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每日17港人確診肺癌 半數已第4期 專家籲高風險者及早進行LDCT篩查

醫生教室
更新時間：21:03 2026-07-28 HKT
發佈時間：21:03 2026-07-28 HKT

肺癌是本港最常見的癌症，平均每日約17人確診，超過半數患者發現時已屬第四期，情況令人關注。更值得留意的是，近年非吸煙者罹患肺癌的比例顯著上升，當中以女性居多。中大腫瘤學系主任莫樹錦教授在一個健康講座上指出，早期篩查與精準治療是對抗肺癌的關鍵，而「不放棄」的態度更是抗癌路上最重要的支柱。

肺癌｜3成肺癌患者為非吸煙者 女性高危

根據醫管局香港癌症資料統計中心2023年數據，本港新增肺癌個案達6,111宗，佔整體癌症新症16.1%。莫樹錦教授表示，雖然吸煙會增加肺癌風險20倍，但非吸煙者患肺癌的趨勢亦不容忽視，2022年已有數據顯示3成肺癌患者為非吸煙者，當中絕大部分是女性。

 【同場加映】肺癌徵兆+擴散後症狀

 

他引述2023年英國研究團隊「TRACERx」在《自然》期刊發表的報告指出：空氣污染物PM2.5吸入體內後，會刺激免疫細胞產生化學物質，加速有基因突變的癌細胞生長，最終演變成肺癌。

肺癌｜LDCT篩查成效顯著 早期發現治癒率高

傳統2D X光難以偵測1公分以下的腫瘤，尤其當腫瘤被心臟或骨骼遮擋時更難發現。莫教授強調，低劑量胸腔電腦掃描（LDCT）透過3D重組影像，能清晰辨識早期病變特徵——磨砂玻璃結節（GGO）。

突破傳統X光盲點
突破傳統X光盲點

他引述台灣「TALENT Study」數據，針對55至75歲、有肺癌家族史的非吸煙人士進行LDCT篩查，約2%發現肺癌，當中96%以上屬0期或1期早期肺癌。由中大醫學院進行的本地肺癌篩查研究已招募3,000人，預計明年公布結果，期望推動篩查普及。

肺癌｜第3代標靶藥配合化療 延長存活期

在治療方面，莫教授指出，亞洲非吸煙肺癌患者中，約30%至40%帶有EGFR基因突變，標靶藥能精準鎖定突變位置，抑制癌細胞生長。第三代標靶藥（如Osimertinib）已能將無惡化生存期維持兩年以上，且耐受性良好。不過，癌細胞最終會產生耐藥性。

最新的FLAURA2臨床研究顯示，在治療初期採用「化療加第三代標靶藥」的聯合療法，比單用標靶藥能將整體生存期延長近10個月，為晚期患者帶來突破性希望。

肺癌｜全方位支援患者

除了藥物治療，肺癌患者還需面對心理、人際及財政壓力。香港癌症基金會提供免費專業支援服務，涵蓋情緒輔導、營養建議及經濟援助，全方位關顧患者身心需要。

莫教授寄語：「只要你不放棄，我們就不放棄。」呼籲高風險人士及早進行LDCT篩查，並相信醫學進步帶來的希望。

肺癌6大常見症狀

根據本港醫管局資料，肺癌是在本港死亡率最高的癌症，2022年共有3782人死於肺癌，佔所有癌症死亡人數的25.7%。若出現以下症狀，有可能已經患上肺癌，建議同時出現多於一項就應盡快求醫：

  • 持續性咳嗽
  • 痰中帶血
  • 胸肺反覆受到感染或難癒
  • 胸部不適，咳嗽或深呼吸時感到疼痛
  • 食慾不振及體重下降
  • 容易疲倦

若癌細胞已擴散，則可能會出現以下徵狀：

  • 頸部淋巴核腫脹，頸、面、手均呈腫脹
  • 腹脹、骨痛、頭痛
  • 局部腦癇或半身不遂

肺癌｜6大風險因素 1類人風險高20倍

醫管局指，吸煙人士患肺癌的風險是非吸煙人士的20倍，其中，二手煙也會使患肺癌的風險較普通人高2至3倍：

  1. 吸煙或常吸入二手煙
  2. 長期缺乏進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物
  3. 長期吸入廚房油煙
  4. 經常進食經燒烤、醃製的食物
  5. 長期吸入燃燒香燭的煙霧
  6. 種族或遺傳因素

資料來源：香港癌症基金會、莫樹錦教授、醫管局

延伸閱讀：醫生揭防肺癌10大飲食宜忌 煮洋蔥加1物抗癌效果大增 早餐喝這飲品恐增風險

 

莫樹錦教授香港中文大學腫瘤學系主任簡介:

2020年成為首位獲國際著名腫瘤學多媒體資源平台OncLive®譽為「腫瘤學巨人」（Giant of Cancer Care）的亞洲專家。重點研究與肺癌有關的生物標記和分子標靶治療。

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