大埔慈山寺「佛誕開放日」！限定2日免費開放 每日3場浴佛法會 1方法登記

每逢佛誕，不少善信都會前往寺廟參拜祈福。位於大埔洞梓的慈山寺宣布，將於2026年5月23日起一連兩日舉辦「佛誕開放日 2026」，邀請十方善信蒞臨參學。活動旨在藉著香湯浴佛，洗滌內心塵垢，並共同祈願世界和平與社會繁榮安定，趁佛誕期間為大眾提供了一個清淨身心的機會。

大埔慈山寺「佛誕開放日2026」！一連2日免費開放邀善信參拜祈福

為了憶念佛陀釋迦牟尼的深恩，大埔慈山寺將於5月23及24日舉行佛誕開放日，讓大眾共結善緣。根據慈山寺公布，開放日會於5月23日起一連2日的上午9時30分至下午5時30分舉行。期間，寺方每日將會有3場「佛誕浴佛法會」，並設齋供養三寶。

慈山寺佛誕開放日參加方法︰

有意參與的善信，可透過官網指定連結進行電子門票登記。寺方提醒，登記一經確認，申請人將會收到包含登記編號及時段的確認電郵，參加者進寺時，必須向工作人員出示。另外，登記成功後將無法更改登記資料，參加者必須按指定時段進寺，且登記人及同行人士必須一同進場。

5月23日參學登記 >>按此<<

5月24日參學登記 >>按此<<

慈山寺「佛誕浴佛法會—供齋」登記方法︰

另外，慈山寺於開放日期間，每日會有三場「佛誕浴佛法會」，並有設齋供養三寶。但要注意，登記供齋並不等於登記參加浴佛法會，法會只供已成功登記「佛誕開放日」的參學人士參與。前往慈山寺前，需確保已成功預約當天的參學名額。

而在交通安排方面，開放日當天不設泊車安排。為方便善信，寺方備有免費接駁巴士往返太和與慈山寺。如善信自行安排交通，必須嚴格按照登記時段進入寺院。

慈山寺「佛誕開放日2026」

資料來源︰Tsz Shan Monastery 慈山寺