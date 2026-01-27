馬鞍山櫻花2026｜河津櫻率先粉嫩盛放成粉紅花海！附櫻花花期＋交通方式

馬鞍山櫻花｜踏入初春，又到香港櫻花盛放的季節，馬鞍山近日有早櫻悄悄綻放，種植於恆明街休憩處的河津櫻日前進入花期，率先盛放形成一大片粉紅花海，想去賞花打卡的大家，記得把握花期！

馬鞍山櫻花2026｜河津櫻率先粉嫩盛放成粉紅花海！

位於馬鞍山的恆明街休憩處（又稱恆明街公園）種植了10多棵櫻花樹，近日部份率先進入花期，悄悄綻放，一束束呈現桃粉紅色的花瓣形成絕美粉紅花海，引來不少攝影發燒友打卡。這批櫻花品種為河津櫻，為日本櫻花品種之一，一般較其他櫻花品種早開，而且花期較長，預計未來一星期將踏入全盛時期，想一睹櫻花美景的大家要把握花期！

天氣愈暖花期愈早 香港櫻花花期

櫻花的開花時節在春季，天氣愈暖，花期愈早，花期一般在2月至3月，不過櫻花花期短暫，開花後可維持約一至兩星期，視乎品種及氣溫而定。櫻花是薔薇科落葉喬木，品種繁多，花的顏色由白、淡粉紅至深粉紅色，香港櫻花樹一般長得不高，適合近距離觀賞。

除了馬鞍山櫻花外，香港亦有多處都有櫻花盛開，當中天水圍公園已有早櫻盛開，其他賞櫻勝地如東涌櫻花園則未到花期，預料在2月內會完全盛開，有興趣的大家可以留意康文署的賞花情報！

