網傳漱口水變擴香可驅果蠅？專家警告：恐刺激呼吸道 兒童寵物風險高

夏天果蠅橫行，令人煩惱。近日網上流傳一招「驅蠅妙招」——將漱口水倒入瓶中，插入擴香棒置於廚房，聲稱可杜絕果蠅。有網民實測後大讚效果顯著，但也有人提醒吸入漱口水揮發成分恐傷身。究竟這個方法是否可行？《星島頭條》邀請了家庭醫生林永和為大家拆解這到底是「妙招」定「毒計」。

漱口水揮發物可刺激眼鼻

有日本網民在社交平台分享，指因漱口水刺激性強，用不完，索性將瓶蓋打開，插入擴香棒放置廚房，結果「以前每年都出現的小果蠅，從此一隻都看不見」。貼文引發熱議，不少人躍躍欲試。然而，隨即有網民留言警告：「長期吸入漱口水的香精成分會對肝腎造成負擔，果蠅未驅走，身體先搞壞。」

（圖：guffisme@Threads）

林醫生解釋，一般漱口水含有酒精、薄荷醇、桉樹油、香精及防腐劑等揮發性物質，設計用於口腔消毒及清新口氣，不應聯想到用於清潔空氣或驅蟲。當這些成分揮發到空氣中，近距離或通風不良情況下吸入，可能刺激鼻腔、喉嚨及呼吸道，引起打噴嚏、喉嚨痕癢、咳嗽、流眼水、眼睛刺痛等輕微短暫反應。

若濃度較高或長時間接觸，則可能出現頭痛、頭暈，甚至誘發氣管問題及潛在致癌風險，但仍需視乎實際劑量而定。林醫生提醒：「無論任何年齡，對於哮喘、鼻敏感或慢性阻塞性肺病患者，揮發性物質有機會刺激呼吸道、誘發病發，必須特別留意。」

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家有小孩寵物 絕對不宜

林醫生強調，兒童和寵物體型較小、對化學物質的耐受性較低，可能引致較明顯的急性反應，如流鼻水、咳嗽、打噴嚏或不適。而小朋友的氣管和眼睛尚未發育成熟，即使吸入相同劑量，不適反應可能更為劇烈。

「至於寵物方面，目前缺乏相關醫學研究，但推測有可能出現毒性反應，因為寵物的肝腎功能未必能有效分解薄荷醇、桉樹油等成分，加上毛髮可能吸附揮發物，寵物舔舐後有機會經進食吸收，劑量比單純吸入更高。」因此，有兒童及寵物的家庭更不應使用這類方法來驅蟲或消毒空氣。

林醫生指，若家中出現蒼蠅或昆蟲，更應從家居衞生入手，例如妥善處理垃圾、廚餘及食物殘渣，從源頭解決問題，才是對症下藥的正確做法。

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1款平價香料 輕鬆對付果蠅昆蟲

要有效驅趕果蠅，毋須冒險使用化學品。有國外專家推薦以下天然安全方法：

1. 果蠅

若不想果蠅飛近家中的水果盤，方法非常簡單，只需在盤內放置幾根肉桂棒，很快就能徹底擺脫果蠅在生果上盤旋的困擾

2. 蠅蛆和蒼蠅

只需戴上手套，在垃圾桶的底部及蓋子上均勻撒上一層薄薄的肉桂粉，能有效阻擋小蟲入侵。

3. 蚊子

將兩茶匙肉桂粉倒入量杯，加入4杯溫水攪拌均勻並靜置浸泡；其後將混合液過濾入噴壺，加入半茶匙外用酒精及半茶匙洗潔精。搖勻後噴灑於家居四周環境，即可有效驅蚊。

要留意，肉桂雖然未被美國愛護動物協會（ASPCA）列為對貓狗致命的有毒物質，但可能刺激口腔和消化道的黏膜，因此勿放在貓狗易接觸到的位置。

資料來源：guffisme@Threads

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