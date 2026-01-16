年宵市場2026｜全港14個花市2.11起開放！必行乾貨/年花/小食檔 開放時間/交通一覽
年宵市場2026｜2026年農曆新年年宵市場將於2026年2月11日至2月17日舉行，為期7天。今年全港共有14個花市，遍佈港島、九龍及新界，齊集濕貨如年花、植物等、乾貨及快餐或小食攤位，本文整理全港14大花市開放日期、開放時間、交通詳情，讓大家行年宵、買年花、食小食、感受濃厚新年節日氣氛！
年宵市場2026｜全港14個花市2.11起開放！
目錄
- 銅鑼灣維多利亞公園
- 深水埗長沙灣遊樂場
- 深水埗花墟公園
- 觀塘遊樂場
- 土瓜灣遊樂場
- 葵青葵涌運動場
- 荃灣沙咀道遊樂場
- 大埔天后宮風水廣場
- 北區石湖墟遊樂場
- 屯門天后廟廣場
- 將軍澳寶康公園
- 沙田源禾遊樂場
- 元朗東頭工業區遊樂場
- 東涌達東路花園
港島區年宵市場2026｜日期／地點／交通
1.銅鑼灣維多利亞公園
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地點：香港銅鑼灣興發街一號；入口設於興發街及告士打道（地圖按此）
- 交通：港鐵銅鑼灣站E出口（直達，旺季單向管制）或天后站A2出口步行3-5分鐘。電車至維園站。
- 攤位
- 濕貨180檔
- 乾貨216檔
- 快餐4檔
九龍區年宵市場2026｜日期／地點／交通
2.深水埗長沙灣遊樂場
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地點：九龍長沙灣道425號；入口設於長沙灣道（地圖按此）
- 交通：港鐵長沙灣站B出口
- 攤位：
- 濕貨50檔
- 乾貨36檔
- 快餐3檔
3.深水埗花墟公園
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地點：九龍塘界限街101號；入口設於界限街（地圖按此）
- 交通：港鐵旺角東站D出口；太子站A出口
- 交通：港鐵太子站A出口步行8-10分鐘。
- 攤位：
- 濕貨64檔
- 乾貨66檔
- 快餐6檔
4.觀塘遊樂場
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地點：觀塘翠屏道6號；入口設於佳廉道方向（地圖按此）
- 交通：港鐵觀塘站A1出口；牛頭角站A出口
- 攤位：
- 濕貨50檔
- 乾貨34檔
- 快餐5檔
5.土瓜灣遊樂場
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地點：九龍土瓜灣下鄉道66號（地圖按此）
- 交通：港鐵土瓜灣站A出口
- 攤位：
- 濕貨28檔
- 乾貨52檔
- 快餐2檔
新界區年宵市場2026｜日期／地點／交通
6.葵青葵涌運動場
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地點：葵涌興盛路93號；入口設於高芳街（地圖按此）
- 交通方法：港鐵葵芳站D出口
- 攤位：濕貨76檔、乾貨22檔、快餐1檔
7.荃灣沙咀道遊樂場
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地點：荃灣沙咀道171-199號；入口設於沙咀道（地圖按此）
- 交通方法：港鐵荃灣站D出口
- 攤位：
- 濕貨96檔
- 乾貨20檔
8.大埔天后宮風水廣場
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地點：香港太和汀角路10號；入口設於汀角路（地圖按此）
- 交通方法：港鐵太和站
- 攤位：
- 濕貨40檔
- 乾貨30檔
9.北區石湖墟遊樂場
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地點：上水符興街；新樂街及符興街均設出入口（地圖按此）
- 交通方法：上水鐵路站B出口
- 攤位：
- 濕貨73檔
- 乾貨19檔
10.屯門天后廟廣場
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地點：屯門舊墟天后路；入口設於天后路近洪祥路位置（地圖按此）
- 交通方法：港鐵屯門站A出口，轉乘610、615、615P輕鐵至青雲站
- 攤位：
- 濕貨45檔
- 乾貨15檔
- 快餐2檔
11.將軍澳寶康公園
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地點：將軍澳運隆路10號；入口設於運隆路（地圖按此）
- 交通方法：港鐵寶琳站C出口
- 攤位：
- 濕貨58檔
- 乾貨34檔
- 快餐1檔
12.沙田源禾遊樂場
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地點：沙田源禾路16號；入口設於源禾路行人路（地圖按此）
- 交通方法：沙田港鐵站B出口
- 攤位：
- 濕貨49檔
- 乾貨26檔
13.元朗東頭工業區遊樂場
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地點：元朗宏業東街18號東頭工業區強業街；入口設於寶業街（地圖按此）
- 交通方法：朗屏港鐵站E出口
- 攤位：
- 濕貨96檔
- 乾貨60檔
- 快餐2檔
離島區年宵市場2026｜日期／地點／交通
14.東涌達東路花園
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地點：東涌達東路；入口設於達東路（地圖按此）
- 交通方法：東涌港鐵站B出口
- 攤位：
- 濕貨10檔
- 乾貨17檔
