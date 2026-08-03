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網傳漱口水變擴香可驅果蠅？專家警告：恐刺激呼吸道 兒童寵物風險高

醫生教室
更新時間：13:00 2026-08-03 HKT
發佈時間：13:00 2026-08-03 HKT

夏天果蠅橫行，令人煩惱。近日網上流傳一招「驅蠅妙招」——將漱口水倒入瓶中，插入擴香棒置於廚房，聲稱可杜絕果蠅。有網民實測後大讚效果顯著，但也有人提醒吸入漱口水揮發成分恐傷身。究竟這個方法是否可行？《星島頭條》邀請了家庭醫生林永和為大家拆解這到底是「妙招」定「毒計」。

漱口水揮發物可刺激眼鼻

有日本網民在社交平台分享，指因漱口水刺激性強，用不完，索性將瓶蓋打開，插入擴香棒放置廚房，結果「以前每年都出現的小果蠅，從此一隻都看不見」。貼文引發熱議，不少人躍躍欲試。然而，隨即有網民留言警告：「長期吸入漱口水的香精成分會對肝腎造成負擔，果蠅未驅走，身體先搞壞。」

（圖：guffisme@Threads）
（圖：guffisme@Threads）

林醫生解釋，一般漱口水含有酒精、薄荷醇、桉樹油、香精及防腐劑等揮發性物質，設計用於口腔消毒及清新口氣，不應聯想到用於清潔空氣或驅蟲。當這些成分揮發到空氣中，近距離或通風不良情況下吸入，可能刺激鼻腔、喉嚨及呼吸道，引起打噴嚏、喉嚨痕癢、咳嗽、流眼水、眼睛刺痛等輕微短暫反應。

若濃度較高或長時間接觸，則可能出現頭痛、頭暈，甚至誘發氣管問題及潛在致癌風險，但仍需視乎實際劑量而定。林醫生提醒：「無論任何年齡，對於哮喘、鼻敏感或慢性阻塞性肺病患者，揮發性物質有機會刺激呼吸道、誘發病發，必須特別留意。」

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家有小孩寵物 絕對不宜

林醫生強調，兒童和寵物體型較小、對化學物質的耐受性較低，可能引致較明顯的急性反應，如流鼻水、咳嗽、打噴嚏或不適。而小朋友的氣管和眼睛尚未發育成熟，即使吸入相同劑量，不適反應可能更為劇烈。

「至於寵物方面，目前缺乏相關醫學研究，但推測有可能出現毒性反應，因為寵物的肝腎功能未必能有效分解薄荷醇、桉樹油等成分，加上毛髮可能吸附揮發物，寵物舔舐後有機會經進食吸收，劑量比單純吸入更高。」因此，有兒童及寵物的家庭更不應使用這類方法來驅蟲或消毒空氣。

林醫生指，若家中出現蒼蠅或昆蟲，更應從家居衞生入手，例如妥善處理垃圾、廚餘及食物殘渣，從源頭解決問題，才是對症下藥的正確做法。

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1款平價香料 輕鬆對付果蠅昆蟲

要有效驅趕果蠅，毋須冒險使用化學品。有國外專家推薦以下天然安全方法：

1. 果蠅

若不想果蠅飛近家中的水果盤，方法非常簡單，只需在盤內放置幾根肉桂棒，很快就能徹底擺脫果蠅在生果上盤旋的困擾

2. 蠅蛆和蒼蠅

只需戴上手套，在垃圾桶的底部及蓋子上均勻撒上一層薄薄的肉桂粉，能有效阻擋小蟲入侵。

3. 蚊子

將兩茶匙肉桂粉倒入量杯，加入4杯溫水攪拌均勻並靜置浸泡；其後將混合液過濾入噴壺，加入半茶匙外用酒精及半茶匙洗潔精。搖勻後噴灑於家居四周環境，即可有效驅蚊。

要留意，肉桂雖然未被美國愛護動物協會（ASPCA）列為對貓狗致命的有毒物質，但可能刺激口腔和消化道的黏膜，因此勿放在貓狗易接觸到的位置。

資料來源：guffisme@Threads

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林永和家庭醫生簡介:

澳洲皇家全科醫學學院院士、香港家庭醫學學院院士、香港大學內外全科醫學士等學位，並為香港中文大學醫學院、香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系和家庭醫學及基層醫療學系榮譽臨床助理教授。

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