亞洲素食展聯同亞洲活力生活博覽 1月灣仔會展登場 一次過睇盡6,000款素食產品 即場體驗大熱運動Pickleball

第十二屆「亞洲素食展」及首屆「亞洲活力生活博覽」將於 2026 年 1 月 23 至 25 日假灣仔會展 Hall 1ABC 隆重舉行。今年以「素‧養生活」及「活出精彩‧活出健康」為主題，結合素食飲食文化、健康生活方式、身心平衡及新興運動等元素，為市民帶來集購物、餐飲、互動體驗及健康靈感於一身的全方位生活盛會。

全港最大型素食展 一次過睇盡6,000款素食產品

作為全港最大型的素食及綠色生活展覽，亞洲素食展多年來匯聚來自本地及海外的素食品牌，產品種類繁多，全場超過6,000款素食產品，涵蓋即食料理、素點心、低卡健康零食、植物性飲品、煮食醬料、素補健品，以及環保家居及個人護理用品，讓市民一次過探索多元而實用的緑色生活方式。

亞洲素食展「特色餐飲區」繼續匯集多間人氣品牌及本地食材料理，為素食愛好者及追求健康飲食的市民帶來豐富選擇。其中，由稻苗飲食專業學會策劃的「永續餐桌．稻苗素食區」，以「綠續．膳待地球」為主題，「膳」用本地食材，其中包括鏞記酒家的香酥蓮藕夾、LOCOFARMS的夠薑本地薑汁年糕、辣味氮氣冷泡咖啡，劉森記麵家的豆寶素菜餃菠菜麵和素XO醬牛肚，以及媽子廚房創作的素薑醋等。

圖：「特色餐飲區」匯聚人氣素食與本地食材料理，帶來健康又美味的全新味覺體驗

亞洲活力生活博覽首度登場 即場體驗匹克球Pickleball樂趣

首屆「亞洲活力生活博覽」涵蓋健康產品、睡眠科技、保健食品、身心靈及療癒相關產品，並結合互動體驗及分享活動，探索更平衡的生活方式。其中，「Pick & Match 呈獻：匹克球活力推廣日」為今年重點活動之一。會場將設置匹克球場地，公眾可即場體驗，讓不同年齡層的市民在輕鬆、安全的環境下感受新興運動的樂趣，將運動自然融入生活，參觀者於場內即日消費滿港幣 300 元即可換領「Pickleball Experience」入場證乙張，參與 15 分鐘匹克球體驗。

圖：Pickleball 匹克球活力登場，現場可即玩即感受新興運動的魅力。

「香港睡眠大賽」鼓勵好好休息 插畫即席創作互動療癒心靈

展期內亦將舉行「香港睡眠大賽」，以趣味方式喚起市民對優質睡眠與身心健康的關注，鼓勵大家重新認識「好好休息」的重要性。多位本地插畫師將於展會期間進駐現場，即席創作並與參觀者互動，透過畫作展現放鬆與療癒的力量，為繁忙都市人帶來片刻靜心，讓藝術成為照顧身心的一種生活方式。



第12屆「亞洲素食展」及首屆「亞洲活力生活博覽」

日期及時間：1月23日至24日（星期五至六） 10am-8pm

2026年1月25日（星期日） 10am-7pm

地點：灣仔會展 Hall 1ABC

網站：www.vegfoodasiahk.com （亞洲素食展）

www.vlivingasia.com （亞洲活力生活博覽）

