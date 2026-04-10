周末好去處｜櫻花多啦 A 夢 戶外森林樹屋 互動玩樂新體驗

近年本地有不少新地標，好像雙子匯2期、 西沙 GO PARK 2相繼落成，場內有不少適合一家大小的新設施，動靜皆宜。而人氣爆燈的「100%多啦 A 夢櫻花節」春日體驗店亦限定登場，無論打卡或入手精品都要把握時間喇！

周末好去處1︰櫻花多啦 A 夢 造型吸睛

多啦 A 夢人見人愛，遇上櫻花季節，悄然換上櫻花造型，令多啦 A 夢更可愛。想親睹可愛新造型，就要留意由即日開始的「100%多啦 A 夢櫻花節」春日體驗店，現場除了有售全球首發紀念品，更有多啦A 夢手作區及互動遊戲區，同時有大型裝置，讓粉絲們打卡留念。

特別要留意今次體驗店設有拼湊吊牌鎖匙扣活動，粉絲可於現場挑選不同款式的布質吊牌鎖匙扣，並根據個人喜好自由配搭多款多啦 A夢法寶刺繡章、英文字母或數字章，拼湊出獨一無二的專屬配件。現場設有燙印服務，專業工作人員會協助粉絲即時將刺繡章熨貼於吊牌上。

而活動 5 樓中庭特設挑戰性十足的「飯糰多啦A 夢拼圖挑戰」，考驗反應與速度的競賽，現場攤位旁邊設有每日排行榜，每日結算時，排行前三名的頂尖好手將可獲得特別版飯糰多啦A 夢咕𠱸。 當然，特別版多啦A夢精品定是粉絲的入手精選，不容錯過。

INFO

100%多啦 A 夢櫻花節春日體驗店

地點︰銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場 G/F、1/F及5/F

日期︰ 4 月 3日至 4 月 19 日

查詢︰www.instagram.com/doraemon100_tour

周末好去處2︰戶外森林樹屋 放電專屬

西沙 GO PARK 成為近期小朋友玩樂的熱門選地，而GO PARK 2 全新戶外森林樹屋主題親子遊樂場「樹屋小天地」於今月登場，其中兩座近7米高的樹屋雙子塔滑梯，彷如穿梭森林，讓小朋友展開歷奇探索。場內其他遊玩設施還包括叢林鞦韆、蘑菇攀爬架及波浪平台，挑戰孩子的平衡能力與膽量，最適合小朋友放電。

INFO

樹屋小天地

地址︰新界西沙海映路 GO PARK 2

查詢︰www.goparksaisha.hk

場內設計可助小朋友訓練手眼協調，增進多感官與體能訓練。

「樹屋小天地」設計以森林樹屋雙子塔滑梯為主軸。

位於GO PARK 1的「歷奇天地」︳佔地18,000平方呎，以糅合西沙自然景觀的森林歷險為主題。

以可愛小熊為主題的遊樂場，適合年齡較小的兒童，飽覽無敵海景，場內備有滑梯和繩網。

周末好去處3︰日式美學 文化休閒地

陸續引入新店的雙子匯2期「三道SNDO」是近期熱話，於各個專區引入切合主題的嶄新體驗與品牌，並策劃一系列精彩活動，包括大型生活書店SNDO READS，亦成為區內嶄新的文化休閒地。

位於6樓至8樓的SNDO Shotengai以日本商店街為靈感，糅合閱讀、生活品味與藝文元素，打造一個可放慢步調、隨意遊走的生活空間。位於7樓全層、佔地二萬平方呎的SNDO READS以為九龍東最大的生活風格書店，融匯細膩的日本美學與簡約木系的設計元素，多幅落地大玻璃引入自然光線，更可以俯瞰啟德景觀。另外又設有美食雲集的SNDO EATS、多功能場地TT Hall和空中花園Sky Koen，匯聚零售、美食、生活與娛樂熱點。

INFO

雙子匯2期

地址︰啟德沐翠街12號

查詢︰www.thetwins.com.hk

SNDO READS兒童專區內收藏大量兒童繪本，讓親子共享閱讀樂趣。

SNDO READS兒童專區內收藏大量兒童繪本，讓親子共享閱讀樂趣。

「瀑布樓梯」以「水中風景（Waterscape）」為設計概念，藍白相間的層次如瀑布般延伸