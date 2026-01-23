香港迪士尼樂園門票半價！1日門票$334.5 農曆新年/復活節適用 附預訂日期/指定優惠碼
更新時間：18:32 2026-01-23 HKT
發佈時間：18:32 2026-01-23 HKT
發佈時間：18:32 2026-01-23 HKT
香港迪士尼樂園門票半價！香港迪士尼樂園作為亞洲首座迪士尼樂園，以獨家「魔雪奇緣世界」和經典迪士尼故事深受家庭遊客喜愛。園內八大主題區匯聚刺激遊樂設施、精彩表演及互動體驗，無論大人小孩都能盡情沉浸奇妙世界。今次推出限時快閃優惠，只要於今日（1月23日）晚上9時，經Klook平台購票，輸入指定優惠碼即可享1日門票半價，每位只需HK$334.5起，適用日期橫跨農曆新年及復活節假期，絕對是馬年出遊最划算選擇！
香港迪士尼樂園馬年新春限定活動增添節慶氣氛
2026年1月30日至3月1日，香港迪士尼樂園推出「奇妙年年」馬年新春慶祝活動。財神高飛與迪士尼朋友換上賀年服飾巡遊，米奇紅燈籠及反斗奇兵主題佈置充滿喜慶氛圍。限定演出包括「迪士尼好友Live：城堡派對」及星空派對，帶來更多祝福與驚喜。半價門票正好讓遊客在節日期間以超值價錢參與，感受濃厚新春氣氛。
Klook快閃半價優惠 每位$334.5起 限時搶購
香港迪士尼樂園門票突發推出1日門票半價優惠，只要於今日（1月23日）晚上9時，經Klook平台購票，輸入指定優惠【CNYHKDL2026】即可享折扣，原價HK$669的1日門票，折後只需HK$334.5起，適用日期橫跨農曆新年及復活節假期，適合家庭或朋友出遊。優惠限量，先到先得，記得準時搶購！
【香港迪士尼樂園1日門票半價快閃】＞＞按此預訂＜＜
- 價錢：HK$334.5起（原價：HK$669起）
- 優惠開售日子：2026年1月23日21:00至23:59
- 適用日期：2026年1月24日至4月20日
- ＞＞按此預訂＜＜
文：M
延伸閱讀：大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
2026-01-22 13:20 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
2026-01-22 16:55 HKT
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
2026-01-22 11:46 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT