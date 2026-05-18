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香港迪士尼樂園門票快閃半價優惠！輸入優惠碼低至$305位 解鎖Pixar夏日狂歡派對

好去處
更新時間：18:29 2026-05-18 HKT
發佈時間：18:29 2026-05-18 HKT

香港迪士尼樂園一直被譽為充滿魔法與歡樂的夢幻國度，其精彩絕倫的遊樂設施及經典卡通人物，深受本地及海外旅客歡迎。近日Disney更推出極具吸引力的門票快閃優惠，只需輸入指定優惠碼即享最高HK$305折扣，第一級別門票折後只需HK$305，以極震撼的半價優惠吸引全城目光，絕對是入園狂歡的最佳時機！

5 月19日10:00 開搶
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Disney快閃門票優惠 夏日限定Pixar派對與打卡熱點

Disney推出極具吸引力的門票快閃優惠。
Disney推出極具吸引力的門票快閃優惠。

趁著今次難得的半價門票折扣，遊客可盡情體驗樂園精心準備的各項特備節目及主題活動。今年夏天，香港迪士尼樂園首度舉辦盛大的「皮克斯狂歡派對」（Pixar Summer Fest），一眾極受歡迎的 Pixar 好友將驚喜現身，與粉絲進行近距離互動，為大人及小朋友帶來無盡歡笑。

除了日間的熱鬧派對，到了夜晚更不容錯過備受讚譽的「迪士尼星夢光影之旅」星空派對。這場結合璀璨煙火、無人機表演及水幕投影的視覺饗宴，營造出極致震撼的聲光效果，定能為整天的旅程畫上完美句號。此外，幻想世界園區內亦新增了多個被稱為「可愛座」的專屬打卡熱點，非常適合遊客帶同心愛的毛公仔旅伴前往拍照留念，輕鬆拍出爆紅社交平台的精美相片，為行程增添豐富回憶。

【香港迪士尼樂園門票半價優惠】
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  • 開售及預訂期：2026年5月19日上午10:00起，至2026年5月25日23:59結束

  • 適用體驗日期：2026年5月19日起，至2026年6月27日

  • 指定優惠碼：於結帳時輸入「MAYDISNEY

  • 半價門票優惠價錢

    • 第一級別門票：原價HK$610/位，使用優惠碼最高減HK$305後只需 HK$305/位

    • 第二級別門票：原價HK$712/位，減HK$305後只需 HK$390/位

    • 第三級別門票：原價HK$799/位，減HK$305後只需 HK$484/位

  • 加碼驚喜優惠：購買指定級別優惠門票，即可獲贈法國知名護膚品牌 L'Occitane 杏仁體驗套裝及 HK$50 禮券（第一級別成人門票連禮品折後只需 HK$613/位，原價HK$859；第一級別兒童門票連禮品折後只需 HK$460/位，原價HK$689）。

 

同場加映：GU感謝節5月22日強勢開鑼！40款夏日單品$99兩件起 滿額即送抗UV雨傘

 

 

 

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