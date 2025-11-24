渣打藝趣嘉年華2025｜銅鑼灣夜光巡遊免費睇！親子工作坊/木偶劇場 路線/時間/觀賞地點一覽

渣打藝趣嘉年華2025｜又有好玩有趣的免費大型活動！睽違七年的「渣打藝趣嘉年華夜光巡遊」今年再度點亮銅鑼灣利園區，把街頭變成流動光影藝術派對。除了可以免費欣賞五座巨型燈籠偶及近百位表演者會的精彩巡遊，一連兩星期還有多個木偶工作坊及互動遊戲，即睇巡遊路線／日期／時間／地點／參加方法！

渣打藝趣嘉年華2025 銅鑼灣利園重現經典童話

闊別七年，「渣打藝趣嘉年華——夜光巡遊」再度於利園區盛大舉行。今年的夜光巡遊特別以經典童話《木偶奇遇記》為靈感，透過本地藝術家的匠心創作，將故事中的奇幻元素帶入現實。五座巨型燈籠偶、華麗的嘉年華服飾以及本地舞蹈團隊，將以色彩斑斕、充滿節奏感的表演，點亮銅鑼灣的夜空，把利園區幻化成一個充滿活力與繽紛的舞台，讓每一位參與者都能沉浸在夢幻般的藝術氛圍中。

夜光巡遊將於2025年11月29日（星期六）晚上8時30分至10時舉行。巡遊隊伍將從利園一期正門出發，途經恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，最終折返希慎廣場。觀眾能在利園區的不同角落，欣賞這場光影交錯的藝術盛宴。近百位表演者將傾力演出，共同打造一場沉浸式的光影體驗，為銅鑼灣街頭帶來活力與歡樂。

渣打藝趣嘉年華2025 夜光巡遊路線：

日期： 2025年11月29日（星期六） 時間： 晚上8時30分至晚上10時 巡遊路線： 利園一期正門→恩平道→白沙道→利園山道→啟超道→希慎廣場→折返至利園一期

親子同樂工作坊 互動遊戲贏$1000獎賞

為了讓更多家庭參與，利園區在巡遊前夕準備了一系列豐富多彩的親子活動，包括提線木偶工作坊、巡遊頭飾工作坊、面部彩繪體驗、皮諾丘主題帽子等等。部份工作坊在利園二期親子playhouse「Playdot」舉行，讓小朋友提早沉浸在童話世界，公眾可透過利園手機應用程式報名參加。此外，即日起至11月29日，利園區更推出「盲盒遊戲」，訪客只需掃描商戶櫥窗及外牆上的指定二維碼，即有機會贏取總值超過港幣1,000元的商戶及餐廳獎品。

在維多利亞公園中央草坪則有盛大的嘉年華，以家喻戶曉的經典童話《木偶奇遇記》為主題，設置多達17個免費藝術玩樂攤位，讓小朋友能親手製作獨一無二的作品，例如閃閃發亮的「仙子魔法棒」、可愛的貓咪手偶等等。除了手工藝創作，參加者還可以即場製作的經典小玩具，例如在「反斗陀螺」和「皮諾丘舞團」攤位，小朋友可以製作傳統陀螺和跳舞的皮諾丘紙偶，體驗復古玩具的樂趣。每年最受歡迎的「彩繪樂園」和「汽球夢工場」亦會再度登場，專業的藝術家會為小朋友畫上精美的臉部彩繪，或扭出維妙維肖的角色氣球，為嘉年華之旅增添繽紛色彩。

打卡必訪 巨型燈籠偶展覽

即使錯過巡遊，依然有機會親親「小木偶」。巡遊結束後，部分巨型燈籠偶將於12月期間，移師至利園一期地下寫字樓大堂展出，讓訪客有機會近距離欣賞這些藝術品的精湛工藝與無限創意，回味嘉年華的精彩時刻。

「渣打藝趣嘉年華2025」

日期：2025年11月29日至30日（星期六及日）

時間：上午10時至下午5時

地點：銅鑼灣維多利亞公園中央草坪

費用：免費入場

「夜光巡遊」

「巨型燈籠偶展覽」