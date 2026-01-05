錦上路跳蚤市場網傳月底結業 營業17年終步入歷史 攤檔推清貨優惠 網民不捨：又少一個周末慢活天堂

位於元朗錦上路的「錦上路跳蚤市場」營運17年後，網上傳出將於本月底結業，有攤主推出清貨優惠，吸引市民趕在最後時光前到訪，有網民大感不捨：「又少一個周末慢活天堂。」

錦上路跳蚤市場網傳月底結業 營業17年終步入歷史

位於錦上路港鐵站旁的錦上路跳蚤市場已有17年歷史，全盛時期設有約160個檔位，因親民月租吸引不少小店進駐，主要售賣衣飾、手作、懷舊小食、二手物品等，市場逢周末及公眾假期開放，與附近紅磚屋、壁畫村一帶形成文青打卡路線，多年來是不少市民周末慢活的隱世地點，不過近年人流大減，目前僅餘六成檔口，顯得冷清。

不過錦上路跳蚤市場即將步入歷史，網傳跳蚤市場將於1月底結業，有消息指因該用地屬於日後發展北環綫的建造範圍，跳蚤市場亦面臨清拆命運。

有攤檔日前證實結業消息，最後營業日為2026年1月31日，同步推出清貨優惠，吸引市民趕在最後時光前到訪。攤主於帖文中寫道：「跳蚤市場已經進入倒數階段，元旦假期營業日非常熱鬧，擠滿尋寶人潮！」並鼓勵市民把握最後時光：「把握週末過嚟執平貨、尋寶！親身感受充滿回憶的懷舊露天市集，用鏡頭記錄低呢片即將消失嘅風景。」

網民不捨：又少一個周末慢活天堂

對於結業消息，有網民大感不捨：「又少一個周末慢活天堂。」、「上月去咗，係唔錯嘅，但真係無人知佢原來咁快要執」、「香港又一個地方，一個月內就永遠消失」、「原來時間真係改變咗好多嘢。呢度陪住大家十幾年，真係好難忘。雖然要講再見，但我覺得佢完成咗自己嘅角色。下次經過附近，應該都會忍唔住回想。希望香港仲會有更多俾人停一停嘅地方出現」、「17年啦！嗰時住錦田由一塊空地睇住佢起，時間過得真快。」

不過亦有網民指市場有如「死場」，認為結業是無可厚非：「以前啲舖多少少，周末開多幾間就話啫，依家個氛圍完全係收皮mode，加上附近餐廳又少又唔就腳（除盈𠥔坊外）除非你專程為去而去，否則不太吸引」、「其實去完都冇咩想買，最多買下野食，可能十年先去一次。」

資料來源：錦上路跳蚤市場 C-13；圖片來源：錦上路跳蚤市場

文：M