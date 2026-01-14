將軍澳南公園第二階段開幕！全新兒童遊樂場豪華配套+大草地 集齊「海陸空」玩樂設施

將軍澳南公園第二階段全新遊樂場即將開幕！康樂設施的完善是構建宜居社區的關鍵一環。備受矚目的將軍澳南公園第二階段將於1月15日正式向公眾開放，其中最吸引人的是集結沙池、飛索等各種元素的豪華兒童遊樂場，還有絕美水池、大草地以及兒童單車場，令不少居民相當期待。

將軍澳南公園第二階段 全新兒童遊樂場1月15日開幕

將軍澳南公園首階段設施，包括籃球場、緩跑徑等，早於去年六月啟用。此次開放的第二階段設施包括中央草坪、兒童遊樂場、兒童單車公園、更衣室及洗手間。其中，設計新穎的兒童遊樂場開放時間為上午7時至晚上11時，為區內兒童提供了一個嶄新的玩樂空間。惟部分區域因超強颱風「樺加沙」吹襲而損毀，需時復修，未能同步開放。

西貢區議員張美雄在社交平台率先發布影片，可見全新將軍澳南公園設計現代，充滿空間感，園內設施多元，亮點紛陳。中央草坪不僅為市民提供野餐和休憩的空間，更具備蓄水功能，在暴雨期間能有效疏導雨水，達到「海綿城市」的環保效果。兒童遊樂場則是公園的核心，遊樂設施極盡巧思，不但有高達數層的木系攀爬塔及空中飛索區，亦有鞦韆、彈床、沙池，加上旁邊的景觀水池，一次過讓孩童集齊「海」、「陸」、「空」多種體驗，滿足不同年齡層兒童的玩樂需求。

集齊沙池/空中飛索/大草地 網民期待：想野餐

公園即將全面開放的消息一出，立即引起網民的廣泛關注和討論。許多市民對此表示期待，紛紛留言「市民有一個好嘅地方去玩啦」、「太棒了」、「週末就可以帶小朋友過去了」、「草地可以野餐」，認為新公園的落成為社區注入了活力。

同時，也有不少網民提出實際的疑慮，例如「會唔會有保安當值先」以及「肯定年年一到颱風季就吹到散曬再重建」，對公園的管理和長遠維護表示擔憂。針對寵物能否進入的問題，張美雄區議員則回覆：「去得，但草地嗰個位置係禁止寵物」。



將軍澳南公園

地址：將軍澳至善街15號

交通：將軍澳港鐵站B1出口步行約8分鐘

圖片來源：將軍澳主場、張美雄