淺水灣The Pulse「EEG 25+ 嘉年華」！融合EGG HUNT／社區跑／明星挑戰賽 勝出隊伍贏《25+英皇群星演唱會》門票

為慶祝英皇娛樂集團成立25週年，一場名為「25+ HAPPY BIRTHDAY 慶典」的系列活動現已啟動，為五月於啟德體育園舉行的《恒生保險呈獻：25+英皇群星演唱會》進行預熱。從3月28日起，淺水灣的大型灘畔商場 The Pulse 將舉辦為期超過三週的「英皇娛樂25+嘉年華」，精彩豐富的活動包括「EEG 25+ RunHUNT」尋星城市任務、海邊舉行的「BUSKING BY THE SEA」限定音樂表演、以及「EEG 25+ Playground」等，結合音樂、遊戲與挑戰，提供粉絲與藝人互動的難得機會，在遊戲中勝出更有機會贏得《恒生保險呈獻：25+英皇群星演唱會》門票兩張，！

「 EEG 25+ RunHNT」25+ 生日慶典社區跑 × 城市尋寶 77分鐘鬥快贏演唱會門票

The Pulse商場為響應英皇娛樂25週年慶典，特別與777 Run Club合作，推出名為「EEG 25+ RunHNT」的全新活動。此活動巧妙融合了時下流行的社區跑（Community Run）與城市定向（City Hunt）概念，為參加者帶來獨特的尋寶體驗。

活動分為「RunHNT 親子尋星任務」及「RunHNT 極速尋星挑戰」兩種模式，參賽隊伍須在77分鐘的時限內，穿梭於淺水灣及南區的各大地標，尋找隱藏的「明星應援物」，並在指定的「寶藏點」掃描二維碼以累積積分，角逐冠軍榮譽。參賽者可透過777 Run Club的專屬手機應用程式，即時查看地圖、寶藏位置及各隊排名，靈活制定致勝策略。

復活節期間更會加入驚喜明星互動環節！在4月6日舉行的「RunHNT 極速尋星挑戰」中，英皇娛樂旗下四位藝人將親臨現場，與粉絲一同競技。陣容包括女子組合VIVA成員VALC及ADA、剛完成國際體能賽事的楊天宇（Angus），以及熱愛健身的黎峻（Kenneth）。

活動報名期為3月13日至4月2日，有興趣與偶像一同競跑的粉絲記得立即報名 (報名連結按此)，名額有限，先到先得。優勝隊伍不僅能贏得《25+英皇群星演唱會》的門票，還有機會獲得海洋公園家庭套票及LOST HK體驗套票等大獎。此外，所有參加者均可獲贈一份神秘禮品包，內含777 RUN CLUB環保袋與杯子，以及由The Pulse商戶贊助的限量版復活蛋、 $100購物現金券、潤唇膏與迷你玩具等。

「EEG 25+ RunHNT」活動詳情

「RunHNT 親子尋星任務」

2 位大人及1位小朋友*

（*僅限5–11歲小朋友） 「RunHNT 極速尋星挑戰」

2 人一組

（僅限18歲以上） 活動日期 2026 年4 月4日 2026 年4 月6日 活動時間 3PM - 5PM （比賽時限：77分鐘） 集合地點 The Pulse 中庭 (木樓梯位) 遊戲地圖 淺水灣一帶（距離約3公里） 淺水灣一帶（距離約5-7公里） 活動費用 $480/組 (每組可獲神秘禮品包1份） $250/位 (每人可獲神秘禮品包1份） 大獎 冠軍隊伍：

25＋英皇群星演唱會$1,380門票3張

亞軍隊伍：

25＋英皇群星演唱會$980門票3張

季軍隊伍：

海洋公園家庭套票 (2張成人及1張小童門票） 冠軍隊伍：

25＋英皇群星演唱會$1,680門票2張

亞軍隊伍：

25＋英皇群星演唱會$1,380門票2張

季軍隊伍：

25＋英皇群星演唱會$980門票2張

「BUSKING BY THE SEA」海邊音樂會 重溫Y2K千禧年代廣東歌經典

鄧小巧

曾傲棐

隨著粵語流行音樂（Cantopop）近年再度成為熱潮，眾多樂迷對於謝霆鋒、容祖兒、TWINS等英皇娛樂旗下藝人的經典作品懷有深厚的情感。為了回應這股千禧年代的音樂情懷，The Pulse 將於3月28日舉辦一場名為「BUSKING BY THE SEA」的限定海邊音樂會。

這場音樂會將作為「EEG 25+ 嘉年華」的揭幕活動，特別邀請了兩位新生代歌手擔綱演出。其中包括從街頭表演（Busking）嶄露頭角的曾傲棐（Arvin），以及風格療癒的唱作歌手鄧小巧。屆時，他們不僅會演唱各自的代表作，還將隨機抽取並獻唱多首英皇娛樂的經典金曲，透過音樂帶領現場觀眾重返Y2K的卡拉OK時代，為五月份於啟德舉行的大型演唱會提前預熱。

Busking By The Sea (曾傲棐 x 鄧小巧)

活動日期：2026年3月28日

時間：下午2-3時

開放地點：THE PULSE L1 (近soho bánh mì）

參加方法：免費參加（VIP區只限登記成為商場IMPULSE會員）

期間限定「EEG 25+ Playground」經典攤位遊戲回歸 完成挑戰即送紀念禮品

期間限定 「EEG 25+ Playground」

復刻三大經典攤位遊戲

讓大家重拾童年嘉年華樂趣

除了音樂表演與城市挑戰賽外，嘉年華現場還將設立期間限定的「EEG 25+ Playground」。此區域將重現三款經典的攤位遊戲，讓到訪的民眾能夠重溫童年參與嘉年華的樂趣。

凡成功完成攤位遊戲挑戰的參加者，即可免費兌換限量的英皇娛樂25週年紀念禮品。更多關於「英皇娛樂25+ 嘉年華」的活動詳情，以及由商場提供的獨家限定禮遇，將會陸續在The Pulse的官方社交媒體（@thepulsehk）上公布。各位忠實粉絲記得密切關注，準備在三月底齊聚淺水灣The Pulse。

「EEG 25+ Playground」3 大經典攤位遊戲及互動打卡位