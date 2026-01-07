Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃泥涌水塘公園玩樂秘點！$60/2人無限時踩鴨仔船 網民力推船上High Tea︰這樣體驗好獨特

17:34 2026-01-07
17:34 2026-01-07

除了北上深圳消費外，港人也熱愛發掘本地假日好去處，追求獨特而悠閒的體驗。近日，有網民在社交平台分享，表示港島黃泥涌水塘公園發現一個「踩鴨仔船」的玩樂秘點！只需$60便可二人同行無限時任玩水上單車，更可邊玩邊High Tea，事件引來網民熱烈討論，即睇內文詳情！

黃泥涌水塘公園隱世水上樂園！網民激讚$60無限時踩船仔+下午茶

日前有網民在社交平台分享，表示發現黃泥涌水塘公園原來有一項隱世神秘玩樂點，就是有得玩水上單車，迅即引起廣泛關注。翻查資料，原來這項秘點玩樂服務是由黃泥涌水塘花園茶座提供，茶座早年曾停業，後於2024年9月重開，除了恢復水上單車服務，更可於船上歎High Tea點餐。

茶座的水上單車收費相當親民，逢星期二至五的平日時間，二人同行玩二人船，僅需$60便可全日任玩不限時，而星期六、日及公眾假期則收費$120。除了踩鴨仔船外，茶座餐有二人份$198的Tea Set供應，毋須預訂，包括有薯條、牛肉薯餅、越式法包棒、炸雞及芝士蛋糕等，讓玩家可以邊欣賞水塘風光，邊享受美食。

 

網民讚「勁Chill」︰這樣體驗好獨特

帖文引起網民極大迴響，不少人對此表示驚喜，紛紛留言指「真係唔知有啲咁嘅嘢玩」、「原來有個咁嘅地方」。除了價錢吸引，其船上High Tea亦是一大焦點，有網民表示「有興趣喎，仲要可以船上tea，值得幫襯」。

另外有不少曾「到此一遊」的網民亦大讚體驗「勁chill」，並指茶座的食物味道不錯，「其實他們最出名的名物應該是港風格的英式三層下午茶，這樣體驗好獨特」。

黃泥涌水塘花園茶座

  • 地址：灣仔大潭水塘道黃泥涌水塘公園
  • 電話︰9386 1321（WhatsApp）
  • 營業時間：星期二至五11am-6pm；星期六、日及公眾假期9am-6pm；星期一休息
  • 費用︰
  • 星期二至五︰二人艇$60、四人艇$120
  • 星期六、日及公眾假期︰二人艇$120、四人艇$220
  • 二人份Tea Set $198
     

資料來源︰黃泥涌水塘花園茶座

延伸閱讀︰西九晚上驚現奇怪人龍！只為打卡一絕景 網紅封為「港版La La Land」 網民：無人在意的地方變成聖地嗎

