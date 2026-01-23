素食控注意！逛亞洲素食展領取迎新好禮 《星島頭條》APP送杞子果汁及蒸氣眼膜

素食界盛事「亞洲素食展2026」將一連三日（1月23日至25日）假灣仔會展舉行！大家可以搶先睇盡6,000款亞洲大熱素食產品，更可體驗人氣新興運動匹克球、競逐「香港睡眠王」寶座。

至於密密送好禮的《星島頭條》APP也將於亞洲素食展為新會員送上會場迎新限定禮物。大家只要親臨《星島頭條》第12屆「亞洲素食展」《星島頭條》APP攤位（編號：L11），即場下載《星島頭條》APP，並成功註冊為《星島頭條》新會員，即可獲得位元堂杞子鮮果汁及花王蒸氣溫熱眼膜等會場限定迎新禮物！現場有更多驚喜禮品等着大家，數量有限，送完即止。請立即把握機會逛素食界盛事兼輕鬆取迎新好禮！



第12屆「亞洲素食展」及首屆「亞洲活力生活博覽」

日期及時間：1月23日至24日（星期五至六）10am-8pm

1月25日（星期日）10am-7pm

地點：灣仔會展 Hall 1ABC

網站：www.vegfoodasiahk.com（亞洲素食展）

www.vlivingasia.com（亞洲活力生活博覽）

《星島頭條》攤位：第12屆「亞洲素食展」L11

