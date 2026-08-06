黎彼得離世丨晚年受病痛煎熬 2招自測血管健康 及早預測中風/心血管疾病

黎彼得離世丨資深填詞人及演員黎彼得（Peter 哥）於 2026 年 8 月 5 日早上因病離世，享年 76 歲。其晚年健康狀況欠佳，歷經心臟「通波仔」手術、嚴重流感引發肺部感染、腎臟疾病，並於同年 3 月不幸中風臥床。心血管疾病對高齡人士威脅嚴重，及早了解心血管健康狀況。

心臟疾病與中風同屬心血管系統病變

心臟外科醫生指出，心肌梗塞、冠心病、中風及主動脈剝離等急症，本質上均屬於心血管系統的病變。心臟作為人體的動力核心，負責透過血管將血液及氧氣輸送至各個器官；一旦心臟功能受損或血管發生阻塞，便會直接影響肺部、腎臟及腦部等關鍵器官的血液供應，進而引發多器官功能衰竭，嚴重危及生命。

流感可誘發嚴重併發症致呼吸困難 4年前曾進行通波仔手術

黎彼得晚年曾因嚴重流感引發呼吸困難，被送入深切治療部（ICU）搶救，當時醫生更發現其肺部出現感染病變。醫學專家提醒，高齡或患有慢性病的人士免疫力較弱，感染流感後極易誘發肺炎、貧血及急性腎功能不全等嚴重併發症。住院期間往往需要進行輸血及插尿喉等入侵性治療，過程對患者的體能與心理均造成極大負擔。

早在 2022 年，黎彼得已因心臟冠狀動脈阻塞而接受俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入治療術。心臟血管硬化與阻塞是中風及心肌梗塞的高危因子，若未有妥善控制血壓、血脂及生活作息，血管病變會持續惡化，最終可能導致腦部血管阻塞或破裂，誘發中風並導致肢體瘫瘓或長期臥床。

中風/心臟病難預知？醫生教2招自測

想了解自己的血管健康，除了到醫院做檢查，據心臟外科醫生黃竣暘在節目《健康零距離》亦建議可透過觀察身體2個部位，簡單自測自己的心血管健康狀況：

如何自測血管健康？

2招自測血管健康：

1. 手掌

首先用力地握拳，維持30秒後再打開手掌，觀察變白的掌心，能否在3秒內回復紅潤。如果掌心回復紅潤的速度較慢，甚至維持蒼白，則要特別留神身體或有機會出現心血管疾病風險。

2. 雙腳

首先躺在床上，嘗試抬高其中一隻腳約1分鐘。如腳部血液循環不佳，腳部膚色可能會逐漸變白，腳部血管有機會出現阻塞狹窄問題。

如何測試中風風險？3步驟可自測

除了血管健康外，神經科醫生許凱程亦在節目中分享指，中風亦可透過以下3個步驟自測：

舉手：查看身體有否出現單邊肢體無力。

微笑：檢查臉部表情有沒有對稱。

說你好：留意聲音是否沙啞，或出現發音困難、講不出話等症狀。

許凱程醫生指，如自測期間出現上述情況，有可能是出現中風的徵兆。

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2大常見心血管疾病：中風/心臟病

心臟健康受損恐引發中風和心臟病，隨時可奪命，注意以下徵兆及症狀：

中風常見症狀

根據本港衞生署資料，中風患者一般會出現以下症狀：

身體變得虛弱，臉部、手臂或腿部感到麻痺及/或顫動、半身不遂、言語不清或失去說話能力、嘴歪、眼斜、視力模糊不清、吞嚥困難、頭部劇痛、行動不穩或跌倒、大小便失禁、流口水。

嚴重者更可能會昏睡，甚至死亡。

心臟病常見症狀

據本港衞生署資料，心臟病泛指各類與心臟有關的疾病（例如冠心病、心肌梗塞）。其中，最易引致死亡的是冠狀動脈心臟病（冠心病）。當膽固醇層在心臟冠狀動脈內壁積聚，令動脈管腔收窄，導致心肌血液供應減少，從而形成冠心病，常見症狀包括：

心肌梗塞（心臟病發）：病人在心臟病發時，心絞痛的程度會加劇，時間也會延長。休息或服用心臟藥物後心絞痛仍然持續。

心絞痛：患有冠心病的病人往往會在劇烈運動後或情緒激動下產生心絞痛，病人胸前感到壓迫性的痛楚，有如被大石壓着，疼痛可擴散至手臂、肩膀、頸部和下顎，休息數分鐘後可能會好轉。

呼吸困難：因心肌得不到足夠血液，病人在活動時會感呼吸困難及疲累。

其他症狀：心悸、暈眩、出汗、噁心和四肢無力。

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資料來源：衞生署