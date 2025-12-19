聖誕好去處｜GO PARK/德福廣場/時代廣場 旋轉木馬萌爆卡通 狂歡慶典

今個聖誕不少本地商場都花盡心思，吸引大家到場打卡兼玩樂，如西沙GO PARK的旋轉木馬、德福廣場的聖誕奇幻森林、優獸大都會時代廣場的人偶造型，都極度吸睛，更有加入聖誕歌舞表演， 令大家狂歡慶典。

聖誕好去處1︰歐陸風情 冬日樂園

西沙GO PARK化身夢幻《HAPPY GO ROUND冬日樂園》，打造充滿歐陸風情的浪漫場景，大家除可坐上木馬上迴旋360度細看迷人美景外，更可欣賞炫亮閃爍燈海。主人想與愛寵一同感受異國節日氣氛，定要留意場內設多個寵物友善的聖誕主題打卡位，又有專為毛孩打造的冬日萌寵滑冰派對，讓毛孩坐上雪橇，享受冬季滑冰的樂趣。現場又有聖誕市集，匯聚超過20檔個本地文青及創意品牌，更有快閃美食車，讓大家盡情選購節日禮品送贈摯愛親友。於12月20及24日，更會舉行聖誕歌舞表演，不妨到場感受聖誕氣氛。

Info

HAPPY GO ROUND冬日樂園

日期︰即可日至2026年1月4日

地點︰西沙海映路 8 號 GO PARK 地面中央廣場及二樓晴空花園

查詢︰goparksaisha.hk

聖誕好去處2︰夢幻森林 童話場景

德福廣場聯乘香港藝術家Pucky（畢奇）創作的小精靈打造出「Pucky聖誕奇幻森林」場景，商場搖身變成為木系夢幻森林，並有6大互動打卡位，包括3米高巨型豆子裝置及4米高森林樹屋打卡位，讓大家沉浸在童話般的節日氛圍中。現場亦設有特色展覽，以及期間限定店，為大家帶來多款角色精品，當中包括香港首發的商品，粉絲們不妨趁機入手。現場還設有期間限定店，從擺設、小飾物、文具到生活用品，都應有盡有，當中更有限定的獨家商品。

Info

Pucky聖誕奇幻森林

日期︰即日起至2026年1月4日

地點︰九龍灣德福廣場中庭

查詢︰www.telford-plaza.com

聖誕好去處3︰優獸大都會 人偶造型

銅鑼灣時代廣場以即將上映的迪士尼超人氣動畫《優獸大都會2》為主題，帶來充滿節日歡樂的《Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration》，卡通主角阿力Nick與朱迪Judy聯同一班新舊朋友以1:1人偶造型設計現身，電影場景重現眼前，另配合閃亮燈飾及4.8米高聖誕樹。現場又設有彩繪體驗、頭飾工作坊及解謎任務等多個互動體驗，更可在此寄出蓋上紀念印章的明信片，互動又好玩。

Info

Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration

日期︰即日起至2026年1月4日

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭

查詢︰timessquare.com.hk

聖誕好去處4︰聖誕愛心捐贈 支持本地慈善機構

聖誕是普天同慶的日子，歡度節日的同時，別忘了施比受更有福。「光照世人捐贈機」今個聖誕將載譽回歸，繼續以創新的自助捐贈售賣機形式，為本地慈善機構籌募善款。這項創新的公益活動透過觸控式捐贈售賣機，鼓勵市民從慈善機構提供的清單中為受惠者選購物資及服務。捐贈者可自行決定支持項目，於機內挑選多達30多項不同類型的物資或服務作為捐贈，包括博愛醫院的養生保健湯包、膳心連的包裝米、生命熱線的藝術治療、幼聯的音樂課程、Love 21的輔導服務、路向四肢的輪椅維修等，只需依照螢幕指示，揀選心水物資，最後依步驟完成付款，捐贈過程簡單快捷。

Info

日期：即日至12月29日

時間：星期一至五：中午12時至晚上9時；週末及公眾假期：上午10時至晚上9時

地點：元朗形點I，L1層

文︰Angel