元宵節好去處2026｜全港大型元宵燈會！尖沙咀綵燈會/黃大仙祠拜月老/太空館觀測月食

元宵節好去處2026｜每年的正月十五便是元宵節，今年的元宵節正是西曆3月3日，元宵就如東方的情人節，傳統上會賞花燈、猜燈謎。今年尖沙咀文化中心舉辦大型綵燈會，黃大仙祠延長開放時間讓大家參拜月老、祈求良緣。元宵節適逢「血月」天文現象，太空館舉辦觀測月食活動，讓大家一同觀月度佳節！

元宵節好去處2026｜尖沙咀綵燈會/黃大仙祠拜月老/太空館觀測月食

1.丙午年春節綵燈展

元宵綵燈會2026「丙午年春節綵燈展」由即日起於尖沙咀文化中心露天廣場隆重亮燈，舉行大規模的巨型馬年綵燈。綵燈會呈現傳統花燈紮作技藝這項香港非物質文化遺產，集節慶與精湛紮作技藝於一身。由資深紮作師傅冒卓祺先生以《駿馬迎春 非遺呈祥》為題，製作以駿馬、蝠鼠和醒獅為造型的精美花燈，將傳統技藝及其他非遺元素融入佳節喜慶。此外，另一位資深紮作師傅許嘉雄先生以《獅躍新春 馬到功成》為主題，製作精美綵燈，融入香港中式長衫、全盒、金錢及大吉等元素。綵燈會免費入場，大家不妨於元宵節賞月、賞花燈！

丙午年春節綵燈展

日期：即日起至3月15日

亮燈時間：晚上6:00至11:00

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道10號（香港文化中心露天廣場）

票價：免費入場

2.太空館觀測月食

今年元宵節適逢月全食的天文現象，市民有機會直擊「血月」一刻。香港太空館表示當晚7:04至8:03期間，如天氣情況良好，面向東方沒障礙物便可欣賞月食，為傳統佳節添上天文色彩。當晚月出時間為晚上6:22，月出前部份月球已進入地球本影。月球於晚上7:04完全進入地球本影，即月全食開始。「食甚」時間為晚上7:34，至晚上8:03月球開始離開地球本影。全食階段歷時59分鐘，期間月亮不會從視線中完全消失，反而呈現暗紅色。

如市民當晚想安坐家中觀看今次月全食，可以透過香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院和香港青年協會創意教育組的聯合網上直播網頁觀賞是次月食過程。香港太空館YouTube頻道亦會在晚上7:15至9:30提供月全食影像直播。

為配合今年元宵佳節適逢月全食的特別時刻，香港太空館準備了一個天文與中華文化交融的特別夜晚。當晚將舉行觀測月全食的活動，共有3節「月食學堂及月食觀測」，有興趣人士可於活動當晚6:00在太空館正門領取「月食學堂及月食觀測」參加證，每節80人，先到先得。屆時太空館大堂特設天文燈謎，以謎會友，憑參加證可同時參加燈謎攤位。

月食學堂及月食觀測

第1節：晚上6:45至7:40（先參加「月食學堂」，再於晚上7:15到天台參加「月食觀測」）

第2節：晚上7:15至8:10（先參加「月食學堂」，再於晚上7:45到天台參加「月食觀測」）

第3節：晚上7:45至8:40（先參加「月食學堂」，再於晚上8:15到天台參加「月食觀測」）

日期：3月3日

地點：香港太空館

派發參加證：當晚6:00起於太空館正門派發

天文燈謎攤位

日期：3月3日

時間：晚上6:00至9:00

地點：香港太空館

*須憑「月食學堂及月食觀測」參加證參與

月全食直播

3.嗇色園黃大仙祠丙午年元宵晚會

適逢元宵節，嗇色園黃大仙祠於3月3日延長開放時間至晚上9:00，讓善信於今年初重光的新建月老殿參拜，度過元宵佳節。善信們屆時可以參拜月老，更可請領月老手繩。現場設有祈願桃花樹，將願望寫於祈願卡並掛於桃花樹，祈求覓得好姻緣。當晚入園人士，可獲贈「發光串燒湯圓」，月老殿旁的「大仙文創」可請領助緣文創品。

嗇色園黃大仙祠丙午年元宵晚會

日期：23月3日

時間：早上7:30至晚上9:00 (最後入園時間為晚上8:00)

地點：香港九龍黃大仙竹園村2號

文:RY

資料及圖片來源:太空館、嗇色園、康文署