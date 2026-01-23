香港迪士尼樂園門票半價！1日門票$334.5 農曆新年/復活節適用 附預訂日期/指定優惠碼

香港迪士尼樂園門票半價！香港迪士尼樂園作為亞洲首座迪士尼樂園，以獨家「魔雪奇緣世界」和經典迪士尼故事深受家庭遊客喜愛。園內八大主題區匯聚刺激遊樂設施、精彩表演及互動體驗，無論大人小孩都能盡情沉浸奇妙世界。今次推出限時快閃優惠，只要於今日（1月23日）晚上9時，經Klook平台購票，輸入指定優惠碼即可享1日門票半價，每位只需HK$334.5起，適用日期橫跨農曆新年及復活節假期，絕對是馬年出遊最划算選擇！

香港迪士尼樂園馬年新春限定活動增添節慶氣氛

香港迪士尼樂園門票半價！

2026年1月30日至3月1日，香港迪士尼樂園推出「奇妙年年」馬年新春慶祝活動。財神高飛與迪士尼朋友換上賀年服飾巡遊，米奇紅燈籠及反斗奇兵主題佈置充滿喜慶氛圍。限定演出包括「迪士尼好友Live：城堡派對」及星空派對，帶來更多祝福與驚喜。半價門票正好讓遊客在節日期間以超值價錢參與，感受濃厚新春氣氛。

Klook快閃半價優惠 每位$334.5起 限時搶購

香港迪士尼樂園門票突發推出1日門票半價優惠，只要於今日（1月23日）晚上9時，經Klook平台購票，輸入指定優惠【CNYHKDL2026】即可享折扣，原價HK$669的1日門票，折後只需HK$334.5起，適用日期橫跨農曆新年及復活節假期，適合家庭或朋友出遊。優惠限量，先到先得，記得準時搶購！

文：M