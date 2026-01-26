Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙頭角「新春嘉年華」免費去荔枝窩！遊客家古村+大玩cosplay街拍 歎雞屎藤茶果

好去處
更新時間：16:16 2026-01-26 HKT
發佈時間：16:16 2026-01-26 HKT

近年，探索香港的隱世秘境成為市民周末或假日的新活動！臨近農曆新年，自2024年開放後的禁區沙頭角將會於2月舉行首屆「環」遊新春嘉年華，屆時會免費開放，大家可在活動中免費來往荔枝窩古村、品嚐客家美食，以及大玩客家造型Cosplay，享受傳統節慶氣氛的同時，體驗濃厚客家文化及暢遊沙頭角。

沙頭角首屆「環」遊新春嘉年華！免費遊荔枝窩客家古村+歎雞屎藤

由無止橋主辦的賽馬會「環」遊八角回收及生態旅遊教育計劃，希望藉著新春佳節，在沙頭角這個充滿歷史底蘊的地方，舉辦一場別開生面的嘉年華。這個沙頭角首屆「環」遊新春嘉年華，將於2月7日舉行，旨在推廣客家文化保育，並提倡「『玩得自然、地球無痕』的綠色旅遊理念」，為大家提供一個富有教育意義的本地好去處。

根據主辦方介紹，嘉年華當日將會有6大精彩活動，最吸引莫過於是提供免費船票往返荔枝窩，遊客家古村及市集，而且可品嚐客家特色雞屎藤小食、飲品等。此外，亦有一系列有關在地文化與環保相結合的特色攤位，客家服飾Cosplay街拍、環保工作坊、鄉村音樂人現場音樂表演，以及有《荔枝窩志》作者鄭敏華的新書讀書會等，提供了親子同樂的絕佳機會。

沙頭角「環」遊新春嘉年華

  • 日期︰2月7日（星期六）
  • 時間：12:45pm至4:30pm
  • 地點：沙頭角廣場（九區）
  • 費用：全免
  • 注意：參加者需於2月4日前自行上網申請邊境禁區許可證 >>按此<<
  • 申請步驟︰https://shorturl.at/TXYBm
  • 交通︰於港鐵上水站或粉嶺站，乘搭78S（特快班次）或78K巴士；於港鐵上水站乘搭55K專線小巴；於港鐵藍田站乘搭 277A 巴士

 

資料來源︰無止橋 Wu Zhi Qiao

延伸閱讀︰沙頭角禁區一日遊8大景點+美食推介！百年歷史廣州騎樓群/正宗客家美食/中英街 附禁區紙申請教學

