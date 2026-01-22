Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

靚聲琴手Vincie+謝霈臻Zita慈善演唱會！3月一連兩場推動關愛共融 音樂無界療癒人心

好去處
更新時間：06:00 2026-01-22 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-22 HKT

在節奏急速的城市生活中，音樂往往能夠為人帶來讓心靈澄澈的空間。今年3月，音樂人Vincie詠詩及謝霈臻（Zita Tse）將會舉行一連兩場慈善音樂會，不僅帶來動聽旋律，還推廣傷健共融的精神，讓每位觀眾在歌聲中感受到生命的包容與活力。

靚聲琴手Vincie+謝霈臻Zita慈善演唱會！3月一連兩場舉行

「Zita 及 Vincie 拉闊共融慈善演唱會」分為兩場，第一場於3月10日（星期二）舉行，由謝霈臻擔綱，邀來前輩歌手伍綺玲（Sabrina Ng）和Vincie作為嘉賓；第二場則在3月11日（星期三）同樣時間登場，由Vincie詠詩領銜，嘉賓包括朗嘎拉姆和謝霈臻，選址灣仔伊利沙伯體育館。

演唱會票價分為$380、$580、$680、$880及$1280 VIP席位，全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其看護人、綜合社會保障援助受惠人可享9折；如同時購買兩場門票，更有原價85折優惠。

相信不少人都曾經在著名電台DJ區瑞強（Albert Au）的電台節目中聽過Vincie的歌聲，她跟隨恩師在香港電台服務超過15年，而節目「2000靚歌再重聚」更是陪伴香港人渡過不少高低起跌的時光。她在Albert的感染下投身慈善公益事務，這次演唱會更效法他一直以來的做法，將門票贈與不同慈善機構與及社會弱勢團體，希望透過視障人士的音樂表演，激勵社會不同階層的人。

近年簽約大灣區唱片公司，投身內地市場發行個人hi-Fi專輯，榮幸2025年憑着首張在大陸發行的專輯「明星」獲得最佳粵語女新人獎項，Vincie笑說自己是入行20年的女新人。

這次已經不是Vincie第一次舉辦演唱會了，2017年首次舉行演唱會便踏上伊館的台板，從幕後樂手搖身一變成為了歌手，當年很多歌手（包括：王祖藍、夏韶聲、區瑞強、黎瑞恩、孫耀威、馬浚偉、羅敏莊與女兒、吳岱融、李志剛及「叻哥」陳百祥等也被拉了上台唱歌）濟濟一堂全力支持她的處女個唱。時隔八年多再次站上舞台前，帶領視障人士、聽障人士一起分享音樂共融的理念。

2019年首次協辦「視聽共融慈善音樂會」為視障人士及聽障人士製作了演出舞台，帶領他們到香港大會堂作多項的表演，為心光盲人院暨學校籌款，讓社會大眾也能認識視障人士的音樂潛能，是次音樂會更邀得區瑞強和80年代的香港視障歌手梁球成為壓軸表演嘉賓。2026年再次舉辦「共融慈善音樂會」，希望再次推進大眾視野。

「Zita 及 Vincie 拉闊共融慈善演唱會」

  • 日期：（第一場）2026年3月10日晚上7時30分；（第二場）2026年3月11日晚上7時30分
  • 地址：伊利沙伯體育館表演場香港灣仔愛群道 18 號Arena
  • 票價：$380 / $580 / $680 / $880 / $1280（VIP）
  • 購票：www.urbtix.hk  /  31661288  /  URBTIX Mobile App
  • 查詢：（票務客服）3166 1100 /（節目）2122 9262

