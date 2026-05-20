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周末好去處︳Jellycat/Stanley/嘉頓 人氣話題店新登陸

好去處
更新時間：15:44 2026-05-20 HKT
發佈時間：15:44 2026-05-20 HKT

今夏多個人氣活動及商戶登陸，包括Jellycat全球首創遊艇會主題商店Jellycat Yacht Club落戶海港城連卡佛 ；ELEMENTS 圓方聯乘生活用品品牌Stanley 舉行Pop-up活動，有工作坊、音樂會等活動；另外又有情懷滿瀉的嘉頓打卡裝置，充滿香港人的集體回憶！

周末好去處1︰遊艇會主題 Jellycat專門店

Jellycat的卡通造型可愛，風靡大人及小朋友，今次全新遊艇會主題商店 Jellycat Yacht Club 登陸海港城連卡佛，相信會是各位粉絲入貨的好時機。主題靈感源自海上生活，表達無拘無束揚帆的休閒感。

必搶好物包括 Jellycat 標誌性角色Bartholomew Bear ，換上藍白水手條紋內襯和黃色背帶褲的巴塞羅熊活力四射，還有全新入伍的航海夥伴Roarwell Sea Lion和Pinchsnap Crab。而Roller Skates穿上 90 年代風格的滑輪鞋並束上運動髮帶，想像一下它在夕陽餘暉中沿着海濱悠閒滑步，認真寫意，亦是粉絲必買的特色產品。

INFO

Jellycat專門店

地址︰尖沙咀海港城連卡佛

查詢︰lanecrawford.com.hk

周末好去處2︰人寵共樂 毛孩刻繪留紀念

ELEMENTS 圓方聯乘生活用品品牌Stanley 舉行Pop-up活動，除有工作坊等活動，Stanley全新Western-Inspired 西部風情系列亦於即日起在圓方期間限定店獨家發售，只需於現場購買指定隨行杯，並提供一張毛孩的照片，即可加 $100 升級「毛孩藝術彩色刻繪」，加 $50 享「靈魂隊友專屬雷射雕刻」，又或免費體驗「Stanley 主題雷射雕刻」。

此外，於5月24日商場將舉辦人寵共樂音樂聚會，為這場西部冒險旅程帶來別開生面的體驗，主人不妨攜同愛寵一齊到場暢玩！

 

INFO

 Saddle Up, Sidekick! Stanley 1913 Pop Up
日期︰ 即日至6月10日
地點︰ 尖沙咀ELEMENTS圓方金區 L1 樓

查詢︰www.elementshk.com

周末好去處3︰嘉頓裝置 喚起港式情懷

從生命麵包到朱古力手指餅，嘉頓可說是香港人的集體回憶。朗豪坊首度攜手陪伴香港人成長的經典食品品牌嘉頓，聯同本地潮流品牌「Grocery」與「Aim Higher Club」，以及新派中菜館「玥派」，呈獻首個跨界企劃——「Every Bite Tells A Story」。全新「Grandpa G’s Factory Tour」，活動糅合復古與未來工廠概念，從顛覆味蕾的配包體驗到街頭時尚，全方位喚起獨有的港式情懷。而場內特設限量版 Grandpa G 毛絨公仔扭蛋機，將陪伴大家長大的經典美食化身為潮流小物！

 

INFO

Every Bite Tells A Story

日期︰即日至 5 月 31 日

地點︰旺角朗豪坊4樓通天廣場

查詢︰www.langhamplace.com.hk

文︰Angel 圖︰品牌提供

 

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