聖誕好去處2025｜港九新界60+聖誕節活動推介！迪士尼奇妙聖誕/中環冬日小鎮/愉景灣聖誕慶典

聖誕好去處2025｜臨近聖誕節，全港各大商場及主題樂園都換上聖誕裝飾，《星島頭條》記者整理全港各大聖誕好去處及聖誕活動，遍布港九新界，如香港迪士尼樂園上演飄雪聖誕及聖誕音樂表演、今年選址中環舉行的香港繽紛冬日巡禮，荃灣廣場1500呎戶外飄雪溜冰，以及沙田新城市廣場經典音樂噴泉的重磅回歸等，節日氣氛濃厚，是時候準備計劃行程過聖誕節！

聖誕好去處2025｜60+必去聖誕節活動推介！

香港迪士尼樂園每年於聖誕節都會為園區添上濃厚的節日氣氛，今年適逢為樂園20周年，即將迎來一場最雪亮的奇妙派對！園區不同角落除了換上打卡聖誕裝置及燈飾，亦會舉行最大型的全新「迪士尼好友巡遊派對」，多組迪士尼朋友矚目登場，還有美國小鎮大街加入周年限定元素的「夢想成真聖誕樹亮燈禮」，以及魔雪奇緣世界的聖誕派對。城堡舞台前除了迎接「迪士尼聖誕音樂Live!」，園區內還有歐陸傳統聖誕市集以及聖誕主題小食及相關聖誕商品，讓大家一同度過奇妙聖誕！

迪士尼奇妙派對 點亮聖誕

回到目錄

大館於今個聖誕化身成冬日樂園，檢閱廣場設置12米高聖誕樹，璀璨的裝飾與柔和燈光增添節日氣氛，亮燈儀式當日更為觀眾提供免費熱朱古力及香料紅酒。此外，「音樂禮贊」由本地無伴奏合唱組合VSing獻上動人樂韻，為熟悉旋律注入節日氣氛。除了音樂演出，「玩轉大館馬戲季」今年載譽歸來，匯聚多個國際及本地頂尖馬戲團隊，部份項目更是亞洲首演！

馬會x大館——小心意．大眾樂

日期：12月1日至2026年1月4日

時間：上午8:00至晚上11:00

地點：中環荷李活道10號大館

音樂禮贊：聖誕亮燈儀式

日期：12月1日

時間：晚上6:00 至 7:30

地點：大館檢閱廣場

收費：免費入場

音樂禮贊

日期：12月5至6日

時間：晚上6:30 至 7:00

地點：大館檢閱廣場

收費：免費入場

玩轉大館馬戲季2025

回到目錄

朗豪坊年末壓軸聯乘英國爆紅品牌Noodoll的薯仔家族，一群毛茸茸的可愛薯仔將置身於精緻奢華的百貨公司場景，與大家歡度聖誕！朗豪坊4樓通天廣場將化身奢華百貨，穿過標誌性的玻璃旋轉門，紅金色系的華麗大堂與璀璨燈飾便映入眼簾，濃厚的節日氣息瀰漫每個角落。12隻造型獨特的毛毛Noodoll已準備就緒，隱藏於各處打卡點等待大家來發掘。為慶祝20周年，朗豪坊與Noodoll合作推出限量版禮品，Noodoll 家族化身一罐罐薯寶湯，於薯誕百貨禮品部獨家登場。

Langham Place💙 Noodoll: Merry PotatoMAS

日期：11月14日至2026年1月1日

時間：上午10:30 至 晚上10:30

地點：朗豪坊4樓通天廣場

回到目錄

旅發局的「香港繽紛冬日巡禮」將8幢中環地標外牆呈獻「光影匯．中環」，各大地標建築物變身巨型光影畫布，展現立體的聖誕影像。此外，皇后像廣場花園的20米高戶外聖誕樹載譽歸來，整個聖誕天地佈滿童趣的經典玩具飛船、小木偶、小火車等，臨近聖誕節時更有聖誕頌歌表演及聖誕老人現身。遮打道帶來璀璨浪漫的「星光長廊」，沿途30棵樹木懸掛閃爍燈飾，遮打大廈入口上空亦掛上聖誕樹燈飾。

置地廣場中庭「Noëlia at LANDMARK」將設高達 11 米的燈塔大型聖誕互動裝置，設有多個打卡熱點，更展出全港最大型12乘12米祈願湖。8大環繞聖誕天地的地標建築物，包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈──首度破天荒攜手合作，上演創新的沉浸視聽匯演「光影匯·中環」，出現雪人、馴鹿、禮物等圖案。

冬日小鎮．中環—聖誕天地

日期︰即日起至2026年1月4日

地點︰中環皇后像廣場花園（南、北）

時間：下午4:00 至 晚上11:30（平日）、上午11:00 至 晚上11:00（周六、日） 12月22日至2026年1月4日：上午11:00 至 晚上11:30 *12月24至25日延長開放至翌日凌晨1:00



星光長廊

日期︰11月下旬至2026年1月

亮燈時間：每天下午5:00後

地點︰中環置地廣塲中庭及中環遮打道一帶

光影匯．中環

日期：11月28日至2026年1月4日

時間：晚上7:30 至 晚上10:30*

地點：中環皇后像廣場花園（南）

*每30分鐘循環演出

回到目錄

每年備受矚目的打卡熱點——麼地里燈海，今年以全新面貌登場，打造出一條逾二十萬顆垂珠交織閃耀八角星而成的星光長廊。每當燈光亮起，整條街道瞬間瀰漫著濃濃的歐陸浪漫情調，為尖沙咀繁華鬧市披上耀眼奪目的節日盛裝。這片璀璨燈海更將閃耀全城：銅鑼灣信和廣場、尖沙咀中港城及元朗朗壹廣場的聖誕燈飾，將於11月27日晚同步亮起，連成一線，閃耀香港夜空，與全港市民攜手迎接溫馨歡樂的聖誕佳節！

尖沙咀中心及帝國中心4,000平方米「信和光影藝術幕牆」亦呈獻全新AI光影匯演「Windows of Wonder」，邀請全港市民與旅客化身成為這場光影盛宴的一部分，將市民的合照，融入極具香港特色的聖誕佈置，成為維港夜色中最觸動人心的畫面。

尖沙咀中心及帝國中心「Windows of Wonder」

日期：2025年11月27日起至2026年1月4日

亮燈時間：下午6時至11時

地點：信和光影藝術幕牆 - 尖沙咀中心及帝國中心外牆

回到目錄

西九冬日呈獻：「西九聖誕小鎮」

西九文化區管理局於2025年12月12日（星期五）至2026年1月11日（星期日）呈獻「西九聖誕小鎮」。「西九聖誕小鎮」包括「西九聖誕森林」、「西九聖誕市集」，以及一系列文化藝術活動和表演，旨在為社區注入暖意，讓訪客與摯愛親朋於聖誕新年期間聚首一堂，在西九文化區的不同角落感受溫馨的聖誕祝福。

西九冬日呈獻：「西九聖誕小鎮」

日期2025年12月12日至2026年1月11日

地點：西九聖誕森林（西九藝術公園海濱西草坪）

回到目錄

太古廣場與星街小區於11月14日至2026年1月2日帶來「聖誕夢幻啟程」，商場屆時變身聖誕中央車站，車站換上閃爍的裝飾，聖誕列車有如動畫的鐵道旅行，大家還可以與聖誕老人合照！大家可前往車站咖啡店參加工作坊，親手製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘及聖誕花環等。車站禮品店發售節日禮品，包括可愛的聖誕毛絨盲盒及聖誕旅人禮品卡套裝。

聖誕夢幻啟程

日期：11月14日至2026年1月2日

地點：太古廣場LG1層Garden Court、L1層（近adidas）、L1層Park Court、太古廣場三座外（永豐街和星街）

時間：上午10:00 至 晚上10:00

工作坊報名日：11月14日起

報名方法：＞＞按此登記＜＜

回到目錄

今個聖誕，海港城聯乘香港迪士尼樂園度假區，將20周年奇妙派對的聖誕氣氛延伸至「Magical Christmas@海港城」活動，於海港城打造5大打卡熱點，包括高達9米高的聖誕樹主裝飾、以香港迪士尼歷來最大型巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」花車為靈感的米奇與好友主題裝置、全球首個及最大型《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」為靈感的裝置、Duffy與好友主題遊樂區等。至於Magical Christmas快閃店將發售近百款香港迪士尼20周年限定商品，包括周年主題毛公仔、鎖匙扣及紀念卡等。快閃店更會陸續推出多款獨家迪士尼主題產品，所得收益將撥捐予「願望成真基金」， 各位迪士尼粉絲不可錯過！

「Magical Christmas @海港城」活動詳情

日期：11月12日至2026 年1月4日

地點：海運大廈露天廣場、海運大廈展覽大堂、海運大廈地下中庭

回到目錄

迪士尼《小飛象Dumbo》主題聖誕嘉年華登陸將軍澳，於新都城中心2期打造9大打卡場景及遊戲區，必影有6米高巨型「星空小飛象」充氣裝置，另有4大攤位遊戲，有機會贏取會場限定小飛象主題精品，包括咕𠱸、圓形餐碟及頸枕，或小飛象主題杯墊及掛飾等小禮品，不好錯過！

MCP 新都城中心 「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」

日期：11月1日至2026年1月1日

時間：早上10:00 至 晚上10:00

地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場

聖誕嘉年華攤位遊戲

日期：2025年11月1日至2026年1月1日

時間：中午12:00 至 晚上 8:00

地點：MCP CENTRAL（新都城中心 2 期）L1天幕廣場

H‧COINS 會員以電子貨幣即日單一消費滿HK$300，即可換領嘉年華遊戲券 4 張。顧客亦可即場以優惠價 HK$100 購買遊戲券 4 張(原價：HK$120)

回到目錄

全港首個mofusand 夢幻聖誕村登陸MOSTown，設置4大主題打卡區及2大主題體驗區，首次匯聚最多不同造型、逾30款聖誕萌LOOK的mofusand與粉絲見面，包括 : 全港首度登場3米高巨型毛茸「MOST-Cuddly! 抱抱mofusand」、7.5米高 Santa mofusand聖誕樹坐陣的「mofusand 站前冰雪廣場」等，更有冬日限定室內冰雪樂園，充滿冬日氣氛！

此外，以喵喵為主題的「MOST- Loving 聖誕萌貓市集」將於2025年12月6日至起舉行，精心搜羅不同種類的貓咪產品及以貓咪為靈感的文創藝術商品，貓迷必去！

「MOSTown 新港城中心 x mofusand MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」活動詳情

日期：11月8日至2026年1月1日

時間：

主題打卡區：上午10:00 至 晚上10:00

主題體驗區：

星期一至五 : 下午1:00 至 下午5:00

星期六、日及公眾假期 : 中午12:00 至 晚上8:00

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

「MOST- Loving 聖誕萌貓市集」

日期：12月6日至12月28日

時間：中午12:00 至 晚上8:00

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場

回到目錄

SANRIO CHARACTERS 與 BABY MIRROR首度合作！BABY MIRROR全體成員換上Sanrio人氣角色服飾，聖誕於又一城現身！現場設有9米高旋轉木馬裝置、巨型聖誕水晶球及綿花糖車、8米長夢幻隧道等，12位BABY MIRROR成員齊齊換上毛茸茸的Sanrio角色服飾於各個打卡位現身！

同場期間限定店發售多款限定聯乘產品，包括：毛公仔套裝、毛毛卡套、棒球褸、收藏卡包，以及演唱會限定產品，亦有髮夾、化妝袋、鎖匙扣及電話繩DIY專區，讓你自由配搭各個Sanrio角色，創作獨一無二電話手繩！

另外，免費登記成為 My FESTIVAL 會員並於場內以指定電子貨幣即日消費滿港幣2,500元，即可換領 BABY MIRROR GO ROUND應援鏡連鏡套。除了一般隨身鏡功用外，套上應援鏡套即時搖身一變成為應援手牌，一物兩用，各位Fans不可錯過！

SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR - BABY MIRROR GO ROUND @ Festival Walk

日期：11月25日至2026年1月1日

時間：上午11:00 至 晚上9:00

地址：又一城LG2

回到目錄

迪士尼超人氣動畫《優獸大都會2》即將上映！時代廣場於11月18日起率先帶全港粉絲走進「優獸市」，一齊體驗融合節慶元素的《Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration》，整個商場由上至下都被動物角色佔據，每個角落都充滿電影《優獸大都會2》的元素，電影場景重現眼前，配合閃亮燈飾及4.8米高聖誕樹，節日氣氛濃厚。阿力Nick與朱迪Judy聯同一班新舊朋友以1:1 人偶造型設計現身，現場更設有多個別開生面的互動體驗，各位粉絲不可錯過！

Disney's "Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration"@ Times Square

日期︰11月18日至2026年1月4日

時間︰上午10:00 至 晚上10:00（展覽首日將於晚上9:00開放）

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭

回到目錄

iSQUARE國際廣場聯乘日本插畫師Tombonia筆下的萌犬Muck，首次走到香港商場與大家歡度聖誕節及新年！商場地下正門設有聖誕野營歷險打卡位，Muck化身5米高的聖誕老人，向大家介紹露營、滑雪、垂釣等活動；3樓則化身成汪星歐陸聖誕浪漫之城，鬼馬Muck化身為咖啡師及速遞員等不同角色造型，在火樹銀花的溫馨小鎮中。大堂樓層iEXHIBITION的萌Muck聖誕販機站，放置期間限定全港首部聖誕Muck手機保護殼自動販賣機，大家可從6款Muck手機殼中選擇最愛的設計，即場製作最有個人風格的手機殼！

萌犬Muck暖暖聖誕物語

日期：11月14日至2026年1月4日

時間：上午10:30 至 晚上10:30

地點：iSQUARE國際廣場地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION

回到目錄

POP MART星星人烘焙造型聖誕現身登場

POP MART 最新人氣王、LISA@BLACKPINK新寵「星星人」聖誕首登香港，換上全新萌爆烘焙造型首度現身「MOKO滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展」，最吸睛有200倍巨大化餅乾屋星星人坐鎮、夢幻鏡影焗爐以及多個派對盛宴打卡場景 ，平安夜起更有3大主題遊戲挑戰，可贏取星星人專屬聖誕禮物！



MOKO 滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展

日期： 2025 年 11 月 21 日至 2026 年 1 月 1 日

時間： 上午 10 時至晚上 10 時

地點： MOKO 新世紀廣場 MTR 樓層中庭

回到目錄

灣仔合和商場與歡樂天地聯手帶來「冬日飄雪嘉年華」，由歡樂天地3位吉祥物歡樂貓「施肥」、「小咪」、「機靈」，將大家帶到3樓中庭的森林山谷，於6米高的聖誕樹與漫天飄雪下，挑戰多款港人記憶中經典遊戲，／擲彩虹、飛環、滾球、射擊遊以聖誕特別版限定登場，大家還可以探索軟淋淋滑梯及吹氣森林彈床，吹氣彈床分成3部份，穿過大門迎面而來為吹氣滑梯，滑梯旁為吹氣攀登架，登上高峰可欣賞飄雪美景；另一旁為吹氣障礙賽，小朋友找回3位吉祥物合力完成挑戰。此外，皇后大道東合和商場G樓入口設有巨大化歡樂天地玩具盒，打卡一流！

合和商場X歡樂天地呈獻「冬日飄雪嘉年華」

日期：12月3日至2026年1月5日

時間：下午1:00至晚上8:00

地點：灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭及G樓入口

「冬日飄雪嘉年華」攤位遊戲

森林彈床費用：$50/節（20分鐘）或電子消費滿$500換領門票1張兌換1節活動

4大必玩攤位遊戲套票：$100/套

聖誕飄雪匯演

日期：12月23-28日、12月31日及2026年1月1日

時間：下午1:30至晚上9:00（每小時3節）

地點：灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭及G樓入口

聖誕老人見面會及即影即有

日期：12月23至25日

時間：下午3:00至5:00

地點：灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭及G樓入口

費用：免費（名額先到先得，額滿即止）

回到目錄

全港最大型扭蛋嘉年華

今個聖誕，荃灣D‧PARK首度聯乘日本知名玩具品牌Bandai “Gashapon”，由2025年11月28日至2026年1月4日，於商場1樓中庭盛大舉辦「『扭』轉聖誕樂園」。作為Bandai “Gashapon”在大中華區首個大型扭蛋主題展覽的首站，現場雲集多達1,000部扭蛋機，精選超過900多款人氣動漫及卡通品牌扭蛋，包括風靡全城的人氣動漫及卡通品牌，《Chiikawa》、《Pokemon寶可夢》、《膽大黨》、《海賊王》、《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》，以及家傳戶曉的國民級卡通《Sanrio Characters》、「迪士尼角色」、《蠟筆小新》、《百變小櫻》、《小魔女DoReMi》等，包括有主流潮玩的角色模型、場景及Q版公仔，更有化妝掛件、印章、小掛鏡等等精品，仲有「少女系列」、「微型商品系列」、「雨傘吊飾系列」，陣容堪稱全港最齊全！

D‧PARK x GASHPON「『扭』轉聖誕樂園」

日期：2025年11月28日至2026年1月4日

時間：中午12時至晚上8時

地點：D·PARK L1中庭

回到目錄

今個聖誕，愉景灣將化身為「意式冬日夢幻仙境」，帶來一連串精彩活動，愉景灣將設有多個打卡位，如在愉景廣場的閃亮玻璃屋，以及愉景北商場的20米高金色玻璃城堡，感受濃厚的意式浪漫氣氛；周末及節日期間更可免費乘坐愉景灣渡輪，讓你輕鬆便捷地留港歡度歐陸式假期。節慶盛典將以巡遊、亮燈儀式及精彩歌舞表演揭開序幕，新生代超人氣男歌手兼演員魏浚笙 (Jeffrey) 亦會現身助陣。此外，新城電台舉辦的《我們的大熱唱2025》音樂會，以及歌手周吉佩與羅啟豪，亦將於愉景北商場現場演出，為樂迷帶來非凡的聖誕音樂體驗。聖誕期間更有冬日露天市集，匯聚多款特色手作和美酒佳餚。

「愉景灣意式冬日慶典」打卡位及燈飾

日期：11月21日至2026年1月1日

地點：愉景北商場、愉景廣場及 D' Deck

愉景灣免費渡輪節日優惠

日期：11月22日、23日、29日、30日、12月6日、7日、13日、14日、20日、21日、24日*、25日、26日、27日、28日、2026年1月1日（星期六、星期日、平安夜及公眾假期）

指定班次出發時間：上午11:30 (*12 月 24 日的免費班次將於上午11:40開出)

出發地點：中環 3 號碼頭

於星期日及公眾假期，此免費航班更可到達愉景北

只需使用八達通卡入閘，即可享這優惠（限單程且先到先得，額滿即止）

聖誕亮燈儀式及巡遊

日期：11月21日（星期五）

時間：下午6:45

地點：愉景北商場

表演嘉賓：魏浚笙（Jeffrey）

周日露天市集

日期：11月9日、11月23日及12月14日（星期日）

時間：上午11:00 至 下午6:00

地點：愉景廣場

回到目錄

本地原創潮流品牌 KYUBI 今個聖誕聯乘日本經典《機動戰士高達》，於荃新天地打造年度矚目聖誕盛事《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》！兩大1.8米機體震撼登場，展出「初代高達 RX-78-2」及「Wing Gundam Zero (EW)」，亦有4米高巨型打卡牆，可親身感受Wing Gundam Zero（EW）的震撼氣勢與戰士靈魂 。同場更有香港限定聯乘商品，包括極具收藏價值的14款《新機動戰記高達 W》30周年金屬收藏掛飾，不可錯過！

《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》

日期：12月5日至2026年1月4日

時間：上午10:30 至 晚上10:00

地點：荃灣荃新天地一期中庭

回到目錄

miffy70 周年亞洲巡迴慶祝活動最終站將落戶香港將軍澳，miffy化身超巨型「星願守護使者」登場，帶來8大夢幻打卡場景以及別樹一格的沉浸式 miffy 祈願村莊互動體驗，miffy更會現身舉行見面會！

東港城 x miffy x YATA 期間限定店搜羅逾百款精緻 miffy 周邊商品，包括鎖匙扣、杯、杯墊、毛毛吊飾盲盒、毛絨袋、斜揹袋、保溫瓶、咕𠱸、T-Shirt、帽、旅行袋、毛巾、水樽、餐具及文具套裝等等，應有盡有。當中更有多款 miffy 70 週年限定精品，唔好錯過！

東港城 X miffy 星河祈願之旅

日期： 2025 年 11 月 10 日至 2026 年 1 月 1 日

時間： 上午 10 時至晚上 10 時

地點： 東港城一樓中庭

回到目錄

荃灣廣場於今個聖誕變身「夢幻冰雪樂園」，打造3大冰上嬉戲新體驗及3大打卡盛會，L5空中樂園設有1500呎戶外飄雪溜冰場，更引入全港首個商場「兒童雪地碰碰車」。特定時段設有沉浸式光影飄雪效果，營造如北歐雪國般夢幻氛圍，場內準備好溜冰輔助裝備，場地採用環保仿冰技術，更配合升級音響燈光系統，讓大人小朋友都可安心享受冰雪樂趣。

商場內設置5米高「白雪唯美聖誕樹」綴滿閃爍和精緻的裝飾，「聖誕小小精靈兵團」萌爆登場，包括甜心薑餅人、聖誕雪球寶寶、夢幻派對仙子、聖誕幸運圈、開心麋鹿仔和聖誕小樹寶等，打卡一流！長達20米的「聖誕魔鏡牆藏有心思，設有哈哈鏡、魚眼鏡及巨型心形鏡，配搭心意字句，影出滿滿節日祝福。商場於指定日子舉行「聖誕暖心美食烘焙市集」，雲集逾30間本地人氣甜品烘焙品牌，當中包括主打手工糯米糍的均香餅家、必試抹茶麻糬Gelato的MadnessFamily、牛油吐司曲奇Buttergram、CATCHI手工沾醬麻糬等，讓大家渡過一個甜蜜蜜的聖誕！

夢幻冰雪樂園

日期：11月18日至2026年1月1日

時間：上午10:00 至 晚上10:00

地點：荃灣廣場L5空中樂園

聖誕老人見面會及送禮活動

日期：12月6、13、20、24及25日

時間：下午4:00 至 晚上6:00

地點：Mira Place G/F大堂 及 B1 中庭

參加方法：下載 Mi+ App並登記成為會員及追蹤Mira Place Instagram，即可獲贈暖「粒粒」聖誕禮物乙份

兒童雪地碰碰車

日期：11月18日至2026年1月1日

時間：

(1)即日起至12月18日：

下午4:00 至 晚上8:00（平日）；

中午12:00 至 下午4:00（星期六、日及公眾假期）

(2)12月19日至2026年1月1日：

中午12:00 至 下午4:00

地點：L5 PLAY GARDEN空中樂園

*適合7-10歲及高度110cm-160cm小童參加

*每節10分鐘

戶外光影飄雪溜冰體驗

日期：11月22日至2026年1月1日

時間：

(1)11月22日至12月18日：

下午4:15 至 晚上8:00（逢星期六、日及公眾假期）

(2)12月19日至2026年1月1日：

下午4:15 至 晚上8:00（每日）

地點：L5 PLAY GARDEN空中樂園

*適合4歲或以上及身高110cm或以上人士參與，4-12歲人士須由家長陪同

聖誕暖心美食烘焙市集

日期：12月16日至2026年1月1日

時間：上午11:00 至 晚上9:00

地點：L1長廊

回到目錄

YOHO MALL I及II由即日起帶來「星光璀璨企劃」，YOHO MALL II中庭化身成「星願聖誕Christmas Wish Upon a Star」夢幻樹海，多株璀璨聖誕樹閃亮登場。「星願奇幻小徑」內多棵璀璨聖誕樹交織成星光森林營造出無限延伸的空間感，配上如星光般點綴的閃爍水晶柱。至於YOHO MALL I中庭緊接登場「『森』願星光庭園」，庭院中間矗立的7米高華麗鏤空「星語願之塔」在星光的浪漫交匯下，成為眾人許願的心靈聖地。商場更特製聖誕限定「星願之窗」濾鏡，讓你以另一個視覺一探星光與璀璨聖誕樹交織奇幻景象。

YOHO系商場舉辦選物市集「PICK! Market」，匯聚多間香港本地職人及手工品牌每兩星期輪流上場，包括本地薑珠寶設計品牌SWAZ Jewelry、香港本土的香水香氛品牌The Scentist HK、人氣麻糬網紅店Catchi及皇牌可麗露 New cookking等，多款窩心聖誕限定商品為聖誕節交換禮物環節做好準備。

「星願聖誕Christmas Wish Upon a Star」裝置

日期：即日起至2026年1月1日（YOHO MALL I）、12月2日起（YOHO MALL II）

時間：上午10:00 至 晚上10:00

地點：YOHO MALL I及II中庭

「PICK!Market」

日期：即日起

時間：上午12:00 至 晚上9:00

地點：YOHO MALL I（享樂烘焙對出）

Tiny Talents聖誕掛飾英文工作坊

日期：12月6日

時間：下午5:30

地點：Tiny Talents (YOHO PLUS G C003-C005)

*3-8歲兒童，成人無需陪同

Lunar玥 聖誕花茶手作禮物盒工作坊

日期：12月17日

時間：下午4:30

地點：Lunar (YOHO PLUS G C028)

drawstation+聖誕老人塑膠彩工作坊

日期：12月19日

時間：下午2:00及5:30

地點：drawstation+ (YOHO PLUS G C019)

*3-12歲兒童，成人無需陪同

阿原 冬日暖心按摩油調配工作坊

日期：12月23日

時間：下午5:00

地點：YOHO MALL II L1 (近Italian Tomato)

回到目錄

飛天小女警聖誕登陸尖沙咀！於LCX打造以「Sweet X'mas糖果實驗室」為主題的聖誕打卡位，必影有Y2K電視自拍打卡區。成功完成所有指定任務，即可免費換領香薰掛飾一件，亦有SNAPIO兩款飛天小女警主題相框。期間限定店內出售多款飛天小女警精品，每件都是粉絲必搶的單品！同場更有冬日造型的飛天小女警及聖誕樹，令聖誕氣氛更濃厚！大家還可以參加Chill FUN的DIY手作工作坊，跟「老Best」一起串珠製作手鏈或電話繩，或者用毛線扭出獨特聖誕花環，為對方親手製作最Sweet的聖誕禮物！

LCX【飛天小女警Sweet X'mas】活動及期間限定店

日期：11月20日至2026年1月11日

時間：上午10:00 至 晚上10:00

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX

入場費用：免費

回到目錄

荃灣如心廣場、沙田好運中心及將軍澳翩匯坊聯同華懋集團5大商場帶來「Chill織熊聖誕派對」，多隻軟棉的Chill織北極熊，包括8米高巨型熊將登陸如心廣場一期露天廣場！Chill織熊被色彩繽紛的燈泡包圍，晚上亮燈時氣氛更佳。多隻Chill織熊朋友出沒於如心廣場一期及二期，大家不妨與它們合照。好運中心、將軍澳翩滙坊及元朗順福糧倉同樣添置以Chill織熊為主題的聖誕打卡場景，帶大家進入Chill織熊世界，8大商場更準備聖誕老人見面會、編織工作坊、聖誕市集等，讓大家樂而忘返！

Chill織熊聖誕派對

日期：11月14日至2026年1月4日

地點：如心廣場、好運中心、翩滙坊、順福糧倉、粉嶺名都商場、希爾頓中心、上水名都商場，以及巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心

Chill織熊聖誕派對週末市集

日期：12月5日至2026年1月4日（逢星期五、六、日及公眾假期）

時間：中午12:00 至 晚上8:00

地點：如心廣場、好運中心、翩滙坊

聖誕Chill住織工作坊

日期：12月13至14日

時間：下午2:00 至 3:00

地點：如心廣場、好運中心

尋謎聖誕Chill 織熊

日期：11月14日至2026年1月4日

時間：中午12:00 至 晚上9:00

地點：如心廣場一期及二期

聖誕歌舞及Busking表演

日期：指定周末及公眾假期

時間：官方社交平台日後公佈

地點：如心廣場、好運中心、翩滙坊

回到目錄

源自英國的治癒系人氣角色「UNDERBOBO」將於今個聖誕首登香港，化身巨型聖誕老人現身！場內以魔法禮物工場為主題，設有7大超吸睛打卡場景，除了有2.5米高巨型UNDERBOBO+貓咪BOZO坐鎮外，亦有「聖誕老人辦公室」、2.8米的炫亮聖誕樹、「藍色貓貓BOZO衣帽」等打卡位，同時更設有5大親子遊戲區，邀請大人小朋友化身為「禮物小精靈」，成功完成所有挑戰的小精靈，更可以帶走限量版UNDERBOBO聖誕樹掛飾，為家中添上濃厚節日氣氛！

商場更特設全港首個「UNDERBOBO期間限定店」，出售過50款精品，包括多款可愛造型的手機殼、女生們至愛的藍色貓貓BOZO毛公仔及萌爆造型立牌、上班一族必備的手機支架、陶瓷杯及電腦保護套等，更有英鎊造型冰箱貼，款款精緻又得意，部分產品是於將軍澳中心率先發售，不可錯過！

將軍澳中心x UNDERBOBO Magical Gift Wonderland裝置詳情：

地點：將軍澳中心G/F中庭

日期：2025年11月8日至2026年1月4日

時間：下午1時至晚上6時(平日) ; 下午1時至晚上8時 (假日及節日前夕)

將軍澳中心x UNDERBOBO Magical Gift Wonderland期間限定店詳情：

地點：將軍澳中心G/F中庭

日期：2025年11月8日至2026年1月4日

時間：每日中午12時至晚上8時

回到目錄

MegaBox於今個聖誕節呈獻節日盛會「Christmas Advent Delights」聖誕主題裝置，以聖誕倒數月曆與萌爆熊啤啤為主角，打造充滿驚喜與暖意的節日旅程。現場設有4米高的「華麗倒數月曆」，巨型毛茸茸白熊啤啤可愛登場；巨型禮物池讓大家驚喜開箱。此外，聖誕樹少不了聖誕樹，場內設有5米高的「紅寶石聖誕樹」；旁邊為載滿夢想與祝福的「聖誕奇幻禮物火車」。MegaBox於12月帶來多個聖誕活動，包括聖誕老人歡樂巡遊、聖誕舞動匯演、環保手作工作坊等，讓大家投入於節日的歡樂氣氛之中。

MegaBox「Christmas Advent Delights」

日期：11月28日至2026年1月1日

地點：MegaBox L5

回到目錄

港島香格里拉油店於聖誕佳節推出「聖誕老人秘密王國：魔修補匠」，為各個家庭帶來充滿創意魔法的體驗。客人抵達時先由精靈Wrinkle熱情接待，大家憑藉一枚秘密信物解鎖隱藏門，進入音樂室、玩具室、記憶鍛造室3大工作坊，製作聖誕音樂盒、縫製毛絨玩具以及裝飾特別盒子。大家最後還可以與聖誕老人見面，甚至一同合唱節日歌曲，充滿歡樂氣氛。

聖誕老人秘密王國：魔修補匠

回到目錄

西九文化區今年將迎來冬日慶典「Merry Balloon Hong Kong」，當中重頭戲「Merry Balloon Park」巨型充氣樂園於12月6日正式開放，「巨型跳彈區」主打大型充氣裝置，置身「反轉波波池」可感受被大量氣球環抱的體驗。此外，現場還有7米高巨型充氣聖誕樹，刺激的大型充氣滑梯及40米長巨型波波競技賽道。會場內特設「幼童專場」，專為身高120cm或以下的小朋友參與其中。除了玩樂之外，近20個本地及國際人氣IP，包括Care Bears、香港重機、燦子、LuLu豬等，將於12月28日參與「Merry Ballon Parade」大型氣球巡遊，巡遊隊伍屆時將沿海濱由香港故宮文化博物館遊走至M+。

「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園

日期：12月6日至2026年1月4日

地點：西九文化區藝術公園大草坪

時間：上午9:30 至 晚上10:40

票價：$169起

購票平台：＞＞按此購票＜＜

「Merry Balloon Parade」輕氣球巡遊

日期：12月28日

時間：上午11:30 至 下午4:00

地點：路線由香港故宮文化博物館沿海濱至M+

門票：免費入場

回到目錄

年度盛事中環AIA嘉年華將於2025年12月22日回歸！今年活動以「香港經典」為主題，將帶來超過30款驚險刺激的機動遊戲及遊樂設施、世界級現場表演、全新及經典的打卡熱點，以及一系列豐富餐飲選擇。

當中世界知名的 Gandeys Circus將會矚目演出，打造全新的「冬日世界雜技團」主題表演。表演者將以連場目不暇給的特技、引人入勝的演出及一系列節日驚喜，再次擄獲所有年齡層的觀眾；「藍妹大牌檔」以嶄新面貌再度登場，可在充滿懷舊氣息的現代大牌檔佈景板下，暢飲藍妹生啤配搭大牌檔美食；屆時本地人氣街頭樂隊 The Flame 將以一連串經典廣東歌為年末節慶揭開序幕。

票價維持不變，門票由即日起開始正式發售，一般入場門票價格為港幣140元起。今年另設有早鳥優惠，購買首 5,000 張門票的訪客可享限量9折優惠。另外，更將推出電子代幣系統，訪客只需掃描二維碼，即可透過電子錢包即時為代幣卡充值。此外，今年機動遊戲將採取彈性定價模式，讓訪客於指定非繁忙時段可以更優惠價錢享受物超所值的玩樂體驗，有興趣的記得留意詳情！

友邦嘉年華

日期：12月22日至2026年3月1日

地點：中環海濱活動空間

回到目錄

THE SOUTHSIDE由即日起至2026年1月4日，呈獻「Dazzling Christmas」聖誕主題裝置，中庭首度呈現約10米高巨型星光聖誕樹，綴滿近6,000顆閃耀聖誕裝飾；巨型星光聖誕樹下更設置7大主題打卡場景；場內同時設有巨型互動水晶球裝置，當你徐步走近，燈光隨即幻變，瞬間走入光影交織的奇幻旅程。每逢週末及公眾假期，戶外廣場更會定時上演浪漫飄雪，為佳節增添冬日情懷；此外，商場在指定日子還會舉辦一系列節慶活動，包括聖誕老人見面會、高蹺聖誕樹巡遊等，為大人小朋友帶來連串驚喜與歡笑，共度難忘冬日時光。

活動期間，THE SOUTHSIDE邀請了多位本地人氣歌手及音樂單位輪番登場，中庭的聖誕裝置將會化身成華麗聖誕舞台！演出陣容包括王菀之（Ivana）、葉巧琳（Mischa），以及來自不同組織的小朋友，呈獻多場風格多元的音樂演出

THE SOUTHSIDE「Dazzling Christmas」主題裝置

日期：即日至2026年1月4日

地點：THE SOUTHSIDE LG中庭及LG露天廣場

Dazzling Christmas Gala聖誕音樂盛會

日期：2025年12月20及25日

時間：晚上6至7時

地點：THE SOUTHSIDE LG中庭

演出單位：

12月20日：葉巧琳（Mischa）

12月25日：王菀之（Ivana）

聖誕光影盛會

日期：2025年11月20日至2026年1月4日

時間：晚上5、6、7、8、9時正（每節約3分鐘）

地點：THE SOUTHSIDE LG露天廣場

浪漫飄雪匯演

日期：2025年11月22、23、29、30日及12月6、7、13、14、20、21、24至28日（逢星期六、日、公眾假期及特別節日）

時間：晚上5、6、7、8、9時（每節約3分鐘）

地點：THE SOUTHSIDE LG露天廣場

THE SOUTHSIDE聖誕老人見面會

日期及時間：

2025年12月20、21日：晚上5時至7時

2025年12月24、25、26日：下午2時至4時 及 晚上5時至7時

地點：THE SOUTHSIDE

回到目錄

圍方聯乘本地潮玩角色Chubbi Chunk

今個聖誕，圍方由即日起至2026年1月4日，首度聯乘本地玩具設計師及多媒體藝術家 Jim Chan，以其筆下圓潤可愛的Chubbi Chunk為主題，打造滿載甜蜜歡樂的「Chubbi Sweetie Xmas」。特設6大主題打卡區，中庭矚目焦點—9米高的「夢幻糖霜聖誕樹」，掛滿近20款精緻可愛的甜品裝飾，更有Chubbi Chunk過往的經典角色展品，絕對是打卡首選！商場L2園藝花園則設有3米高的「星光甜點摩天輪」，傍晚時分更會亮起柔和燈光，於指定日子更有浪漫飄雪表演，營造濃厚歐陸佳節氛圍。

除此之外，圍方更準備了一連串 Chubbi Chunk 主題活動，包括「Chubbi Santa x Mr. CupCake 見面會」，兩位人見人愛的角色將驚喜現身，與大家互動合照，分享歡樂與甜蜜！商場更於指定日子邀請不同表演團體獻上精彩演出，將節日氣氛推至頂點。

圍方「Chubbi Sweetie Xmas」

日期：即日起至2026年1月4日

地點：圍方 L2 中庭及L2 戶外園藝花園

回到目錄

今個聖誕太古城中心將變身成夢幻糖果樂園，帶來《Sweetmas糖果兵團》主題裝置活動，中庭將設置高達8米的紅白條紋「士的糖」巨型裝置，旁邊還有三隻熊仔笑笑糖迎賓，與遊人一同倒數聖誕來臨。整個商場佈滿糖果造型裝飾與閃亮燈飾，營造濃厚節日氣氛，成為拍照打卡熱點。場內設有4大主題區域，包括「聖誕布甸禮盒屋」，大家輕拍按鈕喚醒熟睡的聖誕布甸；「粟米糖迷宮」則與30個粟米糖角色展開趣味探險；「曲奇快趣挑戰」限時30秒挑戰亮燈朱古力豆，考驗反應力；「快閃甜甜店」提供逾400款糖果，讓大小朋友盡情挑選節日甜點。

Sweetmas糖果兵團

日期：11月14日至2026年1月4日

時間：中午12:00 至 晚上9:00（平日）；上午11:00 至 晚上9:00（星期六、日及公眾假期）

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

回到目錄

沙田新城市廣場7樓全新戶外空中花園重新命名為「NTP Sky Garden」，逾4萬呎的空中秘境將於11 月中旬與商場聖誕裝置同步亮相。為了慶祝空中花園重新開幕，將聯乘日本知名光雕藝術團隊NAKED Inc.，在全港最大的戶外水幕打造期間限定光影匯演，頭炮巨獻「星夜願語．光影匯演」將結合戶外聖誕氛圍及現場投影，呈獻一系列融合水幕、光影、藝術與音樂的聖誕夢幻感官盛宴。

此外，「NTP Sky Garden」的音樂水舞台亦將見證新城市廣場經典音樂噴泉的重磅回歸，夜幕低垂後，動感音樂噴泉隨節奏起舞。新城市廣場1期3樓中庭於今個聖誕節帶來「聖誕奇幻嘉年華 Christmas Circus TOWNival」，場內設有四大夢幻打卡點，其中全港首個室內6米高「聖誕樹旋轉滑梯」更是焦點，巨大版的水晶球則可以讓大小朋友入內打卡，周末更有飄雪體驗，讓大家在漫天飛雪下感受白色聖誕！

新城市廣場「NTP Sky Garden」

日期：由即日起

時間：早上10:00 至 晚上10:00

地點：新城市廣場1期7樓NTP Sky Garden

NTP Sky Garden「星夜願語．光影匯演」

日期：由即日起至2026年1月1日

時間：晚上6:30 至 晚上10:00

地點：新城市廣場1期7樓NTP Sky Garden

新城市廣場「聖誕奇幻馬戲團嘉年華Christmas Circus TOWNival」

日期：由即日起至2026年1月1日

時間：早上10:00 至 晚上10:00

地點：新城市廣場1期3樓中庭

新城市廣場「聖誕手作市集」

日期：11月21日至2026年1月1日

時間：早上11:00 至 晚上9:00

地點：新城市廣場1期1樓東翼

回到目錄

青衣城今個聖誕首度與來自美國、風靡全球的人氣角色Care Bears™聯乘，打造全港首個「Care Bears™聖誕彩虹甜蜜樂園」！一眾人見人愛的Care Bears™打造全新甜點主題裝置，必影6.5米高超巨型Cheer Bear 聖誕蛋糕及5米高的「彩虹馬卡龍聖誕樹」打卡位！更有5大人氣角色Cheer Bear、Friend Bear、Love-a-Lot Bear、ShareBear和Wish Bear換上不同聖誕造型，穿梭於場內每個甜品角落！

場內更為大家帶來Care Bears™主題期間限定店，發售接近100款周邊精品 ，除了大熱的毛公仔及盲盒外，青衣城期間限定店更有迷你照相機，彩色菲林相機，智能手錶，手機配件及生活用品等獨家限定版產品～

Care Bears™聖誕彩虹甜蜜樂園

日期： 2025 年 11 月 13 日（星期四）至 2026 年 1 月 4

日（星期日）

時間： 上午 11 時 至下午 9 時

地點： 青衣城一期一樓中庭

Care Bears™青衣城 期間限定店

日期： 2025 年 11 月 13 日（星期四）至 2026 年 1 月 4

日（星期日）

時間： 上午 11 時 至下午 9 時

地點： 青衣城一期一樓中庭

回到目錄

Chip'n'Dale烘焙主題限定店登陸上水及將軍澳！集結超過200款迪士尼限量精品，並首度發售超過 50 款Chip ‘n’ Dale角色烘焙主題限定設計，包括麵包造型精品、聖誕裝飾、實用雜貨與甜點系列，造型可愛，粉絲必定要入手！

另外，上水廣場更設「聖誕烘焙工房」互動體驗，參加者可化身「甜蜜烘焙師」，親手為Chip ‘n’ Dale角色造型麵包「加醬汁」、「調味」及「包裝」，置身滿滿情緒價值的烘焙小劇場！至於PopWalk 天晉滙設「聖誕の森烘焙屋」，打造5大森林風格滿滿的主題打卡位，不可錯過。

上水廣場「甜蜜烘焙雪屋」主題裝置

PopWalk天晉滙「聖誕の森烘焙屋」主題裝置

日期：2025年11月17日至2026年1月4日

時間：上午10時至晚上10時

地點：上水廣場L2中庭

上水廣場【鋼牙與大鼻主題期間限定店】

日期：2025年11月17日至2026年1月4日(星期一至星期日)

時間：上午11時至晚上8時

地點：上水廣場L2中庭

PopWalk天晉滙「聖誕の森烘焙屋」主題裝置

日期：2025年11月17日至2026年1月4日

時間：上午10時至晚上10時

地點：PopWalk天晉滙1期及2期中庭、3期戶外及Ocean PopWalk地下中庭及戶外彩虹長廊

PopWalk 天晉滙「【鋼牙與大鼻主題週末限定店】

日期：2025年11月17日至2026年1月4日(逢星期六、日及公眾假期)

時間：上午11時至晚上8時

地點：PopWalk天晉滙1期及2期中庭、3期戶外及Ocean PopWalk地下中庭及戶外彩虹長廊

回到目錄

為了迎接開心聖誕，一列載滿繽紛歡樂的「彈彈跳聖誕列車」駛到元朗朗壹廣場，商場地下中庭變身成4.5米高、逾千呎吹氣樂園，小朋友可以從中進行挑戰。第一個考驗為「火車捐山窿」，需要手腳並用爬上高台，考驗平衡力及耐力，隨後從滑梯頂部一口氣瀡下去，刺激感萬分！樂園中間的聖誕樹，亦化身成攀爬小山丘，讓小孩拾級而上踏上摘星之旅。樂園外圍的小列車及聖誕樹，滿佈可愛聖誕裝飾，包括巨型禮物、士的糖果等，打卡一流！

此外，近年掀起新興運動匹克球（Pickleball）熱潮，面積逾8,200平方呎的The Pickleball Lab將於11月底進駐朗壹廣場，樓高近5米令大家練球時擁有更多空間，相信日後勢成新界西部的匹克球愛好者全新據點。

朗壹廣場「彈彈跳聖誕列車」

日期：11月30日至2026年1月4日

地點：元朗朗壹廣場地下中庭

時間：下午2:30 至 6:30（平日）、中午12:00 至 晚上7:00

每節時長：20分鐘一節

回到目錄

尖沙咀AI光影匯演「Windows of Wonder」

尖沙咀中心及帝國中心將推出全新AI光影匯演「Windows of Wonder」，更邀請全港市民及遊客參與。只要於12月5日前，上載與家人摯愛的照片，分享小故事，即有機會以AI動畫呈現於維港兩岸的巨型光影幕牆上！尖沙咀中心及帝國中心由11月27日起，「信和光影藝術幕牆」將播放全新AI動畫，並分為三大篇章，包括「Love, Peace & Laughter」、「Merry Everything & Happy Always」及「Happy Holidays!」。匯演以宏偉的建築揭開故事的序幕，溫暖燈光逐漸亮起，繽紛的花環點綴窗沿，一扇扇的窗戶如魔法般開啟，而每個窗戶都是一個家庭的溫馨合照，伴隨著聖誕頌歌旋律與摯親的溫馨畫面。

AI光影匯演「Windows of Wonder」

日期：11月27日至2026年1月4日

地點：尖沙咀中心及帝國中心的「信和光影藝術幕牆」外牆

亮燈時間：晚上6:00 至 11:00

公眾參加：＞＞按此填寫表格＜＜

回到目錄

東薈城名店倉於今個聖誕，與美國藝術家Christopher David Ryan（CDR）攜手打造全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」。藝術家筆下的療癒系角色BIG HUGS抱抱人，一直傳達出擁抱讓世界變得更好的理念。今次合作的焦點為入口處的2.5米高的BIG HUGS聖誕老人，2樓中庭廣場的「SPARK★TACULAR抱抱星球」，更加設7大打卡及互動裝置，包括親子單車互動裝置和高達4米的巨型「擁抱奇織」裝置等。此外，商場於聖誕節期間帶來音樂盛會及聯乘Pinkoi聖誕市集。

「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」

日期：11月13日至2026年1月4日

地點：東薈城名店倉地面鄰近MLB、二樓中庭廣場及二樓天橋

Pinkoi HO~HO~HOLIDAY聖誕市集

日期：12月19至21日、24至26日

時間：下午1:00 至 晚上8:00

地點：四樓平台廣場

回到目錄

中港城車尾箱聖誕市集

人氣聖誕車尾箱市集12月開鑼！集合過百檔本地以及海外潮牌，包括Frankie@MIRROR 自家潮牌FLAKEY 、Kenny 限定經典車攤檔 、DJ 少爺占Treble Coffee、葛民輝自創品牌Like Black 聯手打造街頭文化聖地，亦有市集聯乘街頭木藝品牌Start from Zero，仲有不少美食攤檔如浩銘記、清酒俱樂部、何金銀外賣店、百草湯料等。

現場更設4款童年經典懷舊攤位遊戲！指定日子上演戶外音樂派對，本地樂隊Locksmiths開鎖佬、鄉村搖滾樂團The Boogie Playboys、Hedgehog、DJ Delta T現身！同場有特色及經典車款展覽、6米高閃亮聖誕樹、中港城聖誕燈飾，不可錯過！

中港城車尾箱聖誕市集

日期：12月13至14日；12月20至21日；12月25至28日；12月31日

時間：（12月13至14日；12月20至21日；12月25至28日）14:00-20:00；（12月31日）17:30-00:30

地點：中港城海豚池平台花園

回到目錄

赤柱聖誕市集12月回歸！今年以「薑」為主題，於2025年12月19日起在赤柱海濱及美利樓舉辦一系列「夠薑過聖誕」活動，設逾100個人氣及首次參與市集的攤檔，集結文創產品、手工藝品和聖誕主題特色美食！

必試香港製造Gelato的The Nutter、米芝蓮必比登推介的魚事者Fisholic、咖喱專門店Curry Boy、本土精釀啤酒 H.K. Lovecraft、地道港式Gin酒「白蘭樹下」、話題冬甩工房「Donut Demo」、人氣蛋糕店「Petite Sweet」及西班牙火腿專門店「Diverxu」等，當中必試美食包限定薑汁撞奶味Gelato 、姜餅人派對冬甩 、薑味熟成牛油咖喱、陳皮檸檬薑茶，以及與五味堂涼茶酒館合作打造的「薑味雞尾酒」！

赤柱廣場「夠薑過聖誕」活動詳情：

日期：2025年12月 19日至28日（共10天）

時間：中午12時至下午8時

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

免費穿梭巴士服務往返赤柱廣場及金鐘

日期：2025年12月19至28日

服務時間及班次

金鐘（港鐵站A出口海富中心對開位置）

中午12時至下午7時，每30分鐘一班

赤柱廣場（往金鐘）（赤柱廣場5樓平台）

下午3時至10時，每30分鐘一班

*出發前30分鐘開始派籌，一人一籌，先到先得，額滿即止

回到目錄

今個冬日MINISO攜手迪士尼打造「Disney｜MINISO香港集合快閃店」，以「Feel the Fun of Every Surprise」為靈感，佔地逾3000呎的快閃店進駐啟德AIRSIDE 2樓中庭。快閃店主場館以「優獸市」為設計藍本，打造超過5米高的主題零售空間，還原電影內的街頭、警局的場景。副場館以購物體驗為主，設有迪士尼人氣角色主題打卡區，快閃店帶來逾400款迪士尼商品，涵蓋品牌多個系列，當中200款產品更是香港首次及限定發售，定價低至$10起。

Disney｜MINISO香港集合快閃店

日期：11月22日至2026年1月4日

AIRSIDE 2樓中庭開放時間：

上午10:00 至 晚上10:00（至2026年1月3日） 上午10:00 至 晚上8:30（2026年1月4日）

210及222號舖開放時間：

上午10:00 至 晚上10:00（至2026年1月3日）

回到目錄

香港ifc商場「聖誕後勤總部」

今個聖誕，聖誕小精靈後勤總部裝置登陸ifc商場！雙層高的後勤總部隱藏4大神秘互動體驗區，可進入內部大玩互動裝置及數碼遊戲任務，必影6大打卡場景，如「鹿鹿速遞」摩托車、「氣球充氣站」、「聖誕樹種植站」等，充滿聖誕氣氛！

另外聖誕老人亦會驚喜現身，只需透過Klook向與「願望成真基金 (Make-A-Wish Hong Kong）」與ifc攜手合辦的慈善捐款活動，捐贈$180預約與聖誕老人會面並拍照留念，並可獲驚喜禮物。指定日子更有多場精彩絕倫的音樂表演上演，不可錯過！

香港ifc商場「聖誕後勤總部」

日期：11月21日至2026年1月1日

時間：早上10:30 至 晚上10:00

地點：香港ifc商場一樓中庭

回到目錄

UNIQLO於2005年在Mira Place開設香港極具標誌性的「香港一號店」，適逢今年品牌植根香港20載，今個聖誕卯聯手帶來全球首個暖「粒粒」聖誕裝置「“Gift” Warmth this Christmas」。場內特設6大溫暖系打卡空間，融入UNIQLO禮物盒和歡樂聖誕元素，當中7米高暖「粒粒」聖誕樹屋內，更以UNIQLO搖粒絨及HEATTECH產品打造了毛絨絨暖心打卡牆，體驗不一樣的溫暖質感。此外，4米高的沉浸式夢幻聖誕雪人屋透過奇幻光影和雪花圖案，營造出浪漫冬日氛圍，商場中庭於活動期間每15分鐘上演音樂光影匯演。

Mira Place X UNIQLO暖「粒粒」聖誕樂園

日期：11月18日至2026年1月1日

時間：上午10:00 至 晚上10:00

地點：Mira Place 中庭、大堂、行人天橋及 Mira Steps

回到目錄

黃埔天地於今個聖誕節化身為聖誕夢幻舞台，打造充滿音樂、電影及舞台魅力的「THE WISHPHERE@THE WHAMPOA」，將黃埔號打造成打卡熱點。焦點之一為4.5米高聖誕樹拱門，由逾80顆懸浮半空的聖誕球，結合成璀璨燈飾！走進黃埔號可欣賞到直徑3米的巨型「幻鏡聖誕星球」，每個角度都是打卡位；「星光樂章花園」逾12米長的燈海盛景，配合音樂元素的投影，打卡一流！穿越花園後，將走進「星霧飄雪光雕」的夢幻領域，多顆巨型聖誕球懸浮半空，雪花與星光交織的光影間輕盈飄蕩。

時尚坊及聚寶坊外的德安街一帶已換上極致浪漫的聖誕盛裝！沿著「聖誕星光大道」，兩旁自帶閃光的聖誕樹與璀璨燈橋交織成夢幻場景；腳下更鋪滿創意的光影投射，把音符、樂器及電影等元素融入聖誕樹、雪花、聖誕球等多款節日圖案。

「THE WISHPHERE@THE WHAMPOA」聖誕裝置

日期：11月24日至2026年1月4日

亮燈時間：下午5:00 至 晚上11:00

地點：黃埔天地黃埔號及德安街

聖誕老人見面會

日期：12月20、21日及25日

時間：晚上6:00 至 8:00

地點：黃埔天地黃埔號

回到目錄

這個冬天，新都會廣場將於11月28日至2026年1月4日化身成最溫暖迷人的夢幻花園，現場逾10,000朵聖誕花綻放成連綿紅海，加上500顆星星燈與螢火蟲燈在夜空中交織出閃爍光影，打造成夢幻的聖誕花園。場內設有高達2.5米的「光影耀紅聖誕樹」，遍佈紅色和金色的聖誕球以及燈帶，旁邊巨型的「Merry Christmas」燈牌搭配炫目的禮物盒，散發著溫暖的節日祝福。「星願步道」質兩側盛開的聖誕花牆交相輝映，充滿浪漫節日氣氛。此外，指定日子會上演「聖誕飄雪匯演」，令大家無須旅行都能感受到白色聖誕！

「星耀綻紅聖誕」

日期：11月28日至2026年1月4日

時間：上午10:00 至 晚上10:00

地點：新都會廣場L4露天廣場

「聖誕飄雪匯演」

日期：11月28日至2026年1月4日（逢星期五、六、日、公眾假期及平安夜）

時間：中午12:00 至 晚上10:00（每小時4次）

地點：新都會廣場L4露天廣場

回到目錄

今個聖誕，鑽石山荷里活廣場將聯乘日本超人氣卡通Sumikkogurashi角落小夥伴，打造白色聖誕主題打卡位 ，一眾角落小夥伴將以全新冬日造型於6大主題打卡及2大玩樂專區可愛登場，其中最矚目的必定是首次亮相的5米高白熊「Shirokuma」巨型毛絨充氣裝置；而一眾角落小夥伴，如企鵝?、貓、蜥蜴、與山等人氣角色齊齊換上冬日裝束，如置身角落小夥伴的奇幻世界！

同場亦有兩大動感遊戲設施——全長7米的「冰雪極地飛索」及5米長「冰極冒險滑梯」，以及聖誕期間限定店，有近百款主題精品，當中有日本版角落小夥伴公仔，還有香港限定款式及優先發售產品，不可錯過！

荷里活廣場 x Sumikkogurashi™角落小夥伴™「白色奇幻聖誕」活動詳情

日期：2025年11月15日至2026年1月4日

時間：上午11時至晚上8時

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

回到目錄

中環花園道三號將再度呈獻全港最大型戶外聖誕社企市集嘉年華 「Christmas Sharelebration! 2025」，將於 11月27至29日隆重登場！花園道三號再度夥拍非牟利機構豐盛社企學會，今年更特別加入新主題，結合藝術與共融，以色彩及故事點亮中環鬧市！市集雲集多個本地社企品牌，帶來各式各樣的節日美食、精緻禮品及高質手作，大家在這裡必能揀到心水聖誕禮物。「共融藝術體驗工作坊」於周末進駐市集，參加者將戴上耳塞、眼罩，在限制下完成指定畫作。大眾可透過身體感官的轉換，理解不同群體的生活處境。

此外，現場展出由14位包括有特殊學習需要如聽障、自閉等的青少年，以及少數族裔學生共同創作的12幅主題畫作。花園道三號於今個聖誕帶來10米高聖誕樹，聖誕樹連同周邊璀璨燈海，將於11月27日舉行亮燈儀式。

2025 Christmas Sharelebration!聖誕社企市集嘉年華

日期：11月27至29日

時間：中午12:00 至 晚上7:30（28及29日至下午6:00）

亮燈儀式：11月27日下午6:30

地點：中環花園道三號

10米高聖誕樹及聖誕燈海展覽

日期：11月27日至2026年1月2日

時間：上午8:00 至 晚上10:00

地點：中環花園道三號

Art for Inclusion社區共融藝術展

日期：11月27日至2026年1月2日

時間：上午8:00 至 晚上10:00

地點：中環花園道三號

回到目錄

今個冬日，東薈城名店倉將首次聯同亞洲領先設計購物網站 Pinkoi，攜手呈獻「HO~HO~HOLIDAY聖誕市集」！活動將於2025年12月19至21日及24至26日期間舉行，破天荒邀請超過100位來自日本、韓國、台灣、泰國等地的原創設計師親臨現場，多個海外人氣品牌更是首度來港，帶來一系列精選好物，包括日本人氣飾品、韓系多巴胺穿搭、英倫風文具、泰國文青小眾袋款，以及港台國際得獎咖啡及美食等，為冬日添上多國文創活力！市集更邀得人氣KOL Christy Lai (黎紀君) 的寵物食品品牌Power Ruff及網絡創作者Jon Jon (張家希) 的鉤織手作品牌「莊毛毛」參與，文青必行！

東薈城名店倉x Pinkoi 「HO~HO~HOLIDAY聖誕市集」活動詳情：

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場

日期：2025 年 12 月 19 至 21 日及24 至 26 日

時間：下午1時至晚上8時 (最後進場時間：晚上7時半)

入場：免費開放

回到目錄

今個冬季，觀塘YM²裕民坊帶來極具人氣的新加坡親子遊樂品牌Kiztopia，以薑餅人為主題，於 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日期間，打造超過 2000 呎的YM²裕民坊《薑餅人奇幻聖誕村》聖誕充氣樂園 ，一眾 Kiztopia Friends 及薑餅人與大家一同歡度聖誕！ 當中有活潑調皮的小象 Eli 、 勇敢好動的恐龍 Drago ，以及可愛熱情的小河馬Happy ； 一眾 Kiztopia Friends 於商場中庭穿上聖誕傳統服飾 ，搖身一變成大型的充氣裝置與大家見面，等待各位好動的小朋友 一起解鎖聖誕任務！

YM²裕民坊《薑餅人奇幻聖誕村》–入場門票換領及購買詳情

活動日期：2025年11月29日至2026年1月4日

活動地點：YM²裕民坊L1中庭

活動時間：2025年11月29日至12月12日-中午12時正至晚上8時正（每日16節;每節約25分鐘）2025年12月13日至2026年1月4日-星期一至五（公眾假期除外）：中午12時正至晚上8時正（每日16節;每節約25分鐘）-星期六、日及公眾假期：上午11時正至晚上9時正（每日20節;每節約25分鐘）*場次會因實際情況作出相應調整。

回到目錄

巨大化糖果樂園聖誕登場

巨大化糖果樂園聖誕登陸太古城中心，多款糖果如平安夜曲奇、士的糖、粟米糖、泡泡糖等聚首一「糖」，以巨大化造型登場！包括8米高聖誕士的糖 、Sweetmas巨型軟糖熊仔笑笑糖等，亦有4大互動打卡區及快閃甜甜店，出售多達 400 款特色糖果，不好錯過！

Sweetmas活動

日期： 2025 年 11 月 14 日至 2026 年 1 月 4 日

時間： 星期一至五：中午 12 時至晚上 9 時

星期六、日及公眾假期：上午 11 時至晚上 9 時

地點： 太古城中心二樓中庭及中橋

回到目錄

啟德體育園啟德零售館2首度邀得IPX旗下深受全球喜愛的IP角色 - 宇宙明星BT21攜手合作，打造首個 《BT21 THE JOURNEY》主題體驗館，館內有光影躍動舞台挑戰、巨型打卡牆與打氣應援區以及多個互動體驗。另外館外亦設有多個打卡位，包括巨型 RJ 與換上冬日造型的 BT21 成員坐鎮、 《BT21 SWEET HOLIDAY》巨型戶外璀璨聖誕樹，BT21 冬日期間限定店亦會首發2025香港新品，款式一應俱全。

《BT21 THE JOURNEY》主題體驗館及《BT21 SWEET HOLIDAY》冬日慶典

日期：2025年11月25日至2026年1月4日

地點：啟德體育園啟德零售館2

回到目錄

荔枝角D2 Place於今個聖誕節化身為每個大朋友、小朋友夢寐以求的「Merry Choo Choo Mas」玩具天堂，一期天台花園帶來巨型火車頭裝置配上3.5米高玩具聖誕樹、聖誕小鹿、發光拱門車卡等打卡熱點之外，現場還有飄泡效果，有如置身冬日雪景之中，大家還可以預約泡泡體驗。除了打卡裝置外，指定日子更設有主題市集，匯集逾100個本地特色攤檔，帶來自家製聖誕產品、玩具等，充滿聖誕氣氛。

「ChooMas Land」打卡裝置

日期：11月27日至2026年1月4日

時間：上午10:00 至 晚上10:00

地點：D2 Place一期天台花園

幻彩泡泡體驗

日期：11月28-30日、12月6-7日、13-14日、20-21日、24-28日、1月1日及3-4日

時間：下午3:00 至 晚上7:00（12月24至28日延長至晚上8:00）

「聖誕玩具村」主題市集

日期：12月24至28日

時間：下午1:00 至 晚上8:00

地點：D2 Place一期2樓The SPACE

回到目錄

「聖誕樂高繽紛小鎮」

香港樂高®探索中心今年再度化身為夢幻「聖誕樂高®繽紛小鎮」，延續「拼砌愛心，分享快樂」主題，大窕可以參與拼砌愛心作品，為有需要兒童送上聖誕祝福。探索中心設巨型聖誕樹及主題場景，親子可一同感受濃厚節日氣氛，聖誕老人不定時現身，幸運的話或弋捕捉到他的身影！

「聖誕樂高繽紛小鎮」

日期：即日起至2026年1月5日

地點：尖沙咀K11 MUSEA地庫1樓香港樂高®探索中心

回到目錄

屯門愛定商場H.A.N.D.S將於12月6日起舉辦「CANDYLAND」空中聖誕糖果嘉年華，於D區空中滑輪運動場打造逾15,000呎的糖果主題樂園。現場亮點包括6米高粉紅糖果城堡CANDY BOUNCE，配有刺激滑梯、波波池及障礙挑戰區，同場還有8大糖果主題嘉年華遊戲以及聖誕市集。商場同樣充滿打卡驚喜，中庭的Y2K復古風電視聖誕樹以經典電視機堆疊而成，玩味十足；H區則設有「CANDYLAND」聖誕派送驛，粉紅Barbie風巨型H.A.N.D.S專屬郵箱為你免費寄送節日祝福。平安夜及聖誕節期間，更邀請到人氣好聲音藝人周志康、童星舞團及Gen Z Busker帶來精彩演出。

聖誕糖果嘉年華打卡裝置

日期：即日起至12月28日

時間：中午12:00 至 晚上10:00

地點：屯門愛定商場 H.A.N.D.S（A區中庭及H區）

「CANDYLAND」空中聖誕糖果嘉年華

日期：12月13-14日、20-21日、27-28日

時間：中午12:00 至 下午5:00（遊戲及彈床區）、中午12:00 至 晚上6:00（聖誕市集）

地點：屯門愛定商場 H.A.N.D.S（D區空中滑輪運動場）

回到目錄

荃灣千色匯、沙田中心、沙田廣場及元朗千色匯聯乘首次登港，來自芬蘭森林的小樹精靈「小樹派派」，由即日起帶來「聖誕森林營」，與大家度過充滿芬蘭森林色彩的聖誕。小樹派派Pie Pie Puu由澳門插畫師Keika創作的原創IP，象徵可愛與溫度，其外型似松樹，天生愛探索、愛旅行。荃灣千色匯主入口變身芬蘭聖誕村，聖誕幻鏡屋反射出派派與同伴的歡欣時刻，3米高的「派派光影聖誕樹」位於3樓千色花園迎接大家。

沙田廣場的「聖誕『派』對露營車」穿梭森林，特設開放式車廂空間，大家可以進內打卡，感受置身芬蘭森林露營的氣氛。元朗千色匯變身「『派』禮夢幻盒子」，走進鏡面禮物盒，有如置身聖誕精靈秘密基地。

小樹派派「聖誕森林營」

日期：即日起至2026年1月1日

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：荃灣千色匯一期、沙田中心．沙田廣場、元朗千色匯

小樹派派抱抱「派」對

日期：12月20及21日

地點及時間：

(1)元朗千色匯：12月20日下午1:00至3:00

(2)荃灣千色匯：12月20日下午4:00至6:00

(3)沙田中心及沙田廣場：12月21日下午4:00至6:00

聖誕「派」藝工房

日期：12月20及21日

時間：下午2:00至3:00、下午3:30至4:30

地點

(1)荃灣千色匯一期2樓（12月20日）

(2)沙田廣場3樓（12月21日）

回到目錄

昂坪360由即日起帶來「昂坪冬日夢幻樂園」，於昂坪市集圓形廣場打造一架3米高的纜車車廂裝置，並換上聖誕紅及戴上聖誕馴鹿角，變身成巨型夾蛋機，亮燈時更具聖誕氣氛。昂坪市集則以夢幻聖誕世界為主題，設置「戶外聖誕CHOP CHOP蓋印站」，加上聖誕樹、聖誕小屋以及聖誕花環3大打卡位，讓大家沉浸於聖誕氣氛之中。此外，昂坪360特意設計聖誕主題限定相框，大家與親友留下珍貴回憶！

昂坪360「冬日夢幻樂園」

日期：即日起至2026年1月1日

時間：上午10:00至下午6:00

地點：昂坪市集

巨型纜車造型夾蛋機

日期：即日起至2026年1月1日

時間：上午10:00至下午5:30

地點：昂坪市集圓形廣場

戶外聖誕CHOP CHOP蓋印站

日期：即日起至2026年1月1日

地點：昂坪市集聖誕樹、聖誕小屋及聖誕花環處

回到目錄

超人氣男子組合ZEROBASEONE官方角色「zeroni」的《zeroni FLUFFY Wonderland @ The ONE》由即日起至12月31日登陸尖沙咀The ONE，「zeroni」是由國際創意先驅IPX（原稱：LINE FRIENDS）與人氣男子組合 ZEROBASEONE 共同創作的角色，今次亦是第4次在港舉行zeroni POP-UP活動。

今次活動以可愛小木屋為主題，小木屋的屋頂覆蓋著如棉花糖般的皚皚白雪，營造出彷如童話故事中的夢幻冬日場景。九位「zeroni」成員將驚喜現身於3大打卡區！此外，現場發售逾百款官方商品，包括 zeroni 迷你毛公仔、zeroni 迷你毛公仔鎖匙扣、zeroni 毛公仔斜孭袋等可愛單品；同場更有 zeroni Angel 系列及 zeroni FRUIT EDITION 商品，每一款都是ZEROSE定必收藏的好物。

《zeroni FLUFFY Wonderland @ The ONE》

日期：即日起至12月31日

時間：上午11:00 至 晚上9:00

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

*每日上午10:30開始派籌

*每節時段為30分鐘，憑籌方可入場購物

回到目錄

香港馬灣公園挪亞方舟於今個聖誕帶來螢光聖誕之旅，大人與小朋友變身「智螢神射手」，勇闖光影迷宮，考考大家眼界、身手與智慧。。激玩科幻閃爍的「無人機足球智激鬥」，進行大對壘，射入炫彩境界，訓練手眼協調；玩盡爆Fun「螢光旋轉畫藝工房」，啟迪物理知識與藝術細胞，創出專屬大作。此外，大人與小朋友可親製耀眼精品「光之物語萌趣夜光筆」及甜點「Bling Bling聖誕棒棒糖」。凡成功完成任何一項智「螢」任務，可獲印章一枚，儲齊3枚不同體驗印章，可獲賞別注版小禮物作獎勵。

園區區同時備有適合小朋友放電的刺激玩樂體驗，如「童趣飛馳樂」可讓小朋友一嘗動感挑戰，腳踏高

卡車及平衡車馳騁綠意環境之中，享受自駕遊車河的樂趣，亦可挑戰以「火箭」為主題的遊樂場，從

超高滑梯及空中繩網中攀爬滑下，考驗體能、膽量及協調感，盡情放電！

挪亞方舟「螢幻智激聖誕之旅」

日期：12月20日至2026年1月1日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：上午10:00 至 晚上6:00

地點：香港新界馬灣珀欣路33號

入場費：$50（寵物）、$158（小童及長者）、$198（成人）

*凡購買成人正價門票2張，即可獲贈1張成人或特惠門票，及獲贈$100餐飲及零售現金券優惠

*每購買2張遊客門票可獲贈1套10個遊戲代幣，可額外以$20購買2個代幣

回到目錄

皇室堡由即日起至2026年1月2日聯乘人氣手機遊戲「荒野亂鬥」，聯辦主題活動《亂鬥英雄爭霸戰》，兩大遊戲角色艾爾普里莫（El Primo）及小辣椒（Piper）將跳出螢幕首次現身香港帶領玩家走進還原的遊戲世界，包括經典沙漠及寶石礦場兩大打卡場景，讓一眾粉絲投入打卡！活動期間，玩家可以即場連線試玩遊戲，活動之一的《奪星大挑戰》於每逢星期六加碼升級為《奪星實況大挑戰》，將緊張刺激的對決畫面同步放映至皇室堡的巨型螢幕上。

，皇室堡還將舉辦《皇者亂鬥爭霸賽》，歡迎各路高手們組隊報名參加，經網上連場激戰後，最終8強隊伍將於12月20日親臨皇室堡，於線下爭奪豐富獎賞與冠軍榮耀。

WINDSOR X BRAWL STARS《亂鬥英雄爭霸戰》

日期：即日起至2026年1月2日

時間：上午10:00 至 晚上10:00

地點：皇室堡地下中庭

《奪星實況大挑戰》

日期：即日起至12月27日（逢星期六，12月20日除外）

時間：中午12:00 至 下午4:00

地點：皇室堡地下中庭

《皇者亂鬥爭霸賽》

回到目錄

北角匯Winter Sweetieland 甜夢精靈之森

北角匯於2025年聖誕期間，在北角海濱花園呈獻港島首個臨海戶外「甜夢精靈森林」聖誕裝置。由「水果小精靈」精心打造的六大甜蜜打卡場景，充滿夢幻波波草，讓您免費拍出最甜美夢幻的聖誕回憶。這裡不僅有視覺上的享受，更有一系列親子與寵物同樂的活動，如手作工作坊及Busking音樂會。寵主更可於VIPet Lounge包場舉辦聖誕派對。商場亦與場內商戶合作，推出多款限定甜蜜美食及優惠，總值近100萬元的獎賞禮遇，讓人寵共享香甜暖意，喚醒節日喜悅。這個「Winter Sweetieland 甜夢精靈之森」**旨在為摯愛帶來浪漫甜蜜瞬間，感受奇幻光彩的節日園景。

Winter Sweetieland 甜夢精靈之森

地址：北角海濱花園（北角匯對出、東岸板道旁）

電話：2805 6605（VIPet Lounge查詢）

開放時間：2025年11月22日至2026年1月4日，上午10時至晚上10時（燈飾於每晚6時亮起）

回到目錄

MOKO新世紀廣場POP MART星星人滋味冬日派對

MOKO新世紀廣場於今個冬日，與人氣療癒系角色POP MART星星人攜手，首度在港打造「MOKO滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展」。由2025年11月21日至2026年1月1日，一眾換上萌爆烘焙造型的星星人，將以巨大化姿態現身，其中200倍巨大化「餅乾屋星星人」「MOKO冬日大抽獎」，有機會贏取人氣智能電話。MOKO致力營造充滿趣味與美食的節日氛圍，讓您與摯愛在星光下共度開心佳節。

MOKO滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展

地址：MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭

電話：2397-0790

開放時間：2025年11月21日至2026年1月1日，上午10時至晚上10時

回到目錄

ELEMENTS圓方聯乘Tiffany & Co.

ELEMENTS圓方在2025年聖誕以「The Delight of Gifting」為主題，與全球知名的珠寶品牌Tiffany & Co. 攜手，呈獻全港最夢幻的巨型Tiffany Blue Box聖誕裝置。這個以Tiffany & Co. 經典Bird on a Rock系列為靈感的華麗裝置，逾四米高的飛鳥與閃耀鑽石，綻放出生命力的節日光芒，邀請您走進品牌的夢幻國度。訪客更可透過登記成為ELEMENTS Club會員並捐贈$150予大自然保育協會，換領Holiday Treat節日限定甜點，品嚐甜蜜滋味。商場還將舉辦多場精彩表演，包括人氣DJ助興的聖誕廣東歌派對，以及芭蕾舞和聖誕合唱，為節日注入多元的慶祝氣氛。此外，禮品卡推廣活動讓顧客賺取ELEMENTS積分，是饋贈親友或犒賞自己的完美之選。

The Delight of Gifting

地址：ELEMENTS圓方金區一樓

開放時間：2025年11月20日至2026年1月1日，節日裝置 - 上午10時至晚上10時；Holiday Treat換領處：中午12時至晚上8時

回到目錄

life@KCC 及 joy@KCC冬日好萌友音樂會

life@KCC及joy@KCC將於2025年11月8日至2026年1月4日，誠意呈獻「冬日好萌友音樂會」。活動邀請多位可愛的動物萌友們進駐，匠心打造七大「萌爆小鎮動物打卡位」，以音樂與來賓互動，喜迎聖誕。從乘坐雪橇的狐狸與小熊，到舉辦音樂盛宴的動物音樂大師，每個場景都充滿音樂與童真，是發掘驚喜、打卡留念的奇幻國度。此外，商場還準備了六大「聖誕樂藝工作坊」，內容豐富多彩，適合親子或摯友一同參與，締造難忘的節日回憶。一系列「繽紛冬日慶典」活動，包括Busking音樂會、兒童合唱團表演及「Merry CHILLmas市集」，營造暖笠笠的聖誕氣氛。

冬日好萌友音樂會

地址：life@KCC – ３樓及９樓空中花園Green@KCC；joy@KCC – ２樓中庭

電話：2400 8000

開放時間：2025年11月8日至2026年1月4日，上午10 時至晚上10 時

回到目錄

屯門市廣場TOMICA 55周年聖誕慶典

屯門市廣場於2025年聖誕隆重呈獻「TOMICA 55周年聖誕慶典」，作為TOMICA品牌香港站最大型的周年慶祝活動。由2025年12月5日至2026年1月4日，商場中央廣場將化身大型TOMICA玩具車世界，設有五大打卡專區及兩大遊樂專區。焦點包括全港首棵6米高TOMICA紅白車盒聖誕樹，以及展示TOMICA X SUZUKI JIMNY 55周年特別版真車。逾200平方呎的巨型情景模型，以數百組件拼砌出香港特色迷你城市，並展出超過400架TOMICA精選車款。小朋友可於遊樂專區體驗駕駛、疊疊樂及極速賽道等免費遊戲。期間限定店同步登場，發售數百款主題精品，為車迷送上聖誕驚喜。

TOMICA 55周年聖誕慶典

地址：屯門市廣場1期1樓中央廣場

開放時間：2025年12月5日至2026年1月4日，上午10時至晚上10時

回到目錄

西沙GO PARK全港首個戶外機動炫夢旋轉木馬

西沙GO PARK於2025年11月28日至2026年1月4日，呈獻夢幻「HAPPY GO ROUND冬日樂園」，重磅打造全港首個商場戶外機動5.9米闊「炫夢旋轉木馬」，讓您瞬間置身浪漫歐式冬日聖誕。訪客可坐上旋轉木馬，欣賞迷人美景與炫亮閃爍燈海。此外，園區內設有區內首個毛孩專屬「冬日萌寵滑冰派對」，讓毛孩乘坐雪橇享受滑冰樂趣，更有寵物友善聖誕打卡位，適合主人與愛寵共創回憶。在馬鞍山山峰美景襯托下，5米高的閃亮聖誕樹成為節日打卡焦點。「GO聖誕市集」匯聚超過20個本地品牌，提供特色手作及美食。

西沙GO PARK HAPPY GO ROUND冬日樂園

地址：西沙GO PARK 地面中央廣場

開放時間：2025年11月28日至2026年1月4日，上午10時至晚上10時

回到目錄

20個商場聯乘Jelly Belly

領展旗下20個商場於2025年11月21日至2026年1月11日，聯乘美國經典糖果品牌Jelly Belly，舉辦「紅爆聖誕：玩轉暖『粒粒』派對」。為慶祝領展成立20周年，各商場將以耀眼紅色主題搭配錯視藝術設計，設置糖果玩味打卡點及Jelly Belly趣味聖誕場景。Mr. Jelly Belly將穿梭於各個錯視藝術場景，如樂富廣場的巨型糖果熱氣球與反「豆」列車。此外，啟田商場將舉辦「糖果小精靈彈跳比賽」，邀請小朋友以可愛造型參與，贏取豐富獎品。

紅爆聖誕：玩轉暖「粒粒」派對

地址：20個指定參與領展商場（包括樂富廣場、啟田商場、TKO Gateway等）

開放時間：2025年11月21日起至2026年1月11日

回到目錄

荃灣東立聖誕動漫祭

今個聖誕，荃新天地舉辦「東立聖誕動漫祭」！場內設有東立期間限定店，發售動漫周邊產品，包括《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《鬼滅之刃》BOXSET、《鬼滅學園》、《Gachiakut》BOXSET、《火影忍者》愛藏版、《排球少年!!》、《進擊的巨人》、《葬送的芙莉蓮》、《BLUE LOCK 藍色監獄》、《孤獨搖滾！》、《薰香花朵凛然綻放》、《章魚嗶的原罪》、《金田一少年之事件簿》、《櫻桃小丸子》、《新蠟筆小新》、《天竺鼠車車》等本地原創：《火鳳燎原》、《心橋鏈結》、《比比森林》等多部超人氣作品。

更特別設置多個主題打卡位，輪流換上大人氣動漫角色，包括《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《鬼滅之刃》、《排球少年！！》、《新蠟筆小新》等，y亦有多個精彩節目，如人氣漫畫家簽名會、插畫師分享會、動漫原創市集、Cosplay主題相展 / 本地原創複製原畫展及見面活動、偶像冬日祭跳唱表演、聖誕音樂劇及動漫歌曲即場演奏等精彩活動。 12月24及25日平安夜及聖誕夜晚更會舉辦全港首個「動漫音樂派對AnimePop Party」，為你帶來專業DJ打碟的動漫音樂祭！

東立聖誕動漫祭

日期: 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日

時間: 12:00nn – 8:00pm (營業時間於特別日子會延後至 10:00pm)

地點: 荃新天地 2 期高層地下中庭

回到目錄

BABYMONSTER[WE GO UP]限定店

YG娛樂旗下超人氣女團 BABYMONSTER 最近發行第二張迷你專輯[WE GOUP]，與 URDU 特別攜手打造香港站 「BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP-UP STORE」，由12月13日起於啟德AIRSIDE開幕！延續了首爾等地的全球巡迴 POP-UP STORE 概念，把專輯視覺完整還原至現場，為粉絲 MONSTIEZ 帶來全方位沉浸式體驗，近距離感受 BABYMONSTER 的獨特魅力。

限定店將會分兩個階段推出官方周邊商品，首階段將推出 BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] 主題周邊商品系列，第二階段更會揭曉「LOVEMONSTERS FAN CONCERT」周邊商品， MONSTIEZ必去！

活動期間，工作人員將於每日早上 11 時起派發即日入場券，每節 30 分鐘。每人每次只可領取一張入場券(僅限使用一次)，入場時須持指定的日期及時間之入場券，並將於入場時由工作人員回收；如超過指定時段，將不能進場。

BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP-UP STORE

地址 : 香港啟德 AIRSIDE 商場 G015 號鋪

日期 : 12 月 13 日至 12 月 28 日

時間 : 每日早上 11 時至晚上 9 時

回到目錄

泰國人氣IP萌貓BADMEAW於今個聖誕帶來「聖誕喵樂園」，先於AIRSIDE地下露天廣場「BADMEAW笑笑小列車」揭開序幕，進入萌喵內心小劇場，從趣味十足的插畫與故事傳遞歡樂。AIRSIDE 3樓311號舖會員服務櫃台對外空間變身成「BADMEAW貓咪森林派對」，與本地烘焙品牌Dear Harley Bakery的創辦人、幻覺蛋糕藝術大師Alison Chan準備一場真假難分的美食盛宴，將真實物品與一系列超逼真幻覺蛋糕一同展出。5樓的「聖誕禮物站」讓大家感受交換聖誕禮物的驚喜；6樓戶外空間則設置「三色喵」巨型充氣裝置，打卡一流！

AIRSIDE x BADMEAW「聖誕喵樂園」聖誕裝置

日期：即日起至2026年1月1日

時間：上午10:00 至 晚上10:00

地點：AIRSIDE地下露天廣場、311號舖、5樓、6樓

BADMEAW期間限定店

日期：即日起至2026年1月1日

時間：上午11:00 至 晚上9:00

地點：AIRSIDE 3樓311號舖NF Touch會員服務櫃台對外空間

Dear Harley Bakery聖誕杯子蛋糕裝飾工作坊

日期：12月25及28日

時間：下午2:00至2:30、下午3:00至3:30

地點：AIRSIDE 3樓311號舖NF Touch會員服務櫃台對外空間

價錢：$160（1成人+1小朋友）

報名：＞＞按此報名＜＜

回到目錄

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG (JPSHK)登錄啟德體育園一週年，樂園即日起至12月19日將特設「一週年限時優惠」活動，只要身份證或護照號碼包含1、2或0任何一個數字的證件持有人，即可以8折購買門票；同時壓軸推出「JPSHK一週年盛典日」以及「玩轉冬日祭」兩大節日企劃！JPSHK於12月20日推出一日限定的「JP超動感日票」，讓賓客無限暢玩樂園內各樓層的所有遊樂設施，更可到4樓餐廳參加派對，免費享用派對小食及指定飲品，同日更安排「週年派對」及「幸運大抽獎」。

此外，1樓紀念品商店發售香港SONIC Stadium獨家限定的「SONIC超音鼠及SHADOW夏特聖誕造型毛公仔吊飾」及多款周邊，為粉絲送上收藏級驚喜。館長超音鼠SONIC亦會於12月20、21、24、25及26日現身JOYPOLIS SPORTS。由即日起至31日，2樓及4樓的亮眼聖誕樹將以節日主題閃爍燈條、飄雪水晶球及可愛聖誕裝飾作點綴，並配以精緻打卡背景，營造溫馨又充滿活力的聖誕氛圍。

館長超音鼠SONIC「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」快閃活動

日期：12月20、21、24至26日

時間：

(1)下午1:30 至 5:30（20、21及26日）

(2)下午3:30 至 晚上7:30（24及25日）

地點：JOYPOLIS SPORTS HONG KONG

肌理畫工作坊

日期：12月22日

時間：下午1:00至2:00、下午4:00至5:00

地點：餓虎藏龍餐廳及酒吧

親子聖誕薄餅工作坊

日期：12月24日

時間：下午4:00 至 5:00

地點：餓虎藏龍餐廳及酒吧

回到目錄

文:RY、JM

資料及圖片來源:官方提供