復活節好去處2026｜全港復活節活動！英皇25+嘉年華/愉景灣獵蛋奇兵/珍珍薯片彈床樂園

復活節好去處2026｜復活節長假期將至，又是時候準備安排豐富節目！全港各區於復活節期間推出不同主題活動及大型打卡裝置，包括英皇娛樂「EEG 25+嘉年華」、愉景灣獵蛋遊戲、珍珍薯片彈床樂園等，不論是三五知己出遊、情侶拍拖或親子天倫樂都適合，齊齊充實地度過假期！

復活節好去處2026｜全港打卡/活動好去處推介！

英皇娛樂「25+ HAPPY BIRTHDAY慶典」現正如火如荼展開，為將於5月4日舉行的群星演唱會全力預熱。淺水灣The Pulse於3月28日至4月19日變身期間限定慶典據點，帶來「英皇娛樂25+嘉年華」！The Pulse聯同777 Run Club推出「EEG 25+ RunHNT」，設有「RunHNT 親子尋星任務」及「RunHNT極速尋星挑戰」，參加隊伍需於77分鐘限時內跑遍淺水灣及南區多個地標，尋找隱藏的「明星應援物」，並在指定「寶藏點」掃描二維碼獲取積分，爭奪最高分冠軍寶座。英皇娛樂4位藝人包括VIVA成員VALC及ADA、楊天宇（Angus）及黎峻（Kenneth），將於4月6日現身極速尋星挑戰，與粉絲同場競技。

此外，近年掀起一陣Cantopop熱潮，容祖兒、謝霆鋒及TWINS等一眾英皇娛樂藝人的經典金曲更是樂迷的青春回憶。The Pulse於3月28日舉行海邊音樂會，由曾傲棐（Arvin）及鄧小巧演唱為嘉年華揭開序幕，金像影后衛詩雅於活動當日更會親臨現場試玩「EEG 25+ Playground」的經典攤位遊戲及欣賞以「英皇25年經典音樂與電影美學」為靈感的3大互動打卡裝置！

「EEG 25+ Playground」3大經典攤位遊戲及互動打卡位

日期：3月28-29日、4月3-7日、4月10-12日及4月17-19日

開放時間：中午12:00 至 晚上8:00

開放地點：THE PULSE L1（近SOHO BANH MI）

參加方法：活動期間於THE PULSE場內消費滿$400或以上即可免費入場挑戰3大關卡

「Busking By The Sea」

日期：3月28日

時間：下午2:00 至 3:00

地點：THE PULSE L1（近SOHO BANH MI）

參加方法：免費參加（VIP區只限登記成為商場IMPULSE會員）

日期：4月4日

時間：下午3:00 至 5:00（比賽時限77分鐘）

集合地點：The Pulse 中庭（木樓梯位）

遊戲地圖：淺水灣一帶（距離約3公里）

參賽者組合：2位大人及1位5-11歲小朋友

活動費用：$480／組（每組可獲神秘禮品包1份）

報名日期：即日起至4月2日＞＞按此報名＜＜

獎品：

冠軍隊伍：25+英皇群星演唱會$1,380門票3張

亞軍隊伍：25+英皇群星演唱會$980門票3張

季軍隊伍：海洋公園家庭套票（2張成人及1張小童門票）

日期：4月6日

時間：下午3:00至5:00（比賽時限77分鐘）

集合地點：The Pulse 中庭（木樓梯位）

遊戲地圖：淺水灣一帶（距離約5-7公里）

參賽者組合：2人一組（僅限18歲以上）

活動費用：$250/位（每人可獲神秘禮品包1份）

報名日期：即日起至4月2日＞＞按此報名＜＜

獎品：

冠軍隊伍：25+英皇群星演唱會$1,680門票2張

亞軍隊伍：25+英皇群星演唱會$1,380門票2張

季軍隊伍：25+英皇群星演唱會$980門票2張

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愉景灣年度親子活動「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」將於復活節期間4月3日至4日載譽歸來，今年活動邁向第19屆，繼續為小朋友帶來經典的沙灘獵蛋樂趣。活動歡迎3至10歲的小朋友於大白灣灘上搜尋色彩繽紛的復活蛋，大會更設置巨型充氣彈床城堡及充氣遊戲攤位，只要持有效「獵蛋通行證」的小朋友便可於活動期間免費暢玩。

屆時，愉景北商場將變成「復活蛋打卡樂園」，擺放多組可愛的充氣復活蛋裝置，方便大家打卡。意濤展銷廳特設「拼貼彩蛋實驗室」及「幻彩繪蛋工房」於活動期間免費參加！

日期：4月3日 至 4月4日

活動時間：上午10:30 至 下午6:30

獵蛋時間：中午12:00 至 下午5:05（按年齡組別劃分不同時段）

地點：大白灣沙灘

公開報名日期：由即日起＞＞按此報名＜＜

參加費用：獵蛋通行證$298／位小童、獵蛋通行證套票$398/位小童

參加資格：歡迎3至10歲小童參與（3至4歲小童需由一名18歲或以上的成年監護人陪同）

愉景灣廣場充氣樂園

日期：4月3日 至 4月4日

時間：上午10:30 至 下午6:30

地點：愉景廣場

費用：持獵蛋通行證及獵蛋通行證套票免費參加，非持有人士須另付$80行政費

愉景北復活蛋打卡樂園

日期：4月3日 至 4月6日

地點：愉景北廣場

拼貼彩蛋實驗室及幻彩繪蛋工房

日期：4月3日 至 4月4日

時間：下午12:00 至 6:00

地點：意濤展銷廳

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今年iSQUARE國際廣場於復活節期間，聯乘陪伴香港人成長的本地零食品牌Jack’n Jill珍珍薯片，帶來「脆爆開心天地」。適逢今年為珍珍薯片成立55周年，iSQUARE國際廣場為大家在3樓iFUNCTION準備3大樂「脆」玩樂區域，而今次亦是三大薯仔萌友—小肥薯、薯格仔、小圈仔全球首次登場。「友脆」彈床樂園，至搶眼的有3.5米高巨型薯仔微笑入口，及4米高薯仔攀滑區，給小朋友種種體力挑戰。至於快「脆」碰碰車，童趣漫畫風圍欄及運輸帶賽道，色彩繽紛的「脆爆運輸部」，小朋友坐上可愛碰碰車展示駕駛實力。

除了小朋友玩樂之外，現場還有大人小孩都喜歡的「脆」味夾夾賞，除了與放大版珍珍薯片及不倒翁打卡之外，大家還可以於「脆」爆夾夾機讓大家大顯身手，夾走珍珍薯片食品！

iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地

日期：3月28日 至 5月10日（逢星期六、日及公眾假期）

遊戲時段：下午1:00 至 晚上7:00

遊戲地點：iSQUARE國際廣場3樓iFUNCTION

遊戲券換領時間：下午1:00 至 6:30

遊戲券換領地點：大堂樓層禮賓部

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合和商場將聯同平衡車著名品牌STRIDER HK及歡樂天地攜手於商場三樓中庭，帶來「怪獸復活平衡車 x 歡樂天地彈床天地」！STRIDER HK為各位小車手提供STRIDER PRO頂級輕盈平衡車體驗活動，小朋友可以於安全環境以及專人指導下，感受平衡車帶來的無比速度，風馳電掣。復活節限定吹氣彈床，將是各位小朋友放電的最佳場地，穿過由大樹組成的門口，迎面而來的是吹氣滑梯，復活蛋藏身於吹氣障礙賽當中，與各位大玩「躲貓貓」，小朋友可以組隊，一同尋找復活限定蛋，合力完成挑戰。

日期：4月1日 至 4月12日

時間：下午1:00 至 晚上7:00（每節活動20分鐘）

地點：灣仔合和商場3樓中庭

平衡車參加者年齡：2至8歲小朋友

票價：$40起

購票方法：＞＞按此購票＜＜

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黃金海岸「黃金海岸尋蛋樂」

今年黃金海岸於4月3日至6日舉辦「黃金海岸尋蛋樂」，孩子們可於超過5萬平方呎翠綠黃金草坪上盡情玩樂，特別設計9大暢玩區域，包括焦點活動「尋蛋樂」、另類趣味挑戰「遙控挖泥車掘蛋大作戰」、白宮傳統滾蛋比賽的進化版「大型滾蛋之旅」、讓孩子放電的「復活迷宮陣」，以及多個必玩嘉年華遊戲「兔仔圈圈樂」、「幸運彩虹拋拋樂」、「彩蛋入桶大作戰」、「復活罐罐擲得樂」等等，更有激發創意的「復活節特色工作坊」！

「復活美食市集」匯聚地道小吃與復活節限定甜點，邊玩邊吃，補充能量，展開一場節日味蕾盛典；而「休憩區」則提供舒適悠閒的氛圍，在親近自然的環境中享受音樂，讓爸媽好好放鬆，在愜意小憩後再度盡情玩樂。門票售價為HK$220，費用已包括一位成人及一位小童（3至10歲）入場，可參與「尋蛋樂」1次、「升級再造工作坊」1次及遊戲代幣1個，並可享用場內免費遊戲及設施。大家於3月22日或之前入手更可享早鳥優惠，額外送1個遊戲代幣（按每張單計算）。每套門票只可加購1張成人票 （HK$50）或1張小童票 （HK$200，包括參與「尋蛋樂」1次、「升級再造工作坊 」1次及遊戲代幣1個），部分門票收入將撥捐智樂兒童遊樂協會。

活動日期：4月3日 至 4月6日

時間：中午12:00 至 下午6:00

尋蛋樂詳情：

A組*（適合3至4歲小童*）：中午12:00／下午3:00開始遊戲

B組（適合5至6歲小童）：下午1:00／下午4:00開始遊戲

C組（適合7至10歲小童）：下午2:00／下午5:00開始遊戲

A組*（適合3至4歲小童*）：中午12:00／下午3:00開始遊戲 B組（適合5至6歲小童）：下午1:00／下午4:00開始遊戲 C組（適合7至10歲小童）：下午2:00／下午5:00開始遊戲 票價：$50起

購票方法：＞＞按此購票＜＜

*必須由一位家長陪同一位小朋友進行活動

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香港馬灣公園挪亞方舟特意為小朋友日後投入職場作準備，由2026年4月3日至4月12日期間 (逢星期六、日及公眾假期) 舉行「職感實驗室」主題活動。小朋友將變身「夢想實習生」 體驗多項職業使命，感受不同行業滋味。挪亞方舟設計6個臨場感十足的職能體驗區，讓小朋友穿上相關行業的服飾，包括消防員、太空人、廚師、空服員、汽車守護員、城市建設員，親身體驗多項職業挑戰。

主題公園同時設有適合小朋友探索的玩樂體驗，，體驗一趟由地球極速衝上宇宙的「衝天太空艙」、可讓小朋友享受自駕腳踏高卡車的「童趣飛馳樂」，亦可挑戰以「火箭」為主題的遊樂場，從超高滑梯及空中繩網中攀爬滑下，考驗體能、膽量及協調感！

日期：4月3日 至 4月12日

時間：上午10:00 至 下午6:00

地點：香港新界馬灣珀欣路33號

票價：$50/寵物門票、$158/小童及長者、$198/成人

購瑪方法：＞＞按此購票＜＜

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Super Sports Park為全港港最大室內運動遊樂場，位置鄰近奧海城，佔地超過50,000呎，場內有滑板場、滾軸溜冰場、彈床區、攀石牆、拳擊及球類項目等等多種有趣、健康的遊樂設施，讓不同年齡層的大小朋友都能夠放電的地方。現時正推出門票優惠，平均每位收費低至$63，消費湖額更送指定飲品或小食！

Super Sports Park室內運動遊樂場＞＞按此購票＜＜

優惠門票期：即日起 至 3月23日晚上11:59

體驗日期：3月18日 至 4月30日

使用時段：上午10:00至下午1:00／下午1:30至5:30／晚上6:00至9:00

地址： 香港大角咀海輝道18號銀海坊G03&G05舖

購票方法：＞＞按此購票＜＜

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馬鞍山廣場「豚長Chill慢餐店」

難得有長假期，大家於放假期間學習一下「慢活」代表卡皮巴拉小黃豚（Capybara PIMOO）！置富Malls於3月19日至6月21日，聯乘首次來到香港的卡皮巴拉小黃豚至Chill「豚」隊，包括馬鞍山廣場的豚長Chill慢餐店， 充滿50年代美式復古感，必影3米高小黃豚漢堡招牌之下！紅磡置富都會的豚長Chill慢洗車屋，由熱愛泡澡的豚長，示範如何在4米高小黃豚自動洗車 「Turbo Wash」前扮工，洗車順便自肥泡個澡、午睡休息一番！

此外，置富Malls準備主題禮品換領，包括限定版「豚長冷靜應變變色杯」，遇冷水即時出現蜜柑包圍豚長的橘色搶眼背景以及「豚長呆萌旅行收納袋套裝(1大+1小)」。

主題禮品換領詳情

換領期：3月28日起

時間：中午12:00 至 晚上8:00

1.豚長冷靜應變變色杯：Fortune+會員凡於置富Malls以下指定單一商場*內任何2間不同商戶累積消費滿HK$400，包括HK$300或以上的電子貨幣，或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領。

2.豚長呆萌旅行收納袋套裝：Fortune+會員凡於置富Malls旗下馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城、都會駅、麗港城商場當中單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿HK$400，包括HK$300或以上的電子貨幣，或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領。

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沙田好運中心於3月20日至4月19日帶來「扮工不搗蛋EGG PARTY」，將商場化身成打工仔快樂避難所，特設「工」德完滿六部曲，集玩味打卡、特色市集於一身，想要「敲敲功德蛋」儲功德又得，或是玩儲「蛋」藥大行動及勞碌戰馬「滾」蛋令小壞蛋們「滾」蛋亦得，讓社畜們自製舒適區。如發現跟同事們難以溝通？現場更設有「答案之書——office篇，解答一眾打工仔的疑難雜症。

此外，現場帶來特別料理，包括鹹甜交織的均香餅家鹹蛋黃肉鬆糯米糍、多重口感的THE CAPTAIN'S 手撕鴨粒粒雞蛋仔等，以及主題市集和全港首個狂野蛋料理大對決，為大家於放假期間叉足電！

扮工不搗蛋EGG PARTY

日期：3月20日 至 4月19日

時間：上午10:00 至 下午6:00

地點：好運中心L3中庭及潮人巷子

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文：RY

資料及圖片來源：官方提供