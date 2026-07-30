「盲腸」係無用器官？拆解闌尾免疫功能 現代科學揭可穩定腸道菌叢

「盲腸」（闌尾）一向被視為多餘器官，「現代演化生物學之父」達爾文就曾指出，人類沒有闌尾也能正常生活。但近代研究發現闌尾其實具有一定免疫功能，與腸道健康息息相關。到底闌尾有何作用？切除後會否帶來長期影響？《星島頭條》綜合了現代科學與免疫學觀點，拆解「盲腸」（闌尾）箇中奧秘。

「盲腸」無用｜闌尾是甚麼？達爾文說法受挑戰

「盲腸」正確學名為闌尾，是一條細長管狀構造，位於腹部右下方，附著於大腸起始段的盲腸上，屬於胃腸道的一部分。不少人在急性腹痛時才首次認識闌尾，因為它一旦發炎，便可能引發劇烈不適。

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「盲腸」無用｜達爾文說法受挑戰

英國生物學家達爾文認為闌尾是演化過程中遺留下來的退化器官。然而，近年的研究提出了不同的看法。現代科學中，部分專家相信闌尾確實有其功用闌尾管壁富含免疫組織，含有B細胞和T細胞，協助身體分辨好菌與壞菌；更會產生免疫球蛋白A（IgA），覆蓋腸道內壁，幫助維持腸道菌叢平衡與穩定。

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「盲腸」無用｜闌尾炎：常見急症 多數需手術

闌尾炎是指闌尾因阻塞或發炎而引發的疾病，相當常見，分為急性與慢性兩類。急性闌尾炎最常發生於10至30歲人士，男性居多。若不及時處理，闌尾可能破裂，導致腹膜炎，情況可大可小。目前標準治療幾乎都是透過手術切除闌尾（闌尾切除術）。

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「盲腸」無用｜切除闌尾有影響嗎？

切除闌尾的手術風險主要來自麻醉和傷口感染，不過感染率不高。近年研究則發現，切除闌尾的人血液中免疫球蛋白A與免疫細胞水平往往較低，意味闌尾對人體免疫系統的貢獻可能比過去想像的多。不過，除了上述影響，目前並無顯著長期健康風險與闌尾切除相關。

「盲腸」無用｜闌尾非廢物 但有備無患

闌尾雖非生存必需，但它對免疫系統和腸道生態的貢獻已獲科學認可。一旦確診急性闌尾炎，切除仍然是最安全有效的處理方法。平時多攝取益生菌與均衡飲食，有助維持腸道健康，減少發炎風險。

資料來源：Everyday Health、WebMD、VeryWell health、Science Insights

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