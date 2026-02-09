觀塘新春夜市一連17日開鑼！掃街小食必試烤魷魚/蚵仔煎 設年花/手作/懷舊遊戲攤位

觀塘新春夜市開鑼！臨近新年，「龍騰觀塘新春夜市2026」由即日起於觀塘市中心舉辦，一連17日匯聚不少美食攤檔，必食烤魷魚、蚵仔煎、炸雞排等多款掃街小食，同場設有多個手作年貨、年花攤位，另外亦設有新春佈置打卡位及懷舊遊戲攤位，不妨前往感受熱鬧氣氛！

觀塘新春夜市開鑼！一連17日台灣夜市主題美食 必食烤魷魚/蚵仔煎

年近歲晚，「龍騰觀塘新春夜市2026」由2月6日至2月22日於觀塘市中心自由空間舉行。場內設有過百攤位，當中美食攤檔以台灣夜市美食街為主題，供應多款地道台味美食，包括龍鳳腿卷、蚵仔煎、烤魷魚、蚵仔麵線、椒鹽蝦、甜不辣等。另有蟹皇火瞳金釣包翅、蟹皇黃金飯等香港經典街頭小食，掃街一流！

買年花/辦年貨必去！設手作/懷舊遊戲攤位

另外，觀塘新春夜市場內亦設手作文創及年花攤位，匯聚多個本地品牌，辦年貨必去！同場設有懷舊遊戲攤位，配合新春佈置及燈光，營造濃厚節日氣氛，必定成為東九龍新春熱點。

龍騰觀塘新春夜市2026

日期： 2026年2月6日至22日

時間： 星期一至四16:00-22:00 星期五六日及公眾假期12:00-22:30

地點：觀塘同仁街裕民坊YM² 觀塘市中心自由空間

來源：龍騰觀塘夜市