錦田打醮美食嘉年華1.17開鑼！必食茶果/老婆餅/香烤魷魚 一連7日戲棚上演神功戲

錦田打醮美食嘉年華1.17開鑼！十年一屆的「錦田鄉酬恩建醮」已於去年12月中圓滿落幕，為延續活動，主辦方將於1月17日舉行為期7日的美食嘉年華，匯聚多款美食如傳統茶果、老婆餅、香烤魷魚、精釀啤酒等，亦將醮棚改成戲棚，屆時將上多場神功戲，更會上演精彩獅王爭霸賽，想前往感受熱鬧氣氛的大家記得留意日期、時間、地點詳情。

錦田打醮美食嘉年華1.17開鑼！必食茶果/老婆餅/香烤魷魚

繼錦田鄉十年一屆酬恩建醮儀式，「錦田鄉十年一屆酬恩建醮委員會」將於2026年1月17日至23日，在元朗錦田水頭村周王二公書院推出系列慶典活動，以「酬恩演戲、美食嘉年華、獅王爭霸」為核心，延續對周王二公復界之恩的感念，更以多元文化體驗拉近傳統與大眾的距離，誠邀闔港市民共赴鄉土盛宴。

活動期間，每日開放的美食嘉年華匯聚多款美食，本土招牌美食包括茶果、老婆餅、芝麻卷等，亦有炭烤牛扒、蜜汁燒雞翼、香烤魷魚等燒烤美食現烤現食，飲品方面供應凍檸茶、港式奶茶等經典飲品以及以本地食材入酒的特製雞尾酒、精釀啤酒，還有楊枝甘露、芒果西米露等糖水。

一連7日戲棚上演神功戲 首日舉行獅王爭霸賽

作為酬恩傳統核心，委員會特邀鴻運粵劇團打造一連7天神功戲演出

神功戲將於獲《健力士世界紀錄》「全球最大臨時竹構祭壇」的戲棚內準時開鑼。（星島圖庫）

1月17日亦將上演精彩萬分的獅王爭霸賽。

作為酬恩傳統核心，委員會特邀鴻運粵劇團打造一連7天神功戲演出。粵劇名伶梁兆明、龍貫天、康華、王潔清等將輪番登場，帶來《紫釵記》、《啼笑姻緣》、《再世紅梅記》等經典劇目。每日設日場（13:00）及夜場（19:30），於獲《健力士世界紀錄》「全球最大臨時竹構祭壇」的戲棚內準時開鑼，以悠揚粵韻傳承感恩情懷，絕對是粵劇迷不容錯過的視聽盛宴！

1月17日亦將上演精彩萬分的獅王爭霸賽，來自粵港澳三地的頂尖龍獅隊齊聚現場，以高樁采青、靈活套路競逐「錦田獅王」殊榮。鑼鼓喧天、醒獅騰挪翻躍，展現嶺南民俗活力，賽後更有醒獅巡場與市民互動送福，增添喜慶氛圍。

錦田鄉十年一屆酬恩演戲暨美食嘉年華

日期：2026年1月17日至23日

時間：11:00-20:00

地點：元朗錦田水頭村周王二公書院

來源：錦田鄉事委員會 Kam Tin Rural Committee

文：M