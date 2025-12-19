Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖誕好去處｜GO PARK/德福廣場/時代廣場 旋轉木馬萌爆卡通 狂歡慶典

好去處
更新時間：17:21 2025-12-19 HKT
發佈時間：17:21 2025-12-19 HKT

今個聖誕不少本地商場都花盡心思，吸引大家到場打卡兼玩樂，如西沙GO PARK的旋轉木馬、德福廣場的聖誕奇幻森林、優獸大都會時代廣場的人偶造型，都極度吸睛，更有加入聖誕歌舞表演， 令大家狂歡慶典。

聖誕好去處1︰歐陸風情 冬日樂園

西沙GO PARK化身夢幻《HAPPY GO ROUND冬日樂園》，打造充滿歐陸風情的浪漫場景，大家除可坐上木馬上迴旋360度細看迷人美景外，更可欣賞炫亮閃爍燈海。主人想與愛寵一同感受異國節日氣氛，定要留意場內設多個寵物友善的聖誕主題打卡位，又有專為毛孩打造的冬日萌寵滑冰派對，讓毛孩坐上雪橇，享受冬季滑冰的樂趣。現場又有聖誕市集，匯聚超過20檔個本地文青及創意品牌，更有快閃美食車，讓大家盡情選購節日禮品送贈摯愛親友。於12月20及24日，更會舉行聖誕歌舞表演，不妨到場感受聖誕氣氛。

Info

HAPPY GO ROUND冬日樂園

日期︰即可日至2026年1月4日

地點︰西沙海映路 8 號 GO PARK 地面中央廣場及二樓晴空花園

查詢︰goparksaisha.hk

聖誕好去處2︰夢幻森林 童話場景

德福廣場聯乘香港藝術家Pucky（畢奇）創作的小精靈打造出「Pucky聖誕奇幻森林」場景，商場搖身變成為木系夢幻森林，並有6大互動打卡位，包括3米高巨型豆子裝置及4米高森林樹屋打卡位，讓大家沉浸在童話般的節日氛圍中。現場亦設有特色展覽，以及期間限定店，為大家帶來多款角色精品，當中包括香港首發的商品，粉絲們不妨趁機入手。現場還設有期間限定店，從擺設、小飾物、文具到生活用品，都應有盡有，當中更有限定的獨家商品。

Info

Pucky聖誕奇幻森林

日期︰即日起至2026年1月4日

地點︰九龍灣德福廣場中庭

查詢︰www.telford-plaza.com

 

聖誕好去處3︰優獸大都會 人偶造型

銅鑼灣時代廣場以即將上映的迪士尼超人氣動畫《優獸大都會2》為主題，帶來充滿節日歡樂的《Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration》，卡通主角阿力Nick與朱迪Judy聯同一班新舊朋友以1:1人偶造型設計現身，電影場景重現眼前，另配合閃亮燈飾及4.8米高聖誕樹。現場又設有彩繪體驗、頭飾工作坊及解謎任務等多個互動體驗，更可在此寄出蓋上紀念印章的明信片，互動又好玩。

Info

Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration

日期︰即日起至2026年1月4日

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭

查詢︰timessquare.com.hk

 

聖誕好去處4︰聖誕愛心捐贈 支持本地慈善機構

聖誕是普天同慶的日子，歡度節日的同時，別忘了施比受更有福。「光照世人捐贈機」今個聖誕將載譽回歸，繼續以創新的自助捐贈售賣機形式，為本地慈善機構籌募善款。這項創新的公益活動透過觸控式捐贈售賣機，鼓勵市民從慈善機構提供的清單中為受惠者選購物資及服務。捐贈者可自行決定支持項目，於機內挑選多達30多項不同類型的物資或服務作為捐贈，包括博愛醫院的養生保健湯包、膳心連的包裝米、生命熱線的藝術治療、幼聯的音樂課程、Love 21的輔導服務、路向四肢的輪椅維修等，只需依照螢幕指示，揀選心水物資，最後依步驟完成付款，捐贈過程簡單快捷。

捐贈者可自行決定支持項目，於機內挑選多達30多項不同類型的物資或服務作為捐贈。
捐贈者可自行決定支持項目，於機內挑選多達30多項不同類型的物資或服務作為捐贈。
「光照世人捐贈機」今個聖誕將載譽回歸。
「光照世人捐贈機」今個聖誕將載譽回歸。
聖誕是普天同慶的日子，歡度節日的同時，別忘了施比受更有福。
聖誕是普天同慶的日子，歡度節日的同時，別忘了施比受更有福。

Info

日期：即日至12月29日
時間：星期一至五：中午12時至晚上9時；週末及公眾假期：上午10時至晚上9時
地點：元朗形點I，L1層

 

文︰Angel

最Hit
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
03:11
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
7小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
8小時前
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
7小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
19小時前
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
5小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
2025-12-18 17:15 HKT
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 14:12 HKT
「借錢黨」荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊連中兩元
借錢黨荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊「連中兩元」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
22小時前