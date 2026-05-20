香港JEN酒店｜香格里拉旗下港島酒店新裝登場 北歐風裝修+窗邊浴缸飽覽維港海景 港鐵站2分鐘直達

香港JEN酒店｜香港JEN酒店作為香格里拉集團旗下特色酒店，最近以全新客房及設施亮相，為西環注入現代都會休憩新選擇。酒店全新裝修以北歐風格為主調，採用溫暖灰色調、天然橡木及黑色木質元素，點綴深邃藍綠色系，營造出簡約現代又充滿自然氣息的空間。其中全新推出的長住房型「JEN·家」及多款主題客房，搭配維港及山景視野，成為追求高質素住宿體驗的旅客熱門之選。

香港JEN酒店｜香格里拉旗下港島酒店全新客房登場

酒店升級推出多款客房選擇，包括城・舍、海・舍、山・閣、海・閣和 JEN・閣，以及全新推出的「JEN・家」等。這些房型均配備多功能黑色木質書桌、滑動私隱門及舒適躺椅，適合商務旅客或休閒住客。不同房型分別享有不同景觀，可飽覽海港、山脈或城市全景，讓每位旅客都能找到最適合自己的住宿風格。另外客房均將香港的都市風格融入設計之中，並巧妙加入本地建築師兼藝術家董正綱（Jeff Tung）的黑白攝影系列作品《靜謐的瞬間》（Hidden Moments of Stillness），為房間注入藝術氣息。

當中「JEN·閣」設有獨立客廳與寢室，配備雙洗手盆獨立洗手間、步入式衣櫥及完善迷你廚房。最大特色是窗邊私人浴缸，旅客可在維多利亞港壯麗景致中泡澡，徹底紓解旅途疲勞。入住期間更可尊享貴賓廊專屬禮遇，包括個人化服務，適合Staycation或短暫入住的旅客。

至於適合長期入住的「JEN・家」房型，將客廳、休息區域及工作空間清晰劃分，並配備洗衣設施、步入式衣櫥，以及設有雪櫃、微波爐和飲水機的開放式迷你廚房，滿足日常生活所需。雙落地窗設計引入充沛自然光線，營造出悠然氛圍。

天台游泳池+健身中心打造高空綠洲

酒店29樓的天台打造成「高空綠洲」，全天候開放的健身中心室配備先進設施，並增設戶外瑜伽與冥想空間。同樣位於天台的游泳池讓住客在暢泳之餘，能一併飽覽城市與海景。位於 28 樓經翻新的貴賓廊則提供 24 小時的空中靜謐共享空間，每日傍晚更設有雞尾酒時段，讓住客在 180 度維港美景下悠然小酌。

交通方便 港鐵站2分鐘直達

香港 JEN 酒店坐落於皇后大道西，距離香港大學港鐵站僅需1至2分鐘步行路程，鄰近公共交通樞紐且毗鄰中上環。

香港 JEN 酒店