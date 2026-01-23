大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
發佈時間：17:25 2026-01-23 HKT
農曆新年將至，不少家庭會出外感受節日氣氛。位於大埔洞梓的慈山寺宣布，將於大年初一起一連七日舉行「丙午年新春花供禮佛」，開放予公眾一同賞花禮佛，在寧靜莊嚴的環境中迎接新春，即睇內文登記及預約詳情。
慈山寺「丙午年新春花供禮佛」！一連7日免費開放予公眾賞花禮佛
大埔慈山寺日前透過社交平台宣布，將於2026年2月17日，即大年初一起，至2月23日年初七期間，舉辦「丙午年新春花供禮佛」活動，每日早上9時30分至下午5時開放予公眾進內賞花禮佛。有意參加者，只需在網上登記及預約即可。
屆時慈山寺園區內桃花盛開，將以鮮花供佛，營造出「緋桃環抱、錦繡生春之勝境」。寺方期望大眾在賞花之餘，更能「觀花色而參禪意」，提供一個沉澱心靈及親近自然的好去處，讓大家在清淨祥和的環境中，欣賞繁花盛開，更能放下日常煩憂，以平靜的心境迎接新開始。
慈山寺「丙午年新春花供禮佛」
- 地址︰大埔區洞梓普門路88號
- 活動日期︰2月17日至2月23日（大年初一至初七）
- 時間︰9:30am-5pm
- >> 預約連結 <<
