野餐好去處2026｜全港10+免費草地/公園推介！無敵海景+寵物友善+日落海景打卡 附交通路線

野餐好去處2026｜近來大地回春，氣溫宜人且陽光處處，又是大家與親朋好友以及毛孩野餐的好時候！全港有不少公園、臨海地區，適合一家大細一邊野餐一邊接觸大自然，部份地方更是寵物友善，讓毛孩們於戶外盡情奔跑「放電」，即睇詳情及交通路線！

全港10+免費草地/公園推介！欣賞無敵海景/日落美景/寵物友善

1.山頂公園

山頂是香港著名的景點之一，如果大家沿住柯士甸山道往太平山頂走時，途中便會發現柯士甸山兒童遊樂場，大家可以在中央涼亭位置鋪上野餐墊，小孩亦能在空曠地方跑跳、溜滑梯等。如果大家再繼續沿柯士甸山道往上走25分鐘，便會到達位於太平山頂最高點的山頂公園。過往為港督避暑別墅，如今改建成英式氣派的山頂公園。

山頂公園有一片青青大草地，小山丘、水池、維多利亞式涼亭、古代計時儀器等，實在適合野餐，大家亦能欣賞到西高山、薄扶林水塘、南丫島一帶開闊景色，每逢日落更聚集不少攝影發燒友拍攝日落美景。公園稍低位置便是舊總督山頂別墅守衛室，亦成為香港的法定古蹟，其後方亦有一片幽靜的草地及不少涼亭及長椅。

山頂公園

2.中山紀念公園

位於西營盤附近的中山紀念公園撞擁有大片草地，其海景面向昂船洲大橋及西九文化區，被譽為中西區野餐勝地。假日時不難見到情侶、一家大細或大班朋友帶上野餐墊、小食，一邊聊天放鬆，一邊享用美食。此外，公園內有國父孫中山先生的石像，亦有歷史意義的鐘樓及四大寇庭院，大家還能在野餐過後沿海邊散步，欣賞維港景色。

中山紀念公園

3.添馬公園

面對維港的添馬公園同樣擁有大片草地亦能欣賞無敵大海景，園內空間十足，適合親子漫步之餘，也有不少市民帶同美食佳餚，與三五知己前往野餐。如果大家未有提前準備食物，大家亦可到鄰近金鐘站的超市添置，甚為方便。公園內設有觀景台、洗手間等設施，公園旁邊還有狗公園，大家可帶同毛孩前往散步放電！

添馬公園

4.欣澳迪欣湖

迪欣湖作為香港最大的人工湖之一，除了擁有美景的湖景、動感噴泉及山景外，當然少不了野餐必備的草地，適合一家大小來享受假日。由於鄰近香港迪士尼樂園，迪欣湖內不乏迪士尼元素，欄杆上有米奇老鼠造型，也有充滿童話風的照明燈及長椅。除了野餐以外，大家還可以沿湖邊散步、踩單車、租借小船，欣賞湖畔的絲木棉等。

迪欣湖公園

5.啟德承豐道公園

連接啟德體育園與機場舊跑道的重要地段——啟德承豐道公園，佔地約15500平方米，返計靈感源自啟德河的水流，園內集合運動、娛樂與生活休閒主題區。漩渦形觀景台可眺望啟德機場舊跑道，亦有嬉水噴泉廣場、露天劇場等。露天草坪區除了適合市民運動之餘，當然亦適合野餐，附近配套完備，設有洗手間及更衣室，玩到大汗淋漓亦能換上一套乾淨衣衫！

九龍啟德承豐道公園

交通方式：

（1）港鐵啟德站D出口步行前往

（2）港鐵宋皇臺站D出口步行前往

（3）乘搭20A巴士（往來西九龍站至啟德郵輪碼頭）或22D巴士（往來啟德站至啟德跑道區）前往

6.清水灣郊野公園

新界有豐富的自然景觀，想在這裏開個親子野餐派對，那麼清水灣郊野公園便是絕佳的選擇。公園位於風景如畫的清水灣半島，有大片草地可供野餐，大坑墩風箏場還是放風箏的好地方。郊野公園內其中短短環迴式的清水灣樹木研習徑，平坦易走，連小朋友都能輕鬆駕馭，途中更可以俯瞰外島的勝景，還可以攜犬進內，與毛孩一同親親大自然。

清水灣郊野公園

7.大埔海濱公園

大埔海濱公園鄰近風景優美的吐露港，是一個休閒好去處。在這個大型公園裡，除了在大草坪上野餐和放風箏外，小朋友可以到昆蟲屋內觸摸昆蟲模型、爬上高聳的香港回歸紀念塔等。公園距離大埔墟港鐵站約30分鐘路程，不過喜歡踩單車的大家可以租借單車沿單車徑前往，甚至到大埔其他地方，欣賞美景之餘，呼吸新鮮空氣。此外，公園不乏風箏發燒友，大家不時可以見到大大小小的風箏在空中飄揚，十分壯觀。

大埔海濱公園

8.西九藝術公園

西九藝術公園是欣賞維港日落的熱門地點之一，這個位於鬧市內的綠色藝文天地，除了提供無敵大海景，還有海濱步道、供野餐的大片草地、餐廳，即使沒有預先準備食物，也能隨時來一場野餐活動。現場還有許多的戶外與文化活動，亦設有寵物區可與毛孩們於公園內奔跑，又或是借用戶外摺疊椅、充氣梳化進行日光浴。公園附近的M+博物館亦不時有主題展覽，不妨安排野餐過後的文化遊，與親友們度過充實的一天！

西九藝術公園

9.啟德大道公園

啟德大道公園、啟德車站廣場一期與二期連接港鐵啟德站，為市民帶來休憩好去處。兩大設施設有主題花園、健身設備、繩索橋、鞦韆、滑梯等康樂及玩樂設施，且提供寬敞的露天廣場及大草坪，可以帶同寵物一同前往，並有涼亭休息，適合一家大小前往放鬆「放電」！

啟德大道公園

地址：啟德市中心

交通：港鐵啟德站A出口步行前往

10.南昌公園

南昌公園鄰近港鐵南昌站，只要步行數分鐘便能到達。公園以黃花風鈴木聞名，園內有大片草地，最適合野餐不過，同時由於旁邊有大型商場，要準備野餐的餐飲亦甚為方便！

南昌公園

11.佐敦谷公園

原為佐敦谷堆填區的佐敦谷公園佔地6.3公頃，為觀塘區內最大的公園。園內設有具國際水平的遙控模型賽車場，亦有一片大草坪，適合野餐，春天時更能賞花。園內有種植複羽葉欒樹，開花時一片紅紅黃黃，亦有桃粉色的簕杜鵑園、四季花園等，愛花人士不要錯過！

佐敦谷公園

12.香港單車館公園

香港單車館公園鄰近港鐵坑口站，交通方便，園內設有遊樂場、緩跑徑、戶外攀石牆、滑板場等。公園有一個面積約標準足球場大小的中央草坪，人工湖配上園內櫻花，令公園於每年春天的景色都特別優美，成為區內居民日常野餐好去處！

香港單車館公園

13.啟德郵輪碼頭公園

啟德郵輪碼頭公園佔地8.54公頃，位於郵輪碼頭旁邊，市民可以在中央大草坪、草坪區、觀景草坪一邊欣賞維港、觀塘、鯉魚門一帶美景。園內同時設有噴泉廣場，野餐以外還能沿海旁散步，實在適合一家人到此享受慢活時光。

啟德郵輪碼頭公園