香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物

香港墟市節｜社區墟市向來是展現地區活力及街坊人情味的重要平台，而每年一度的「香港墟市節」將於1月24日（六）舉行，有超過60個不同特色的墟市攤檔將會於葵涌運動場擺檔，售賣自家製的手工藝品、飲品食品、飾物及生活雜貨等，消費滿額更可獲贈小禮物，今個周末不妨去逛逛，感受一下地道的墟市面貌。

「香港墟市節2025-2026」由「撐・基層墟市聯盟」聯同10多個團體及街坊檔主共同籌辦，將於明天（1月24日）於葵涌運動場舉行。今年墟市節以「一方墟撐一方夢．千種物承千種情」為主題，場內會有64個來自18區不同社區的特色墟市攤檔、互動攤位、表演、打卡位等，包括自家製的手工藝品、預先包裝食品及飲品、咖啡、鉤織、布藝、皮革、木工、盆栽、環保產品、飾物、生活雜貨等。

今年「香港墟市節」已踏入第11屆，主辦方期望墟市能成為一個平台，承載一眾基層街坊、婦女及手作者的夢想與心路歷程。場內亦特設墟市展覽，回顧過去的墟市活動，並展示聯盟在推動香港墟市發展方面的歷程。墟市節亦設有不少優惠予顧客，包括於攤檔消費滿$30可獲贈小禮物一份、免費換領特色布袋及體驗「集章卡」製作，數量有限，送完即止。

香港墟市節2025-2026

日期：1月24日（六）

時間：12nn至7pm

地點：葵涌運動場硬地7人足球場

