佳節好去處｜冰上迪士尼/ifc/黃金海岸/LCX/K11 MUSEA 童話節慶

聖誕及新年即將來臨，本地活動相當精彩，商場不乏打卡裝置，更有聖誕老人現身，讓大家留影。而即將登場的 Disney On Ice冰上迪士尼匯演，集特技與歌舞表演於一身，亦叫人目不暇給。

佳節好去處1︰迪士尼明星 花式溜冰

想欣賞目不暇給的雜技和特技，首推即將登場的 Disney On Ice冰上迪士尼匯演，透過精湛的冰上技藝、驚心動魄的特效，以及令人驚嘆的布景設計，將耀眼的迪士尼明星活現眼前。除有米奇、米妮、高飛、唐老鴨和黛絲等經典迪士尼卡通人物現身，還有經典故事，包括《奇幻魔法屋》、《魔雪奇緣2》、《魔海奇緣》、《公主與青蛙》、《仙履奇緣》、《阿拉丁》、《反斗車王》等，展開一幕幕魔幻歷險之旅。

Disney On Ice冰上迪士尼匯演

地點︰啟德體育園體藝館

日期︰2026年1月23至25日

門票︰$128起（即日預售）

查詢及訂票︰www.disneyonice.com.hk

佳節好去處2︰ 做善事 與聖誕老人合照

ifc商場以「聖誕後勤總部」裝置作主題，讓大家了解各大角色的工作秘辛，揭開神秘的聖誕幕後準備工作。大家可窺探聖誕老人節日套裝的設計草圖，又或親手縫製亮紅色西裝及飾物，打造獨特的嶄新造型。其中夢幻遊樂場，以波波池作主題，最啱小朋友玩樂。入場人士可解鎖各個互動裝置及數碼遊戲任務，還可約見聖誕老人並獲得驚喜禮物，完成任務後可欣賞精彩音樂表演及盡享聖誕購物禮遇。

聖誕後勤總部裝置

地點︰中環ifc商場一樓中庭

日期︰即日至2026年1月1日

查詢︰ifc.com.hk

佳節好去處3︰粉紅童話世界 住宿體驗

香港黃金海岸今個聖誕特別聯乘來自韓國療癒系角色 PINK & VEN，推出「Pinkmas of Love 抱抱粉紅聖誕」主題活動，透過節日裝置、市集體驗、親子手作、聖誕 Rave 派對及親子住宿計劃，為大小朋友帶來暖心聖誕。 PINK 與 VEN 還會與好友「SNOW 雪白兔」和「HIPPY 嬉皮鴨」一同現身，正給大家打卡留倩影。另外，黃金海岸酒店推出「PINK & VEN 聖誕童趣住宿計劃」，入住豪華海景客房一晚、享用豐富自助早餐及暢玩深受小朋友愛戴的鯊魚冒險島遊樂室。

「Pinkmas of Love 抱抱粉紅聖誕」

地點︰黃金海岸商場

日期︰2026 年 1 月 4 日

查詢︰www.goldcoast.com.hk

黃金海岸酒店 PINK & VEN 親子住宿計劃

地點︰黃金海岸酒店

日期︰即日至1 月 4 日

查詢︰www.goldcoasthotel.com.hk

PINK 與 VEN 跟好友「SNOW 雪白兔」和「HIPPY 嬉皮鴨」一同現身。

黃金海岸酒店推出「PINK & VEN 聖誕童趣住宿計劃」，小朋友可以參與益智玩樂活動

佳節好去處4︰飛天小女警 設期限店

超萌飛天小女警向來有不少粉絲，LCX今個聖誕以飛天小女警作主題，色彩繽紛甚為吸睛。場內設置三大打卡熱點和聖誕工作坊，還有齊集精美商品及神秘盲盒的期間限定店，粉絲們要趁機入手喇。

LCX飛天小女警Sweet X’mas

地點︰尖沙咀海港城海運大廈三階LCX

日期︰即日至2026年1月11日

查詢︰3102 3668

超萌飛天小女警色彩繽紛，甚受小朋友歡迎。

佳節好去處5︰Longchamp木製小屋溜冰場

登陸 K11 MUSEA戶外廣場

想體驗法式冬日傳統活動，不妨到 K11 MUSEA戶外廣場尋找Longchamp木製小屋，場內的La Patinoire Longchamp 限定溜冰場頓成為焦點，大家可以在指定時段免費參加，一邊溜冰，一邊欣賞維港景致。另外還有個人化鑰匙圈製作工作坊、拍照區、冬日甜點區等，讓一眾粉絲盡情享受食玩買樂趣。現場還可一睹品牌2026年春季系列「CocooningonIce」新產品，大家不妨趁機選定聖誕禮物！

日期︰即日至2026年1月1日

地點︰尖沙咀K11 MUSEA戶外廣場

預約連結︰https://www.lapatinoirelongchamphk.com

文︰Angel