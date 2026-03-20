日韓風元朗深度遊 摘草莓歎咖啡山地騎車

提到元朗區，許多人總會打趣說「有牛」，不過，說實話總會想起不少馳名特色小吃、熱鬧大街，當然還有高樓與圍村共構而成的獨特風景。然而，當來一個深度遊，卻會發現一幅截然不同的風景正悄悄展開。

走入大西北 摘草莓 場主小檔案：90後農夫阿朗與Ivan

元朗有不少田園，士多啤梨場林立，這裡隱藏著不少田園驚喜，其中一間由90後主理的溫室士多啤梨場更是別具心思，讓人瞬間恍如置身日本鄉郊。今次要介紹一間由90後主理的溫室士多啤梨場，場地寛闊乾淨，環境仿如置物日本鄉郊。走進溫室，紅潤飽滿的士多啤梨在綠葉間若隱若現，空氣中瀰漫著淡淡的果香。年輕場主用心栽種，想不到在香港這片土地上，也能體驗那股淡雅的日本鄉間風情。

兩位年輕場主是Ivan與阿朗。Ivan原本有做過辦工室與戶外工作的體驗，因緣際會下接觸到農業，更決意轉戰田間，阿朗最初則從事航空業，機緣巧合下認識Ivan，在疫情下展開農業生涯，二人熱情地一頭栽進農業世界。他們笑言務農「要文要武，咩都要識」，雖然辛苦，但看到客人親手摘下一顆飽滿果實時的滿足笑容，便深感一切努力都是值得。

目前農場採用生產與休閒並行的模式，一邊種植番茄，如三色牛茄；不同品種的士多啤梨，如聖誕紅，脆白等等，士多啤梨場一邊開放予公眾採摘，收入除收取入場費外，客人採摘的農穫會「逐磅計」。士多啤梨和番茄屬冬季作物，每年最當造的季節由年末至翌年二月，即使到三月下旬至四月初仍能趕上「尾水」，採摘最後一批甜美果實。待夏天來臨，田園便會換上瓜類和蔬菜，屆時同樣歡迎大家前來感受不一樣的豐收樂趣。

對於未來，Ivan與阿朗認為香港是都市農業，與新加坡的石屎森林形象相近，但是新加坡的城市綠化率很高，是學習與借鏡的對象。對他們而言，追求的不只是農作物收成，而是更希望透過田園體驗，讓愈來愈多人愛上戶外，走進大自然！不論在哪個季節到訪，這片田園總有藏著驚喜。

香港綠屋 HK Green House

隱身天水圍的「小首爾」：純黑村屋咖啡館藏着難得的寬敞

走到元朗的邊陲，與天水圍只有一步之遙，在屏山這片讓意想不到的角落，卻被這座純黑色的單幢村屋吸引，原來是一家低調簡潔的Café。一幢黑色現代設計的村屋佇立山旁，推開門即時飄來陣陣咖啡香，還有木系裝潢的室外與綠意景色，說是韓國首爾近郊的隱藏咖啡館也不為過。

走進店內，二樓及三樓是暫不對外開放的私人烘焙工房與工作室，卻為這裡的咖啡埋下認真的伏筆。縱然室內空間不大，真正予人驚喜的，是闊落的室外位置，在戶外草坪上都是木製桌椅，陽光灑落，微風吹過，恍惚置身首爾某家單幢咖啡店。

咖啡選豆講究，手沖、意式、特調應有盡有。到訪當天，巧遇在草地上打滾的打狗，還有一隻安靜的鸚鵡，主人說這裏寵物友善，早已是毛孩爸媽的聚腳點。原來這家咖啡店，隨時都可以化身成瑜伽場、車聚、動物聚會，凡是聚會都會納入小店的發展藍圖，還提供免費泊車，鄰近港鐵天水圍站，這樣的空間，在香港實在難得。

a kafe 丫．咖啡研究所

地點： 元朗屏山蝦尾新村128號地下

營業時間：星期一至星期日 上午09:30至下午6:00

咖啡館50米之隔的驚喜：全港唯一泵道單車場

這裡是全港唯一的泵道（Pump Track）單車場。

的確有不少家長帶同小朋友來上堂，自己便溜到旁邊的咖啡店嘆啡。

場地除了開放予車友練習，更不時舉辦小班教學、嘉年華及比賽，漸漸成為山地車和越野車迷的聚腳地。

距離咖啡店僅50米，是滿有活力的單車場。

而更教人驚喜的，咖啡室附近竟藏著全港唯一的「泵道」單車場，起伏的泥坡與彎道，大人小孩踩著BMX或滑步車呼嘯而過，活力十足。誰想到剛剛還在咖啡店品嚐著精品咖啡，享受一下寧靜的氣氛，只要往前走50米，卻是走入另一個滿有活力的世界，高低起伏的泥坡、連綿的彎道，孩子們踩着滑板車呼嘯而過，而大人們則在山地車上挑戰自己的平衡極限。

這裡是全港唯一的泵道（Pump Track）單車場，原來是咖啡店老闆的另一傑作，兩者加起來，形成一個集休閒與運動於一身的獨特空間。場地除了開放予車友練習，更不時舉辦小班教學、嘉年華及比賽，漸漸成為山地車和越野車迷的聚腳地，另有單車發售，客人可以親身試車感受車感，跟傳統單車店有著截然不同的體驗。

依現場所見，的確有不少家長帶同小朋友來上堂，自己便溜到旁邊的咖啡店嘆啡！原來咖啡與單車可以如此完美地並存。

丫髻山地單車樂園 Akki Bike Park