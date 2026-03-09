上環黃花風鈴木盛開！儒林臺百年石牆化身金黃花海大道 附花期/前往方法

上環黃花風鈴木盛開！位於上環的儒林臺除了以歷史悠久的麻石圍牆聞名外，其實每年3月更是黃花風鈴木賞花熱點，一排金黃色花朵高掛枝頭，配上復古的百年麻石牆、舊式樓梯和石壁，瞬間變成夢幻的金黃花海大道，《星島頭條》記者直擊花況，目前已踏入全盛時期，建議趁近日天氣好盡快前往！

上環黃花風鈴木盛開！儒林臺百年石牆化身金黃花海大道 附最佳拍攝角度

儒林臺位於上環半山，靠近香港醫學博物館和必列者士街青年會，周邊有大麻石圍牆、樓梯街和水池巷，保留濃厚舊香港半山風貌，種植了多棵黃花風鈴木，每年春季盛放時，金黃喇叭狀花朵簇擁枝頭，隨風搖曳，掉落時鋪成金黃地毯，美不勝收，每年都成為上環的打卡勝地。

不少攝影愛好者分享最佳拍攝角度，分別從樓梯街向下遠望儒林臺，形成金黃大道構圖；沿儒林臺樓梯向上仰拍樹冠，捕捉滿天花海；從樓梯街側面望回儒林臺，層次分明；站在儒林臺上方俯瞰整條街，全景盡收，畫面像舊香港電影場景一樣詩意。

上環黃花風鈴木3月最新花況

黃花風鈴木原產中南美洲，春季先葉後花，花瓣大而密，短暫花期值得把握。記者前往直擊花況，黃花風鈴木目前進入滿開階段，金黃景色依然亮眼。今年受天氣影響，花量不算歷年最壯觀，最近大雨令部分花朵掉落。殘花點點配石牆呈現淡然意境。花期僅2-3星期，預計3月中仍是最佳觀賞時機，建議趁近日天氣好盡快前往。

上環儒林臺 黃花風鈴木

地點：位於堅巷與樓梯街交界處，介於必列者士街青年會與荷李活道之間。

交通：前往方法：港鐵：上環站A2出口，沿禧利街 → 皇后大道中右轉入樂古道旁的樓梯街 → 沿荷李活道行至文武廟，旁邊樓梯直上儒林臺（步行約15-20分鐘，上斜路）。

巴士：乘23、23A、23B、40或40M號巴士，在西摩道或堅道站下車，步行前往。

注意事項：附近為住宅區，請保持安靜尊重居民。

文：M