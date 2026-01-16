年宵市場2026｜全港14個花市2.11起開放！必行乾貨/年花/小食檔 開放時間/交通一覽

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

年宵市場2026｜2026年農曆新年年宵市場將於2026年2月11日至2月17日舉行，為期7天。今年全港共有14個花市，遍佈港島、九龍及新界，齊集濕貨如年花、植物等、乾貨及快餐或小食攤位，本文整理全港14大花市開放日期、開放時間、交通詳情，讓大家行年宵、買年花、食小食、感受濃厚新年節日氣氛！

年宵市場2026｜全港14個花市2.11起開放！

目錄

  1. 銅鑼灣維多利亞公園
  2. 深水埗長沙灣遊樂場
  3. 深水埗花墟公園
  4. 觀塘遊樂場
  5. 土瓜灣遊樂場
  6. 葵青葵涌運動場
  7. 荃灣沙咀道遊樂場
  8. 大埔天后宮風水廣場
  9. 北區石湖墟遊樂場
  10. 屯門天后廟廣場
  11. 將軍澳寶康公園
  12. 沙田源禾遊樂場
  13. 元朗東頭工業區遊樂場
  14. 東涌達東路花園

港島區年宵市場2026｜日期／地點／交通

1.銅鑼灣維多利亞公園

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地點：香港銅鑼灣興發街一號；入口設於興發街及告士打道（地圖按此
  • 交通：港鐵銅鑼灣站E出口（直達，旺季單向管制）或天后站A2出口步行3-5分鐘。電車至維園站。
  • 攤位
    • 濕貨180檔
    • 乾貨216檔
    • 快餐4檔

九龍區年宵市場2026｜日期／地點／交通

2.深水埗長沙灣遊樂場

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地點：九龍長沙灣道425號；入口設於長沙灣道（地圖按此
  • 交通：港鐵長沙灣站B出口
  • 攤位：
    • 濕貨50檔
    • 乾貨36檔
    • 快餐3檔

3.深水埗花墟公園

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地點：九龍塘界限街101號；入口設於界限街（地圖按此
  • 交通：港鐵旺角東站D出口；太子站A出口
  • 交通：港鐵太子站A出口步行8-10分鐘。
  • 攤位：
    • 濕貨64檔
    • 乾貨66檔
    • 快餐6檔

4.觀塘遊樂場

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地點：觀塘翠屏道6號；入口設於佳廉道方向（地圖按此
  • 交通：港鐵觀塘站A1出口；牛頭角站A出口
  • 攤位：
    • 濕貨50檔
    • 乾貨34檔
    • 快餐5檔

5.土瓜灣遊樂場

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地點：九龍土瓜灣下鄉道66號（地圖按此
  • 交通：港鐵土瓜灣站A出口
  • 攤位：
    • 濕貨28檔
    • 乾貨52檔
    • 快餐2檔

新界區年宵市場2026｜日期／地點／交通

6.葵青葵涌運動場

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地點：葵涌興盛路93號；入口設於高芳街（地圖按此
  • 交通方法：港鐵葵芳站D出口
  • 攤位：濕貨76檔、乾貨22檔、快餐1檔

7.荃灣沙咀道遊樂場

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地點：荃灣沙咀道171-199號；入口設於沙咀道（地圖按此
  • 交通方法：港鐵荃灣站D出口
  • 攤位：
    • 濕貨96檔
    • 乾貨20檔

8.大埔天后宮風水廣場

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地點：香港太和汀角路10號；入口設於汀角路（地圖按此
  • 交通方法：港鐵太和站
  • 攤位：
    • 濕貨40檔
    • 乾貨30檔

9.北區石湖墟遊樂場

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地點：上水符興街；新樂街及符興街均設出入口（地圖按此
  • 交通方法：上水鐵路站B出口
  • 攤位：
    • 濕貨73檔
    • 乾貨19檔

10.屯門天后廟廣場

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地點：屯門舊墟天后路；入口設於天后路近洪祥路位置（地圖按此
  • 交通方法：港鐵屯門站A出口，轉乘610、615、615P輕鐵至青雲站
  • 攤位：
    • 濕貨45檔
    • 乾貨15檔
    • 快餐2檔

11.將軍澳寶康公園

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地點：將軍澳運隆路10號；入口設於運隆路（地圖按此
  • 交通方法：港鐵寶琳站C出口
  • 攤位：
    • 濕貨58檔
    • 乾貨34檔
    • 快餐1檔

12.沙田源禾遊樂場

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地點：沙田源禾路16號；入口設於源禾路行人路（地圖按此
  • 交通方法：沙田港鐵站B出口
  • 攤位：
    • 濕貨49檔
    • 乾貨26檔

13.元朗東頭工業區遊樂場

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地點：元朗宏業東街18號東頭工業區強業街；入口設於寶業街（地圖按此
  • 交通方法：朗屏港鐵站E出口
  • 攤位：
    • 濕貨96檔
    • 乾貨60檔
    • 快餐2檔

離島區年宵市場2026｜日期／地點／交通

14.東涌達東路花園

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地點：東涌達東路；入口設於達東路（地圖按此
  • 交通方法：東涌港鐵站B出口
  • 攤位：
    • 濕貨10檔
    • 乾貨17檔

來源：食環署旅發局

延伸閱讀：農曆新年好去處2026｜全港20+新年打卡好去處！巨型開運松林/燦子懷舊茶樓/開運旋轉木馬

 

 

 

