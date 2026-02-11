維園年宵2026｜維多利亞公園花市直擊！400攤位有齊馬年創意精品/年花/賀年美食 附開放時間/交通

維園年宵市場2026｜農曆馬年即將到來，維園年宵於今日（2月11日）正式開鑼！作為全港規模最大、人氣最旺的年宵市場，今年維園設有合共約400個攤位，包括180個濕貨攤位、216個乾貨攤位以及4個快餐攤位，一站式滿足市民辦年貨、買年花、掃賀年美食及選購馬年主題精品的需求，下文整理開放時間、交通、人流情況等詳情，不妨前往感受熱鬧氣氛！

維園年宵2026｜維多利亞公園花市開鑼！400攤位有齊馬年創意精品/年花/賀年美食

踏入馬年，維園年宵市場不少乾貨攤位推出各式創意馬年精品，包括馬形公仔、馬年揮春、馬元素飾品、手作擺設及MBTI風格馬年公仔等，特別受到年輕人及學生歡迎；濕貨區則有大量應節年花供應，例如象徵「大吉大利」的金桔、寓意「旺上加旺」的桃花、富貴竹、水仙、蝴蝶蘭及菊花等，價錢親民，市民一早便前來選購心水花卉，祈求新一年行好運。

至於美食方面設有4個快餐攤位，其中《最紅大廚》「煮將出馬」熟食攤位成為焦點，匯聚多間極具實力的香港餐廳，隆重呈獻超過20款充滿新春特色的好意頭賀年美食，其他攤位亦供應不同街頭小食及飲品，市民可邊行邊食，增添節日氣氛。

食環署實時更新人流情況

食環署實時更新人流情況

維園年宵預計吸引不少市民前往，食環署會於網頁（按此）每5分鐘更新全港各大花市人流情況，分別會以紅（非常擠迫）、黃（略為擠迫）、綠燈號（正常）顯示，方便市民知悉人流情況。

維園年宵2026開放日期及交通

日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

開放時間： 2月11日至12日上午8:00至翌日凌晨12:00； 2月13日至15日上午8:00至翌日上午1:00； 2月16日上午8:00至2月17日上午7:00

地點：香港銅鑼灣興發街一號；入口設於興發街及告士打道（地圖按此）

交通：港鐵銅鑼灣站E出口（直達，旺季單向管制）或天后站A2出口步行3-5分鐘。電車至維園站。

攤位 濕貨180檔 乾貨216檔 快餐4檔



維多利亞公園年宵市場特別交通安排

警方宣佈將於2月11日至15日在銅鑼灣及天后一帶實施第一階段的特別交通安排，視乎交通及人流情況，下列道路或於2月11日至12日每日上午8時至翌日0時01分，以及2月13日至15日每日上午8時至翌日凌晨3時封閉：

栢景臺停車場北端出入口的未命名路段，進出停車場車輛除外；

介乎高士威道與琉璃街的興發街，專營巴士及專線小巴除外；

介乎興發街與銀幕街的琉璃街；及

介乎歌頓道與帆船街的電氣道部分行車線。

以下路段或於2月11日至12日每日下午4至翌日0時01分，以及2月13日至15日每日下午4時至翌日凌晨3時封閉（更多交通安排詳見運輸署公告）：