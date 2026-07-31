急性膽管炎｜94歲胡楓昏迷4日走過鬼門關！拆解3大常見症狀及治療方法

現年 94 歲 TVB 資深藝人胡楓（修哥）昨日（30日）於社交平台發布影片親自交代健康近況，透露早前曾因急性膽管炎引發膽石堵塞而緊急入院，更一度入住深切治療部（ICU）昏迷長達 4 天，幸好順利戰勝病魔康復出院，由新抱伴同拍片向大眾報平安。急性膽管炎屬於嚴重外科急症，了解3大常見症狀，若未及時治療更可引發可致命的敗血症。

膽石堵塞引發急性膽管炎危急 昏迷4天強大意志保命

胡楓的新抱於影片中透露，家人早前為免外界過度擔心及打擾醫院運作，僅對外稱胡楓患上新型冠狀病毒及流感。然而，事實上胡楓是因急性膽管炎引發膽石堵塞，病情非常危急，被即時送往伊利沙伯醫院深切治療部搶救。期間胡楓因呼吸困難需要進行插喉，並陷入昏迷整整 4 天。醫生形容胡楓此次是在「天堂打了一個轉」，更大讚他福大命大。胡楓憶述於昏迷期間，腦海中不斷浮現家人、朋友及契仔契女的片段，憑藉強大的求生意志最終甦醒過來。大病初癒的他特別感謝醫護人員的悉心照料，並表示會更加珍惜與親朋好友見面的機會。

膽管受阻易誘發嚴重感染 病情急速惡化恐致敗血症

根據荃灣港安醫院資料，膽管是人體輸送及引流膽汁到腸道以幫助消化食物的唯一通道。當膽管出現阻塞時，極易誘發細菌感染並導致急性膽管炎。若病情惡化更可能出現膿毒，當細菌進入血液後可引致致命的敗血症。由於急性膽管炎的病情可在極短時間內急轉直下，因此屬於嚴重急症，必須即時入院接受緊急治療。

臨床上，膽管阻塞主要源於「膽石」以及「膽管狹窄」兩大成因。當患者本身患有膽石，每次膽囊擠出膽汁時，小膽石可能會隨之流出並卡在總膽管，造成閉塞並滋長細菌引發發炎。此外，當膽囊內充斥較大顆的膽石，膽囊每次需要加大力度收縮，長期下來會令膽囊壁變厚，增加膽囊發炎及黏連膽管的風險。至於膽管狹窄方面，常見原因包括膽管道、胰臟或十二指腸腫瘤引致的擠壓，亦有少數屬於良性狹窄或手術創傷所致。

急性膽管炎3大典型症狀 餐後上腹痛為警號

急性膽管炎好發於 50 歲以上人士，超過7成患者起初會出現右上腹疼痛、發高燒及黃疸這3大典型症狀。患者的上腹疼痛常見於進食後 1 至 2 小時內發作，亦有患者會在心窩與肚臍之間感到脹悶，疼痛感甚至會反射至右肩胛骨。年長患者尤其危險，因為他們可能不會出現典型症狀，而是直接出現心跳加速、低血壓，甚至因敗血症休克而導致多器官衰竭。

膽管炎10大常見症狀

膽管炎的症狀包括：

右上腹疼痛

發燒

黃疸

肝脾腫大

腹水

下肢水腫

皮膚變黑

高膽固醇

腹瀉、脂肪便

體重減輕

膽管炎引發併發症症狀

肝硬化：膽管炎會使膽汁回流到肝臟造成肝損傷，長期下來會增加肝硬化風險。

膽結石：膽管炎也可能使膽汁阻塞，進而硬化成為膽結石，會造成劇烈疼痛並增加感染的風險。

胃食道靜脈曲張：多由肝硬化引起，肝硬化的瘢痕組織會使肝門靜脈阻塞，進而使胃食道靜脈曲張，一旦出血病人可能因失血過多昏迷死亡。

感染：急性膽管炎會增加感染風險，可能造成腹膜炎和敗血症等嚴重疾病，未及時治療病人可能因多重器官衰竭而死亡。

資料來源：荃灣港安醫院、康健知識庫

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