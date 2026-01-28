Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田櫻花2026｜石門過百棵櫻花最新開花情況！富士櫻/吉野櫻粉紅花海 附交通方式+櫻花花期

好去處
更新時間：17:10 2026-01-28 HKT
發佈時間：17:10 2026-01-28 HKT

沙田櫻花2026｜每年2月至3月是香港櫻花的花期，位於沙田石門的安景街公園就是其中一個香港賞櫻好去處，不少市民會沿著河邊欣賞大片粉紅花海，今年櫻花花期比上年相對早，近日已有櫻花盛開，《星島頭條》記者親自前往直擊花況，現場不少市民佇足停留，更有網民形容賞櫻人潮「旺過旺角」，有興趣賞花的朋友，記得把握花期！

沙田城門河櫻花2026｜吉野櫻／富士櫻最新開花情況！（截至1月28日）

位於沙田石門的安景街公園，園內種植超過100棵櫻花樹，每當櫻花盛放時，公園都會染上一片淡淡的粉紅色，每年都會吸引不少市民及攝影發燒友前往，捕捉期間限定的季節美景！記者於1月28日前往石門安景街公園，目擊開花情況已達8成左右，櫻花相當密集，吸引不少市民佇足停留，更有網民形容賞櫻人潮「旺過旺角」。預計於未來一星期將到達全盛時間，想看到櫻花盛開的畫面記得把握機會。至於近城門河畔一帶的富士櫻則尚未開花，需耐心等待。

據指，沙田石門的安景街公園種植的櫻花品種包括染井吉野櫻、洲府枝垂櫻、香水吉野櫻、福爾摩沙櫻等，近城門河畔一帶亦有十幾棵富士櫻樹。相對其他櫻花品種，富士櫻的顏色更傾向淡雅粉嫩，而且花期較短，一般為2月下旬至3月上旬。

香港櫻花花期

櫻花開花時節在春季，天氣愈暖，花期愈早，花期一般在2月至3月，不過櫻花花期短暫，開花後可維持約一至兩星期，視乎品種及氣溫而定。櫻花是薔薇科落葉喬木，品種繁多，花的顏色由白、淡粉紅至深粉紅色，香港櫻花樹一般長得不高，適合近距離觀賞。

沙田石門安景街公園

  • 地址：沙田安景街23號
  • 交通：港鐵石門站C出口步行約10分鐘
    • 九巴︰38B、82X、284、40X、43S、43X、81C、82C、84M、85K、85X、86C、86K、86S、87D、89C、263A、286C、287D、289R、299X、N281、N287、NA40
    • 新巴︰682
    • 九巴及新巴聯營︰680、N680
    • 龍運巴士︰A41P、N42
    • 專線小巴︰67K、803、806A、806B、810、810A、811B、811S、813A、811A
    • *濱景花園下車

文：LW

資料來源：康文署

同場加映：馬鞍山櫻花2026｜10棵河津櫻率先粉嫩盛放成粉紅花海！附櫻花花期＋交通方式

