中環街市復古聖誕市集回歸！一連兩星期橫跨三層 以物易物/本地+歐美古著 台韓文創品牌進駐

更新時間：10:00 2025-12-13 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-13 HKT

聖誕節好去處｜中環街市由12月13日起舉行「中環街市xOld But Gold復古永續聖誕市集」，以復古與環保為主題，現場設有大型復古市集，除了透過以物易物，亦可以找到本地及歐美古著品牌，尋寶之餘感受永續生活的意義。此外，現場更帶來聖誕拋圈圈、聖誕豆袋牛奶罐等攤位遊戲及手作聖誕花藝工作坊，充滿熱鬧的節日氣氛。

中環街市3層復古聖誕市集！本地/歐美古著品牌尋寶 以物易物感受永續生活概念

中環街市復古永續聖誕市集橫跨3層空間，每層設有不同主題區，地下Oasis變身充滿復古氣息市集，設有節日拱門裝飾與可愛雪人擺設，加上復古佈置，打卡一流！一整排紅白相間的木製攤檔帶來歐式聖誕市集氣氛，攤檔不乏聖誕造型餅乾、手工美食以及節日禮物，方便大家選購聖誕禮物。

至於1樓的場地空間於12月15至17日舉行以物易物活動，歡迎市民帶同舊衣物換取新品；Old But Gold早前收集大埔宏福苑火災的愛心捐贈衣物，連同活動期間由參加者捐出的衣物，全部銷售收益將100%撥捐予火災受影響居民。

由12月18日至28日，場地變身聖誕復古跳蚤市集，匯集多個本地古著品牌及懷舊收藏品、飾品及生活用品，同時亦有歐美二手時裝店進駐，帶來豐富選物。此外，Light2Up還帶來曾於銀幕上留下光影的電影戲服，大家可以直接選購。

韓國、台灣文創品牌小物進駐市集

2樓的行人通道空間同時舉行市集，邀請到來自韓國、台灣品牌進駐，帶來獨特的手作工藝品、文創小物，包括飾物、毛冷織物、療癒森林系手作等。中環街市設有聖誕花藝工作坊，大家可親手製作聖誕花園及迷你聖誕樹，利用雪松、柏葉、松枝、燈串等材料製作獨一無二的聖誕手作。此外，現場還特設聖誕拋圈圈及聖誕豆袋牛奶罐等互動攤位遊戲，帶來濃厚節日氣氛！

中環街市 X Old But Gold 復古永續聖誕市集

  • 日期：12月13日至2026年1月1日
  • 時間：中午12:00 至 晚上8:00
  • 地點：中環街市地下Oasis及二樓24小時行人通道

以物易物活動

  • 日期：12月15至17日
  • 時間：中午12:00 至 晚上8:00
  • 地點：中環街市一樓活動場地

聖誕復古跳蚤市集

  • 日期：12月18至28日
  • 時間：中午12:00 至 晚上8:00
  • 地點：中環街市一樓活動場地

聖誕花圈工作坊

  • 日期：12月13日
  • 時間：下午2:30 至 4:00
  • 地點：中環街市地下互動牆

迷你聖誕樹工作坊

  • 日期：12月20日
  • 時間：下午2:30 至 4:00
  • 地點：H6 CONET 

文:RY

資料及圖片來源:中環街市

