康文署博物館通行證「馬年別注版」開搶！長者/親子$25起 全年任去17景點+食買玩折扣 增4項限時餐飲優惠

博物館通行證︱農曆新年是市民參與各式文化活動的熱門時節，為迎接馬年，康文署特別推出兩款「馬年別注版」的博物館通行證。市民即日起可於指定博物館購買這兩款實體通行證，設個人、長者及家庭證等，以低至$25的優惠價，全年無限次暢遊全港17大景點及博物館等，以及享有多重餐飲優惠，即睇內文詳情及購買方法。

博物館通行證馬年別注版開搶！長者/親子/學生低至$25

康文署為與市民共慶新春，宣布推出兩款限量設計的「馬年別注版」實體博物館通行證，希望鼓勵更多市民走進博物館，探索藝術與歷史，享受豐富的文化生活。別注版通行證有兩款設計，一款取材自香港文化博物館的館藏、當代藝術家麥顯揚的作品《馬與影II》，畫中雙馬追逐，光影交疊，充滿藝術動感。另一款則由康文署的吉祥物「活力仔」及「思文喵」擔當主角，換上全新賀年服飾，與市民一同喜迎馬年。

兩款新年特別版通行證即日起於香港藝術館、香港歷史博物館、香港文化博物館等7個指定場館發售，數量有限，售完即止。通行證收費維持不變，家庭通行證售價為$100，最多可有4位親屬；個人通行證$50，而全日制學生、殘疾人士及60歲或以上長者可享$25優惠票價。

全年任去全港17間博物館及景點 享多項餐飲優惠

持有任何一款博物館通行證，包括馬年別注版，均可在簽發日起計的12個月內，無限次參觀康文署轄下15間博物館及2個藝術空間的常設及專題展覽，持證者可免費入場。

除入場優惠外，通行證持有人更可享有多項消費折扣。而由即日起至3月22日，除了原有的多項優惠外，還增設了4項限時快閃春節餐飲優惠折扣︰

香港大會堂 #bistrocity（城中館子）：主餐牌食品85折，不適用於2月12至23日

MUSES：全單95折 高山劇場 康姨小廚：每位顧客獲贈免費糕品一件

高山文化咖啡廳：9折優惠 沙田大會堂 咖啡因事務所：9折優惠 香港中央圖書館 Délifrance：正價產品消費滿$100可享9折優惠（至2026年2月22日）

博物館通行證「馬年別注版」詳情

購買日期︰即日起至售罄

購買地點︰香港藝術館、香港歷史博物館、香港文化博物館、香港科學館、香港太空館、孫中山紀念館及香港抗戰及海防博物館

價錢︰個人通行證$50；全日制學生/殘疾人士/60歲或以上高齡人士優惠通行證$25；家庭通行證$100

使用期限︰簽發日期起12個月內

資料來源︰康文署