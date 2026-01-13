Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長者出遊半價優惠！$100玩轉米埔國際級濕地 漫步基圍觀鳥賞景

好去處
更新時間：15:09 2026-01-13 HKT
發佈時間：15:09 2026-01-13 HKT

米埔自然保護區作為香港唯一的國際級「拉姆薩爾濕地」，一直以其珍貴的紅樹林生態與豐富的候鳥資源聞名，是市民遠離煩囂、親近大自然的絕佳去處。最近園區特別推出長者專享半價禮遇，凡年滿 60 歲或以上的老友記，即可以低至港幣 100 元的優惠價報名參與導賞團，在專業嚮導帶領下深入濕地禁區，享受三小時的悠閒生態之旅。

米埔遊長者專屬優惠 盡享3小時專業生態導賞

是次推廣活動的最大賣點，在於為年滿 60 歲的長者提供高達 50% 的門票折扣。原價港幣 200 元的「米埔自然遊」，現在只需 $100 即可參加。這項活動非常適合退休人士或長者與家人一同參與，既能以優惠價格體驗優質的生態旅遊，又能舒展筋骨。

在這三小時的行程中，參加者將會探索米埔自然保護區禁區範圍。行程設計輕鬆寫意，路線全長約 3 公里，且主要為平坦路段，對於長者而言體力負擔較輕。沿途，參加者可以漫步於極具標誌性的基圍木橋之上，這不僅是打卡拍照的熱點，更是近距離觀察濕地生態的最佳位置。試想像在風和日麗的日子，於橋上欣賞兩旁盛開的睡蓮與隨風搖曳的蘆葦叢，感受大自然的寧靜與治癒力量，絕對是放鬆身心的最佳活動。

深入濕地核心地帶 飽覽基圍紅樹林與生態奇觀

除了極具吸引力的票價，活動內容本身亦極具含金量。米埔自然保護區位於后海灣拉姆薩爾濕地的中心位置，擁有極高的生態價值。參加者將由專業導賞員帶領，深入認識多種獨特的濕地生境，包括極具歷史價值的傳統基圍（蝦塘）、廣闊的漁塘、茂密的紅樹林以及淡水沼澤等。

對於喜愛觀鳥的朋友來說，這裡更是天堂。透過園區內的觀鳥屋，參加者可以舒適地觀賞各種在濕地棲息的雀鳥。根據季節不同，有機會邂逅各種珍稀候鳥及其他濕地生物。導賞員會沿途講解濕地保育的重要性及各種動植物的有趣知識，讓這次旅程不僅是視覺的享受，更是一次增廣見聞的學習機會。對於初次到訪米埔的朋友，這個綜合了美景、知識與健康的導賞團絕對是不二之選。

米埔遊活動詳情與報名資訊

  • 活動名稱：米埔自然遊（3小時導賞活動）

  • 主辦機構：WWF-Hong Kong (世界自然基金會香港分會)

  • 活動地點：米埔自然保護區（集合地點為保護區入口辦公室）

  • 活動日期：逢星期三或星期四（聖誕及農曆新年假期除外）

  • 出發時間：上午 9:30/10:30/11:30/12:30

  • 活動費用：

    • 長者優惠（60歲或以上）：每位 HK$100

    • 正價（5歲-59歲）：每位 HK$200

  • 語言：廣東話

  • 報名連結：＞＞按此＜＜

  • 查詢電話：2526 1011 (辦公時間: 週一至五 09:00-18:00)

溫馨提示與條款細則：

  1. 證件要求：享用長者優惠之人士，必須於活動當天向職員出示有效身份證明文件（接受電子版本）。

  2. 禁區許可：由於米埔屬禁區範圍，主辦方將代為申請進入許可證，參加者需於活動當天帶備身份證明文件以供查核。

  3. 體力考量：參加者需於戶外步行不少於 3 公里，報名前請衡量自身及同行者體力。

  4. 裝備建議：建議穿著輕便衣物及步鞋。現場提供望遠鏡租借服務（每副 HK$20）。

  5. 同行安排：5 歲至 15 歲的參加者必須由成年人陪同。

 

圖片來源：WWF Hong Kong

 

同場加映：樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵

 

 

 

