽

足球熱限定快閃店

日期：即日起至6月12日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：中環街市一樓活動場地

運動市集嘉年華

日期：即日起至6月12日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：中環街市二樓 24 小時行人通道

Old But Gold復古玩具市集

日期：6月13至18日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：中環街市一樓活動場地

Old But Gold跳蚤市集

日期：6月22日至7月12日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：中環街市二樓24小時行人通道



日期：7月9至15日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：中環街市一樓活動場地

兒童足球體驗班

日期：6月21日

時間：下午2:30至4:00

地點：中環街市地下Oasis

足球機DIY工作坊

日期：7月18日

時間：下午2:00至4:30

地點：H6 Conet

如心廣場活動：

Score Big打卡牆

日期：即日起至7月21日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：如心廣場1期1樓中庭

Score Big足球機

日期：即日起至7月21日（逢星期六、日）

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：如心廣場1期1樓中庭

*逢星期六下午2:30至4:30暫停開放

Score Big觀眾席

日期：即日起至7月21日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：如心廣場1期1樓中庭

Score Big大師班

日期：6月13、20、27日及7月4、11、18日

時間：下午3:00至4:00

地點：如心廣場1期1樓中庭

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由經營 Wargame 長達17年的專業團隊打造，位於沙田連城廣場的「Urban Ops 動域空間」佔地超過20,000平方呎，主打「全齡向一站式室內競技天堂」。場內設有以「九龍城寨」為藍本的電影感戰場，配備專業閃燈、煙霧及音響特效，讓你彷彿置身動作電影場景。這裡更有全港首創「氣動槍電視屏幕電子靶體驗」，後坐力與真槍極為相似，讓你一嘗當「神槍手」的快感。場地亦照顧到親子客群，提供低痛楚的 Jelly Gun 體驗；7月更將新增「實景劇本殺」，絕對令人期待！

Urban Ops 動域空間

地址：新界沙田車站圍1號連城廣場4樓409-427室

營業時間：下午2:00至深夜12:00

遊戲收費：$180起

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文:RY

資料及圖片來源:官方提供