黃大仙祠拜月老攻略2026｜參拜步驟/禁忌一文睇清！附新年開放時間/最佳時機

香港嗇色園黃大仙祠一直是本地最受歡迎的求姻緣聖地之一。月老殿設有獨特的金童與玉女銅像，據說特別靈驗，吸引無數單身男女、情侶前來祈求良緣、脫單或感情穩定，月老不僅牽引姻緣，亦主人際眾緣，包括人緣、貴人緣、財緣、事業緣、子女緣及夫妻緣等，本文整合拜月老完整步驟、禁忌，以及最佳參拜時機、黃大仙至新年開放時間，無論想在新一年遇上真愛，還是希望現有感情更進一步，都可以誠心跟足步驟參拜。

脫單必訪！黃大仙祠拜月老步驟/禁忌一文睇

1. 取一條紅線「手掐手印」

「手掐手印」示意圖

廟內免費提供紅線，記得只取一條（貪多恐生感情糾紛）。關鍵手勢「手掐手印」步驟如下：

拇指按住無名指

雙手尾指互相交疊，穿過由拇指按住無名指拈成圓圈。

把由拇指按住無名指拈成的圓圈扣緊

紅線夾在食指與中指之間

2.走到月老神像前雙手掩眼 並誠心祈禱

手持做好手印的紅線，站在月老像前。 閉眼或雙手掩眼，在心中清楚報上自己全名、出生年月日、居住地／籍貫、所求之事（例如：求脫單、遇特定條件對象、感情穩定、早日結婚等） 越具體越好，但要切合實際，誠心最重要。

3. 直線走向對方性別的銅像

女生求男伴：從玉女像前開始，直線走向金童像；男生求女伴：從金童像前開始，直線走向玉女像，必須走直線，象徵緣分直達、感情順遂，千萬不要轉彎或繞路。

4. 輕觸銅像腳部並繫紅線

將紅線繫在金童／玉女像與月老像之間的紅繩叢中示意圖

走到目標銅像前，再次默念一次願望。 用夾著紅線的手輕觸銅像腳部（象徵月老把紅線繫在你們腳上）。 最後將紅線繫在金童／玉女像與月老像之間的紅繩叢中。

5. 完成參拜並感謝月老

回到月老像前合十感謝，祈求保佑。 整個儀式完成，記得全程保持專注、虔誠，勿嬉笑打鬧。

拜黃大仙月老宜忌

衣著端莊：避免短褲、露肩、低胸、拖鞋，建議長褲、長袖，顏色鮮艷更好。 忌帶雨傘：雨傘諧音「散」，恐感情離散，建議收進袋內。 勿貪多紅線：只取一條，拿太多恐感情複雜。 生理期避免：傳統建議女性生理期暫不參拜（視個人信仰）。 勿吹結緣茶：部分廟宇提供結緣茶，勿用嘴吹涼，以免把好緣吹走。 成功後記得還願：脫單、拍拖、結婚後，建議帶鮮花、水果、喜餅或糕點回來還願感謝。

參拜最佳時機

相傳農曆正月十五、七月七日及農曆八月十五月老誕，是拜月老最靈驗的吉日。不過即使在平日，只要誠心許願，都有機會獲得好姻緣。

而為進一步弘揚月老文化，嗇色園將於2026年2月14日（西方情人節） 及 農曆正月十五（3月3日，元宵佳節） 舉辦主題活動，並將推出一系列文創品，包括心月之約手繩、情侶皮手繩、姻緣美滿冰箱貼、月老姻緣簿造型公仔、月亮心心公仔、黃大仙祠及財神宮主題冰箱貼，歡迎善信請領或贈送親友，寓祝福於日用。

黃大仙祠2026年最新開放時間

平日：每日早上7:30至下午4:30

農曆新年期間（參考2026年安排）：年廿九晚9時起開放頭炷香，年初一通宵至晚上9時；年初二至正月十四延長至下午6時；正月十五元宵節開放至晚上9時。

交通：港鐵黃大仙站B2出口，步行約3–5分鐘即到。

新年入場時間、路線圖：頭炷香︱黃大仙祠年廿九晚上9時起開放 即睇入場時間/路線圖及馬年福物

香港求姻緣好去處！必去姻緣石／姻緣樹

除了黃大仙祠，香港亦有不少求姻緣香港好去處姻緣石、姻緣樹及廟宇拜月老，祈求天賜良緣。本文整理全港10大求姻緣好去處，其中一處更是據聞「千億新抱」徐子淇都拜過，最後成功嫁入豪門做少奶奶，十分靈驗！不過每間寺廟及姻緣石的參拜方法都未必相同，大家可詢問在場廟祝。

