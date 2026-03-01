LocoBike再推免費踩單車！一連7日無限次解鎖任踩 1港鐵站外有

香港共享單車平台龍頭品牌LocoBike早前推出多次免費踩單車活動，剛踏入馬年，LocoBike再度推出這項人氣優惠，這次聯乘港鐵公司一連7日於東涌區舉行「綠鐵B請你免費踩單車」活動，每日將有50至100架單車讓市民免費使用，共同締造低碳出行體驗，即睇內文詳情！

LocoBike再推免費踩單車活動！一連7日聯乘港鐵提供100架單車

LocoBike與港鐵公司為推廣及鼓勵市民低碳出行，宣布推出​​「綠鐵B請你免費踩單車」聯乘活動，透過提供免費單車服務，讓市民親身體驗結合鐵路與單車的便捷，並推動環保生活。由3月1日至7日期間，LocoBike將於港鐵東涌站及翔東邨內，每日擺放50至100架指定單車，供市民免費解鎖使用。

簡單4招搵車解鎖 無限時任踩

解鎖方法非常簡單，用戶只需在LocoBike應用程式中的「單車」頁面內，選擇有港鐵綠色大使「綠鐵B」頭像的單車，確認車身編號與App內資料相同，便可掃描單車上的二維碼解鎖，成功後即可免費使用。

主辦方更指出，由港鐵東涌站踩單車出發，只需約15分鐘便能到達翔東邨，非常方便。而活動期間，用戶可無限次免費開鎖有「綠鐵B」的指定單車，更不限次數免費踩。但戶口內必須有踩車券、踩車餘額或踩車計劃，才可開鎖單車，而且每位用戶在同一時間內僅可使用一架。

解鎖「綠鐵B」單車方法

於LocoBike應用程式中打開「單車」頁面

於「地圖」中選擇有「綠鐵B」 標誌的單車

確定單車車身編號與App內有「綠鐵B」標誌單車編號相同

掃描單車上二維碼解鎖，成功後即可免費開鎖該單車

「綠鐵B請你免費踩單車」活動詳情

日期︰2026年3月1至3月7日（星期日至星期六）

單車分佈及地區：港鐵東涌站及翔東邨

數量：每日50至100架

條款及細則：

用戶的帳戶內必須持有有效的踩車券、踩車餘額或踩車計劃方可開鎖單車每位用戶在同一時間內僅可使用一架「綠鐵B」指定單車

資料來源︰ LocoBike樂區踩