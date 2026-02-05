海洋公園新推會員年卡三級制！指定級別增限制入園日子 網民嘆變相「加價」：好唔吸引

對於經常到訪主題樂園的市民來說，購買可以多次入園的「年票」比起單次購買門票更為划算。最近，海洋公園宣布由2月9日起推出全新會藉制度，將分為三大級別，分別是優越、金和銀，價錢由$980至$2,280不等。惟由於以往的會藉幾乎全年所有日子均可入園，而更新後相同價錢的會藉級別設有限制入園日子（Blockout Dates），讓不少網民認為此舉是變相加價，吸引力大減。

海洋公園新推會員年卡三級制！相同價錢全年無限入園不再？

海洋公園現時的會藉計劃成人價錢為港幣$1,380，全年可以無限次入園，以及享有餐飲消費優惠等。官方雖然有列明「全年無限次入園 （不適用日子除外）」，如休園日及不適用日子等，不過參考「2025-2026會籍不適用日子​」，基本未見有限制入園日子（Blockout Dates），代表會藉持有人基本上可以在所有公園營運日子入園。

海洋公園將於2月9日起推出全新會藉計劃，由原來的一級制變成三個級別，分別是優越卡、金卡和銀卡，價錢為$2,280、$1,380及$980。當中，只有價值$2,280的「優越卡」可於會籍期內公園營運日子任意入園（除休園日及包場活動等），同時享有餐飲購物優惠，以及「大熊貓之旅」、「香港賽馬會四川奇珍館」和「海洋奇觀」等優先通行權限。

至於「金卡」會藉（港幣$1,380）及「銀卡」會藉（港幣$980）將設有限制入園日子，前者涵蓋包括部分周末及長假期，如2026年4月的復活節假期周末、5月的五一黃金周及12月聖誕節假期等，後者則為大部份平日可入園（不包括公衆假期）。其中，「金卡」會藉與現有會藉收費相同，惟可以入園的日子共少了11天。

在2026年2月10日前購買及續會的現有會藉持有人，將會歸入全年會籍「金卡」的類別，惟入園日子並不等同。有網民致電向海洋公園查詢，獲回覆指現有會藉持有人仍可維持「全年無限次入園」，以及換取全新會藉增設的「免費領取動物珍藏卡」，並提醒「喺2月9號或次前續就可以365日都得，去3次回本。」

網民嘆變相「加價」：貴咗好多啊

對於海洋公園更新會藉計劃，有網民在社交平台表示與本地另一主題樂園做法相似，「難怪2月9號之後海洋公園全年會員有block out day（Blockout Dates），原來準備跟迪士尼咁玩三款會員」；亦有人認為是變相「加價」，「優越卡係唔係全年冇限任入園。另外係唔係可以唔用排隊直入睇熊貓呀？如果是免（勉）強都可以考慮下，但貴咗好多啊」、「即刻冇咁吸引」。

事實上，海洋公園在新冠疫情前已推出類似會員級別制度，有網民表示「以往張卡同金卡差唔多，想快、鍾意入去食嘢優越卡就抵玩」、「十幾年前佢都係分金卡銀卡架，嗰時銀卡都係6百幾，仲包埋閒日夜晚去玩halloween，勁抵！」

來源：海洋公園、Threads

文：LW