西貢天后寶誕廟會5.21開鑼！千人戲棚睇粵劇/龍獅麒麟表演 逾60個熟食+文創攤檔進駐 附交通

踏入五月，香港各區的傳統節慶氣氛漸濃。一年一度的「西貢天后寶誕廟會」將於5月21至25日開鑼，除了是西貢區內的重要傳統盛事，更是大眾近距離接觸非物質文化遺產的好機會！今年廟會將搭建高達14米的「龍船廠」巨型戲棚，舉辦粵劇神功戲節目、龍獅麒麟匯演等豐富環節，屆時亦會有約60個美食及文創攤檔進駐，想親身傳統習俗的熱鬧氣氛，記得留意「西貢天后寶誕廟會」舉行日期、地點及交通詳情！

西貢天后寶誕廟會5.21開鑼！傳統巨型戲棚睇粵劇/龍獅麒麟匯演

西貢天后寶誕是西貢區傳統節日慶典，每年農曆四月都會舉行慶祝活動，至今已有超過百年歷史。今年廟會將於5月21日至25日舉行，一連五日在西貢市中心帶來多項豐富活動，包括千人大戲棚上演的粵劇神功戲表演、龍獅麒麟匯演、天后誕傳統展覽、地區文化導賞團、廟會攤檔及攤位遊戲等。

其中，作為全港唯一於鬧市中心封路舉行的天后誕，屆時將會搭建起高達14米的「龍船廠」戲棚，橫跨廣場空地、馬路及籃球場，並每日上演粵劇表演，由日興粵劇團演出《蟠龍令》、《 七彩六國大封相》及《 黃飛虎反五關》等劇目。至於5月24日則為天后正誕典禮儀式，同時舉行龍獅麒麟巡遊匯演，到時大家可以近距離感受熱鬧氣氛。

西貢天后寶誕廟會市集逾60個美食+文創攤檔進駐

今年廟會有約60個攤檔參與，坐落於戲棚兩旁，包括有約20多個熟食攤檔及約40多個乾貨攤檔，涵蓋各式熟食、飲品、傳統小食等，同時有售廟會風車、糧油雜貨、健康食品及親子遊戲攤位等，讓市民感受濃厚廟會市集氣氛！

如果有興趣了解更多西貢天后誕背後的文化及歷史，The Kungers將於西貢公立學校舉行西貢天后誕展覽，展示西貢天后誕的歷史及其他相關資料，並於5月23日舉行非物質文化遺產導賞團，以西貢墟天后廟歷史作切入點，認識戲棚搭建歷史的轉變及西貢天后誕戲棚搭建技藝，學習欣賞竹戲棚搭建的傳統智慧，有興趣可致電西貢街坊會查詢（電話：2792 1240）。

西貢天后寶誕廟會2026

日期：2026年5月21至25日

時間：上午10時至晚上10時30分

市集開放時間：中午12:00至下午10:30（部分乾貨攤檔的營業時間至大約下午9:00）

地點：西貢市中心（西貢天后廟廣場、宜春街部份路段、萬宜遊樂場籃球場、萬宜灣村文娛康樂中心及The Kungers)

交通：91、91M、92、94、96R、99、299X、792M巴士；1、1A、1S、2、3、3A、4、4A、7、9、11、11A、11M、12、16、101M、103、103M、104、109M小巴

查詢電話：2792 1240

主辨單位專頁：西貢街坊會

圖片及資料來源：民政事務總署 、 The Kungers、WM Hotel

文：LW